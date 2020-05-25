Индексная книга CNews*
Маркировка Marking
Публикаций - 458, упоминаний - 458
Маркировка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 14
|Мишустин Михаил 376 8
|Мантуров Денис 66 4
|Чернышенко Дмитрий 320 3
|Кузнецов Александр 85 3
|Акимов Максим 170 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Бокова Людмила 80 1
|Клишас Андрей 45 1
|Хинштейн Александр 68 1
|Покровский Иван 67 1
|Малых Дмитрий 28 1
|Горелкин Антон 38 1
|Нисман Стив 1 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 7
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 6
|Forbes - Форбс 591 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|The Register 1286 1
|BCG - Boston Consulting Group 85 2
|Juniper Research 468 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1191682, в очереди разбора - 947919.
Создано именных указателей - 86677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1191682, в очереди разбора - 947919.
Создано именных указателей - 86677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.