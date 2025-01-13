НТИ Национальная технологическая инициатива АэроНет AeroNet
НТИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 6
|Ряшин Николай 8 5
|Мишустин Михаил 676 3
|Бабинцев Глеб 4 3
|Жуков Сергей 38 2
|Шпак Василий 223 2
|Данилов Никита 16 2
|Дитрих Евгений 14 2
|Муниров Виталий 2 2
|Камнев Павел 5 2
|Семенихин Кирилл 18 1
|Акимов Максим 187 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Повалко Александр 36 1
|Семенов Александр 145 1
|Федосеев Ярослав 4 1
|Аноприенко Сергей 2 1
|Дубровский Борис 13 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Гонноченко Алексей 6 1
|Сулин Алексей 4 1
|Серебряникова Анна 72 1
|Тер-Степанов Дмитрий 23 1
|Кулешов Александр 22 1
|Туров Владимир 11 1
|Бергалиев Тимур 4 1
|Катков Павел 29 1
|Уразов Роберт 6 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Иваненко Владислав 22 1
|Паршин Максим 316 1
|Богинский Андрей 4 1
|Девитт Дмитрий 3 1
|Плахотный Павел 5 1
|Дронов Сергей 1 1
|Куканов Алексей 14 1
|Новиков Андрей 32 1
|Липатов Михаил 7 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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