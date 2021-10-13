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Генпрокуратура РФ
Генеральная прокуратура Российской Федерации


13.10.2021 Россиянам начнут блокировать электронные кошельки без суда 3
06.10.2021 «Ред софт» будет сопровождать систему межведомственного электронного взаимодействия ФАС 1
23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 1
22.09.2021 В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса» 1
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 1
09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 3
27.08.2021 В США специалистов по ИБ заманивают на госслужбу окладами в четверть миллиона долларов 1
26.08.2021 У огромной ГИС нет ни концепции, ни ТЗ, но уже есть обоснование запрета на российское ПО 1
23.08.2021 Американец просидел год в тюрьме по ложному обвинению в убийстве. Единственная улика против него – мнение ИИ 1
29.07.2021 Власти готовятся запретить в России популярнейшую художественную галерею интернета 1
29.07.2021 НИИ «Восход» остается без директора 1
27.07.2021 Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью 3
07.07.2021 Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией 1
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом 1
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 1
29.04.2021 Роскомнадзор нашел на PornHub оскорбление властей и нарушение прав на свободу вероисповедания 4
26.04.2021 Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести 1
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда 1
20.04.2021 Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева 1
10.03.2021 Роскомнадзор начал войну с Twitter и первым же пострадал 1
25.02.2021 Руководителей прославленного российского ИТ-вуза могут посадить в тюрьму на 3 года 4
18.02.2021 Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов 1
11.02.2021 В России ввели миллионные штрафы за цензуру в интернете 1
08.02.2021 Постсоветский топ-чиновник арестован за бесплатную раздачу радиочастот 2
04.02.2021 Арестован бывший топ-менеджер Beeline 2
25.12.2020 НИИ «Восход» завершил разработку Единого портала прокуратуры 1
25.12.2020 Двух чиновников правительства арестовали из-за скандала вокруг «дочки» Veon 1
24.12.2020 АКРА присвоило рейтинг российскому разработчику ПО «Ред софт» 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть 1
14.12.2020 Росгвардия просит на цифровую трансформацию 11 миллиардов 2
18.11.2020 У госорганов России нашли «аномальные» скачки в ИТ-расходах 2
06.11.2020 Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
20.10.2020 Бывшего пресс-секретаря Роскомнадзора взяли на работу в театр 1
19.10.2020 CNews выпустил «Топ-100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе». Почти половину бюджета забрал себе «Ростелеком» 1
13.10.2020 Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг 1
12.10.2020 Объем крупнейших открытых госзаказов в области ИКТ вырос в два с лишним раза. Почти половина госсредств досталась «Ростелекому» 1
02.09.2020 У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг 1
18.08.2020 Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда 1

Публикаций - 415, упоминаний - 772

Генпрокуратура РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 57
Google LLC 7124 35
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 26
Telegram Group 702 19
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 15
Apple Inc - Эппл Рус 7669 13
Восход ФГБУ НИИ 365 13
Facebook 3764 11
Yandex - Яндекс 4098 10
Twitter 2204 9
Zello 20 7
Microsoft Corporation 10997 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 7
Amazon Inc - Amazon.com 1467 7
VK - Mail.ru Group 2482 6
Ланит ГК 1154 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 6
Питерская группа связистов 113 5
Укртелеком 127 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Samsung Electronics 5627 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 4
Rambler Group - Рамблер ГК 483 4
Veon - Beeline - Sky Mobile 36 4
Крок 1219 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
Акадо Телеком - Комкор 605 4
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 4
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 3
Синтерра - Synterra 562 3
NVision Group - Энвижн Груп 544 3
IBM 3524 3
DigitalOcean 16 3
Тримоб 30 3
HTC Corporation 1184 3
НТС - Национальные телематические системы 20 3
Huawei 2723 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 14
Почта России ПАО 1570 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 8
LinkedIn 520 6
Газпром ПАО 518 4
EPIC Telecom Invest 68 4
Почта Банк 289 3
Аэрофлот 492 3
AliExpress 275 3
Альфа-Банк 1122 3
Газпром-Медиа Холдинг 120 3
Флибуста 27 3
Group DF 7 3
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 3
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 3
System Capital Management (SCM) 23 3
Кэшбери - российская финансовая пирамида 3 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Leta Capital 42 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 2
Runa Capital 153 2
Assist - Ассист 123 2
Эксмо-АСТ - издательство 50 2
ВТБ24 583 2
Царицын капитал 22 2
РУСАЛ - Объединённая компания 25 2
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 4 2
НОРК - Национальная оптово-распределительная компания 2 2
Ростех - РТ Венчурные инвестиции 2 2
Газфонд НПФ 4 2
Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 2
Prostor Capital 28 2
Waarde Capital 7 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 75
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 67
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 52
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 51
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 42
Президент Российской Федерации 1439 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 17
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 15
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 15
Правительство РФ 2198 15
Верховный суд Российской Федерации 174 14
Таганский районный суд города Москвы 44 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 13
Счётная палата РФ 459 13
Администрация Президента РФ 267 12
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 12
Федеральное казначейство России 766 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 7
Басманный районный суд города Москвы 47 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 6
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 199 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 4
Федеральное собрание Российской Федерации 79 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
Руссофт - Russoft 250 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
GDC - Global Decentralized Community - Глобальное децентрализованное инвестиционное сообщество 1 1
Церковь Вечности 11 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 45
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 4
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 4
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 4
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 472 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 1
Webrank - JavaScript-сниффер 2 1
AWS - Amazon Web Services 568 17
Google Android 10750 11
Rakuten Viber 429 10
Google YouTube - Видеохостинг 1702 9
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Apple iOS 5741 6
WhatsApp Messenger 654 6
Microsoft Azure 1171 6
Apple - App Store 2198 6
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 5
VK - Mail.ru Одноклассники 848 5
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 5
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 4
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 4
ФГИС Единый реестр проверок 8 4
Google Blogger - Google BlogSpot 49 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 4
Telegram - Мессенджер 80 3
WeChat - Мессенджер 96 3
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 3
Snapchat 89 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Apple iMessage - Мессенджер 116 3
Google Gmail 599 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 363 3
Microsoft Windows 10 6602 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
Apple FaceTime 145 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Wargaming World of Warships 31 2
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 2
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 17 2
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 2
Путин Владимир 1820 33
Никифоров Николай 1126 32
Жаров Александр 165 14
Медведев Дмитрий 1433 13
Кулин Филипп 39 8
Дуров Павел 216 8
Страшнов Дмитрий 109 6
Чичваркин Евгений 82 6
Волин Алексей 113 5
Иванов Олег 124 5
Яровая Ирина 63 5
Рейман Леонид 407 5
Навальный Алексей 58 5
Евраев Михаил 222 4
Ахметов Ринат 52 4
Солдатов Алексей 77 4
Подгузов Николай 27 4
Фирташ Дмитрий 8 4
Шилов Сергей 61 4
Нечаев Андрей 21 4
Клишас Андрей 44 4
Бокова Людмила 80 4
Васильев Евгений 92 4
Нащекин Алексей 111 4
Аксаков Анатолий 98 4
Щеголев Игорь 676 4
Лаптева Ирина 9 4
Абылгазиев Мухаммедкалый 8 4
Носков Константин 201 4
Черногубова Наталья 9 4
Чернышенко Дмитрий 234 3
Акимов Максим 167 3
Ротенберг Аркадий 42 3
Александрова Александра 8 3
Козлюк Артем 39 3
Ампелонский Вадим 31 3
Дарбинян Саркис 35 3
Мамонов Михаил 24 3
Мишустин Михаил 302 3
Артемьев Игорь 66 3
Россия - Российская федерация - РФ 57124 279
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 42
Украина 3344 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 15
Казахстан - Республика 2618 10
Германия - Федеративная Республика 3606 10
Россия - Новосибирск 1954 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 8
Россия - Татарстан Республика 1613 8
Россия - Екатеринбург 2054 7
Россия - Республика Крым 625 6
Россия - Севастополь 419 6
Россия - Татарстан - Казань 1507 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 5
Россия - Курганская область 261 5
Кипр - Республика 247 5
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 4
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 4
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 4
Беларусь - Белоруссия 2079 4
Индия - Республика 2156 4
Нидерланды 969 4
Россия - Амурская область 320 3
Россия - Краснодарский край 913 3
Россия - Республика Мордовия 386 3
Великобритания - Лондон 815 3
Россия - Костромская область 228 3
Россия - Красноярский край 657 3
Япония 2752 3
Россия - Кемеровская область 461 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - Ростовская область 859 3
Азия - Азиатский регион 1510 2
Россия - Пермь 737 2
Россия - Тюменская область 581 2
Россия - Омская область 382 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 52
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 18
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 16
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 11
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 8
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 6
Пиратство - Авторское право 200 6
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
Информационное общество - Государственная программа 282 4
СИЗО - Следственный изолятор 65 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
Антитеррор 62 2
Проектный офис 16 2
Мошенничество 53 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
Конституция Российской Федерации 28 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 2
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 17 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
Мертвые души 22 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
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