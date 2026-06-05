Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней

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Когда появилась клятва Гиппократа?
Задолго до самого Гиппократа схожие принципы передавались внутри особых врачебных школ, своего рода «семейных орденов». Эти знания были закрыты для посторонних и передавались только членам семьи. Гиппократ, живший в V веке до н.э., лишь записал эти положения в период, когда Александрия уже стала культурным центром эллинистического мира.
Зачем в античности произносили эту клятву?
Появление клятвы стало своеобразным рубежом перехода от семейных медицинских школ, когда врачами могли стать только потомки древнегреческого врача Асклепия, так называемые асклепиады, к тому периоду, когда в семейные врачебные школы начнут принимать детей из не врачебных семей.
Какая традиция существует в России?
В дореволюционной России врачи не давали клятву Гиппократа в её оригинальном виде хотя бы потому, что в оригинальном тексте упоминаются языческие боги и присутствует запрет на негуманные способы лечения, такие как эфтаназия и аборт. Вместо этого использовалось «факультетское обещание». В советское время, начиная с 1971 года, появилась официальная «Присяга врача Советского Союза». Уже в постсоветской России, в 1994 году, была введена «Клятва российского врача», а затем, в 1999 году, её заменил федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», где клятва формализована в статье 71 (ныне статья 70).
Кто такой врач-терапевт?
Врач-терапевт участковый – это специалист, обладающий набором универсальных компетенций, которые позволяют в течение очень короткого периода времени оценить клиническое состояние пациента, предположить вероятный диагноз и разработать верную тактику ведения.
Чем занимается терапевт?
Ежедневно каждый врач-терапевт первичного звена здравоохранения проводит комплекс профилактических мероприятий (медицинские осмотры, диспансеризация, иммунопрофилактика), посвященных предупреждению развития заболеваний, нередко, жизнеугрожающих (онкологические, сердечно-сосудистые и др.), выявляет факторы риска, неустанно уделяет внимание вопросам информированности пациентов о принципах здорового образа жизни.
Почему эта специальность важна?
Повседневный труд каждого врача амбулаторного звена позволяет значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения в целом и уменьшить количество госпитализаций, улучшить качество жизни, обусловленное состоянием здоровья.
Почему диагноз может ставить только врач?
Не видя пациента, не зная его жалоб, времени и условий их возникновения, деталей семейного и трудового анамнеза, анамнеза развития болезни недопустимо давать рекомендации, которые могут нанести ущерб здоровью человека как в ближайшей, так и долгосрочной перспективе.
Почему врачу можно доверять?
В настоящее время врач обязательно на регулярной основе проходит процесс подтверждения соответствия профессиональной компетенции существующим требованиям для осуществления медицинской деятельности. Без этой процедуры врач не допускается к работе.
* Пресс-служба РНИМУ
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