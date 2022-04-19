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Фармацевтическая компания «Ядран» перешла на систему маркировки Utrace Hub

В фармацевтической компании «Ядран» запущена в промышленную эксплуатацию облачная система Utrace Hub для автоматизации бизнес-процессов, обеспечивающих маркировку лекарственных препаратов.

«Ядран» – российское подразделение международной фармацевтической компании JGL. «Ядран» специализируется на разработке и производстве лекарственных средств, применяемых в отоларингологии, педиатрии, аллергологии, гинекологии, дерматологии.

Фармкомпания уделяет особое внимание соблюдению требований регулятора, направленных на обеспечение качества и безопасности продукции. В «Ядран» еще в 2020 г. стартовал проект маркировки. В рамках развития и модернизации Track&Trace системы в компании приняли решение мигрировать на облачную платформу Utrace Hub.

«Строгое соблюдение принятых стандартов — одно из важнейших условий нашей работы, — сказал ИТ-менеджер компании «Ядран» Дмитрий Петраков. — Поэтому мы стремимся использовать только те информационные системы и сервисы, которые не только отличаются высокой производительностью, но и полностью соответствуют требованиям законодательства. Сочетание этих качеств, а также рекомендации от участников рынка, определили выбор в пользу Utrace Hub».

Utrace Hub — автоматизированная облачная платформа, которая позволяет фармацевтическим компаниям строго соблюдать требования законодательства в области обеспечения прослеживаемости продукции и цепочек поставок. Она автоматически отправляет все необходимые данные в ФГИС МДЛП. Для обогащения информации о товарах Utrace Hub интегрируется с ИТ-ландшафтом компании, включая системы управления складом (WMS) и учетные системы. При этом решению свойственны все достоинства облака: отличная масштабируемость, высокая скорость работы, экономическая эффективность. Кроме того, система регулярно актуализируется в соответствии с меняющимися стандартами регулятора.

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Цифровизация

В рамках проекта в «Ядран» команда Utrace развернула платформу Utrace HUB и интегрировала ее с уже установленной в компании WMS. Кроме того, была подготовлена документация по стандарту GAMP5 и проведена валидация системы. Проект реализован в рекордные три месяца.

«В “Ядран” хорошо развита информационная инфраструктура, используется современная система управления складом. Также компания демонстрирует “облакоцентричный” подход к развитию ИТ-инфраструктуры. Все это сделало возможным быструю и бесшовную миграцию на новое решение: уже через три месяца после начала проекта в “Ядран” перешли к промышленной эксплуатации Utrace Hub», – отметил директор по консалтингу Utrace Василий Савин.

В ближайшее время в «Ядран» планируется расширить использование платформы Utrace Hub. С ее помощью будет организована маркировка биологически активных добавок, выпускаемых компанией.

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