Еременко Максим
Еременко Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГИС ЕРП - Единый реестр проверок 13 1
|Сбер - СберМедИИ - MedBench 1 1
|Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 46 1
|СалютДевайсы - GigaChat 191 1
|Солдатов Алексей 98 4
|Раевский Алексей 76 4
|Агамирзян Игорь 74 4
|Бегтин Иван 61 3
|Буров Василий 7 3
|Богатырев Олег 6 3
|Урнышев Роман 33 2
|Шклярук Мария 15 2
|Ведяхин Александр 131 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Чайка Юрий 42 1
|Кривоносов Александр 3 1
|Черток Андрей 3 1
|Орлова Анна 7 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Куренной Александр 3 1
|Данилина Марианна 19 1
|Климова Марина 1 1
|Крашенинникова Марина 3 1
|Юрецкий Алексей 12 1
|Гонгальский Константин 1 1
|Носов Юрий 2 1
|Сунцова Дарья 1 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 960 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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