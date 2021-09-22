«Ред софт» развивает АИС для Росавиации

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) и «Ред софт» заключили государственный контракт на оказание услуг по эксплуатации федеральной ГИС «Автоматизированная информационная система оказания государственных услуг Федерального агентства воздушного транспорта» (АИС ОГУ).

АИС ОГУ обеспечивает электронное взаимодействие по 26 видам сведений как поставщик и потребитель данных. При помощи разработанной «Ред софт» информационной системы Росавиация оказывает государственные услуги в электронном виде, в том числе массовые социально значимые. Обмен данными между пользователями осуществляется посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

«Ред софт» разрабатывает модули для подключения информационных систем к СМЭВ и оказывает их сопровождение с 2011 г. Среди заказчиков – ФСИН России, Министерство обороны РФ, Генеральная прокуратура РФ, ФССП России, ФАС России, а также другие федеральные и региональные органы исполнительной власти.