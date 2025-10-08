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Генпрокуратура РФ Генеральная прокуратура Российской Федерации

Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации

СОБЫТИЯ


08.10.2025 Генпрокуратура России добилась национализации интернет-провайдера и признания его владельцев экстремистами

Решение суда о конфискации интернет-провайдера «Ланта» Октябрьский районный суд Тамбова удовлетворил иск Генпрокуратуры России о запрете объединения, состоящего из Маргариты и Александра Зайцева, Сергей Шмарова, Александра Васильева и ассоциации For free Russia Association («За свободную Россию»).
25.01.2022 «Ред софт» продолжает обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие Генпрокуратуры России

енеральной прокуратуры Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт» ИС МЭВ Генпрокуратуры России разрабатывается «Ред софт» с 2014 г. В течение семи лет на основе собст
25.12.2020 НИИ «Восход» завершил разработку Единого портала прокуратуры

НИИ «Восход», подведомственное предприятие Минцифры России, завершил разработку Единого портала прокуратуры Российской Федерации (ЕПП), который объединяет все сайты прокурат
18.11.2019 Маленькая строительная компания заблокировала многомиллионную миграцию Генпрокуратуры с серверов IBM на СПО
29.10.2019 В России запущен сервис, через который бизнес может «стучать» в Генпрокуратуру на проверяющих
26.08.2019 Венчурный фонд «Ростеха» с директором, которым раньше интересовалась Генпрокуратура, вложился в свой первый стартап
13.08.2019 Россиянин трижды поджигал офис Роскомнадзора из-за блокировок
09.07.2019 Прокуратура сдалась: Дважды заблокированный в России VPN-сервис победил
04.04.2019 В России запретили игры для iPhone и Android с криминальной тематикой
22.01.2019 Генпрокуратура нашла в Роскомнадзоре 10 коррупционеров
12.12.2018 Генпрокуратура рассказала, как выглядит типичный российский киберпреступник
15.10.2018 Генпрокуратура просит закрыть дело юного хакера, взломавшего электронный дневник, чтобы подправить оценки
12.09.2018 От чиновников Роскомнадзора требуют вернуть миллионы, растраченные на «мертвых душ»
17.07.2018 Венчурными инвестициями «Ростеха» будет управлять экс-чиновник, у которого Генпрокуратура нашла незаконные миллионы
25.06.2018 Генпрокуратура добилась наказания чиновника Минкомсвязи из-за сбоев в работе Реестра отечественного ПО
13.02.2018 Минкомсвязь и Генпрокуратура РФ подписали приказ о цифровой трансформации органов прокуратуры

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Генеральная прокуратура Российской Федерации подписали совместный приказ, который утвердил паспорт проекта цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры. Документ направлен на обеспе
26.10.2017 Генпрокуратуре поручили блокировать сайты нежелательных организаций
07.08.2017 Прокуратура потребовала для «наследного принца» Samsung 12 лет тюрьмы
27.03.2017 Зачем «Почта России» купила самолеты? Разбирается Генпрокуратура
03.03.2017 Генпрокуратура пошла войной на свой многомиллионнный бумажный документооборот
15.02.2017 Генпрокуратура нашла коррупцию в Роскомнадзоре. Четыре чиновника уволены
20.12.2016 Генпрокуратура: Минкомсвязи забыло о государственных ЦОДах
30.11.2016 Генпрокуратура: Государство закупает чипы для биопаспортов с 65% переплатой
25.11.2016 Генпрокуратура требует начать уголовное дело против чиновников Минкомсвязи и главы «Почты России» из-за астрономической премии
25.11.2016 Генпрокуратура: Минкомсвязи завышало цену работ по электронному правительству
24.11.2016 Генпрокуратура: Минкомсвязи «забыло» на складах «Ростелекома» «железо» на 200 миллионов
21.11.2016 Генпрокуратура: В Минкомсвязи перепутали Москву с Иннополисом и переплатили «Ростеху» 90 миллионов
18.11.2016 Генпрокуратура: глава «Почты России» получает 95 миллионов в год без согласия Правительства
11.10.2016 Начальница республиканского Роскомнадзора уволена за брачную связь с боссом МТС
09.02.2016 Управление персоналом Прокуратуры Мурманской области автоматизировано на базе ПП «Парус»

Управление персоналом Прокуратуры Мурманской области автоматизировано на базе ПП «Парус». Проект, реализованный партнером «Корпорации Парус» в г. Мурманске — компанией «ИТ Консалтинг», позволил снизить трудозатраты

05.02.2016 Раскрытие данных криминальной статистики выйдет на новый уровень
17.12.2015 Генпрокуратура России ополчилась на магазины «серых» мобильников. Под угрозой Хiaomi и OnePlus

зь) Романа Шередина. В своем обращении Шередин указал на адреса интернет-магазинов, которые торгуют сотовыми телефонами без необходимых деклараций соответствия средств связи. В своем ответе начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук признал наличие проблемы. Продажа товара без требуемых законодательством подтверждений соответств
08.06.2015 Генпрокуратура объявила войну анонимайзерам для просмотра «Вконтакте»
11.02.2015 «Лига безопасного интернета» совместно с Генпрокуратурой РФ добились блокировки 170 сайтов с рекламой интим-услуг

урсов в Реестр было принято в судебном порядке по совместным жалобам «Лиги безопасного интернета» и Генеральной прокуратуры РФ. Об этом CNews сообщили в «Лиге безопасного интернета». В частност
04.02.2015 Генпрокуратура займется экс-боссами крупнейшего сотовика Казахстана
12.09.2014 Прокуратура занялась борьбой с Wi-Fi-сетями
31.07.2014 Прокуратура начала зачистку торрент-трекеров
23.04.2014 Google и ЖЖ безнаказанно игнорируют Генпрокуратуру
08.04.2014 На развитие информационной системы органов прокуратуры РФ выделят до 280,3 млн руб.
03.04.2014 Генпрокуратура зачищает Рунет от украинских экстремистов

Публикаций - 347, упоминаний - 442

Генпрокуратура РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
МегаФон 10742 17
HP Inc. 5883 13
Microsoft Corporation 25774 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Yandex - Яндекс 9215 10
Ред Софт - Red Soft 1236 10
Meta Platforms - Facebook 4621 8
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 8
Ростелеком - Глобус-телеком 235 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Oracle Corporation 7074 7
Открытые технологии 732 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Telegram Group 2940 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 6
Восход ФГБУ НИИ 721 5
Крок - Croc 1964 5
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 5
Google LLC 12687 5
X Corp - Twitter 2938 4
Apple Inc 13154 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
9594 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 4
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 4
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Intel Corporation 12811 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 20
Евросеть 1421 19
Почта России ПАО 2370 9
Беталинк 105 7
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 6
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Dixis - Диксис - Dиксис 371 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Цифроград 171 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Альфа-Банк 1979 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Связной ГК 1401 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
Восток-Запад - EWS Holding 47 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Биопроцесс Кэпитал Венчурс 10 2
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 2
Менатеп - Menatep 39 2
Wex - криптобиржа 8 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 64
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 56
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 51
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 46
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 40
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 37
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 31
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 29
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 28
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 21
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
Судебная власть - Judicial power 2500 16
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 12
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 11
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 10
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
Федеральное казначейство России 1949 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Ярапо НП - Ярославская Региональная АнтиПиратская Организация 1 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
ГосИнформСистемы 160 1
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 69
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 57
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 42
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 30
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 28
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 26
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 14
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 8
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 8
Оповещение и уведомление - Notification 5943 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
FreePik 1841 8
Linux OS 11533 7
СКР РФ - АИК Надзор - автоматизированный информационный комплекс 27 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 6
Ред Софт - Ред-Шлюз 16 6
Microsoft Windows 16882 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
Apple iPhone 6 4861 5
Ред Софт - Ред платформа 31 5
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