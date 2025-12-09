Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Здравоохранение Педиатрия Детское здравоохранение

Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение

Если у ребенка плохой аппетит, то его все равно нужно заставлять поесть?
Нужно с самого раннего возраста прививать ребенку правильные пищевые привычки, чтобы ребенок хотел есть. Если у ребенка плохой аппетит, то нужно разобраться, почему у него плохой аппетит. Если это разовое явление, то ничего делать не нужно. Если ребенок болеет, то у него, скорее всего, будет плохой аппетит. Если аппетит плохой, ребенок не прибавляет в массе и из-за того, что он не ест, у него возникают дефицитные состояния — возможно, стоит обратиться к врачу, чтобы понять в чем причина.

Нужно ли дополнительно поить грудничка водой?
Детей на грудном вскармливании не нужно поить, так как грудное молоко на 85-87 % состоит из воды. Соответственно, ребенок получает достаточно воды, пока ест грудное молоко. Только с введения прикорма мы даем ребенку и воду.

Действительно ли аллергия у грудничка возникает потому, что мама съела что-то не то?
У ребенка может быть аллергия, потому что какие-то аллергены попали в грудное молоко. Но родителям никогда не стоит ставить аллергию самостоятельно. Нужно обратиться к врачу, чтобы понять: это аллергия или высыпания на коже по другой причине. Кормящим матерям можно есть абсолютно любые продукты. Они не должны сидеть ни на какой диете, а должны полноценно, разнообразно питаться.

 

"Мастера детского здоровья", 1955 год Левитин Анатолий Павлович "Мастера детского здоровья", 1955 год Левитин Анатолий Павлович
"На приеме у детского врача" 1977г. Художник - Корниенко Надежда Константиновна (1919-) Живописец. Член Союза художников СССР. "На приеме у детского врача" 1977г. Художник - Корниенко Надежда Константиновна (1919-) Живописец. Член Союза художников СССР.
«Наши дети не должны болеть поносами» Плакат о развитии детского здравоохранения. Шубина Г., 1940 год. «Наши дети не должны болеть поносами» Плакат о развитии детского здравоохранения. Шубина Г., 1940 год.
"Мастера детского здоровья", 1955 год Левитин Анатолий Павлович

СОБЫТИЯ


09.12.2025 Здоровье начинается с питания: «ГигаЧат» сдал экзамен по диетологии 1
24.11.2025 Продажи обучающих игрушек для малышей выросли на 35% за год 1
19.11.2025 За пять лет рыночная предлагаемая зарплата для педиатров выросла в России почти в два раза 1
13.10.2025 В России разрабатывается ИИ-система для интерпретации генетических данных при редких заболеваниях 1
26.09.2025 ИИ-помощник от Сбербанка поможет пациентам получать расшифровку лабораторных анализов 1
06.08.2025 Сеть клиник «Будь Здоров» представила VR-решения для детского здоровья 2
10.07.2025 Минздрав: В здравоохранении произошло успешное импортозамещение зарубежного ПО 1
18.06.2025 Россияне обратились к ИИ-помощнику по здоровью более 120 тысяч раз 1
11.06.2025 GigaChat теперь может помогать людям в вопросах ревматологии 2
22.05.2025 Студенты ИТМО создали ИИ-ассистента для врачей Genotek 1
07.05.2025 В Сеченовском университете разрабатывают цифровую программу для обучения врачей-патологоанатомов 1
29.04.2025 GigaChat — два года! Незаменимый помощник уже для 17 миллионов пользователей по всему миру 1
28.04.2025 Результаты работы группы «Сбер» по МСФО за I квартал 2025 года 1
29.03.2024 Skillbox запускает направление велнес-образования вместе с ведущими медицинскими университетами 1
08.02.2024 Utrace обеспечила переход фармкомпании «Ядран» на цифровую маркировку БАДов 1
12.01.2024 В России вышло первое учебное пособие по созданию набора данных для нейросетей 1
11.01.2024 Гаджеты + телемедицина = здоровье детей 2
27.09.2023 ИТМО запустил курс для врачей о цифровых технологиях и эффективной коммуникации в медицине 1
27.06.2023 В три раза больше абитуриентов подают заявления в вуз через Госуслуги 1
19.05.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» представил обновленный портативный аппарат УЗИ 1
07.02.2023 Спрос россиян на онлайн-медицину вырос на 50% 1
14.12.2022 Бесключевой доступ врачей в подъезды станет доступным на всей Челябинской области 1
04.07.2022 Разработка «Акстим» (ex-Accenture) поможет людям с особыми потребностями управлять компьютером 1
19.04.2022 Фармацевтическая компания «Ядран» перешла на систему маркировки Utrace Hub 1
29.03.2022 Сервис «Доктор рядом» объявил о кадровых перестановках 1
11.02.2022 «Автоматика» в несколько раз увеличила объем поставок УЗИ-сканеров 1
21.12.2021 Три модели сканеров производства концерна «Автоматика» внесены в реестр Минпромторга 1
28.09.2021 Денис Бушковский, «Галактика»: В этом году прием в вузы в онлайн-формате напоминал образовательную рулетку 1
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 1
02.04.2021 Zentiva совместно с Utrace внедрила систему маркировки 1
02.12.2020 Власти утвердили квоты на целевое обучение в вузах. Меньше всего мест досталось ИТ-специальностям 1
02.10.2020 Робот-диагност из «Сколково» проводит консультации в израильской клинике Hadassah 1
04.09.2020 Денис Бушковский, «Галактика ИТ»: Приемная кампания 2020 года стала большим испытанием для технических систем вузов 1
27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 1
11.06.2020 Глава Калужской области заинтересовался ультразвуковыми диагностическими сканерами «Автоматики» 1
09.06.2020 Концерн «Автоматика» нарастил производство УЗИ-сканеров в 2020 году 1
26.05.2020 Резидент «Сколково» представил систему реабилитации для детей с когнитивными нарушениями 1
23.03.2020 Российский сервис по контролю здоровья Ondoc привлек $1 млн инвестиций 1
23.11.2018 Российское подразделение Glenmark внедрило систему DirectumRX 1
29.10.2018 Владимир Арлазаров -

Мы умеем распознавать 700 типов документов 165 стран

 1

Публикаций - 74, упоминаний - 77

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 6
Ростех - Автоматика Концерн 1744 4
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 49 4
Доктор рядом - Doc+ 54 3
Microsoft Corporation 25236 3
Utrace - Ютрэйс 51 3
InterSystems - ИнтерСистемз 134 3
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 2
БизнесИнформТехнологии 9 2
Галактика - Корпорация 1505 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
Yandex - Яндекс 8434 2
Ростелеком 10306 2
Docsvision - ДоксВижн 1032 2
Agfa Gevaert 68 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 2
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 2
Telegram Group 2571 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 204 1
Махаон ГК - Machaon Group 8 1
Центр Инвест Софт - Центринвест Софт 25 1
Рентгенпром 7 1
Kahoot 4 1
Медхард 3 1
Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 28 1
АйТи - Ринтех 13 1
Medcore - Медкор - М-Софт Медикал Имаджинг 8 1
Diagnocat - Диагнокат 2 1
Диджитал Вин Солюшенс 1 1
МегаФон 9892 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 1
VK - Mail.ru Group 3532 1
Accenture plc 693 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 1
Promobot - Промобот 150 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 6
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 115 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 2
Ингосстрах СПАО 451 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 2
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 7 2
Диагностический центр Алтайского края КГБУЗ 2 2
JGL - ЯДРАН 2 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 40 2
Северсталь Медсанчасть БУЗ ВО 2 1
Азимут - авиакомпания 7 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Росспас - Благотворительный фонд 1 1
Микроген НПО 11 1
Amway - Амвэй 15 1
Пожоборонпром СНПЦ 4 1
Альфа-Банк 1868 1
Почта России ПАО 2245 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 1
Евросеть 1417 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
АльфаСтрахование СГ 354 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 148 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
GFG - Lamoda - Купишуз 194 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 115 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
Инвитро - Invitro 74 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Ростех - Вертолеты России 175 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 13
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 6
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 187 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 3
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
Минздрав РФ - Росмедтехнологии - Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи России 14 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Здравоохранение 1 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 655 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 431 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 57 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 80 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 73 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 3
Международная академия информатизации 14 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 16
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 11
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1317 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 7
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 455 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 7
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 247 7
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3609 7
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 267 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 5
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2424 5
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 377 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 4
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 618 4
Маркировка - Marking 1233 4
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 414 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1139 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 6
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 5
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор - Сканер НПО - РуСкан - серия УЗИ-сканеров 8 5
Apple iOS 8242 3
Utrace Hub - Track&Trace-решение 36 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 48 2
Google Android 14679 2
Linux OS 10896 2
Apple - App Store 3008 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 93 2
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 138 2
ЕМИАС Электронный рецепт 90 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 840 2
9-мм пистолет Макарова 6 1
Agfa ORBIS МИС 1 1
Fujifilm - Fujinon Lens 49 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 201 1
Napoleon IT - AI Talent Hub 15 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 26 1
Медхард - Phonendo 3 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 48 1
СалютДевайсы - GigaAM - Giga Acoustic Model 9 1
Workday - Adaptive Planning - Adaptive Insights 12 1
ФЦТ РФ - ФИС ГИА и Приема 5 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 1
Apple macOS 2248 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 222 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 1
Intel x86 - архитектура процессора 1982 1
Apple iPad 3936 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 240 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 1
Лебедев Георгий 57 4
Вышковский Геннадий 4 3
Швецов Денис 14 3
Петраков Дмитрий 3 2
Покровский Валентин 3 2
Савин Василий 8 2
Маврин Вячеслав 2 2
Симаков Олег 113 2
Саломатин Алексей 8 2
Кабанов Владимир 178 2
Князев Александр 16 2
Моторко Андрей 72 2
Зайдуллин Руслан 4 2
Серова Елена 320 2
Бушковский Денис 6 2
Кречетов Николай 25 2
Переверзев Михаил 19 2
Суворов Сергей 14 2
Столбов Андрей 22 2
Жданов Сергей 48 2
Кряжев Григорий 5 1
Blodget Henry - Блоджет Генри 33 1
Темнов Дмитрий 7 1
Кульдин Сергей 1 1
Евгений Ладыгин 1 1
Чебышев Дмитрий 1 1
Zamansky Jacob - Замански Джекоб 2 1
Коломенцева Мария 1 1
Васильев Гаврил 2 1
Качалин Анатолий 2 1
Фомин Евгений 4 1
Иноземцев Герман 1 1
Овчинский Владислав 229 1
Бурлуцкая Алла 3 1
Рошаль Леонид 8 1
Кашкаров Юрий 4 1
Зеленин Олег 2 1
Меньшикова Лариса 1 1
Порханов Владимир 1 1
Ершова Ольга 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 7
Европа 24634 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 4
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 3
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 3
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 453 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 632 3
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 277 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1416 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Швеция - Королевство 3715 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Испания - Королевство 3760 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 2
Украина 7793 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Россия - УФО - Тюменская область 1255 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Южная Корея - Республика 6858 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 382 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 766 2
США - Мичиган - Детройт 87 2
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 248 2
Россия - ПФО - Саратовская область 784 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 2
Россия - ЦФО - Московская область - Оболенск 27 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Усть-Лабинский район - Усть-Лабинск 21 1
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 67 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 48
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 44
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 23
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 14
Здравоохранение - Гинекология 38 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 8
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 7
Образование в России 2559 7
Экзамены 483 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 6
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 5
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 410 4
Здравоохранение - Реабилитация 417 4
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 321 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 4
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 4
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 229 3
Здравоохранение - Эндокринология - Эндокринные заболевания - Endocrine diseases 9 3
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 3
Паспорт - Паспортные данные 2734 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Washington Profile 142 2
Forbes - Форбс 910 1
Известия ИД 704 1
FT - Financial Times 1259 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Die Welt 80 1
9to5Google 57 1
9to5Mac 70 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 7
Gartner - Гартнер 3608 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 8
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 5
РАН - Российская академия наук 2014 5
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 3
СмолГУ - Смоленский государственный университет 4 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 2
СПбГУПТД ВО ФГБОУ - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна - Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности 11 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 2
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 98 2
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 2
AAP - American Academy of Pediatric - Американская Академия Педиатрии 4 1
СПбГУ ГА - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 3 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
УИ ГА ФГБОУ ВО - Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева - Краснокутское лётное училище гражданской авиации - Сасовское лётное училище гражданской авиации - Омский лётно-технический колледж гражданской авиации и 4 1
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 41 1
ТГУ - Томский государственный университет 209 1
АлтГПУ - Алтайский государственный педагогический университет 6 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
Минздрав РФ - СПбГПМУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 4 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 19 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 14 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
Сбер - Sber500 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
Неогеография XXI - форум 65 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще