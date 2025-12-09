Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Если у ребенка плохой аппетит, то его все равно нужно заставлять поесть?
Нужно с самого раннего возраста прививать ребенку правильные пищевые привычки, чтобы ребенок хотел есть. Если у ребенка плохой аппетит, то нужно разобраться, почему у него плохой аппетит. Если это разовое явление, то ничего делать не нужно. Если ребенок болеет, то у него, скорее всего, будет плохой аппетит. Если аппетит плохой, ребенок не прибавляет в массе и из-за того, что он не ест, у него возникают дефицитные состояния — возможно, стоит обратиться к врачу, чтобы понять в чем причина.
Нужно ли дополнительно поить грудничка водой?
Детей на грудном вскармливании не нужно поить, так как грудное молоко на 85-87 % состоит из воды. Соответственно, ребенок получает достаточно воды, пока ест грудное молоко. Только с введения прикорма мы даем ребенку и воду.
Действительно ли аллергия у грудничка возникает потому, что мама съела что-то не то?
У ребенка может быть аллергия, потому что какие-то аллергены попали в грудное молоко. Но родителям никогда не стоит ставить аллергию самостоятельно. Нужно обратиться к врачу, чтобы понять: это аллергия или высыпания на коже по другой причине. Кормящим матерям можно есть абсолютно любые продукты. Они не должны сидеть ни на какой диете, а должны полноценно, разнообразно питаться.
