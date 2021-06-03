Власти разрешили производить в России дроны без лицензии

Лицензирование выпуска мелких дронов отменят

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене лицензирования разработки, производства, испытания и ремонта беспилотных авиационных систем (БАС), в частности, дронов максимальной взлетной массой до 30 кг.

Сейчас, по закону «О лицензировании отдельных видов деятельности», лицензированию подлежат разработка, производство, испытание и ремонт любой авиационной техники. Однако законопроект исключает такую необходимость для беспилотников с упомянутой максимальной взлетной массой и менее.

В случае принятия законопроекта переоформлять лицензии на осуществление деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники, выданные до дня вступления закона в силу, не будет необходимости.

Госдума отменяет лицензирование производства в России дронов массой до 30 кг

Законопроект, по словам его авторов, направлен на стимулирование интенсивного развития российскими компаниями сферы беспилотных авиационных систем, развития внутреннего рынка таких систем и выхода на международный рынок, согласно дорожной карте «Аэронет».

Дорожная карта «Аэронет»

Дорожная карта «Аэронет» — это государственная концепция развития в России сферы гражданских беспилотных авиационных систем в период до 2035 г. Этот документ разработан в рамках проекта Национальной технологической инициативы (НТИ), инициированной Президентом России Владимиром Путиным.

Как отмечается в документе, беспилотная авиация очень перспективное направление, которое пока еще находится в стадии формирования. Дополнительным стимулом развития отрасли служит тот факт, что к 2035 г. потребность человечества в продовольствии вырастет на 35%, а площадь сельхозугодий, наоборот, сократится. При этом сельское хозяйство является одним из наиболее востребованных направление применения БАС.

Беспилотные летательные аппараты могут использоваться, в числе прочего, для картирования сельхозугодий, доставки грузов, а также для поиска и спасения людей. Российский потенциал использования дронов составляет более $1 млрд в год, считают эксперты «Иннополиса». На сегодняшний день доля России на мировом рынке равна 2%, большая часть выручки предсказуемо приходится на оборонные проекты. При этом основной объем продаж приходится на любительские дроны, отмечают эксперты.

Как сейчас регулируются полеты дронов

Сейчас, согласно утвержденным Правительством федеральным правилам использования воздушного пространства, владельцам дронов необходимо ставить на учет в Росавиации беспилотники со взлетной массой от 250 г до 30 кг. При этом правила обязывают владельца летательного аппарата согласовывать с ведомством план будущих полетов в одном из зональных или региональных центрах Единой системы организации воздушного движения. Дронам максимальной взлетной массой до 30 кг разрешено летать без согласования в пределах прямой видимости от оператора в светлое время суток на высоте не более 150 м от поверхности земли или воды. Однако если полеты над какой-либо территорией запрещены или ограничены, то и беспилотникам летать над ними тоже нельзя. К таким территориям относятся объекты государственной охраны и трассы их проезда, охраняемые объекты и прилегающие к ним зоны, а также территории, где проводятся неотложные следственные действия, оперативно-розыскные и антитеррористические мероприятия. В том числе к ним относятся и места проведения массовых мероприятий. Согласно принятому в конце 2020 г. закону, те аппараты, которые все-таки будут залетать на запрещенные территории, правоохранители смогут на законных основаниях повреждать или уничтожать.

Мнения экспертов

«Мы считаем, что отмена лицензирования производства дронов стимулирует рост рынка беспилотных систем в России, упростит внедрение малых беспилотников для нужд коммерческих и государственных заказчиков, таких как, например, доставка грузов и мониторинг», — рассказал CNews Владимир Туров, руководитель проекта по защите от гражданских беспилотников Kaspersky Antidron «Лаборатории Касперского».

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Лицензирование безусловно необходимо, когда речь идет о серийных изделиях, регулярно использующихся в повседневной жизни, поясняет Туров. В данном случае отмена лицензирования разработки, производства и испытания малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) благотворно скажется на развитии рынка и экономике в целом, позволит выйти на него новым игрокам, а также стимулирует разработки малых БПЛА в образовательных учреждениях с привлечением учащихся, отмечают в Kaspersky Antidrone.

Однако в целом отмена лицензирования может повлиять на ухудшение качества продукции, снижения технологического и иного контроля над ее производством, рассказал CNews Павел Катков, владелец юридической компании «Катков и партнеры».

«С одной стороны, государственное лицензирование – это определенный контроль, с другой —возможны случаи низкого качества продукции и у лицензированных предприятий, — считает Катков. — В конечном счете единственное, что мотивирует предпринимателя на выпуск качественной продукции — это потребитель и его готовность рублем выбрать его товар или товар конкурента. Одновременно с этим никуда не исчезают другие правовые инструменты, например, обращение потребителя в Роспотребнадзор, исковое заявление в суд, если дроном нанесен ущерб, заявление в правоохранительные органы, если в деяниях соответствующих лиц есть признаки состава преступления».

«Государство и так ввело обязательный учет в Росавиации беспилотников со взлетной массой от 250 г до 30 кг, — рассказывает Алексей Сулин, юрист и управляющий партнер компании Axis Pravo. — И при этом государство теперь выводит из-под закона о лицензировании деятельность по их разработке, производству, испытаниям и ремонту. Данная стратегия регулирования представляется логичной, поскольку опасность, которая может исходить от беспилотных летательных аппаратов, связана не с нюансами их производства (принципы работы, сборки, настройки хорошо известны), а с правильной эксплуатацией беспилотников. В этом направлении и должно развиваться законодательство и практика его применения».