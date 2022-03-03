Индексная книга CNews*
Здравоохранение Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней
Публикаций - 1681, упоминаний - 1834
Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 92
|Чернышенко Дмитрий 320 33
|Исанин Антон 9365 13
|Мишустин Михаил 376 12
|Симаков Олег 111 11
|Бойко Елена 174 11
|Серова Елена 317 9
|Чумаков Денис 13 9
|Гусев Александр 28 9
|Соловьев Владимир 102 9
|Анкудинов Николай 12 8
|Захаров Павел 59 8
|Фишер Андрей 59 7
|Васильев Сергей 39 7
|Массух Илья 202 7
|Лысенко Эдуард 238 7
|Скворцова Вероника 66 7
|Башков Игорь 11 7
|Зингерман Борис 36 7
|Дюков Андрей 14 6
|Орлов Геннадий 17 6
|Sweet Julie - Свит Джули 14 6
|Бондаренко Игорь 9 6
|Макаров Владимир 69 6
|Zak Igal - Зак Игал 15 6
|Образцов Алексей 12 5
|Акимов Максим 170 5
|Дюбанов Анатолий 92 5
|Вафин Адель 6 5
|Переверзев Михаил 20 5
|Албычев Александр 86 5
|Бахаев Алексей 13 5
|Мартынова Елена 35 5
|Шадаев Максут 460 5
|Медведев Дмитрий 1604 5
|Афанасьев Александр 20 4
|Smith Brad - Смит Брэд 64 4
|Князев Александр 13 4
|Рудычева Наталья 89 4
|Евтушенко Олег 126 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.