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Маркировка Marking



25.05.2020 «Магнит» запускает платформу для учета маркированных товаров
22.04.2020 «Корус консалтинг СНГ» и «Платформа ОФД» открыли роуминг ЭДО для маркировки товаров
21.04.2020 «Платформа ОФД» выпустила услугу работы с маркировкой «Учет марок. Выбытие товаров»
31.03.2020 Парфюмерная отрасль утроила число регистраций в системе маркировки «Честный знак»
27.03.2020 В феврале фармотрасль ускорила регистрацию в системе маркировки в пять раз
25.03.2020 Biocad внедрил SAP Track&Trace для маркировки лекарственных средств
24.03.2020 Производители и импортеры лекарств получили возможность предоплаты кодов маркировки
23.03.2020 РАЭК обратилась к премьер-министру с просьбой о переносе сроков введения обязательной маркировки
19.03.2020 ЦРПТ и АКИТ поддержали дистанционную торговлю лекарствами
17.03.2020 Страны ЕАЭС интегрируют национальные системы маркировки
11.03.2020 «СКБ Контур» и «Магнит» успешно протестировали передачу данных в «Честный знак»
10.03.2020 «Атол» проанализировал готовность обувной отрасли к маркировке
02.03.2020 Generix Group и «Экстракод» представили решение для обязательной маркировки товаров
27.02.2020 «Атол» и «Лаборатория маркировки» подготовят фармацевтическую отрасль к маркировке
26.02.2020 «Магнит» и ЦРПТ стали стратегическими партнерами
17.02.2020 Маркировка показала реальный объем рынка обуви
12.02.2020 «АКРИХИН» внедрил SAP ATTP для маркировки и мониторинга движения лекарств
10.02.2020 В системе маркировки «Честный знак» зарегистрировано 72% лекарств в России
06.02.2020 Navicon внедрил систему маркировки в российском отделении Chiesi Group
24.01.2020 Число участников пилота по маркировке молочной продукции с начала года выросло на 75%
09.01.2020 Правительство определило режим доступа к данным системы маркировки и прослеживания
09.01.2020 Определены этапы и правила маркировки парфюмерии, одежды, шин и фотоаппаратов
30.12.2019 ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января
26.12.2019 «АТОЛ» создала облачное SaaS-решение для работы с маркированной продукцией
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще
13.12.2019 Fresenius NephroCare внедрит систему маркировки лекарств с «1С:Медицина. Больничная аптека»
12.12.2019 ЦРПТ подписал соглашение о сотрудничестве с тремя фармассоциациями
09.12.2019 «СКБ Контур» настроил ЭДО «Лорен косметик» и «Л’Этуаль» для интеграции с системой маркировки «Честный знак»
02.12.2019 «Эвотор» поможет обувной рознице промаркировать остатки
30.10.2019 «Корус консалтинг» внедрит систему маркировки обуви для Levi Strauss
01.10.2019 Система маркировки фармпродукции, внедренная Navicon в Ipsen, прошла валидацию
27.09.2019 Правительство упростило правила маркировки табака
26.09.2019 «Курское молоко» протестировало систему маркировки «Честный знак»
25.09.2019 «Сименс» станет партнером ЦРПТ в проекте цифровой маркировки
23.09.2019 Ведущие ОФД передадут данные в систему маркировки лекарств без дополнительной платы
17.09.2019 Сеченовский университет и Центр ДПО Track&Trace будут готовить специалистов по маркировке при поддержке ЦРПТ
11.09.2019 ЦРПТ предоставит китайскому бизнесу информацию о системе маркировки
20.08.2019 «Микрон» начинает серийный выпуск корпусированных RFID-меток для маркировки фонарных столбов
15.08.2019 SAP локализовал глобальное решение по маркировке товаров под требования «Честного знака»
15.08.2019 Правительство утвердило бесшовный переход к обязательной маркировке лекарств

Публикаций - 458, упоминаний - 458

Маркировка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 35
Элемент ГК - Elementec 1523 19
Yandex - Яндекс 5015 15
Корус Консалтинг ГК 1014 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 14
Intel Corporation 11262 14
Microsoft Corporation 22497 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 13
SAP SE 4595 13
Крок - Croc 1616 12
Apple Inc 10683 12
IBM - International Business Machines Corp 8941 12
Samsung Electronics 9333 10
Amazon Inc - Amazon.com 2650 9
Huawei 3222 8
ФОРС - Центр разработки 390 8
Softline - Софтлайн 1870 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
Navicon - Навикон 232 6
VK - Mail.ru Group 3057 6
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 144 5
Oracle Corporation 6035 5
Аскон - Ascon 298 4
Nvidia Corp 3118 4
AMD - Advanced Micro Devices 3661 4
Галактика - Корпорация 1077 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 4
Telegram Group 805 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 4
КАМИ 17 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 4
Барс груп 499 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 3
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 3
LG Electronics 3372 3
Лента - Сеть розничной торговли 912 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 13
РЖД - Российские железные дороги 1458 13
X5 Group 709 10
Почта России ПАО 1853 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 7
IKEA - ИКЕА 124 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 5
Ренессанс Страхование 83 5
Альфа-Банк 1476 5
Wildberries - Вайлдберриз 185 5
Газпром ПАО 1008 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 3
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 2
Самолёт ГК 216 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 2
Мегаполис ТК 152 2
Avito - Авито 237 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 22 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 0 1
Винзавод - Центр современного искусства 0 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
Татнефть 182 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 27 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 16 1
Сбер - Кухня на районе 14 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 1
Роснефть НК 434 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 1
Связной ГК 1190 1
Русагро Группа Компаний 182 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 90
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 66
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 31
Президент Российской Федерации 3770 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 11
Таможня - Таможенная служба 421 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 10
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 7
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 7
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
Счётная палата РФ 628 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
Администрация Президента РФ 904 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 133
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 119
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 12
Google Android 11959 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 14
Microsoft Windows 2000 2856 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 11
Linux OS 7669 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 8
Microsoft Office 3247 6
Apple iOS 6422 6
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 3
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Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 51 2
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Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Бокова Людмила 80 1
Клишас Андрей 45 1
Хинштейн Александр 68 1
Покровский Иван 67 1
Малых Дмитрий 28 1
Горелкин Антон 38 1
Нисман Стив 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 46
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 17
Беларусь - Белоруссия 3525 16
Япония 10069 15
Казахстан - Республика 4467 12
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 7
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 6
Земля - планета Солнечной системы 7427 6
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 5
Армения - Республика 1112 5
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Китай - Тайвань 2115 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 5
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 4
Австрия - Австрийская Республика 1020 4
Европа Восточная 2927 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 4
Россия - Сибирь 1579 3
Австралия - Австралийский Союз 2791 3
Россия - ПФО - Казань 2085 3
Нидерланды 2197 3
Швеция - Королевство 2072 3
Польша - Республика 1559 3
Украина 6212 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Россия - ПФО - Самарская область 939 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 3
Америка 2011 2
Чехия - Чешская Республика 1053 2
Россия - ДФО - Магаданская область 309 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 147
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 101
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 71
Табачная промышленность - Табак - Tobacco - Курение - Smoking 89 45
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 35
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 30
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 29
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 25
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 22
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 20
Юриспруденция 1629 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 17
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 16
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 10
Эргономика 840 9
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 8
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 7
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 6
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 5
Торговая марка - Товарный знак 1107 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 4
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 3
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 3
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 2
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 198 2
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 47 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 2
Цифровой регион - Федеральный проект 55 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 0 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 0 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 0 1
Витамины - Vitamins 0 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 7
Коммерсантъ - Издательский дом 888 6
Forbes - Форбс 591 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
The Register 1286 1
BCG - Boston Consulting Group 85 2
Juniper Research 468 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Metro Expo 6 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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