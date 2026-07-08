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1С Первый Бит БИТ.Phone БИТ.АТС

Продукт "БИТ.Phone" предназначен для автоматизации сall-центров, телемаркетинговых центров и всех компаний, где сотрудники отдела продаж активно взаимодействуют с клиентами по телефону. "БИТ.Phone" состоит из трех компонент: софтфон (программный телефон), монитор БИТ.АТС и панель управления звонками БИТ.АТС. Продукт является дополнением к типовой конфигурации "Управление торговлей", а также может быть встроен в любые типовые конфигурации системы "1С:Предприятие 8".

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.07.2026 Сеть клиник «Ультрамед» обновила ИТ-систему, исключила потери заявок и ускорила запись пациентов на 20% 1
01.12.2025 Компания «Первый Бит» помогла сети медклиник организовать справедливый расчет зарплаты и сократить потерю звонков колл-центра 2
09.09.2025 Салон красоты «Комильфо» перешел на единую ИТ-систему, снизив затраты на ИТ в 1,5 раза 2
01.08.2025 «Первый Бит» для сети медклиник «Евродон» создал единую цифровую инфраструктуру 2
01.08.2025 Средство управления звонками «Бит.Phone» от «Первого Бита» подтвердило совместимость с «1С» 1
03.05.2023 «Первый бит» стала партнером облачной платформы N3.Health 2
06.12.2017 «Первый БИТ» внедрил единую ИТ-систему в сети стоматологических клиник «Белый кит» 1
24.06.2015 «Первый БИТ» создал комплексное решение для организации телефонии в офисе 3
21.10.2014 «Первый БИТ» создал единую учетно-управленческую систему для компании «Технопоиск» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 15

1С Первый Бит и организации, системы, технологии, персоны:

1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 965 8
9520 4
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 131 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 40 1
Белый Кит ГК 5 1
Евродон 2 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 54 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 57 1
Федеральное казначейство России 1939 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35847 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64399 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12121 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4470 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2871 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9228 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33222 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8172 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5965 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8667 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13863 2
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 187 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12746 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2653 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12101 2
Оповещение и уведомление - Notification 5826 2
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 38 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9839 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4840 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1515 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12988 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26576 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4310 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 768 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5587 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9217 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9317 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5819 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13006 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24200 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27205 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1413 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1298 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1832 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 322 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12833 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8547 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 322 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13643 1
1С Первый Бит - БИТ.УМЦ - БИТ.Управление медицинским центром 12 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 620 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК 59 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2537 2
1С Первый Бит - БИТ.Аналитика 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6202 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 747 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 99 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 693 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 251 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1005 1
1С:Розница 108 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 483 1
1С Первый Бит - БИТ.Телефония 2 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 19 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 255 1
1С Первый Бит - БИТ.Стоматология 4 1
Горин Максим 14 2
Агапова Анна 3 1
Хребтов Егор 2 1
Крапивина Алена 1 1
Попов Александр 55 1
Павлова Анна 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 164900 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1761 3
Казахстан - Республика 6007 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1240 1
Беларусь - Белоруссия 6257 1
Канада 5061 1
Россия - СФО - Новосибирск 4847 1
Турция - Турецкая республика 2595 1
Испания - Королевство 3820 1
Узбекистан - Республика 1985 1
Россия - УФО - Челябинская область 1494 1
Колумбия - Республика 548 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11219 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10234 3
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2985 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6544 2
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 330 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7727 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 524 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4961 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2716 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1651 1
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Экономический эффект 1320 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 230 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57250 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15904 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6604 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8840 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6525 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 240 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2016 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3445 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 639 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2303 1
Комсомольская правда ИД 81 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 838 2
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