Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184158
ИКТ 14318
Организации 11116
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3514
Системы 26301
Персоны 79131
География 2966
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2728
Мероприятия 873

Орлова Анна


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 Группа «Т-Технологии» запустила ИИ-копайлоты для операторов первой линии поддержки 1
17.10.2024 Музей имени Вадима Орлова открывает виртуальный музей на «3D Платформе» 1
17.02.2020 ЦРПТ запустил бесплатный электронный документооборот в системе «Честный знак» 1
10.12.2018 На практической конференции «Такском» рассказали, как правильно работать с маркировкой 1
05.09.2018 ЦРПТ запустил серию образовательных встреч с бизнесом в крупных российских городах 1
16.12.2005 МТС стала лидером на рынке Wi-Fi в Москве 1
28.11.2005 Wi-Fi подобрался к границам России 1
26.04.2005 Wi-Fi придет в метро уже летом 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Орлова Анна и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 230 3
Такском - Taxcom 245 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
8813 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 343 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9121 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13860 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1834 1
Стелком 3 1
МТС - Таском - Tascom - ВессоТелеком 23 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - СибЧелендж-Телеком - Красноярский GSM 14 1
3D Платформа - 3Д Платформа 9 1
Евросеть 1417 1
Музей имени В.Ю. Орлова - Музей имени Вадима Юрьевича Орлова 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3084 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 117 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1019 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6212 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 31 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12847 3
Маркировка - Marking 1191 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13192 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 574 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12796 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2032 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6587 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9568 2
Оцифровка - Digitization 4844 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25308 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10474 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1279 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5077 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55866 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2561 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4620 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16847 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8822 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2376 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8577 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14875 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1534 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5055 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21720 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11366 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 380 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 624 1
Hotspot - Хот-спот 105 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3891 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2331 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 542 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4774 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12033 1
ЦРПТ - ЭДО Лайт - сервис электронного документооборота 7 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 41 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 225 1
Stafory - робот Вера 349 1
Apple iPhone 12 226 1
Медведев Дмитрий 1661 3
Кривоносов Александр 3 2
Харитонов Антон 12 1
Волкова Вера 4 1
Еременко Максим 14 1
Малыгин Владимир 1 1
Гладышев Евгений 9 1
Остроухова Юлия 30 1
Кураев Иван 15 1
Климова Марина 1 1
Чернова Юлия 1 1
Крашенинникова Марина 4 1
Сафронов Владимир 1 1
Орлов Вадим 2 1
Попов Константин 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45203 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18350 2
Беларусь - Белоруссия 5977 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3210 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4216 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1676 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1210 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2388 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3133 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1786 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1431 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2896 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2635 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2158 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1389 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3193 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 94 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 767 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25549 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2876 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6698 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11586 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6251 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 376 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1812 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6577 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4689 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17174 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1783 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5314 1
Лёгкая промышленность массового потребления 19 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1031 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5819 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11330 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391688, в очереди разбора - 733231.
Создано именных указателей - 184158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще