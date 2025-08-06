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Цифровизация Внедрения
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Сеть клиник «Будь Здоров» представила VR-решения для детского здоровья

Пациенты отделений педиатрии «Будь Здоров» уже оценили возможности новых VR-очков, которые помогают детям снизить уровень стресса при взятии биоматериала и проведении вакцинации, а также других процедурах. VR-технологию реализует международный стартап PilloVR.com. Об этом CNews сообщили представители ООО «Клиника Будь Здоров».

Устройства виртуальной реальности появились в детской клинике на Сущевском Валу и отделениях педиатрии сети клиник «Будь Здоров» в марте 2025 г. и уже прошли пилотную апробацию. VR-очки используются при взятии крови, проведении вакцинации, в кабинете детского стоматолога.

Технология позволяет снизить уровень стресса у детей при посещении врача и проведении медицинских манипуляций, что особенно важно, если у ребенка отмечается высокий уровень тревожности или есть страх визита к медикам.

«Я уколов не боюсь!» - и мы рады, что теперь маленькие пациенты могут это сказать, приходя в наши процедурные в детской клинике и отделениях педиатрии. Технологии виртуальной реальности помогают детям справиться с тревогой и стрессом при проведении вакцинации, взятии крови и сделать посещение клиники для ребенка комфортным. Находясь в VR-очках, ребенок не только погружается в мир любимых мультгероев, но и привыкает к медицинским процедурам в спокойном режиме. VR-контент позволяет также снизить для врачей и медицинских сестер нагрузку при проведении манипуляций и наладить контакт с юным пациентом», - сказала главный специалист сети клиник «Будь Здоров» по направлению «педиатрия», главный врач детской клиники на Сущевском Валу Елизавета Хайми.

Сеть клиник «Будь Здоров» активно внедряет как VR-решения, так и фиджитал-технологии в практику работы своих клиник. Так, в июне 2025 г. в Усть-Лабинске (Краснодарский край) начала свою работу новая клиника общей площадью 1400 кв. м, где представлены решения как для врачей, так и для пациентов. В клинике, помимо указанной VR-технологии на платформе PilloVR.com в процедурном кабинете детского отделения, также представлено более 80 цифровых поверхностей, применяются технологии с использованием ИИ для врача и пациента. Это проект, где в рамках одного медицинского учреждения удалось объединить семь моделей искусственного интеллекта, телемедицинские технологии, программы корпоративного здоровья, тотальная цифровизация пользовательского опыта и фиджитал-пространства в сочетании с высококвалифицированными врачами и экспертным оборудованием. А взрослые пациенты клиники могут даже пройти «цифровой чекап» с использованием аппаратно-программного комплекса «Здоровье» («электронная парта») и за короткий срок в автоматическом режиме получить информацию о своем здоровье.

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CNews Analytics

«Технологии виртуальной реальности сегодня широко применяются в различных направлениях медицины, интегрируясь в практическую деятельность врачей – от обучения и удаленного взаимодействия медиков до проведения медицинских манипуляций и реабилитации пациентов с использованием виртуальных тренажеров. VR/AR-решения вошли в список стратегических трендов 2025 г., по данным исследовательской компании Gartner. При этом российский рынок VR/AR входит в десятку быстрорастущих рынков мира, индустрия продолжает привлекать внимание крупных игроков. Мы берем для нашей работы только лучшие инновационные практики с виртуальной и дополненной реальностью и делаем их доступными для всех наших пациентов. Чем комфортнее юные посетители наших клиник будут чувствовать себя на приеме у врача, тем спокойнее они будут переступать порог медицинского кабинета и получать своевременную помощь», – отметил директор по информационным технологиям сети клиник «Будь Здоров» Алексей Остроушко.

Используемая в сети клиник «Будь Здоров» технология виртуальной реальности реализуется международным стартапом PilloVR.com, основанным предпринимателем Сергеем Шаяхметовым, который производит VR-шлемы для педиатрических отделений. VR-решения помогают детям снизить стресс во время таких медицинских процедур, как вакцинация, взятие крови для анализа или лечения у стоматолога.

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