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НТИ Национальная технологическая инициатива АэроНет AeroNet



13.01.2025 Федеральный бюджет не будет финансировать защиту гражданских аэропортов от БПЛА 1
25.09.2024 На защиту российских аэропортов от БПЛА выделили 11 миллиардов 1
07.03.2024 В России создана система навигации БПЛА, которой не нужны GPS и ГЛОНАСС 1
20.12.2023 В России создадут единую структуру для регулирования всех беспилотников: летающих, автомобильных и морских 1
15.11.2023 В России создана система сбора данных о БПЛА без применения транспондеров 1
31.10.2023 Новое руководство «Почты России» заморозило проект БПЛА, доставляющих грузы 1
20.09.2023 Россиянам разрешат «сбивать» БПЛА 1
04.09.2023 Власти России выделят 60 миллиардов на льготный лизинг БПЛА 2
17.08.2023 Россия ставит на БПЛА. Развитие отрасли требует сотни миллиардов рублей из бюджета 1
22.05.2023 Беспилотники в России обяжут оснастить габаритными огнями и «черными ящиками» 1
28.04.2023 Минцифры создает центр компетенций по БПЛА для замещения ПО иностранных дронов 1
26.04.2023 В России за год в пять раз вырос спрос на защиту от БПЛА 1
14.11.2022 Россияне создали систему навигации для беспилотников на случай блокировки GPS и отказа ГЛОНАСС 1
01.07.2022 В 2022 г. цифровую грамотность повысили уже 11 тыс. преподавателей 1
03.06.2021 Власти разрешили производить в России дроны без лицензии 1
16.03.2021 В Госдуму внесен «законопроект-спутник», уточняющий применение «цифровых песочниц» 1
25.12.2020 Как власти помогут отечественным производителям беспилотников и владельцам электромобилей 1
16.11.2020 Российским чиновникам запретят покупать импортные беспилотники 1
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 1
20.08.2020 В России сконструировали «неубиваемый» дрон 1
26.12.2019 «Касперский» работает над первым в России чипом для ускорения искусственного интеллекта 1
09.12.2019 Правительство отвергло планы «Ростеха» по развитию блокчейна 1
02.12.2019 «Спутникс» создаст новую спутниковую платформу 2
08.10.2019 В России появятся умные «лежачие полицейские» 1
21.05.2019 России нужны 300 тыс. специалистов по новым ИТ-направлениям 1
10.04.2019 Правительство распределило 6,2 миллиарда на проекты «Национальной технологической инициативы» 1
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1
24.01.2019 Российские профстандарты в области ИТ переделают по модели «6+6» 2
25.12.2018 РВК и Правительство Челябинской области подписали соглашение о развитии НТИ 1
20.09.2018 Государство потратит 34,9 млрд руб на доступность данных дистанционного зондирования Земли 3
15.08.2018 В России беспилотникам разрешат свободно летать на высоте до 150 метров 1
14.05.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г. 1
28.04.2018 J’son & Partners Consulting оценила российский рынок беспилотников в $163 миллиона 1
15.02.2017 Правительство выдаст 12,5 млрд руб. на Web 4.0 и другие проекты НТИ 1
27.12.2016 Проекты двух выпускников GenerationS вошли в дорожные карты Национальной технологической инициативы 1
14.11.2016 Путина просят помочь беспилотной авиации, чтобы она не повторила судьбу российских ПК 1
09.03.2016 Платформа для подводных роботов получила право на минигрант «Сколково» в размере 5 млн руб. 1
13.04.2007 Cisco закрыла уязвимости 1

Публикаций - 38, упоминаний - 43

НТИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
Thales - Gemalto - SafeNet 137 4
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 19 4
Ростелеком 9700 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Флай дрон - Fly Drone 15 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 2
Техключи.рф 2 2
Беспилотные авиационные системы 48 2
Microsoft Corporation 24624 1
8213 1
Крок - Croc 1777 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Cisco Systems 5114 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Elbit Systems 23 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
Intel Corporation 12197 1
Samsung Electronics 10254 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 58 1
Катков и партнеры - КИП 7 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 49 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Esage Lab - ЦОР Security - ЦОР Секьюрити 3 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Инкома - Incoma 23 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 1
Цифра ГК 2426 1
Теко НПК 430 1
Fairwaves 3 1
Droneshub - Дронсхаб групп - Академия Дронсхаб 3 1
ИнноГеоТех 8 1
МегаФон 8804 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 27
РВК - Российская венчурная компания 549 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Copter Express 4 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Инженерика - детский технопарк 1 1
Phystech Ventures 14 1
Lego Education 11 1
КСИ Венчурс ИК 1 1
Газпром нефть 618 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Татнефть 226 1
General Atomics Aeronautical Systems 8 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
Почта России ПАО 2112 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 16 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 5
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 5
Совет при президенте Российской Федерации 199 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 41 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
Администрация Курской области 28 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 6 1
Аэронет Ассоциация 1 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 6
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 6
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 4
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 3
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Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1737 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1453 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
FreePik 980 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Depositphotos - фотобанк 422 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
NVision Барьер 648 2
Яндекс.Лицей 22 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 1
Администрация Курской области - РИС Торги Курской области - Региональная информационная система в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области 1 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 12 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 4 1
Boomstarter Network 17 1
Stepik.org - образовательный портал 9 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 17 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Kaspersky Antidrone - Kaspersky Anti-Drone 14 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Роскосмос РКС - ЕТРИС ДЗЗ - Единая территориально-распределенная информационная система 1 1
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Минтранс РФ - Генерал Черняховский 3 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Cisco LWAPP - Cisco Lightweight Access Point Protocol - Cisco Wireless Express Mobility Controller 3 1
Cisco WLC - Cisco Wireless LAN Controller - Cisco Wireless Control System 15 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 30 1
Путин Владимир 3171 6
Ряшин Николай 8 5
Мишустин Михаил 676 3
Бабинцев Глеб 4 3
Жуков Сергей 38 2
Шпак Василий 223 2
Данилов Никита 16 2
Дитрих Евгений 14 2
Муниров Виталий 2 2
Камнев Павел 5 2
Семенихин Кирилл 18 1
Акимов Максим 187 1
Белоусов Андрей 140 1
Песков Дмитрий 106 1
Повалко Александр 36 1
Семенов Александр 145 1
Федосеев Ярослав 4 1
Аноприенко Сергей 2 1
Дубровский Борис 13 1
Биккулова Гульнара 23 1
Гонноченко Алексей 6 1
Сулин Алексей 4 1
Серебряникова Анна 72 1
Тер-Степанов Дмитрий 23 1
Кулешов Александр 22 1
Туров Владимир 11 1
Бергалиев Тимур 4 1
Катков Павел 29 1
Уразов Роберт 6 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Яцеленко Николай 25 1
Иваненко Владислав 22 1
Паршин Максим 316 1
Богинский Андрей 4 1
Девитт Дмитрий 3 1
Плахотный Павел 5 1
Дронов Сергей 1 1
Куканов Алексей 14 1
Новиков Андрей 32 1
Липатов Михаил 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 35
Земля - планета Солнечной системы 10374 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Израиль 2730 2
Россия - ПФО - Самарская область 1307 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 1
Россия - ЦФО - Курская область 650 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1761 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - ПФО - Пензенская область 589 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
США - Массачусетс - Бостон 378 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 12
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 56 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 22 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 51 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 97 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 6
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 9 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 4
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Энергетика - Energy - Energetically 5082 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 3
Ведомости 996 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
Российская газета 270 1
Forbes - Форбс 816 1
Известия ИД 624 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
РИА Новости 917 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 95 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 55 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
Samsung IT Школа 11 1
СЗГМУ им. И. И. Мечникова - Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова 3 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Роснано Школьная лига 1 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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