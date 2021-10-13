Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Генпрокуратура РФ
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 415, упоминаний - 772
Генпрокуратура РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 33
|Никифоров Николай 1126 32
|Жаров Александр 165 14
|Медведев Дмитрий 1433 13
|Кулин Филипп 39 8
|Дуров Павел 216 8
|Страшнов Дмитрий 109 6
|Чичваркин Евгений 82 6
|Волин Алексей 113 5
|Иванов Олег 124 5
|Яровая Ирина 63 5
|Рейман Леонид 407 5
|Навальный Алексей 58 5
|Евраев Михаил 222 4
|Ахметов Ринат 52 4
|Солдатов Алексей 77 4
|Подгузов Николай 27 4
|Фирташ Дмитрий 8 4
|Шилов Сергей 61 4
|Нечаев Андрей 21 4
|Клишас Андрей 44 4
|Бокова Людмила 80 4
|Васильев Евгений 92 4
|Нащекин Алексей 111 4
|Аксаков Анатолий 98 4
|Щеголев Игорь 676 4
|Лаптева Ирина 9 4
|Абылгазиев Мухаммедкалый 8 4
|Носков Константин 201 4
|Черногубова Наталья 9 4
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Акимов Максим 167 3
|Ротенберг Аркадий 42 3
|Александрова Александра 8 3
|Козлюк Артем 39 3
|Ампелонский Вадим 31 3
|Дарбинян Саркис 35 3
|Мамонов Михаил 24 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Артемьев Игорь 66 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754417, в очереди разбора - 658118.
Создано именных указателей - 46332.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754417, в очереди разбора - 658118.
Создано именных указателей - 46332.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru