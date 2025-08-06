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Хайми Елизавета


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 Сеть клиник «Будь Здоров» представила VR-решения для детского здоровья 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Хайми Елизавета и организации, системы, технологии, персоны:

Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 40 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12563 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 41 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5227 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1274 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13091 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10353 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 221 1
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 69 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 889 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 303 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9277 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4586 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6036 1
Gartner - Гартнер 3587 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376347, в очереди разбора - 746222.
Создано именных указателей - 179939.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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