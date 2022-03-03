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Индексная книга CNews*
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Здравоохранение Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней

Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней


03.03.2022 Цифровое здравоохранение 2022
11.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта
03.02.2022 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта
20.01.2022 CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022»
29.12.2021 Как цифровизация меняет здравоохранение: телемедицина, ИИ, VR и другие тренды
16.12.2021 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта
Как работает импортозамещение ИТ-оборудования в российских школах и больницах
ИТ в здравоохранении 2020
12.04.2021 Состоялась сессия по разработке стратегии цифровой трансформации Санкт-Петербурга по направлению «Здравоохранение»
04.03.2021 Безопасные технологии: ООО «НТЦ ИТ РОСА» представила полноценное решение для обеспечения информационной безопасности в здравоохранении на ежегодной онлайн-конференции «ИКТ в здравоохранении 2021»
03.12.2020 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ в здравоохранение
27.11.2020 Нацпроект «Здравоохранение» привел к росту выручки поставщиков ИТ
27.11.2020 Государство замыкает здравоохранение в единый контур
25.11.2020 Денис Чумаков, «Нетрика» -

Цифровое здравоохранение регионов должно уметь адаптироваться к экстренным ситуациям
11.11.2020 Власти России потратят сотни миллионов резервного фонда на ИТ в здравоохранении
14.09.2020 Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux
26.05.2020 Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19
25.05.2020 IMOU представит на онлайн-конференции CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» интеллектуальные устройства для пациентов медучреждений и помощи больным
22.05.2020 Завершается прием заявок на онлайн-конференцию CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» 26 мая
21.05.2020 Компания Atos примет участие в онлайн-конференции CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19»
20.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая
27.04.2020 Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая
05.03.2020 ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью
26.02.2020 В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения
05.11.2019 Подтверждена совместимость новых версий «Альт 8 СП РС» и МИС «БАРС.Здравоохранение»
31.10.2019 «Нетрика» создала региональную экосистему для разработчиков медицинских информационных систем
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы
15.07.2019 «Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение
25.04.2019 «Нетрика» и «Сервионика» обеспечат доступность цифрового здравоохранения для любых клиник
01.04.2019 «Нетрика» и «Техлаб» разработали электронный регистр для мониторинга больных раком пациентов
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения
16.10.2018 В «Нетрике» назначен директор по развитию направления «Здравоохранение»
16.08.2018 Цифровая медицина: здравоохранение в «умном» городе
02.07.2018 В Philips «Здравоохранение» России и СНГ назначен новый коммерческий директор
12.01.2018 «Росэлектроника» и «Сименс Здравоохранение» создадут в регионах сеть клинических лабораторий
15.09.2017 «Барс.Здравоохранение-ЛИС» зарегистрирована как изделие медицинского назначения
23.06.2017 CNews определил крупнейших поставщиков ИТ для здравоохранения
14.06.2017 В облаках есть все для создания электронного здравоохранения
07.06.2017 Екатерина Устименко -

Телемедицина открывает перед регионами принципиально новые возможности
10.08.2016 ЛИС «Алиса» интегрирована с «N3.Здравоохранение» в Санкт-Петербурге

Публикаций - 1681, упоминаний - 1834

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 196
Microsoft Corporation 22497 139
IBM - International Business Machines Corp 8941 125
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 96
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 86
Yandex - Яндекс 5015 57
Intel Corporation 11262 53
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 52
Элемент ГК - Elementec 1523 51
Apple Inc 10683 49
Netrika - Нетрика 101 39
Samsung Electronics 9333 38
Oracle Corporation 6035 38
Крок - Croc 1616 37
Барс груп 499 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 35
Huawei 3222 34
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 32
Softline - Софтлайн 1870 32
Amazon Inc - Amazon.com 2650 32
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 32
ФОРС - Центр разработки 390 27
Nvidia Corp 3118 26
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 26
SAP SE 4595 24
Cisco Systems 4720 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 21
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 19
Philips 1960 19
Meta Platforms - Facebook 4267 19
Philips Electronics - Royal Philips Electronics 312 18
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 15
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 15
Google LLC 10352 15
Lenovo Group 2077 15
Dell EMC 4736 14
VK - Mail.ru Group 3057 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 14
HP Inc. 5313 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 75
РЖД - Российские железные дороги 1458 35
Почта России ПАО 1853 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 20
Газпром ПАО 1008 16
Альфа-Банк 1476 15
Лента - Сеть розничной торговли 912 13
Ренессанс Страхование 83 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 9
Открытие ФК 2713 9
Самолёт ГК 216 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 6
ПСБ - Промсвязьбанк 682 5
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 88 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 31 5
Татнефть 182 4
Мегаполис ТК 152 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 4
РВК - Российская венчурная компания 530 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 3
LEGO 202 3
Роснефть НК 434 3
Газпром нефть 439 3
IKEA - ИКЕА 124 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 3
РСХБ - Россельхозбанк 228 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 3
Открытие ФК - Росгосстрах 266 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 3
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 3
Boeing 957 3
Национальное телемедицинское агентство НПО 13 3
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 10 3
Точка 1820 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 609
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 250
Президент Российской Федерации 3770 152
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 117
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 88
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 74
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 71
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 66
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 66
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 62
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 61
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 58
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 56
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 45
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 44
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 35
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 33
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 29
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 28
Администрация Президента РФ 904 27
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 27
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 24
Счётная палата РФ 628 24
Совет при президенте Российской Федерации 55 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 15
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 14
Верховный суд Российской Федерации 709 13
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 12
Правительство Москвы 1640 11
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 9
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 9
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 8
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
Linux Foundation 167 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
OpenTitan - open source project for silicon root of trust (RoT) chips 2 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 1
АРФП - Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей 2 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
Знание - Российское общество 1 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 372
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 326
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Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 274
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Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 252
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 64
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 55
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 53
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 215
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 114
Linux OS 7669 59
Google Android 11959 58
Microsoft Windows 2000 2856 54
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 52
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 33
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 26
Apple iOS 6422 24
IBM Watson - IBM Watson Research Center 144 23
Microsoft SQL Server 1416 18
Microsoft Windows 10 11713 17
ЕМИАС Электронный рецепт 63 16
Microsoft Office 3247 15
Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 24 14
Depositphotos - фотобанк 385 13
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 12
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 12
Oracle Java - язык программирования 2554 10
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 9
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 9
Netrika - Нетрика Медицина - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 17 9
Mozilla Firefox - браузер 1738 8
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 27 8
Python - высокоуровневый язык программирования 486 8
Microsoft Azure 1276 8
Новые облачные технологии - МойОфис 381 7
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 7
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 7
Microsoft Windows 2104 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 40 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 7
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 6
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 6
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 147 6
СП.АРМ 24 6
Apple macOS 1457 6
Путин Владимир 2542 92
Чернышенко Дмитрий 320 33
Исанин Антон 9365 13
Мишустин Михаил 376 12
Симаков Олег 111 11
Бойко Елена 174 11
Серова Елена 317 9
Чумаков Денис 13 9
Гусев Александр 28 9
Соловьев Владимир 102 9
Анкудинов Николай 12 8
Захаров Павел 59 8
Фишер Андрей 59 7
Васильев Сергей 39 7
Массух Илья 202 7
Лысенко Эдуард 238 7
Скворцова Вероника 66 7
Башков Игорь 11 7
Зингерман Борис 36 7
Дюков Андрей 14 6
Орлов Геннадий 17 6
Sweet Julie - Свит Джули 14 6
Бондаренко Игорь 9 6
Макаров Владимир 69 6
Zak Igal - Зак Игал 15 6
Образцов Алексей 12 5
Акимов Максим 170 5
Дюбанов Анатолий 92 5
Вафин Адель 6 5
Переверзев Михаил 20 5
Албычев Александр 86 5
Бахаев Алексей 13 5
Мартынова Елена 35 5
Шадаев Максут 460 5
Медведев Дмитрий 1604 5
Афанасьев Александр 20 4
Smith Brad - Смит Брэд 64 4
Князев Александр 13 4
Рудычева Наталья 89 4
Евтушенко Олег 126 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 520
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 442
Россия - РФ - Российская федерация 108428 274
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 169
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 152
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 115
Япония 10069 91
Земля - планета Солнечной системы 7427 81
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 62
Россия - СФО - Новосибирск 3269 50
Россия - ПФО - Казань 2085 50
Азия - Азиатский регион 3803 50
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 48
Австралия - Австралийский Союз 2791 45
Германия - Федеративная Республика 8903 42
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 41
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 40
Европа 12319 35
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 35
Африка - Африканский регион 2928 34
Казахстан - Республика 4467 33
Россия - ЦФО - Тульская область 965 33
Америка 2011 32
Нидерланды 2197 32
Бразилия - Федеративная Республика 1945 31
Беларусь - Белоруссия 3525 30
Россия - СФО - Омская область 517 29
Швеция - Королевство 2072 25
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 25
Россия - УФО - Тюменская область 838 21
Россия - ПФО - Самарская область 939 21
Россия - УФО - Свердловская область 1102 17
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 17
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 15
Россия - Сибирь 1579 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 14
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 14
Канада 3319 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 520
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 398
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 311
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 187
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 167
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 151
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 92
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 86
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 84
Образование в России 460 56
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 51
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 38
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 34
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 32
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 28
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 25
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 23
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 22
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 22
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 22
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 20
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 20
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 19
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 19
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 19
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 18
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 18
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 17
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 16
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 15
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 14
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 13
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 27 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 12
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 75
Коммерсантъ - Издательский дом 888 15
Thomson Reuters - Рейтер 5731 10
Forbes - Форбс 591 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 5
TAdviser - Центр выбора технологий 243 5
FT - Financial Times 1118 4
РИА Новости 766 4
DigiTimes - Издание 1284 3
Эксперт ГК 13 3
Fortune 196 3
USA Today 125 2
Bloomberg 1009 2
New Scientist 1447 2
Мобильные системы 94 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
Network World 32 1
Правжизнь.РФ 3 1
KazanFirst 2 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
AP - Associated Press 1975 1
Politico 10 1
NBC News 165 1
InformationWeek 231 1
Silicon 459 1
Silicon.com 354 1
Internet.com 108 1
NBC Universal Media 71 1
EWeek 179 1
iVillage 32 1
91Mobiles 590 1
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Wikipedia - Википедия 413 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
The Register 1286 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 1
Business Insider 192 1
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N+1 - Издание 121 1
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IDC - International Data Corporation 4671 15
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500 Startups 4742 6
Forrester Research 810 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 4
BCG - Boston Consulting Group 85 3
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Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 2
Technavio 24 2
Fortune Global 1000 50 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 2
Frost & Sullivan 199 2
CNews Fast рейтинг 37 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 2
Markets&Markets Research 97 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 12 1
Current Analysis 24 1
IHS Infonetics Research 90 1
VMR - Verified Market Research 4 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Trellix - FireEye Intelligence 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
IoT Analytics 4 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 1
CNews Инновация года - награда 41 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
Forbes Global 2000 32 1
Pew Research Center 20 1
Grand View Research 15 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 1
Computer Economics 32 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 84 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 13
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 10
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 6
РАН - Российская академия наук 1397 6
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 10 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 3
НМИЦ радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 3 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 3
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 3
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 3
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 0 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 6 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 0 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 1
University of Toronto - Университет Торонто 95 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 3 1
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 2 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 5 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 70 1
PIPSC - Professional Institute of the Public Service of Canada - Профессиональный институт государственной службы Канады 1 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 3
Армия - Международный военно-технический форум 35 2
Intel Developer Forum - IDF 250 2
CiscoLive! 10 1
Effie Awards 3 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
День космонавтики - 12 апреля 36 1
Gartner Symposium ITxpo 0 1
ИнфоКом 59 1
Нижегородская ярмарка 9 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 26 1
Docflow 123 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 15 1
Биотехмед 7 1
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
День холостяков - китайский современный праздник 11 ноября 4 1
Embedded World 5 1
ISE - Integrated Systems Europe 39 1
Цифровая прокачка региона 27 1
ПроеКТОриЯ - форум 2 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 18 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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