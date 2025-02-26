Бабинцев Глеб
Бабинцев Глеб и организации, системы, технологии, персоны:
|АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 108 1
|Аэронет Ассоциация 1 1
|Мишустин Михаил 683 2
|Дронов Сергей 1 1
|Тер-Степанов Дмитрий 23 1
|Серебряникова Анна 73 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1898 1
|Ведомости 1026 1
|Российская газета 272 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342987, в очереди разбора - 766132.
Создано именных указателей - 169709.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.