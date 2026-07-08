Продукт "БИТ.Phone" предназначен для автоматизации сall-центров, телемаркетинговых центров и всех компаний, где сотрудники отдела продаж активно взаимодействуют с клиентами по телефону. "БИТ.Phone" состоит из трех компонент: софтфон (программный телефон), монитор БИТ.АТС и панель управления звонками БИТ.АТС. Продукт является дополнением к типовой конфигурации "Управление торговлей", а также может быть встроен в любые типовые конфигурации системы "1С:Предприятие 8".