Получите все материалы CNews по ключевому слову
1С Первый Бит БИТ.Стоматология
УПОМИНАНИЯ
1С Первый Бит и организации, системы, технологии, персоны:
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 861 3
|1С 8642 2
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 227 1
|Смирнов Александр 82 1
|Дроздов Алексей 3 1
|Хребтов Егор 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376659, в очереди разбора - 746114.
Создано именных указателей - 180029.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.