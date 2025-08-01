«Первый Бит» для сети медклиник «Евродон» создал единую цифровую инфраструктуру

Интегратор IT-решений «Первый Бит» провел комплексную автоматизацию сети медицинских клиник «Евродон», объединяющую 13 филиалов на территории России. Внедрение новой системы стало важным этапом цифровой трансформации бизнеса компании и позволило существенно повысить эффективность работы медицинского персонала и качество сервиса для пациентов. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

В последние годы компания «Евродон» расширяет масштабы и географию своей деятельности, уделяя внимание инновациям и автоматизации бизнес-процессов.

Новой задачей стало создание единой инфраструктуры для работы call-центра и регистратуры, управлению складской логистикой, улучшению коммуникаций с пациентами и интеграции с внешними лабораториями. Ее выполнение было поручено компании «Первый Бит».

Специалисты «Первого Бита» изучили потребности клиента, провели диагностику его систем и приняли решение внедрить в работу медицинского учреждения программные решения «Бит.АТС» и «Бит.Phone» с интеграцией в «Бит.Управление медицинским центром Корп».

«Перед нами стояла задача сделать систему, которая будет удобна и для сотрудников клиники, и для пациентов. «1С» смогла стать хорошим фундаментом для реализации всех идей заказчика, а нам было интересно претворять эти идеи в практические решения.», - отметила Алена Крапивина, руководитель проектной группы по медицине компании «Первый Бит».

Для удобства пациентов был внедрен модуль онлайн-записи на прием, а также личный кабинет, где можно просматривать записи, получать результаты анализов, скачивать чеки и документы и оплачивать услуги.

Теперь вся коммуникация — напоминания о записи, результаты анализов, предложения оценить сервис — переводится в цифровой формат с интеграцией SMS и мессенджеров.

Автоматизация затронула и внутренние процессы, включая быструю регистрацию пациентов через электронный документооборот (графический планшет) и навигацию пациента по клинике через цифровые уведомления в мессенджере и мониторы у кабинетов. Также внедрено решение для внутренних коммуникаций сотрудников и управление задачами в формате канбан-доски, адаптированной под специфику работы «Евродона».

Особое внимание уделено интеграции с медицинским оборудованием (PACS) и лабораторией: данные исследований автоматически загружаются в электронные карты пациентов, мониторинг статусов и сроков готовности анализов происходит в реальном времени.

В процессе автоматизации масштаб и интенсивность работы привели к ряду вызовов по обеспечению высокой производительности системы.

Команды «Первого Бита» и «Евродона» активно сотрудничали для устранения узких мест, оптимизации программных и серверных настроек, а также ускорения критически важных операций до двух-трех раз. Все рекомендации по интеграции с внешними сервисами и повышению быстродействия были реализованы, что обеспечило стабильную работу даже в периоды пиковых нагрузок.

«Наше партнерство с компанией «Первый Бит» продолжается: специалисты компании осуществляют регулярный мониторинг системы, оперативно откликаются на инциденты и дают ИТ-службе рекомендации для дальнейшего развития цифровой инфраструктуры. В стратегических планах — интеграция с ЕГИСЗ, построение распределенной структуры БД для автономии филиалов и дальнейшее повышение качества медицинских услуг за счет ИТ», - отметил директор по цифровой трансформации клиники Евродон Андрей Корюков.