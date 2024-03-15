Разделы

MedTech DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine PACS Picture Archiving and Communication System Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов

СОБЫТИЯ

15.03.2024 СУБД «Ред База Данных» совместима с радиологической информационной системой «Видар-ИнфоРад 3.0»

мационной системы «Видар-ИнфоРад 3.0» от компании «ПО Видар», чьё решение используется для работы с DICOM-изображениями и ведения отчётности отделений лучевой диагностики в медицинских учрежден
04.07.2022 PT ISIM обнаруживает злоумышленников в сетях медучреждений

а PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) поддерживает разбор и анализ сетевого протокола DICOM, который используется в современном медицинском оборудовании, включая томографы, рентге
12.03.2021 К 2024 г. все медицинские документы будут доступны в электронном виде

К 2024 г. почти 2/3 (63%) граждан будут записываться на прием врачу дистанционно. 80% пользователей портала госуслуг (ЕПГУ) смогут получить медицинские документы в электронном виде в личном кабинете «Мое здоровье». Информация обо всех случаях оказания медпомощи будет поступать в ЕГИСЗ. Об этом в ходе онлайн-конференции «ИКТ в здрав
12.12.2019 «Ред софт» и «Комета» протестировали совместимость продуктов

тогам испытаний разработчики подписали сертификат совместимости программного обеспечения Kometa 3Di PACS (производства «Комета») и отечественной операционной системы РЕД ОС (производства «Ред с
08.08.2014 PACS в России мешает разрозненность и дороговизна

Системы передачи и архивирования изображений (PACS, Picture Archiving and Communication System), наряду с решениями по универсальному архив
25.06.2013 От PACS к интеграции информационных систем в медицине

м обеспечивают системы архивирования, обработки и передачи медицинских диагностических изображений (PACS - picture archiving and communication systems). PACS-системы PACS-системы

13.12.2012 OKI выпустила новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM

Компания OKI выводит на рынок новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM. Протокол DICOM является основным международным стандартом для обработки, хранения, печати и передачи медицинских изображений и другой информации. Новые принтеры OKI формата A3 и A
01.11.2011 НИИ детской неотложной хирургии и травматологии внедрил систему архивирования и передачи изображений от AGFA HealthCare

Care, мировой разработчик ИТ-решений для диагностической визуализации, объявила о внедрении системы PACS — AGFA IMPAX в Научно-исследовательском институте детской неотложной хирургии и травмато
28.06.2010 Российской медицине не обойтись без PACS регионального уровня

, по которым инвестиции в медицинские ИТ жизненно важны для государства. Agfa HealthCare поставляет PACS для систем здравоохранения Великобритании и Канады Во-первых, необходимость контроля над
26.04.2007 Dicom представил комплект Memory Kit «4-в-1»

Компания Dicom представила комплект Memory Kit «4-в-1», благодаря которому пользователю не потребуется покупать для различных устройств карты памяти различных форматов. Комплект Memory Kit поддерживает

28.11.2000 Rising Edge Technologies продемонстрировала Jukebox Server соответствующий стандарту хранения медицинских изображений DICOM

ogies сообщила о выпуске продуктов линии Jukebox Server поддерживающих новый стандарт хранения медицинских изображений. Совместно с компанией FileLink она продемонстрировала соответствующую стандарту DICOM (цифровые изображения и коммуникации в медицине) систему по хранению изображений на торговом шоу RSNA в Чикаго. Rising Edge разработала линию Jukebox Servers для облегчения интеграции арх
23.03.1999 GTE CyberTrust, DICOM и asONE представили систему администрирования документооборота с поддержкой цифровой подписи

Компании GTE CyberTrust, DICOM и asONE представили систему администрирования документооборота с аппаратной поддержкой цифровой подписи документов. Это решение может быть интегрировано с открытой корпоративной архитекту

Публикаций - 178, упоминаний - 272

