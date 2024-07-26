Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта

Получите все материалы CNews по ключевому слову
СОБЫТИЯ
|26.07.2024
|
«Росавиация» создает собственную ГИС для сотрудников, работающих на Astra Linux и «Ред ОС»
Новая ГИС для отечественной авиации Как выяснил CNews, «Росавиация» создает ГИС для сертификации типовой конструкции авиационной техники. Инфосистема
|22.05.2023
|
Беспилотники в России обяжут оснастить габаритными огнями и «черными ящиками»
Комплектация беспилотников Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предложило привести к единым стандартам требования по комплектации беспилотных во
|18.08.2022
|
«Ред софт» вывела услугу Росавиации на портал «Госуслуги»
Российский разработчик «Ред софт» в кратчайшие сроки перевел услугу Росавиации в электронный вид. Теперь перевозчики смогут получить допуск к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров или грузов через портал «Госуслуги». Для ускорения процесса спе
|22.04.2022
|
Российские авиакомпании готовятся к полетам без GPS
Без GPS Росавиация призывает перевозчиков подготовить летчиков к рейсам без американской глобальной н
|29.03.2022
|
Росавиация после хакерской атаки перешла на бумажный документооборот и отправку писем через «Почту России»
Успех для хакеров и провал для Росавиации Росавиация (Федеральное агентство воздушного транспорта) подверглась масштабной кибератаке, в
|22.09.2021
|
«Ред софт» развивает АИС для Росавиации
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) и «Ред софт» заключили государственный контракт на оказание услуг по эксплуатации
|31.10.2019
|
DJI создала беспилотник для обмана и троллинга Росавиации и FAA
едел для дронов, подлежащих обязательной регистрации в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации). Согласно Правилам учета «беспилотных гражданских воздушных судов» (БПЛА – по кла
|24.01.2017
|
«Барс Груп» разработала автоматизированную систему управления субсидированием воздушных перевозок
я субсидируемых маршрутов.Заказчиком системы выступило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Разработка предназначена для автоматизации процессов, связанных с выделением и к
|30.07.2015
|
Минобороны и Росавиация не дали Минкомсвязи получить 21 млрд рублей
рнизации LTE-спектра, в том числе на 2015 г. разница составляет i4,89 млрд, на 2016 г - i3,64 млрд. Росавиация и Минобороны хотят все делать сами Но даже и в отношении расходов на конверсию LTE
|02.10.2013
|
Росавиация разрешила пилотам «Трансаэро» использовать iPad в качестве электронного бортового портфеля
я «Трансаэро» получила эксплуатационное разрешение от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) на использование iPad в качестве электронного бортового портфеля (Electronic Flig
|14.01.2013
|
Южное МТУ ВТ Федерального агентства воздушного транспорта переходит на систему Docsvision 5
партнер компании «ДоксВижн», начинает проект по расширению и обновлению версии системы Docsvision в Южном межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта Федерального агентства воз
|13.12.2012
|
Глава Росавиации сообщил о бесполезности ГЛОНАСС на российских самолетах
Стоимость прибора, необходимого к установке, составляет примерно 1 млн руб. Спустя некоторое время Росавиация опубликовала опровержение информации, появившейся в газете «Известия». По словам п
|04.08.2011
|
«Кабест» позаботится о безопасности аэропортов и воздушных судов
ой отрасли. Соответствующее свидетельство было выдано Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), говорится в сообщении компании. Теперь заказчики всей группы «Астерос» могут пол
|07.02.2008
|
«РБК Софт» окажет консалтинговые услуги для Росавиации
ая в группу «Армада», одержала победу в двух тендерах Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Компания окажет ведомству консалтинговые услуги на сумму почти 12 900 000 руб. А
