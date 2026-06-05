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Здравоохранение Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней

Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней

Когда появилась клятва Гиппократа?
Задолго до самого Гиппократа схожие принципы передавались внутри особых врачебных школ, своего рода «семейных орденов». Эти знания были закрыты для посторонних и передавались только членам семьи. Гиппократ, живший в V веке до н.э., лишь записал эти положения в период, когда Александрия уже стала культурным центром эллинистического мира.

Зачем в античности произносили эту клятву?
Появление клятвы стало своеобразным рубежом перехода от семейных медицинских школ, когда врачами могли стать только потомки древнегреческого врача Асклепия, так называемые асклепиады, к тому периоду, когда в семейные врачебные школы начнут принимать детей из не врачебных семей.

Какая традиция существует в России?
В дореволюционной России врачи не давали клятву Гиппократа в её оригинальном виде хотя бы потому, что в оригинальном тексте упоминаются языческие боги и присутствует запрет на негуманные способы лечения, такие как эфтаназия и аборт. Вместо этого использовалось «факультетское обещание». В советское время, начиная с 1971 года, появилась официальная «Присяга врача Советского Союза». Уже в постсоветской России, в 1994 году, была введена «Клятва российского врача», а затем, в 1999 году, её заменил федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», где клятва формализована в статье 71 (ныне статья 70).

Кто такой врач-терапевт?
Врач-терапевт участковый – это специалист, обладающий набором универсальных компетенций, которые позволяют в течение очень короткого периода времени оценить клиническое состояние пациента, предположить вероятный диагноз и разработать верную тактику ведения.

Чем занимается терапевт?
Ежедневно каждый врач-терапевт первичного звена здравоохранения проводит комплекс профилактических мероприятий (медицинские осмотры, диспансеризация, иммунопрофилактика), посвященных предупреждению развития заболеваний, нередко, жизнеугрожающих (онкологические, сердечно-сосудистые и др.), выявляет факторы риска, неустанно уделяет внимание вопросам информированности пациентов о принципах здорового образа жизни.

Почему эта специальность важна?
Повседневный труд каждого врача амбулаторного звена позволяет значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения в целом и уменьшить количество госпитализаций, улучшить качество жизни, обусловленное состоянием здоровья.

Почему диагноз может ставить только врач?
Не видя пациента, не зная его жалоб, времени и условий их возникновения, деталей семейного и трудового анамнеза, анамнеза развития болезни недопустимо давать рекомендации, которые могут нанести ущерб здоровью человека как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе.

Почему врачу можно доверять?
В настоящее время врач обязательно на регулярной основе проходит процесс подтверждения соответствия профессиональной компетенции существующим требованиям для осуществления медицинской деятельности. Без этой процедуры врач не допускается к работе.

* Пресс-служба РНИМУ

Внимание государства – здоровью людей! Плакат с оригинальным художественным решением посвящен улучшению медицинского обслуживания советских граждан в 1970-е гг. На графическом листе в верхней части, изображена женщина – медицинский работник в маске. Ее взгляд одновременно внимателен и обеспокоен.В нижней части плаката – руки бережно оберегают символ из красных сердец, расположенных в виде клевера. Автор неизвестен, 1971г. Внимание государства – здоровью людей! Плакат с оригинальным художественным решением посвящен улучшению медицинского обслуживания советских граждан в 1970-е гг. На графическом листе в верхней части, изображена женщина – медицинский работник в маске. Ее взгляд одновременно внимателен и обеспокоен.В нижней части плаката – руки бережно оберегают символ из красных сердец, расположенных в виде клевера. Автор неизвестен, 1971г.
Здоровье каждого - богатство общества! Именно идея личного здоровья, крепкой семьи, сильного государства – это та национальная идея, которая способна объединить все слои общества по решению задачи укрепления экономической и политической мощи нашей страны. Не может быть сильного государства без духовного и физического здоровья населения. И. Черняк, 1987г. Здоровье каждого - богатство общества! Именно идея личного здоровья, крепкой семьи, сильного государства – это та национальная идея, которая способна объединить все слои общества по решению задачи укрепления экономической и политической мощи нашей страны. Не может быть сильного государства без духовного и физического здоровья населения. И. Черняк, 1987г.
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«Подписывайтесь на медицинские журналы!» Рекламный плакат. Эйгес О.В., 1958 год. «Подписывайтесь на медицинские журналы!» Рекламный плакат. Эйгес О.В., 1958 год.
"Портрет врача" Жердзицкий Евгений Фёдорович ( род.1928) "Портрет врача" Жердзицкий Евгений Фёдорович ( род.1928)
"Ночное дежурство" 1974 г. Фоменок Станислав Федорович (1941) "Ночное дежурство" 1974 г. Фоменок Станислав Федорович (1941)
"Медсестра", 1964 год. Художник — Руднев Леонид Иванович (род. 1938). "Медсестра", 1964 год. Художник — Руднев Леонид Иванович (род. 1938).
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Военврач.1955. Художник — Костенко Елена Михайловна (1926, Ленинград - 2019, Петербург) Военврач.1955. Художник — Костенко Елена Михайловна (1926, Ленинград - 2019, Петербург)
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Триптих "В 18-м отделении1-й Клинической детской больницы". 1975 г. Лившиц Татьяна Исааковна (1925 - 2010) Триптих "В 18-м отделении1-й Клинической детской больницы". 1975 г. Лившиц Татьяна Исааковна (1925 - 2010)
Триптих "В 18-м отделении1-й Клинической детской больницы". 1975 г. Лившиц Татьяна Исааковна (1925 - 2010) Триптих "В 18-м отделении1-й Клинической детской больницы". 1975 г. Лившиц Татьяна Исааковна (1925 - 2010)
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«Сандружинницы, ваши дежурства на пляжах необходимы!» Набатов В., 1966 год. «Сандружинницы, ваши дежурства на пляжах необходимы!» Набатов В., 1966 год.
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М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 99
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 97
РЖД - Российские железные дороги 2096 96
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 91
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 87
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 82
Почта России ПАО 2370 70
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 66
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 65
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 64
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 59
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 57
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 52
Россети Ленэнерго 1699 51
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 48
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 47
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 46
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 45
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 45
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 44
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 44
Альфа-Банк 1979 41
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 37
Газпром нефть 725 36
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 35
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 34
РВК - Российская венчурная компания 571 34
Газпром ПАО 1493 33
ГПБ - Газпромбанк 1273 32
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 32
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 31
Ингосстрах СПАО 478 31
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 30
Связной ГК 1401 29
Superjob - Суперджоб 858 29
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 28
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 28
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 691
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 685
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 475
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 428
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 377
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 311
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 293
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 284
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 253
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 241
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 207
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 204
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 181
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 176
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 160
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 159
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 157
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 155
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 150
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 148
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 146
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 127
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 120
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 117
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 115
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 114
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 112
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 108
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 101
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 98
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 98
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 96
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 89
Федеральное казначейство России 1949 86
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 85
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 79
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 77
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 76
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 76
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 74
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 66
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 36
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 31
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 29
Единая Россия - Политическая партия 321 29
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 24
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 22
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 19
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 18
Российская Ассоциация Телемедицины 22 17
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 17
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 17
Greenpeace - Гринпис 130 15
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 14
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 14
ГосИнформСистемы 160 13
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 13
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 11
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 11
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 10
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 10
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 10
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
ЛДПР 116 9
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 9
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 9
Ассоциация менеджеров 107 9
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 8
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 8
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 7
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 7
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 7
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 7
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 2585
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 1810
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 1732
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1384
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 1105
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 1079
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 1019
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 868
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 810
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 786
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 759
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 759
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 752
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 527
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 507
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 483
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 472
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 461
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 455
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 436
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 432
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4861 428
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 662
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 438
Google Android 15243 339
Apple iOS 8583 271
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 245
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 210
Microsoft Windows 16882 197
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 186
Linux OS 11533 179
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 170
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 156
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 151
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 147
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 145
Microsoft Windows 2000 8678 140
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 130
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 116
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 105
Apple iPhone 6 4861 105
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 98
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 85
Apple - App Store 3109 82
FreePik 1841 77
Apple iPad 4011 74
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 71
Microsoft Office 4170 69
ЕМИАС Электронный рецепт 90 69
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 62
Huawei Watch - Умные часы 145 62
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 57
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 57
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 55
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 55
Google YouTube - Видеохостинг 3002 55
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 54
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 53
Microsoft Azure 1526 53
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК - N3.Health ОДСК 61 52
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 51
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 49
Путин Владимир 3454 246
Шадаев Максут 1210 105
Медведев Дмитрий 1665 104
Чернышенко Дмитрий 580 65
Лысенко Эдуард 317 62
Никифоров Николай 1138 60
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 56
Скворцова Вероника 69 54
Васильев Юрий 67 52
Макаров Владимир 78 47
Симаков Олег 113 46
Мишустин Михаил 787 46
Лебедев Георгий 57 44
Собянин Сергей 538 42
Куртяник Надежда 441 41
Ракова Анастасия 50 40
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 40
Бойко Елена 152 39
Жданов Сергей 50 39
Сергунина Наталья 375 38
Паршин Максим 323 36
Албычев Александр 168 32
Пугачев Павел 63 32
Ермолаев Артем 379 32
Греф Герман 485 29
Фишер Андрей 75 29
Шпак Василий 279 29
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 28
Рустамов Рустам 548 28
Соловьев Владимир 108 27
Голикова Татьяна 57 27
Рейман Леонид 1065 26
Щеголев Игорь 699 26
Захаров Павел 60 26
Серова Елена 320 26
Рудычева Наталья 95 25
Ивакин Роман 57 25
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 25
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 25
Тыров Илья 29 24
Россия - РФ - Российская федерация 166163 5412
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 1870
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 1765
Европа 24962 688
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 660
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 573
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 537
Германия - Федеративная Республика 13220 396
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 375
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 362
Япония 13807 326
Земля - планета Солнечной системы 10865 324
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 226
Франция - Французская Республика 8176 207
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 187
Индия - Bharat 5869 183
Канада 5081 183
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 182
США - Калифорния 4828 178
Азия - Азиатский регион 5920 170
Россия - СФО - Новосибирск 4875 164
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 160
Южная Корея - Республика 7051 153
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 148
Беларусь - Белоруссия 6289 142
Украина 7928 135
Нидерланды 3745 131
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 125
Казахстан - Республика 6047 124
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 122
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 121
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 121
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 120
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 118
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 118
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 117
Швеция - Королевство 3781 116
США - Нью-Йорк 3180 114
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 112
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 111
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 3918
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3099
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