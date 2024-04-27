Сразу после TikTok в США под запрет попадет DJI, пионер и лидер мирового рынка БПЛА ства США могут продвинуть законопроект, направленный на запрет дронов от частной китайской компании DJI и запрет их эксплуатации на территории страны. Согласно материалу New York Times, законоп

Создано суверенное ПО для управления беспилотниками DJI, которые Китай запретил к продаже в России Российское приложение для китайских дронов под американскую ОС В России появилось отечественное мобильное программное решение для управления дронами китайской компании DJI, решившей покинуть российский рынок еще весной 2022 г. Как пишет портал InScience, новое решение стало частью платформы организации беспилотного воздушного движения «Небосвод», за которым с

Китай вводит санкции против россиян. Покупка дронов на AliExpress под строжайшим запретом ов из Китая Китайский интернет-магазин AliExpress запретил россиянам покупать квадрокоптеры брендов DJI и Autel. Посетители с российским IP-адресом даже не могут открыть карточку нужного БПЛА –

«Аэроскрипт» и DJI 4vision будут сотрудничать в сфере беспилотного воздушного движения сследовательский центр «Аэроскрипт», резидент фонда «Сколково», и 4vision, официальный дистрибьютор DJI, начали совместную работу над реализацией проектов автоматизации электронного взаимодейст

Skymec представила новые беспилотные решения DJI Matrice 30 Series и Zenmuse H20N Компания Skymec, дистрибьютор и интегратор беспилотных решений DJI в странах СНГ и России, анонсировала выход двух продуктов: DJI Matrice 30 Series и Zenmuse H20N. DJI Matrice 30 оснащен множеством высокопроизводительных датчиков и оборудован

Skymec поставит в Россию две новинки DJI: дроны Agras T30 и Agras T10 Skymec, дистрибьютор и интегратор беспилотных решений DJI в России и СНГ, представил две беспилотные новинки DJI: дроны Agras T30 и Agras T10, предназначенные для выполнения сельскохозяйственных задач. Модели способны автоматически облетать

В Москве проведут соревнования по робототехнике DJI RoboMaster Youth В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 17 апреля впервые в России пройдет региональный чемпионат международного конкурса по авиаробототехнике и машинному зрению DJI RoboMaster Youth. Его участниками станут восемь команд из школ, колледжей и детских технопарков Москвы, включая коллективы детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш». «Благодаря ресурсному

Что умеет самый мощный и самый новый дрон? В DJI решили отпраздновать свое 15-летие выпуском принципиально нового скоростного дрона DJI

В России стартовал предзаказ на умный агродрон-октокоптер DJI Agras T20 Skymec объявила о старте предзаказа на первый умный октокоптер DJI Agras T20. Стоимость устройства начинается от 1,1 млн рублей. Это новинка только что запущена в производство компанией DJI и предназначена для работы в сельскохозяйственной отрасли.

Skymec поставила многофукциональный беспилотник на Стойленский ГОК Skymec, дистрибьютор и интегратор беспилотных решений DJI в России и странах СНГ, поставила квадрокоптер, три подвесные камеры и программу для построения 3D-моделей местности в центр обработки и анализа данных на Стойленский ГОК (входит в группу Н

Новые стедикамы Dji RSC 2 и Dji RSC 2 Pro Combo MERLION представляет новые стедикамы Dji RSC 2 и Dji RSC 2 Pro Combo. Компактные и функциональные устройства оснащены самыми современными технологиями и предназначены для профессиональной работы с камерами. Алгоритм стабили

Skymec представила сверхточное лазерное устройство DJI лидар Zenmuse L1 Компания Skymec, дистрибьютор и интегратор беспилотных решений DJI в России и странах СНГ, презентовала новое промышленное решение — лидар DJI Zenmuse L1. Сканер предназначен для построения топографических планов и цифровых моделей рельефа, а также

DJI представила карманную экшн-камеру Pocket 2 и стабилизаторы RS 2 и RS 2 Pro Combo Новая камера Dji Pocket 2 создана для динамичной и при этом профессиональной съемки, в том числе за счет моторизованного трехосевого стабилизатора При этом пользоваться гаджетом удобно даже одной рукой, что

DJI создала беспилотник для обмана и троллинга Росавиации и FAA «На каждый болт с левой резьбой» Компания DJI выпустила новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Mavic Mini. Несмотря на габариты с ладонь и небольшой вес, дрон обладает впечатляющими характеристиками, включая полетное время до пол

Специалисты Check Point обнаружили уязвимость в платформе для управления дронами DJI Исследователи Check Point, одного из ведущих поставщиков решений для обеспечения кибербезопасности, и представители DJI, производителя гражданских беспилотных летательных аппаратов, поделились информацией о найденной уязвимости, которую потенциально могли использовать для воздействия на инфраструктуру DJI

Небесный накопитель Seagate DJI Fly Drive Новый накопитель Seagate DJI Fly Drive создан в сотрудничестве с компанией DJI специально для хранения видеоданных, снятых на камеры квадрокоптеров. Seagate DJI Fly Drive отличается повышенной ёмкостью до

Epson и DJI создадут совместно создадут приложения для пилотирования дронов Компания Epson, разработчик видеоочков дополненной реальности Moverio, объявила о сотрудничестве с компанией DJI — мировым производителем беспилотных летательных аппаратов (дронов, БПЛА). Компании планируют совместно разрабатывать новые приложения для пилотирования дронов DJI с помощью видеоочк

Средний формат высокого полёта Инструмент для безупречной аэрофотосъёмки готов появится на рынке благодаря сотрудничеству компаний DJI и Hasselblad. Обе компании хорошо известны в своих нишах: DJI производит лучшие на сегодняшний день массовые дроны-квадрокоптеры, а Hasselblad занимается разработкой и созданием цифр

Квадрокоптеры DJI приземлились в московском картинг-центре В московском картинг-центре Forza дистрибьютор квадрокоптеров DJI на российском рынке, компания Skymec организовала пресс-конференцию с показом новинок рынка и презентацией собственной «школы пилотов». Главными «действующими лицами» пресс-конференции стал

Manifold заставит квадрокомптеры поумнеть Значительно расширить возможности квадрокоптера, превратив его в высокотехнологичное автономное летательное устройство, позволяет новый лётный компьютер Manifold, созданный компанией DJI. Славящаяся своими квадрокоптерами DJI создала Manifold специально для использования с летательной платформой DJI Matrice 100. Компьютер может интегрироваться в штатные разъём

Новые квадрокоптеры DJI позволят менять объективы Аэровидеосъёмка самого высокого качества стала доступна широкому кругу энтузиастов благодаря новым квадрокоптерам DJI Inspire 1 PRO и Inspire 1 RAW, оснащённым камерам ZENMUSE X5 и ZENMUSE X5R со сменной оптикой Micro Four Thirds. Компания DJI является признанным лидером рынка любительских квадпркоп