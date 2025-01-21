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Еременко Максим



21.01.2025 Альянс в сфере ИИ и Центральный университет начали подготовку российских команд к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае 1
27.11.2024 GigaChat будет обучен удмуртскому языку 1
16.01.2024 Президентская библиотека пройдет цифровую трансформацию с помощью технологий Сбербанка 1
28.11.2023 «Сбер» и «Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова» Российской академии наук будут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта 1
20.10.2023 «Сбер» и «Геоскан» будут вместе развивать геоаналитику с помощью искусственного интеллекта 1
04.09.2023 Исследователи «Сбера» вместе с российскими учёными создали базу изображений минералов с их описаниями для обучения ИИ 1
23.11.2022 «Сбер» представил MedBench — платформу для решения ИИ-задач в медицине 1
11.09.2020 Платформа разметки данных Сбербанка TagMe создаст новые рабочие места на Северном Кавказе 1
24.04.2019 «Ростелеком» автоматизирует десятки тысяч рабочих мест в Генпрокуратуре 1
10.12.2018 На практической конференции «Такском» рассказали, как правильно работать с маркировкой 1
27.06.2017 Генпрокуратура может стать площадкой для обкатки «Цифровой экономики» 1
03.03.2017 Генпрокуратура пошла войной на свой многомиллионнный бумажный документооборот 1
22.02.2017 Гендиректор Zecurion Алексей Раевский вошёл в Экспертный совет при Генпрокуратуре 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Еременко Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 4
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 126 2
Ростелеком 9703 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
8213 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Такском - Taxcom 240 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 39 1
АТИ - Авиателекоминвест 3 1
Telegram Group 1984 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3906 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 12
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 647 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11630 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 28 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13372 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4993 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12516 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50417 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65980 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2986 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30695 3
Оцифровка - Digitization 4541 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11948 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1561 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5309 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6647 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 317 1
Маркировка - Marking 1055 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 458 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11351 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27372 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
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Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3157 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 93 1
ФГИС ЕРП - Единый реестр проверок 13 1
Сбер - СберМедИИ - MedBench 1 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 46 1
СалютДевайсы - GigaChat 191 1
Солдатов Алексей 98 4
Раевский Алексей 76 4
Агамирзян Игорь 74 4
Бегтин Иван 61 3
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Богатырев Олег 6 3
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Данилина Марианна 19 1
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Крашенинникова Марина 3 1
Юрецкий Алексей 12 1
Гонгальский Константин 1 1
Носов Юрий 2 1
Сунцова Дарья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 9
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Казахстан - Республика 5527 2
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Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 675 1
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Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 348 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14322 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 1
Английский язык 6634 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8652 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5828 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5351 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1514 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 4
РАН - Российская академия наук 1871 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 62 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 28 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 30 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 55 1
РАН ИПЭЭ ФГБУН - Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова 2 1
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