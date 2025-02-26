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Бабинцев Глеб



26.02.2025 Власти хотят создать в России международный дрон-хаб для доставки грузов в Китай 1
02.04.2024 «Ростех» и «Аэронекст» будут совместно развивать беспилотные авиационные технологии в России 1
16.03.2021 В Госдуму внесен «законопроект-спутник», уточняющий применение «цифровых песочниц» 1
16.11.2020 Российским чиновникам запретят покупать импортные беспилотники 1
28.04.2018 J’son & Partners Consulting оценила российский рынок беспилотников в $163 миллиона 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Бабинцев Глеб и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3225 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 59 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
Ростех - Азимут 67 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1166 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 126 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5481 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 446 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5968 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 1
Аэронет Ассоциация 1 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2957 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19649 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7692 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12246 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12035 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1063 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 304 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 601 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4620 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1316 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6644 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3752 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1603 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 1
Мишустин Михаил 683 2
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Тер-Степанов Дмитрий 23 1
Серебряникова Анна 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17143 1
Израиль 2738 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 39 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8094 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3446 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5682 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5431 1
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Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1556 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 866 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 118 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6179 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4915 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1214 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1898 1
Ведомости 1026 1
Российская газета 272 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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