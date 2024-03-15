MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов

Получите все материалы CNews по ключевому слову
DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine PACS Picture Archiving and Communication System Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов
|15.03.2024
|
СУБД «Ред База Данных» совместима с радиологической информационной системой «Видар-ИнфоРад 3.0»
мационной системы «Видар-ИнфоРад 3.0» от компании «ПО Видар», чьё решение используется для работы с DICOM-изображениями и ведения отчётности отделений лучевой диагностики в медицинских учрежден
|04.07.2022
|
PT ISIM обнаруживает злоумышленников в сетях медучреждений
а PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) поддерживает разбор и анализ сетевого протокола DICOM, который используется в современном медицинском оборудовании, включая томографы, рентге
|12.03.2021
|
К 2024 г. все медицинские документы будут доступны в электронном виде
К 2024 г. почти 2/3 (63%) граждан будут записываться на прием врачу дистанционно. 80% пользователей портала госуслуг (ЕПГУ) смогут получить медицинские документы в электронном виде в личном кабинете «Мое здоровье». Информация обо всех случаях оказания медпомощи будет поступать в ЕГИСЗ. Об этом в ходе онлайн-конференции «ИКТ в здрав
|12.12.2019
|
«Ред софт» и «Комета» протестировали совместимость продуктов
тогам испытаний разработчики подписали сертификат совместимости программного обеспечения Kometa 3Di PACS (производства «Комета») и отечественной операционной системы РЕД ОС (производства «Ред с
|08.08.2014
|
PACS в России мешает разрозненность и дороговизна
Системы передачи и архивирования изображений (PACS, Picture Archiving and Communication System), наряду с решениями по универсальному архив
|25.06.2013
|
От PACS к интеграции информационных систем в медицине
м обеспечивают системы архивирования, обработки и передачи медицинских диагностических изображений (PACS - picture archiving and communication systems). PACS-системы PACS-системы
|13.12.2012
|
OKI выпустила новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM
Компания OKI выводит на рынок новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM. Протокол DICOM является основным международным стандартом для обработки, хранения, печати и передачи медицинских изображений и другой информации. Новые принтеры OKI формата A3 и A
|01.11.2011
|
НИИ детской неотложной хирургии и травматологии внедрил систему архивирования и передачи изображений от AGFA HealthCare
Care, мировой разработчик ИТ-решений для диагностической визуализации, объявила о внедрении системы PACS — AGFA IMPAX в Научно-исследовательском институте детской неотложной хирургии и травмато
|28.06.2010
|
Российской медицине не обойтись без PACS регионального уровня
, по которым инвестиции в медицинские ИТ жизненно важны для государства. Agfa HealthCare поставляет PACS для систем здравоохранения Великобритании и Канады Во-первых, необходимость контроля над
|26.04.2007
|
Dicom представил комплект Memory Kit «4-в-1»
Компания Dicom представила комплект Memory Kit «4-в-1», благодаря которому пользователю не потребуется покупать для различных устройств карты памяти различных форматов. Комплект Memory Kit поддерживает
|28.11.2000
|
Rising Edge Technologies продемонстрировала Jukebox Server соответствующий стандарту хранения медицинских изображений DICOM
ogies сообщила о выпуске продуктов линии Jukebox Server поддерживающих новый стандарт хранения медицинских изображений. Совместно с компанией FileLink она продемонстрировала соответствующую стандарту DICOM (цифровые изображения и коммуникации в медицине) систему по хранению изображений на торговом шоу RSNA в Чикаго. Rising Edge разработала линию Jukebox Servers для облегчения интеграции арх
|23.03.1999
|
GTE CyberTrust, DICOM и asONE представили систему администрирования документооборота с поддержкой цифровой подписи
Компании GTE CyberTrust, DICOM и asONE представили систему администрирования документооборота с аппаратной поддержкой цифровой подписи документов. Это решение может быть интегрировано с открытой корпоративной архитекту
