Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187223
ИКТ 14499
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26494
Персоны 80881
География 2987
Статьи 1575
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

Здравоохранение Стоматология раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования


Как связаны питание и зубы?
Пожилым людям рекомендуется употреблять легкоусвояемую пищу, богатую белками. Для людей зрелого возраста это преимущественно рыба (в которой содержится много фтора, очень нужного для здоровья зубов), мясо рекомендуется употреблять два раза в неделю (в мясе содержится также необходимый зубам витамин В12). В молочных продуктах есть кальций, который укрепляет эмаль и зубы, делая их более плотными. Важен также и витамин С, недостаток которого может привести к выпадению зубов, что раньше проявлялось таким заболеванием как цинга.

Как людям пожилого возраста ухаживать за зубами?
Что касается ухода, то для пожилых людей стоматологи рекомендуют мягкие зубные щетки с густой щетиной. Обязательно использование межзубных ершиков и зубной нити (флосса). Зубную пасту нужно выбирать без хлоргексидина, если он не назначен стоматологом. Чистку зубов завершаем использованием ирригатора.

Что делать, если человек лишился некоторых зубов?
Есть разные способы восстановления зубов, например, постановка съемным протезов. Бытует мнение, что имплантация лучше подходит молодым. Тем не менее, специалисты говорят, что в пожилом возрасте имплантация также проводится при отсутствии противопоказаний. Основным противопоказанием является сахарный диабет в некомпенсированной стадии.

В чем плюсы чистки зубов после еды?
Механическое удаление остатков пищи. Логика проста: позавтракал — удали остатки еды, чтобы они не служили субстратом для бактерий в течение всего дня.

Почему может быть полезной чистка зубов перед завтраком?
Защитный барьер с утра. Ночью во рту снижается слюноотделение, а слюна является естественным фактором защиты и буфером, нейтрализующим кислоты. В результате к утру концентрация бактерий в зубном налете максимальна. Если вы почистите зубы ДО еды, вы удалите этот бактериальный пласт и не дадите микроорганизмам вступить в реакцию с сахарами из завтрака, как следствие, снизите продукцию кислот.

Когда лучше чистить зубы?
Это можно делать как до завтрака с фторидсодержащей зубной пастой, так и после завтрака, но не раньше 30-40 минут после приема пищи! За это время pH в полости рта нейтрализуется слюной, а эмаль реминерализуется. В этот период можно прополоскать рот обычной водой, чтобы удалить крупные остатки пищи и ускорить нормализацию кислотно-щелочного баланса.

Почему важно чистить зубы каждый день?
Если игнорировать ежедневную чистку, на десны и глубже — к связкам и костной ткани — может распространиться воспаление. Так развивается пародонтит — заболевание, которое нельзя полностью вылечить, только перевести в ремиссию. Поэтому регулярная и качественная гигиена — это не просто профилактика кариеса, а залог сохранения всех тканей полости рта.

Как выбрать зубную щетку и пасту?
Основные критерии для щетки — синтетическая щетина (натуральная накапливает бактерии), рабочая часть не длиннее фаланги большого пальца (около 30 мм), и средняя жесткость (если нет заболеваний десен). Щетку нужно менять раз в 3 месяца. Горошины пасты вполне достаточно. Для ежедневного использования лучше всего подходят гигиенические пасты без агрессивных компонентов.

Как правильно чистить зубы детям?
Детям до 6 месяцев: даже у грудничков нужно протирать десны марлей или специальными напальчниками после кормления. С 6 месяцев до 2 лет используются силиконовые щетки-напальчники без пасты. С 2 до 6 лет — мягкие детские щетки и паста с фтором, чистку проводят родители. С 6 до 12 лет начинают формироваться постоянные зубы — контроль со стороны взрослых остается важным.

Может ли быть аллергия на компоненты зубной пасты? Какие именно?
Да, аллергия на компоненты зубной пасты действительно возможна, хоть и встречается сравнительно редко. Наиболее частые потенциальные аллергены в составе зубных паст — ароматизаторы (особенно искусственные), эфирные масла (мята, корица, эвкалипт и др.), парабены (консерванты), фтор (в высокой концентрации у чувствительных людей), антисептики (например, триклозан), пенообразующие вещества (чаще всего лаурилсульфат натрия — SLS), красители.

Можно ли чистить зубы содой?
Нет. Сама по себе сода, являясь щелочью, может вызвать раздражение слизистой оболочки рта вплоть до ожога, травматически воздействовать на эмаль зубов, царапая её.

Как подбирать марку пасты, если проявилась аллергия?
Ищите пасты с пометкой "гипоаллергенно", "без SLS", "без ароматизаторов" и с содержанием фтора, который имеет доказанную противокариозную эффективность — такие средства часто выпускаются для чувствительных пациентов. Обратите внимание на аптечные пасты — они чаще поддаются клиническому контролю. Консультируйтесь с врачом (аллергологом, стоматологом) — иногда только специалист может точно определить, какой компонент стал аллергеном.

Как ухаживать за эмалью зубов?
Для ухода за эмалью зубов рекомендуется: соблюдать гигиену полости рта; ограничить потребление кислых и сладких продуктов; включить в рацион продукты, богатые кальцием и фосфором; использовать зубные пасты и ополаскиватели с фтором. Фтор способствует укреплению эмали и профилактике кариеса, но к нему есть противопоказания, следует использовать по рекомендации специалиста.

Что будет, если не ухаживать за эмалью?
Если не ухаживать за эмалью, это может привести к её деминерализации, появлению белых пятен на зубах, развитию кариеса и даже потере зубов. Поэтому важно уделять внимание гигиене полости рта и регулярно посещать стоматолога.

Какие продукты портят эмаль?
Фрукты и кислые напитки: лимонный сок, уксус; сладкие напитки и конфеты: сахар способствует образованию налёта; красящие продукты: чай, кофе и красное вино могут окрашивать эмаль. Соблюдая правила гигиены полости рта, регулярно посещая стоматолога и следуя его рекомендациям, вы сможете сохранить здоровье эмали и добиться красивой улыбки с помощью брекетов.

Почему холодные напитки вредят зубам?
Резкий перепад температуры при контакте ледяного напитка с поверхностью зуба (особенно нагретой, например, после горячей пищи) создает значительное напряжение в структуре эмали и дентина. Холод является мощным триггером для дентинных канальцев. Многие популярные холодные напитки (газированные воды, соки, лимонады, спортивные напитки) обладают низким pH. Холод может маскировать их агрессивную кислотность. Повторяющийся термический шок является признанным фактором в развитии и распространении микротрещин эмали. Если эмаль уже ослаблена (в следствии деминерализации, гипоплазии, кислотной эрозии, бруксизма), риск как увеличения микротрещин, так и потенциального формирования видимых трещин под воздействием экстремального холода существенно возрастает. Особенно уязвимы границы между эмалью и пломбировочными материалами.

Как можно защитить зубы?
Избегайте употребления экстремально ледяных напитков. Не смакуйте холодный напиток долго во рту. Употребляйте холодные (и особенно кислые) напитки через соломинку. После употребления напитка прополощите рот чистой водой комнатной температуры. Не чистите зубы сразу после употребления кислых или холодных напитков. Используйте фторидсодержащие зубные пасты для укрепления эмали и снижения чувствительности. Систематически посещайте стоматолога (не реже 2 раз в год).

Как должна проходить подготовка к анестезии?
Выбор анестезии должен соответствовать объёму вмешательства, состоянию пациента и наличию сопутствующих заболеваний. Перед приемом пациент должен заполнить “анкету пациента”, где сообщает о сопутствующих заболеваниях, а также о лекарственной непереносимости. Если пациенту проводят внутривенную анестезию или наркоз, то перед процедурой желательно назначить анализы ОАК, ОАМ, ЭКГ и осмотр. Анестезиолог определяет метод проведения анестезии (наркоз или в/в анестезия) и дозировку препаратов, согласовывая действия со стоматологом. Во время седации необходим мониторинг жизненных показателей (ЧСС, сатурация и др.).

Почему иногда происходят несчастные случаи?
Для проведения анестезии клиника должна иметь лицензию, соответствующее оборудование и штатного анестезиолога-реаниматолога и другой персонал, согласно стандарту оснащения. На практике некоторые учреждения экономят на специалистах и оснащении, формально соблюдая требования. Это опасно, так как при осложнениях может не оказаться нужного оборудования или инструментария и специалиста.

Кто в группе риска?
Дети и пожилые – группа высокого риска. Ингаляционный наркоз (закись азота, фторотан) считается относительно безопасным, но требует строгого контроля. Неквалифицированное проведение операции (например, без анестезиолога) может привести к передозировке и тяжёлым осложнениям.

Почему люди едут в другие города и страны лечить зубы?
Первое — это желание получить услугу у конкретного врача или в конкретном стоматологическом центре. Вторая причина — желание сэкономить. Если в первом случае наши пациенты стремятся из регионов в крупные города или в другую страну, то во втором случае, когда мы говорим о желании сэкономить, как правило, из крупных городов наши пациенты отправляются в регион, либо в другую страну, считая, что там услуга может быть дешевле. Или планируют совместить лечение с отдыхом.

В чем риск стоматологического туризма?
Нужно учитывать, что когда вы едете в другую страну или в другой город, то у вас время ограничено. Медицина и стоматология иногда непредсказуемы. То, что вы планировали вылечить в одно или два посещения, может потребовать увеличения количества процедур, лечение не будет закончено, придется где-то его получать, продолжать это лечение у другого врача, и это может принести отсутствие гарантии, отсутствие ответственности врача, который не успел довести лечение, за свою работу.

На что важно обратить внимание, если решились на стоматологический туризм?
Сейчас существуют фирмы, которые организуют стоматологический туризм, в большинстве случаев в другую страну, и вот здесь тоже обязательно нужно учитывать и внимательно оценивать репутацию фирм, клиник, в которые вас отправляют, потому что фирма может быть нацелена на поток, на количество пациентов, которых отправляют в клиники, а не на качество лечения.

Что такое брекет-система и для чего она используется?
Брекет-система — это не просто металлические замочки на зубах, как принято думать. Любая брекет-система состоит из собственно брекетов и дуги, которая интегрируется в них. Более того, существуют вспомогательные конструкции и элементы, такие как накладки, тяги, минивинты и дополнительные аппараты, которые играют важную роль в ортодонтическом лечении. Всё это работает как единый механизм, способный изменять не только положение отдельных зубов, но и гармонизировать взаимодействие верхней и нижней челюстей.

Ортодонтическое лечение влияет только на зубы?
Ортодонтическое лечение влияет не только на зубы, но и на пропорции лица, особенно в области нижней трети. Если врач учитывает рост и развитие челюстей, особенности прикуса, баланс мягких тканей, то изменения будут исключительно положительными. Лицо становится более гармоничным, черты — сбалансированными.

От чего зависит успех ортодонтического лечения?
Успех лечения напрямую зависит от профессионализма врача. Обращение к квалифицированному специалисту гарантирует комплексную диагностику, продуманный план действий и понимание того, какие изменения могут произойти в лице пациента.

* Пресс-служба РНИМУ

 

Игра в дантиста. Детский сад, 1985 год. Игра в дантиста. Детский сад, 1985 год.
Как правильно выбрать зубную щётку Как правильно выбрать зубную щётку
«КАЖДЫЙ ШКОЛЬНИК ЗНАЕТ ЧЕТКО ЭТУ ФРАЗУ НА ЗУБОК: УТРОМ ВСТАЛ - ЗУБНАЯ ЩЕТКА, А ЗА НЕЮ ПОРОШОК!» «КАЖДЫЙ ШКОЛЬНИК ЗНАЕТ ЧЕТКО ЭТУ ФРАЗУ НА ЗУБОК: УТРОМ ВСТАЛ - ЗУБНАЯ ЩЕТКА, А ЗА НЕЮ ПОРОШОК!»
«Ребятам обязательно чистить зубы тщательно» Советы детям по соблюдению правил индивидуальной гигиены. Яновский Д. В., 1953 год. «Ребятам обязательно чистить зубы тщательно» Советы детям по соблюдению правил индивидуальной гигиены. Яновский Д. В., 1953 год.
«Береги зубы» Сладкоежкин - ученик чистить зубы не привык. Художник Зотов. М. 1956 год «Береги зубы» Сладкоежкин - ученик чистить зубы не привык. Художник Зотов. М. 1956 год
Первая зубная паста состояла из мыла и мела. Первая зубная паста состояла из мыла и мела.
«Рекорд» Рекламный плакат. Андреади А. П. 1950 год. Советская реклама зубного порошка, художник Александр Панаиотович Андреади. «Рекорд» Рекламный плакат. Андреади А. П. 1950 год. Советская реклама зубного порошка, художник Александр Панаиотович Андреади.
«Санит ТэЖэ» Советский рекламный плакат зубной пасты. Боград И. 1938 год. «Санит ТэЖэ» Советский рекламный плакат зубной пасты. Боград И. 1938 год.
«Будь аккуратен, забудь лень, чисть зубы каждый день» Наиболее распространенными формами санитарного просвещения населения были санитарные митинги, боевые листки, памятки, лозунги, агитплакаты. В 1919-1922 годах было издано 202 наименования популярной литературы общим тиражом 13 миллионов экземпляров. СССР, 1929 год. Госмедиздат «Будь аккуратен, забудь лень, чисть зубы каждый день» Наиболее распространенными формами санитарного просвещения населения были санитарные митинги, боевые листки, памятки, лозунги, агитплакаты. В 1919-1922 годах было издано 202 наименования популярной литературы общим тиражом 13 миллионов экземпляров. СССР, 1929 год. Госмедиздат
«Белоснежный» Рекламный плакат Кузкинов К., 1949 год. «Белоснежный» Рекламный плакат Кузкинов К., 1949 год.
Зубной порошок «Мятный» (1951) Советский рекламный плакат зубного порошка «Мятный» по заказу Главпарфюмер. В Советском Союзе зубной порошок использовали не только для чистки зубов, но и в быту. Одним из самых популярных применений было использование его как средства для полировки и чистки посуды, серебренных украшений, металлических поверхностей и даже обуви. Зубной порошок «Мятный» (1951) Советский рекламный плакат зубного порошка «Мятный» по заказу Главпарфюмер. В Советском Союзе зубной порошок использовали не только для чистки зубов, но и в быту. Одним из самых популярных применений было использование его как средства для полировки и чистки посуды, серебренных украшений, металлических поверхностей и даже обуви.
Плакат «Пользуйтесь зубным порошком», 1950 Худ.: Александр Панаиотович Андреади Плакат «Пользуйтесь зубным порошком», 1950 Худ.: Александр Панаиотович Андреади
Эволюция зубных щёток. Эволюция зубных щёток.
Электрическая зубная щётка. Московский завод «Микро-машина» 1968 год. Электрическая зубная щётка. Московский завод «Микро-машина» 1968 год.
Щипцы для удаления зубов, 1860-е. Винт вкручивался в больной зуб, чтобы его удобнее было захватить и вытащить вместе с корнем. Щипцы для удаления зубов, 1860-е. Винт вкручивался в больной зуб, чтобы его удобнее было захватить и вытащить вместе с корнем.

СОБЫТИЯ


08.08.2025 ИТ-решение «Бит.Стоматология» прошло сертификацию «1С:Совместимо»

Программный продукт «Бит.Стоматология», разработанный ИТ-интегратором «Первый Бит», подтвердил свою совместимость с платформой «1С:Предприятие». Решение официально получило очередной сертификат «Совместимо! Система про
03.07.2024 MWS помогла сети клиник «Кремлевская стоматология» внедрить сервис речевой аналитики Uktech Lab

МТС сообщила о том, что компания помогла сети клиник «Кремлевская стоматология» внедрить сервис речевой аналитики от Uktech Lab из защищенного сегмента облака MWS. Сервис помогает автоматизировать контроль работы колл-центров при помощи искусственного интелле
28.09.2022 Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM

заранее проконсультироваться со стоматологом – у ребенка могут быть очень чувствительные десны или зубная эмаль, тогда с электрической зубной щеткой лучше подождать. В любом случае, обратите в
25.02.2022 Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе

лежит человеку периода верхнего плейстоцена. В итоге он оказался молочным верхним коренным зубом ребенка человека современного типа. Пещера Мандрин, где среди зубов неандертальцев был найден молочный зуб, принадлежавший ребенку человека современного типа. Изображение: Ludovic Slimak et al. Человеческий зуб был найден в слое неронской культуры, которая характеризуется гораздо более то
14.02.2019 Почти стоматолог: самые интересные функции электрических зубных щеток

умулятора оно работает около 10 дней. В комплекте поставки Emmi-Dent 6 Platinum есть даже фирменная зубная паста А в щетке Emmi-Dent 6 Platinum ультразвуковой чип встроен прямо в головку, поэто
12.02.2014 «1С:Первый БИТ» выпустил новое отраслевое решение — «БИТ.Стоматология»

Компания «1С:Первый БИТ» выпустила новое отраслевое решение «БИТ.Стоматология». Система предназначена для автоматизации управленческого, финансового и оперативного учётов, а также узкоотраслевых бизнес-процессов в стоматологических учреждениях, сообщили CNew
10.10.2013 Зуб помог слепому прозреть

OOKP). Операция весьма сложна и предназначена для восстановления зрения при помощи… зуба пациента. Методику изобрели в начале 1960-х. Операция проходит следующим образом: сначала у пациента удаляется зуб с небольшим количеством прикрепленный кости. Эта биозаготовка обрабатывается: его превращают в тонкую пластинку, к которой крепится пластиковая линза, которая заменяет поврежденный хрустали
20.09.2013 Встроенный в зуб чип может шпионить за человеком

ологам для постановки более точного диагноза, когда нужно знать привычки человека, частоту скрежета зубами, употребления еды и т.д. Также подобные устройства могут помочь работе психологов и ди
06.06.2013 Сыр защищает зубы от кариеса

большинства жителей планеты, и наверное, среди нас нет людей, которые хотя бы раз в жизни не лечили кариес. Но оказывается, кариес можно предотвратить, добавив в рацион молочные продукты
01.07.2011 От бактерий, вызывающих кариес, воспаляется ткань сердца

Стало известно, каким образом кариесогенный стрептококк проникает в ткань сердца Исследователи расшифровали механизм, с помощью которого вызывающие кариес бактерии проникают в ткань сердца и вызывают опасное, в некоторых случаях даже смертельное заболевание, – эндокардит. Стрептококк мутанс (Streptococcus mutans) известен благодаря своей с
04.04.2011 Найден фермент, способный побороть кариес

поверхности зубов в виде тончайших биопленок, формирующих основу зубного налета. S.mutans переваривают попадающие в ротовую полость сахара и продуцируют кислоты, разрушающие зубную эмаль и вызывающие кариес. Однако у зубов есть и защитники среди бактерий, например, в 2009 г. ученые установили, что другой вид обитающих на поверхности языка и других мягких тканей ротовой полости стрептококков
25.08.2010 Ионная зубная щетка убьет во рту бактерии

Уникальная зубная щетка Soladey J3X очищает зубы и убивает бактерии даже без зубной пасты. Профессор стоматологии доктор Кунио Комияма (Kunio Komiyama) из университета Саскачеван (Канада) создал прототип

23.08.2010 Зубная щетка на солнечной батарее

Выпущена электрическая зубная щетка, которая питается от солнечных батарей. Японский стоматолог Кунио Комийама сконструировал устройство Soladey-J3X, которое не просто приводится в действие электромотором от солнечны
21.01.2008 История зубной щётки: от древности до наших дней

в конце бурного пира из кармана кафтана «зубную метлу» — деревянную палочку с пучком щетины. «Зубная метла» была частой спутницей каждого уважающего себя боярина на царских пирах При Петр
02.07.2007 В Испании найден зуб древнего человекоподобного существа

Как сообщает информационный портал Днес+, испанские палеонтологи обнаружили зуб, который, по их мнению, принадлежал самому древнему человекоподобному существу, населявшему Западную Европу. Ученые считают, что возраст находки – 1 млн. лет. Зуб был найден в горном
01.07.2002 Digital Life: Говорящий зуб, летающая мышь, потеющий манекен и первые жертвы среди роботов

Великобритании, создали зубной имплантант, способный выполнять функции мобильного телефона. "Зубной телефон" сейчас состоит из крохотного вибратора и приемника радиоволн. Он будет вживляться прямо в зуб в ходе обычного визита к стоматологу.   Звук поступает в зуб путем цифрового радиосигнала, который затем путем костного резонанса передается во внутреннее ухо. Информация, передаваем
15.02.2002 Digital Life: Красный Глаз, Синий Зуб, или Как луна влияет на память

ще-то, так дословно переводится название технологии "Bluetooth". Так прозвали когда-то короля викингов Харальда, жившего в Дании около тысячи лет назад. Прозвище это король получил за темный передний зуб. Король Харальд вошел в историю как человек, объединивший Данию и принесший им христианство. Таким образом, именем исторической личности был назван протокол, который, по замыслу его создате

Публикаций - 230, упоминаний - 276

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25238 11
8996 10
Apple Inc 12632 10
Xiaomi 1976 8
Samsung Electronics 10626 6
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 76 6
LG Electronics 3675 5
Oracle Corporation 6869 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 904 4
Intel Corporation 12543 4
HP Inc. 5762 4
Dell EMC 5093 4
Philips 2076 4
Sony 6634 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 4
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 127 4
Dental Cloud - Дентал Клауд 9 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 3
InterSystems - ИнтерСистемз 134 3
Telegram Group 2576 3
Huawei 4222 3
Dell Technologies - Dell Computer 2162 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1583 3
Acer Group - Acer Inc 2659 3
AT&T Inc 1697 3
Google LLC 12261 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 3
Nvidia Corp 3736 3
Tripwire Interactive 18 2
Okami - Оками 15 2
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 2
Ростелеком 10313 2
SAP SE 5430 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Фотоникс 4 2
Ростех - Автоматика Концерн 1744 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1306 7
СиЭс Медика - CS Medica 8 4
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 4
Braun GmbH 77 4
Superjob - Суперджоб 707 3
Dyson 130 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1649 3
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 44 3
Water Pik - Waterpik 5 2
Donfeel 2 2
Дельконт МЦДК 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2002 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 40 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 107 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 976 2
Groupe SEB - Tefal 98 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 862 2
Лента - Сеть розничной торговли 2272 2
Haier - Candy Group - Канди 100 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 70 2
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Valentino S.p.A 7 1
Ardo - Ардо 36 1
Beurer - Бойрер 19 1
Актион ГК 18 1
Пойдём! - Первый Добрый Банк 7 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
БАРС Венчерз 5 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Лента - Монетка - торговая сеть 59 1
Рапид Био 102 1
Lever Brothers - Левер Бразерс 1 1
Кремлевская стоматология 1 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 9
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 163 3
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3436 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 444 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 210 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 202 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1625 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 171 1
Правительство Тайваня 46 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3120 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 639 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 57 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 80 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 4
IMIA - International Medical Informatics Association - Международная ассоциация медицинской информатики 5 2
Демократическая политическая партия США 119 2
ЗППП - Защита поставщиков программных продуктов 3 1
MuseDoma - MDMA - Museum Domain Management Association - Ассоциация по Управлению Музейными Доменами 4 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
Ассоциация менеджеров 101 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10252 37
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7666 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 19
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10331 18
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 16
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2369 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12975 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8939 13
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1321 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 13
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21832 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 13
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1590 13
Умные платформы 1868 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 12
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 12
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1690 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17847 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 11
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 11
Аксессуары 4134 11
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 11
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4832 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 10
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2389 10
Оповещение и уведомление - Notification 5388 9
Procter&Gamble - Oral-B 18 18
Google Android 14688 14
Apple iOS 8245 14
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 9
Philips SoniCare - Philips DiamondClean - электрические зубные щетки 9 8
Avito - Авито работа - Авито подработка 416 7
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 26 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7370 6
Microsoft Office 3954 5
OnDoc Dent 5 5
Apple iPod 1550 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 5
1С Первый Бит - БИТ.Стоматология 4 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 4
Apple - App Store 3009 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5837 4
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 109 4
Oracle Java - язык программирования 3331 4
Apple iPad 3938 4
ЦРТ Voice2Med 38 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 3
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 2
Xiaomi - Soocas 4 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 2
Samsung Galaxy 997 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 93 2
Samsung Galaxy Watch - умные часы 72 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1213 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 533 2
Microsoft Windows 16333 2
Nokia Symbian OS 1403 2
Intel Core - Семейство процессоров 1237 2
Honor - серия смартфонов 217 2
JavaScript - JS - язык программирования 1332 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 2
Пшеничных Кирилл 33 3
Дырмовский Дмитрий 142 3
Газаров Артур 77 3
Loizeau Jimmy - Лойзо Джимми 4 2
Fitzgerald Erich - Фитцджеральд Эрик 2 2
Menciassi Arianna - Мензиасси Арианна 2 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
Осетров Ярослав 5 2
Южаков Александр 8 2
Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 9 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 215 2
Hibst Raimund - Гибст Раймунд 2 2
Пожидаев Андрей 1 1
Котик Сергей 7 1
Литовченко Сергей 1 1
Eich Brendan - Айк Бренден 15 1
Заколупина Марина 7 1
Гамазков Сергей 1 1
Густов Павел 4 1
Трофимова Оксана 1 1
Гусев Константин 7 1
Макаркина Ирина 1 1
Брежнев Леонид 6 1
Кабаенков Юрий 5 1
Мове Лариса 1 1
Senpuku Hidenobu - Сенпуку Хиденобу 1 1
Алмакаев Александр 1 1
Олевский Тимур 1 1
Каландаров Борис 1 1
Рябов Владимир 15 1
Платов Евгений 1 1
Неверов Михаил 5 1
Деклев Григорич 1 1
Абрашова Ярослава 1 1
Флярковский Владислав 1 1
Парунакян Мгер 3 1
Аткишкина Виктория 2 1
Джордж Скотти - George Scotty 3 1
Нестер Роман 4 1
Помирчий Сергей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 72
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 26
Европа 24639 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 15
Германия - Федеративная Республика 12939 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18229 15
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 15
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 14
Земля - планета Солнечной системы 10659 13
Япония 13551 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8118 10
Африка - Африканский регион 3571 9
Канада 4985 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 7
Франция - Французская Республика 7979 7
Украина 7796 7
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 7
Россия - СФО - Новосибирск 4656 6
Казахстан - Республика 5798 6
Азия - Азиатский регион 5750 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3262 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 5
Италия - Итальянская Республика 4430 5
Испания - Королевство 3760 5
Нидерланды 3633 4
Ближний Восток 3032 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1816 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2657 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1396 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1230 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 4
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 224 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1648 4
Южная Корея - Республика 6861 4
США - Нью-Йорк 3151 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 71
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 48
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 28
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 26
Зоология - наука о животных 2793 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51327 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 20
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 18
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4379 17
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 16
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 12
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1125 12
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 291 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15141 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5285 10
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6412 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 9
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 9
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 8
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 322 8
Английский язык 6878 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8386 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5712 8
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 7
Ботаника - Растения - Plantae 1113 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 7
Ergonomics - Эргономика 1689 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 7
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 274 7
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6984 7
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 555 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 6
CNews - ZOOM.CNews 1854 12
New Scientist 1448 9
The Register - The Register Hardware 1697 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 3
Nature 821 3
ScienceDaily 400 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 2
PhysicsWeb 184 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 96 2
Wissenschaft 35 2
Zoological Journal - Journal of Zoology 2 1
Annales Zoologici Fennici 1 1
Комсомольская правда ИД 72 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 1
FT - Financial Times 1259 1
Tom’s Hardware 516 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
Engadget - Блог о технологиях 424 1
DRAMeXchange 41 1
Science Advances 33 1
Advanced Functional Materials 5 1
Telegraph 196 1
Deutsche Welle - Телеканал 47 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Phys.org 972 1
Ananova 250 1
Commercial Times 103 1
Maeil Business Newspaper 90 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
New York Post 48 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 28 1
Cosmopolitan 25 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 29 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 79 1
Рустелеком ТК 304 1
Mercury Research 71 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 1
ABI Research 235 1
Gartner - Гартнер 3609 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 4
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 3
University of Ulm - Universität Ulm - Ульмский университет 9 2
University of Melbourne - Мельбурнский университет 29 2
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 41 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 154 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 43 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
Минздрав РФ - ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера ФГБОУ ВО - Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера 9 2
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
University of Rochester - Рочестерский университет 57 1
University of the Witwatersrand - Wits University - Витватерсрандский университет - Университет Витватерсранда 8 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 1
University of Portsmouth - Портсмутский университет 6 1
U.S. Department of Defense - United States Army Research Laboratory - U.S. Army CCDC Ground Vehicle Systems Center - DEVCOM Ground Vehicle Systems Center, GVSC - United States Army Research Office - Научно-исследовательская лаборатория армии 21 1
MSU - Montana State University - Университет Монтаны 6 1
Southern Methodist University - Южный методистский университет 8 1
ЧГМА - Читинская государственная медицинская академия 2 1
PolyU, HKPU - Hong Kong Polytechnic University - Xianggang Ligong Daxue - Гонконгский политехнический университет 3 1
СПбМСИ - Санкт-Петербургский медико-социальный институт 2 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 38 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 38 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
МГМСУ - Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова 14 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 50 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
Международный женский день - 8 марта 372 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
MEDICA 10 2
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Red Dot Design Award 57 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
PC Expo 36 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407066, в очереди разбора - 733277.
Создано именных указателей - 187223.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще