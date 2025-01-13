Федеральный бюджет не будет финансировать защиту гражданских аэропортов от БПЛА 1

На защиту российских аэропортов от БПЛА выделили 11 миллиардов 1

В России создана система сбора данных о БПЛА без применения транспондеров 1

Власти России выделят 60 миллиардов на льготный лизинг БПЛА 2

Минцифры создает центр компетенций по БПЛА для замещения ПО иностранных дронов 1

В России за год в пять раз вырос спрос на защиту от БПЛА 1

Россияне создали систему навигации для беспилотников на случай блокировки GPS и отказа ГЛОНАСС 1

Власти разрешили производить в России дроны без лицензии 1

Как власти помогут отечественным производителям беспилотников и владельцам электромобилей 1

Российским чиновникам запретят покупать импортные беспилотники 1

РВК и Правительство Челябинской области подписали соглашение о развитии НТИ 1

В России беспилотникам разрешат свободно летать на высоте до 150 метров 1

Проекты двух выпускников GenerationS вошли в дорожные карты Национальной технологической инициативы 1