Получите все материалы CNews по ключевому слову
1С Первый Бит БИТ.Phone БИТ.АТС
Продукт "БИТ.Phone" предназначен для автоматизации сall-центров, телемаркетинговых центров и всех компаний, где сотрудники отдела продаж активно взаимодействуют с клиентами по телефону. "БИТ.Phone" состоит из трех компонент: софтфон (программный телефон), монитор БИТ.АТС и панель управления звонками БИТ.АТС. Продукт является дополнением к типовой конфигурации "Управление торговлей", а также может быть встроен в любые типовые конфигурации системы "1С:Предприятие 8".
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
1С Первый Бит и организации, системы, технологии, персоны:
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 965 8
|1С 9520 4
|Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 131 1
|N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 40 1
|Белый Кит ГК 5 1
|Евродон 2 1
|Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 54 1
|N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 57 1
|Федеральное казначейство России 1939 1
|СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
|Горин Максим 14 2
|Агапова Анна 3 1
|Хребтов Егор 2 1
|Крапивина Алена 1 1
|Попов Александр 55 1
|Павлова Анна 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164900 4
|Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1761 3
|Казахстан - Республика 6007 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1240 1
|Беларусь - Белоруссия 6257 1
|Канада 5061 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4847 1
|Турция - Турецкая республика 2595 1
|Испания - Королевство 3820 1
|Узбекистан - Республика 1985 1
|Россия - УФО - Челябинская область 1494 1
|Колумбия - Республика 548 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.