Как связаны питание и зубы?

Пожилым людям рекомендуется употреблять легкоусвояемую пищу, богатую белками. Для людей зрелого возраста это преимущественно рыба (в которой содержится много фтора, очень нужного для здоровья зубов), мясо рекомендуется употреблять два раза в неделю (в мясе содержится также необходимый зубам витамин В12). В молочных продуктах есть кальций, который укрепляет эмаль и зубы, делая их более плотными. Важен также и витамин С, недостаток которого может привести к выпадению зубов, что раньше проявлялось таким заболеванием как цинга.

Как людям пожилого возраста ухаживать за зубами?

Что касается ухода, то для пожилых людей стоматологи рекомендуют мягкие зубные щетки с густой щетиной. Обязательно использование межзубных ершиков и зубной нити (флосса). Зубную пасту нужно выбирать без хлоргексидина, если он не назначен стоматологом. Чистку зубов завершаем использованием ирригатора.

Что делать, если человек лишился некоторых зубов?

Есть разные способы восстановления зубов, например, постановка съемным протезов. Бытует мнение, что имплантация лучше подходит молодым. Тем не менее, специалисты говорят, что в пожилом возрасте имплантация также проводится при отсутствии противопоказаний. Основным противопоказанием является сахарный диабет в некомпенсированной стадии.

В чем плюсы чистки зубов после еды?

Механическое удаление остатков пищи. Логика проста: позавтракал — удали остатки еды, чтобы они не служили субстратом для бактерий в течение всего дня.

Почему может быть полезной чистка зубов перед завтраком?

Защитный барьер с утра. Ночью во рту снижается слюноотделение, а слюна является естественным фактором защиты и буфером, нейтрализующим кислоты. В результате к утру концентрация бактерий в зубном налете максимальна. Если вы почистите зубы ДО еды, вы удалите этот бактериальный пласт и не дадите микроорганизмам вступить в реакцию с сахарами из завтрака, как следствие, снизите продукцию кислот.

Когда лучше чистить зубы?

Это можно делать как до завтрака с фторидсодержащей зубной пастой, так и после завтрака, но не раньше 30-40 минут после приема пищи! За это время pH в полости рта нейтрализуется слюной, а эмаль реминерализуется. В этот период можно прополоскать рот обычной водой, чтобы удалить крупные остатки пищи и ускорить нормализацию кислотно-щелочного баланса.

Почему важно чистить зубы каждый день?

Если игнорировать ежедневную чистку, на десны и глубже — к связкам и костной ткани — может распространиться воспаление. Так развивается пародонтит — заболевание, которое нельзя полностью вылечить, только перевести в ремиссию. Поэтому регулярная и качественная гигиена — это не просто профилактика кариеса, а залог сохранения всех тканей полости рта.

Как выбрать зубную щетку и пасту?

Основные критерии для щетки — синтетическая щетина (натуральная накапливает бактерии), рабочая часть не длиннее фаланги большого пальца (около 30 мм), и средняя жесткость (если нет заболеваний десен). Щетку нужно менять раз в 3 месяца. Горошины пасты вполне достаточно. Для ежедневного использования лучше всего подходят гигиенические пасты без агрессивных компонентов.

Как правильно чистить зубы детям?

Детям до 6 месяцев: даже у грудничков нужно протирать десны марлей или специальными напальчниками после кормления. С 6 месяцев до 2 лет используются силиконовые щетки-напальчники без пасты. С 2 до 6 лет — мягкие детские щетки и паста с фтором, чистку проводят родители. С 6 до 12 лет начинают формироваться постоянные зубы — контроль со стороны взрослых остается важным.

Может ли быть аллергия на компоненты зубной пасты? Какие именно?

Да, аллергия на компоненты зубной пасты действительно возможна, хоть и встречается сравнительно редко. Наиболее частые потенциальные аллергены в составе зубных паст — ароматизаторы (особенно искусственные), эфирные масла (мята, корица, эвкалипт и др.), парабены (консерванты), фтор (в высокой концентрации у чувствительных людей), антисептики (например, триклозан), пенообразующие вещества (чаще всего лаурилсульфат натрия — SLS), красители.

Можно ли чистить зубы содой?

Нет. Сама по себе сода, являясь щелочью, может вызвать раздражение слизистой оболочки рта вплоть до ожога, травматически воздействовать на эмаль зубов, царапая её.

Как подбирать марку пасты, если проявилась аллергия?

Ищите пасты с пометкой "гипоаллергенно", "без SLS", "без ароматизаторов" и с содержанием фтора, который имеет доказанную противокариозную эффективность — такие средства часто выпускаются для чувствительных пациентов. Обратите внимание на аптечные пасты — они чаще поддаются клиническому контролю. Консультируйтесь с врачом (аллергологом, стоматологом) — иногда только специалист может точно определить, какой компонент стал аллергеном.

Как ухаживать за эмалью зубов?

Для ухода за эмалью зубов рекомендуется: соблюдать гигиену полости рта; ограничить потребление кислых и сладких продуктов; включить в рацион продукты, богатые кальцием и фосфором; использовать зубные пасты и ополаскиватели с фтором. Фтор способствует укреплению эмали и профилактике кариеса, но к нему есть противопоказания, следует использовать по рекомендации специалиста.

Что будет, если не ухаживать за эмалью?

Если не ухаживать за эмалью, это может привести к её деминерализации, появлению белых пятен на зубах, развитию кариеса и даже потере зубов. Поэтому важно уделять внимание гигиене полости рта и регулярно посещать стоматолога.

Какие продукты портят эмаль?

Фрукты и кислые напитки: лимонный сок, уксус; сладкие напитки и конфеты: сахар способствует образованию налёта; красящие продукты: чай, кофе и красное вино могут окрашивать эмаль. Соблюдая правила гигиены полости рта, регулярно посещая стоматолога и следуя его рекомендациям, вы сможете сохранить здоровье эмали и добиться красивой улыбки с помощью брекетов.

Почему холодные напитки вредят зубам?

Резкий перепад температуры при контакте ледяного напитка с поверхностью зуба (особенно нагретой, например, после горячей пищи) создает значительное напряжение в структуре эмали и дентина. Холод является мощным триггером для дентинных канальцев. Многие популярные холодные напитки (газированные воды, соки, лимонады, спортивные напитки) обладают низким pH. Холод может маскировать их агрессивную кислотность. Повторяющийся термический шок является признанным фактором в развитии и распространении микротрещин эмали. Если эмаль уже ослаблена (в следствии деминерализации, гипоплазии, кислотной эрозии, бруксизма), риск как увеличения микротрещин, так и потенциального формирования видимых трещин под воздействием экстремального холода существенно возрастает. Особенно уязвимы границы между эмалью и пломбировочными материалами.

Как можно защитить зубы?

Избегайте употребления экстремально ледяных напитков. Не смакуйте холодный напиток долго во рту. Употребляйте холодные (и особенно кислые) напитки через соломинку. После употребления напитка прополощите рот чистой водой комнатной температуры. Не чистите зубы сразу после употребления кислых или холодных напитков. Используйте фторидсодержащие зубные пасты для укрепления эмали и снижения чувствительности. Систематически посещайте стоматолога (не реже 2 раз в год).

Как должна проходить подготовка к анестезии?

Выбор анестезии должен соответствовать объёму вмешательства, состоянию пациента и наличию сопутствующих заболеваний. Перед приемом пациент должен заполнить “анкету пациента”, где сообщает о сопутствующих заболеваниях, а также о лекарственной непереносимости. Если пациенту проводят внутривенную анестезию или наркоз, то перед процедурой желательно назначить анализы ОАК, ОАМ, ЭКГ и осмотр. Анестезиолог определяет метод проведения анестезии (наркоз или в/в анестезия) и дозировку препаратов, согласовывая действия со стоматологом. Во время седации необходим мониторинг жизненных показателей (ЧСС, сатурация и др.).

Почему иногда происходят несчастные случаи?

Для проведения анестезии клиника должна иметь лицензию, соответствующее оборудование и штатного анестезиолога-реаниматолога и другой персонал, согласно стандарту оснащения. На практике некоторые учреждения экономят на специалистах и оснащении, формально соблюдая требования. Это опасно, так как при осложнениях может не оказаться нужного оборудования или инструментария и специалиста.

Кто в группе риска?

Дети и пожилые – группа высокого риска. Ингаляционный наркоз (закись азота, фторотан) считается относительно безопасным, но требует строгого контроля. Неквалифицированное проведение операции (например, без анестезиолога) может привести к передозировке и тяжёлым осложнениям.

Почему люди едут в другие города и страны лечить зубы?

Первое — это желание получить услугу у конкретного врача или в конкретном стоматологическом центре. Вторая причина — желание сэкономить. Если в первом случае наши пациенты стремятся из регионов в крупные города или в другую страну, то во втором случае, когда мы говорим о желании сэкономить, как правило, из крупных городов наши пациенты отправляются в регион, либо в другую страну, считая, что там услуга может быть дешевле. Или планируют совместить лечение с отдыхом.

В чем риск стоматологического туризма?

Нужно учитывать, что когда вы едете в другую страну или в другой город, то у вас время ограничено. Медицина и стоматология иногда непредсказуемы. То, что вы планировали вылечить в одно или два посещения, может потребовать увеличения количества процедур, лечение не будет закончено, придется где-то его получать, продолжать это лечение у другого врача, и это может принести отсутствие гарантии, отсутствие ответственности врача, который не успел довести лечение, за свою работу.

На что важно обратить внимание, если решились на стоматологический туризм?

Сейчас существуют фирмы, которые организуют стоматологический туризм, в большинстве случаев в другую страну, и вот здесь тоже обязательно нужно учитывать и внимательно оценивать репутацию фирм, клиник, в которые вас отправляют, потому что фирма может быть нацелена на поток, на количество пациентов, которых отправляют в клиники, а не на качество лечения.

Что такое брекет-система и для чего она используется?

Брекет-система — это не просто металлические замочки на зубах, как принято думать. Любая брекет-система состоит из собственно брекетов и дуги, которая интегрируется в них. Более того, существуют вспомогательные конструкции и элементы, такие как накладки, тяги, минивинты и дополнительные аппараты, которые играют важную роль в ортодонтическом лечении. Всё это работает как единый механизм, способный изменять не только положение отдельных зубов, но и гармонизировать взаимодействие верхней и нижней челюстей.

Ортодонтическое лечение влияет только на зубы?

Ортодонтическое лечение влияет не только на зубы, но и на пропорции лица, особенно в области нижней трети. Если врач учитывает рост и развитие челюстей, особенности прикуса, баланс мягких тканей, то изменения будут исключительно положительными. Лицо становится более гармоничным, черты — сбалансированными.

От чего зависит успех ортодонтического лечения?

Успех лечения напрямую зависит от профессионализма врача. Обращение к квалифицированному специалисту гарантирует комплексную диагностику, продуманный план действий и понимание того, какие изменения могут произойти в лице пациента.

