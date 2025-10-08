Индексная книга (каталог) CNews*
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Генпрокуратура РФ Генеральная прокуратура Российской Федерации
СОБЫТИЯ
Публикаций - 347, упоминаний - 442
Генпрокуратура РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 19
|Медведев Дмитрий 1665 10
|Мишустин Михаил 787 9
|Никифоров Николай 1138 8
|Чайка Юрий 43 8
|Гриднева Марина 7 7
|Зубков Антон 10 6
|Зубарев Сергей 12 6
|Плотников Борис 6 6
|Ведров Леонид 6 6
|Шанин Федор 6 6
|Славинский Евгений 6 6
|Hilmar Lorenz - Хилмар Лоренц 24 6
|Краснов Игорь 25 5
|Tiippana Paeivi - Типпана Паэйви 6 5
|Willett Kenneth - Уиллетт Кеннет 7 5
|Рустамов Рустам 548 4
|Куровская Людмила 6 4
|Левин Борис 57 4
|Симоненко Вячеслав 44 4
|Алкснис Виктор 70 4
|Коробов Алексей 19 4
|Гринь Виктор 8 4
|Шейкин Артем 44 4
|Klein Wolfgang - Кляйн Вольфганг 6 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Щеголев Игорь 699 3
|Дуров Павел 329 3
|Галицкий Александр 123 3
|Соколов Дмитрий 71 3
|Солдатов Алексей 104 3
|Волков Дмитрий 69 3
|Раевский Алексей 77 3
|Еременко Максим 14 3
|Немкин Антон 52 3
|Агамирзян Игорь 74 3
|Абрамов Алексей 54 3
|Карчев Олег 37 3
|Мангутов Владислав 34 3
|Шакиров Шамиль 32 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.