1С Первый Бит БИТ.Стоматология


УПОМИНАНИЯ


08.08.2025 ИТ-решение «Бит.Стоматология» прошло сертификацию «1С:Совместимо» 1
22.11.2019 «Первый бит» поможет медотрасли с маркировкой лекарств 1
06.12.2017 «Первый БИТ» внедрил единую ИТ-систему в сети стоматологических клиник «Белый кит» 1
12.02.2014 «1С:Первый БИТ» выпустил новое отраслевое решение — «БИТ.Стоматология» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

1С Первый Бит и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 861 3
8642 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 227 1
Белый Кит ГК 5 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32644 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7719 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5738 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 332 1
Оповещение и уведомление - Notification 5075 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5482 1
Маркировка - Marking 1158 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7255 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10945 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69855 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31061 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8728 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54450 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4150 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12046 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13108 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2539 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 539 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 971 1
1С Первый Бит - БИТ.Красота 21 1
1С Первый Бит - БИТ.Айболит 3 1
1С Первый Бит - БИТ.Phone - БИТ.АТС 6 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 90 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2365 1
Смирнов Александр 82 1
Дроздов Алексей 3 1
Хребтов Егор 2 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1641 1
Россия - РФ - Российская федерация 151742 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10357 3
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 223 3
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 532 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 160 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2622 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3064 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49929 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53480 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4586 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6182 1
Комсомольская правда ИД 67 1
