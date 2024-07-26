Разделы

Минтранс РФ Росавиация ФАВТ Федеральное агентство воздушного транспорта

Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта

СОБЫТИЯ


26.07.2024 «Росавиация» создает собственную ГИС для сотрудников, работающих на Astra Linux и «Ред ОС»

Новая ГИС для отечественной авиации Как выяснил CNews, «Росавиация» создает ГИС для сертификации типовой конструкции авиационной техники. Инфосистема
22.05.2023 Беспилотники в России обяжут оснастить габаритными огнями и «черными ящиками»

Комплектация беспилотников Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предложило привести к единым стандартам требования по комплектации беспилотных во
18.08.2022 «Ред софт» вывела услугу Росавиации на портал «Госуслуги»

Российский разработчик «Ред софт» в кратчайшие сроки перевел услугу Росавиации в электронный вид. Теперь перевозчики смогут получить допуск к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров или грузов через портал «Госуслуги». Для ускорения процесса спе
22.04.2022 Российские авиакомпании готовятся к полетам без GPS

Без GPS Росавиация призывает перевозчиков подготовить летчиков к рейсам без американской глобальной н
29.03.2022 Росавиация после хакерской атаки перешла на бумажный документооборот и отправку писем через «Почту России»

Успех для хакеров и провал для Росавиации Росавиация (Федеральное агентство воздушного транспорта) подверглась масштабной кибератаке, в
22.09.2021 «Ред софт» развивает АИС для Росавиации

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) и «Ред софт» заключили государственный контракт на оказание услуг по эксплуатации
31.10.2019 DJI создала беспилотник для обмана и троллинга Росавиации и FAA

едел для дронов, подлежащих обязательной регистрации в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации). Согласно Правилам учета «беспилотных гражданских воздушных судов» (БПЛА – по кла
24.01.2017 «Барс Груп» разработала автоматизированную систему управления субсидированием воздушных перевозок

я субсидируемых маршрутов.Заказчиком системы выступило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Разработка предназначена для автоматизации процессов, связанных с выделением и к
30.07.2015 Минобороны и Росавиация не дали Минкомсвязи получить 21 млрд рублей

рнизации LTE-спектра, в том числе на 2015 г. разница составляет i4,89 млрд, на 2016 г - i3,64 млрд. Росавиация и Минобороны хотят все делать сами Но даже и в отношении расходов на конверсию LTE
02.10.2013 Росавиация разрешила пилотам «Трансаэро» использовать iPad в качестве электронного бортового портфеля

я «Трансаэро» получила эксплуатационное разрешение от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) на использование iPad в качестве электронного бортового портфеля (Electronic Flig
14.01.2013 Южное МТУ ВТ Федерального агентства воздушного транспорта переходит на систему Docsvision 5

партнер компании «ДоксВижн», начинает проект по расширению и обновлению версии системы Docsvision в Южном межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта Федерального агентства воз
13.12.2012 Глава Росавиации сообщил о бесполезности ГЛОНАСС на российских самолетах

Стоимость прибора, необходимого к установке, составляет примерно 1 млн руб. Спустя некоторое время Росавиация опубликовала опровержение информации, появившейся в газете «Известия». По словам п
04.08.2011 «Кабест» позаботится о безопасности аэропортов и воздушных судов

ой отрасли. Соответствующее свидетельство было выдано Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), говорится в сообщении компании. Теперь заказчики всей группы «Астерос» могут пол
07.02.2008 «РБК Софт» окажет консалтинговые услуги для Росавиации

ая в группу «Армада», одержала победу в двух тендерах Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Компания окажет ведомству консалтинговые услуги на сумму почти 12 900 000 руб. А

Публикаций - 141, упоминаний - 208

Минтранс РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3305 16
8998 10
Беспилотные авиационные системы 73 9
Ростелеком 10313 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14259 7
Ред Софт - Red Soft 1000 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5280 7
МегаФон 9913 6
Флай дрон - Fly Drone 21 5
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 86 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 4
Yandex - Яндекс 8444 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9199 4
Microsoft Corporation 25240 4
Oracle Corporation 6870 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3117 4
Информзащита 855 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 801 4
Ростех - Азимут 80 3
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 3
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 120 3
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 3
АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 33 3
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 128 3
Telegram Group 2577 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 62 2
Google LLC 12261 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 292 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 2
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 21 2
ИИ-Технологии 225 2
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 2
Software AG & IDS Scheer 207 2
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 21 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 492 2
Ростех - АИС - Инфоком-Авиа 4 2
Курсир 1 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 863 14
Почта России ПАО 2248 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 9
РЖД - Российские железные дороги 2003 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 7
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 5
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8184 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 4
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 38 3
Трансаэро - авиакомпания 59 3
КрасАвиа - KrasAir - Красноярские авиалинии 11 3
Аэрофлот - Россия ГТК Авиакомпания - Донавиа - Аэрофлот-Дон 12 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1470 3
Интертрансэкспедиция 3 3
РУСАЛ - Русалтранс 3 3
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 2
Air France–KLM - Air France - KLM 80 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 2
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 11 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 48 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Межгосударственный авиационный комитет - МАК 6 2
Минобороны РФ - ГНИИИ АиКМ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины 4 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 12 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 2
Газпром нефть 670 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 2
Газпром ПАО 1416 2
ПромСвязьКапитал 84 1
LEGO 255 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
American Airlines 88 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 46 1
Uber 337 1
Index Ventures 49 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 75 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Архангельские воздушные линии, АВЛ 11 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12856 36
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 29
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3437 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4794 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3367 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 15
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 75 14
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2927 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 12
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 91 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 11
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 306 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5781 10
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 279 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 10
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4907 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 8
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 217 7
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 253 7
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 7
Федеральное казначейство России 1879 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 7
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 366 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 6
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 6
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 6
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 2
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 8 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 2
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 8 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 14 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 246 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
Союз кинематографистов России 11 1
Международная Академия транспорта 5 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 30 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 385 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73339 53
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3352 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34059 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31789 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13355 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18212 10
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32000 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 8
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1835 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9334 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2470 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12008 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17126 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7642 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2857 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11580 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6029 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 6
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2954 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25719 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3512 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5837 17
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2881 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 933 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5131 8
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 49 7
1С:Отчетность 19 6
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 28 6
1С:ОФД 9 6
FreePik 1440 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5189 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1513 5
Linux OS 10913 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 5
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 82 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1310 3
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 120 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 3
Google Android 14688 3
Apple iPad 3938 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 497 3
Microsoft Windows 16333 3
Depositphotos - фотобанк 404 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 78 2
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 - Russian Regional Jet - российский региональный самолет 95 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 2
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 142 2
ЦРТС Альманах МПСН - многопозиционная система наблюдения за воздушным движением 4 2
Ростех - Азимут D-ATIS - сервис доставки метеорологической и аэронавигационной информации 4 2
Geoscan Technologies - Геоскан БПЛА - Геоскан БВС 12 2
DJI Mavic 15 2
Samsung Galaxy Note 696 2
Apple iOS 8245 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 615 2
Путин Владимир 3352 17
Данилов Никита 18 4
Ядров Дмитрий 5 4
Мишустин Михаил 736 4
Никифоров Николай 1136 4
Серова Елена 320 3
Коробова Анна 25 3
Нерадько Александр 4 3
Белоусов Андрей 144 3
Массух Илья 235 2
Казак Максим 162 2
Коростелев Павел 35 2
Попов Алексей 337 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Мелехин Иван 24 2
Бастрыкин Сергей 11 2
Токарев Олег 9 2
Соломенцев Виктор 4 2
Юрецкий Алексей 17 2
Ряшин Николай 14 2
Лукашевич Вадим 2 2
Муниров Виталий 3 2
Евтушенко Олег 144 2
Шилов Сергей 96 2
Шадаев Максут 1148 2
Бочаров Олег 28 1
Мацоцкий Сергей 178 1
Федулов Владислав 83 1
Орешкин Максим 30 1
Мантуров Денис 120 1
Лямин Александр 74 1
Хинштейн Александр 146 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Опенышева Светлана 64 1
Брюквин Юрий 299 1
Корнеев Сергей 84 1
Васильев Евгений 128 1
Рогозин Дмитрий 102 1
Савельев Виталий 55 1
Лукацкий Алексей 131 1
Россия - РФ - Российская федерация 157020 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45745 27
Земля - планета Солнечной системы 10660 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18591 12
Украина 7796 12
Европа 24642 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18230 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3203 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 8
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 938 7
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1310 7
Беларусь - Белоруссия 6032 5
Казахстан - Республика 5798 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4095 4
Япония 13551 4
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1347 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1872 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2658 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2104 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 902 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4275 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1817 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1243 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2956 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1395 3
Канада 4985 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2421 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14492 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 888 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 987 3
ЛНР - Луганская Народная Республика 179 3
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 988 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 633 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55092 85
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 51
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 25
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51329 19
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5312 11
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8548 11
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 10
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 9
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 110 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4249 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6327 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3732 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10328 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 46 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8386 6
Паспорт - Паспортные данные 2737 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4413 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26031 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3709 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1403 5
Аудит - аудиторский услуги 3115 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2158 15
Ведомости 1239 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 4
Известия ИД 706 3
Российская газета 275 2
РИА Новости 984 2
Yonhap News Agency 43 1
FCW 6 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
RTVi - Russian Television International 15 1
CyberNews 11 1
DB-Engines 7 1
23ABC News 173 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1074 1
Wikipedia - Википедия 586 1
Forbes - Форбс 912 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8382 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 3
Рустелеком ТК 304 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
РАН - Российская академия наук 2014 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 2
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 986 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 10 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 22 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - ВНИИИМТ - Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники 9 1
ГосНИИ ГА - ГосНИИ ГА гражданской авиации - Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 7 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 48 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
ИнфоКом 118 1
День молодёжи - 27 июня 1000 1
Крылья Сахалина - фестиваль 6 1
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 1
