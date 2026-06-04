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N3 Group Netrika Нетрика
ООО «Нетрика» – российская частная компания, специализирующаяся на создании цифровых платформ и ИТ-решений для государственных структур федерального и регионального уровней, центр ИТ-экспертизы по управлению проектами в государственном секторе. Компания входит в инвестиционный холдинг N3 Group. «Нетрика» включена в реестр аккредитованных Минцифры РФ организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и обладает всем перечнем необходимых лицензий (ФСБ, ФСТЭК, Росреестр). Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
«Нетрика» создает и внедряет информационные системы для автоматизации таких сфер как управление региональными инвестиционными проектами, бюджетное и инвестиционное строительство, человеческий капитал, образование, государственные услуги, взаимодействие власти и общества, управление деятельностью государственных учреждений.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 6 дел, на cумму 6 751 821 ₽*
СОБЫТИЯ
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|04.06.2026
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«Нетрика Медицина» и eMed Support Systems подписали меморандум о развитии цифрового здравоохранения на Ближнем Востоке
Компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») и eMed Support Systems FZ-LLC заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители компании «Н
|22.05.2026
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«Нетрика Медицина» обеспечит регионам бесперебойную онлайн-запись к врачу через витрины данных
Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») объявила о запуске комплексной услуги по внедрению и сопровождению региональных витрин данных для электронной записи пациентов через ЕП
|28.04.2026
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«Нетрика Медицина» стала партнером НМИЦ ТПМ Минздрава РФ и РОПНИЗ по линии профилактической медицины
Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика»), специализирующаяся на внедрении цифровых решений в здравоохранении, договорилась о сотрудничестве и взаимодействии с национальным меди
|10.04.2026
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«Нетрика Медицина» развивает компонент интеграции с ГИС ОМС на базе платформы «N3.Здравоохранение»
Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир МЕДИКА») продолжает развивать компонент интеграции с Государственной информационной системой обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) в
|30.03.2026
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Компания «Нетрика Медицина» масштабирует сервис электронного подписания документов с пациентами через мессенджер Max
ния (ГИСЗ) субъекта России, а также в формате облачного сервиса «N3.Health». Для пациентов взаимодействие реализовано через национальный мессенджер Max. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина». Процесс подписания организован следующим образом. В медицинской организации сотрудник (администратор, медицинская сестра или врач) оформляет документы — в медицинской информа
|10.12.2025
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«Нетрика Медицина» представляет ИИ-ассистента для записи на прием к врачу
Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») запускает ИИ-ассистента, упрощающего запись на прием к врачу. Сервис использует технологии обработки естественного языка (NLP), что поз
|08.12.2025
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«Нетрика Медицина» выпускает ИИ-ассистента для контроля качества данных
Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») представляет ИИ-ассистента для контроля качества данных. Решение интегрировано с платформой управления данными «Нетрики Медицины» и поз
|04.12.2025
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«Нетрика Медицина» представляет ИИ-ассистента для автоматизации работы с данными в здравоохранении
Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») разработала ИИ-ассистента, которого можно встроить в BI-платформу «N3.Аналитика». Новый инструмент позволяет пользователям получать ана
|15.10.2025
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«Нетрика Медицина» и «Ред Софт» подписали меморандум о партнерстве
Компания «Нетрика Медицина» подписала меморандум о стратегическом партнерстве с «Ред Софт». Об этом CNe
|04.09.2025
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ГК «Нетрика Медицина» и «Медскан» создадут первую в России медицинскую IT-платформу
ГК «Нетрика Медицина», разработчик цифровых решений для здравоохранения, и «Медскан», участник рынка частной медицины России, объявили о стратегическом партнерстве. Цель — объединить физический и ц
|01.09.2025
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Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» вывела на новый уровень кардиологическую практику Кузбасса
агодаря этому врачи-кардиологи могут четко контролировать состояние пациента, своевременно корректировать назначения и снизить объем рутинных процессов. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина». Государственная информационная система здравоохранения (ГИСЗ) Кемеровской области развивается с 2018 г. с помощью интеграционной цифровой платформы «N3.Здравоохранение» – реш
|19.08.2025
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Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» используется органами управления здравоохранением Камчатского края
Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») используется органами управления здравоохранением Камчатского края для решения целого ряда задач: не только для помощи руководителям и
|30.06.2025
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Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» помогает повысить клиническую эффективность нейрохирургии на Ставрополье
В системе здравоохранения Ставропольского края применяется программный продукт «N3.Регистровая платформа» от компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика»). Система автоматически получает данные из различных источников и позволяет формировать регистры пациентов по определенным нозологиям и
|14.05.2025
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«Нетрика Медицина» обновила сервис «N3.Телемедицинские консультации» в Ставропольском крае
ширению функциональности сервиса «N3.Телемедицинские консультации». Также в рамках проекта был обновлен функциональный модуль видеоконференцсвязи (ВКС). Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрики Медицина». Сервис «N3.Телемедицинские консультации» обеспечивает информационное взаимодействие с системами управления базами данных (СУБД) и операционными системами (ОС), сведения о кот
|22.04.2025
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«Нетрика Медицина» помогла реализовать голосового робота для записи к врачу в Архангельской области
«Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») обеспечивает работу голосового робо
|10.04.2025
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«Нетрика Медицина» помогает регионам делать запись к врачу еще более доступной для пациентов
Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») продолжает развивать цифровые сервисы, делая запись к врачу более доступной для пациентов по всей России. Одним из таких решений являет
|27.03.2025
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Портал врача от компании «Нетрика Медицина» приобрел новые интеллектуальные функции и полностью адаптирован к работе на отечественном системном программном обеспечении
Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») выпустила обновление сервиса «N3.Портал врача», с помощью которого работники медицинских учреждений получают доступ к сведениям о пацие
|27.02.2025
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Решения «Нетрики Медицины» совместимы с СУБД и ОС «Группы Астра»
Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») получила сертификаты соответствия B
|24.02.2025
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«Нетрика Медицина» разработала сервис для валидации СЭМД на региональном уровне
Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3 Group и ГК «Ташир Медика») разработала сервис проверки соответствия СЭМД федеральным шаблонам – схематронам. Новая функциональность подсистемы «N3.Интегрированная
|17.02.2025
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«Нетрика Медицина» разработала транскодеры для обмена данными между государственными клиниками и коммерческими лабораториями
Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3 Group и ГК «Ташир Медика») создала транскодеры для трансграничного информационного обмена лабораторными и инструментальными исследованиями между государственными
|29.01.2025
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В Архангельской области лучевая диагностика вышла на новый уровень при технологической поддержке «Нетрики Медицины»
Решения компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») содействуют работе дистанционного ц
|21.01.2025
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Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги»
рмируется на основе количества успешных записей на прием к врачу через Единый портал госуслуг и данных об ошибках, с которыми сталкиваются пользователи. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина». Доля успешных записей через ЕПГУ в Краснодарском крае в декабре 2024 г. составила 89%. С сентября 2022 г., когда стартовал проект, этот показатель вырос в восемь раз. Сегодня
|18.12.2024
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«Нетрика Медицина» приняла участие в создании единого цифрового контура здравоохранения Белоруссии
ения успешно реализуется не только в России. В 2024 г. к созданию единого цифрового контура системы здравоохранения приступили специалисты Белоруссии. В реализации проекта принимает участие компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика»). Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина». Одним из первых этапов в решении глобальной задачи стало созд
|28.11.2024
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Ростовская область повышает уровень цифровизации системы здравоохранения с помощью решений компании «Нетрика Медицина»
я, главной целью которой являются повышение доступности и эффективности медицинской помощи для граждан. Местные органы управления здравоохранением уже сегодня применяют цифровые инструменты компании «Нетрика Медицина» для проведения глубокой аналитики процессов, улучшения качества первичных данных и ускорения передачи электронных документов из региональных систем на федеральный уровень. Об
|01.10.2024
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«Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД
Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир МЕДИКА») разработала новый инструмент «N3.Аналитика: экстрактор данных из СЭМД». Он позволяет извлекать первичные данные из структурированных эл
|08.04.2024
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Решения «Нетрики Медицины» совместимы с операционной системой «Ред ОС»
ь работы ИТ-решений подтверждена в ходе испытаний, которые провели специалисты вендоров – компаний «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») и «Ред Софт». Об этом CNews сообщил
|05.03.2024
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Кузбасские родители получили онлайн-доступ к медкартам детей благодаря новому решению «Нетрики Медицины»
ews сообщили представители «Нетрики Медицины». Личный кабинет ребенка внедрен на портале компанией «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») совместно с Кузбасским областным ме
|13.02.2024
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Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro
переносе СУБД в российскую Postgres Pro и импортозамещении службы интеграции MS SSIS. ИТ-компания «Нетрика» выступила технологическим партнером проекта. «Нетрика» — многопрофильная комп
|23.01.2024
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«Нетрика Медицина» представила новую версию сервиса «N3.Индекс пациентов»
Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») обновила сервис, помогающий региональным системам здравоохранения идентифицировать пациентов и корректно формировать интегрированные эл
|30.11.2023
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Калмыкия – повышение доступности записи на прием к врачу через портал «Госуслуги»
ики Калмыкии, а также работающих в регионе вендоров. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина». В конце сентября 2023 г. Калмыкия впервые возглавила ежедневный рейтинг ре
|27.11.2023
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Новый инструмент «Нетрики медицины» помогает решать задачи медорганизаций и пациентов в пяти регионах России
Компания «Нетрика медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир медика») разработала инструмент «N3.Расширенный выгрузчик данных в РЭМД: механизмы управления выгрузкой». Компонент получил новые возможности по
|03.10.2023
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Кузбасс развивает региональную систему телемедицинских консультаций вместе с «Нетрикой медициной»
В Кемеровской области запущена в работу региональная телемедицинская информационная система. Решение разработано на базе сервиса «N3.Телемедицинские консультации» компании «Нетрика медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир медика»). Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина». Система внедрена командой «Нетрики медицины» совместно с Кузб
|19.09.2023
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«Нетрика медицина» запускает новое стратегическое направление работы
«Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») запускает новое стратегическое напр
|15.08.2023
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Единый цифровой контур системы здравоохранения Ставропольского края выходит на новый уровень развития
з 85. Рост стал результатом совместной работы регионального Министерства здравоохранения, медицинского информационно-аналитического центра, разработчиков медицинских информационных систем и компании «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика»), разрабатывающей ГИС в сфере здравоохранения Ставропольского края. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медици
|28.07.2023
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Российский разработчик цифровых решений для здравоохранения «Нетрика медицина» начинает работу в странах Африки
«Нетрика медицина» (входит в N3.group и ГК «Ташир медика») подписала соглашение о сотрудничестве с компаниями Megasky Network Nigeria Limited (Нигерия) и Hired Consult (Гана). Документ нацелен н
|18.07.2023
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«Нетрика» и Axoft заключили партнёрское соглашение
Многопрофильная ИТ-компания «Нетрика», специализирующаяся на создании цифровых платформ и ИТ-решений для государственных с
|05.06.2023
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Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях
упных организациях и госкорпорациях. На конференции ЦИПР (Нижний Новгород, 31 мая - 2 июня 2023 г.) Нетрика представила - N3.Проектное управление: полноценный российский аналог MS Project и Ora
|30.05.2023
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«Нетрика медицина» обновила медицинский портал Кемеровской области
«Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») обновила «Медицинский портал записи
|22.05.2023
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«Нетрика медицина» запустила в Ставропольском крае портал здравоохранения
Компания «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА») разработала для Ставропольского края портал здравоохранения. Он повысит доступность медицинской помощи для жителей региона. Об этом CNe
|11.05.2023
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«Нетрика медицина» обновила медицинский портал Курской области
«Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») обновила портал пациента Курской области, дополнив его расширенными возможностями и улучшив дизайн. На портале полностью обновлен интер
N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Башков Игорь 19 18
|Соловьев Владимир 108 17
|Чумаков Денис 21 17
|Дюков Андрей 21 14
|Мошков Артем 15 14
|Ильин Алексей 25 9
|Селиванов Дмитрий 52 5
|Приндуль Олеся 5 5
|Мальков Евгений 5 5
|Бойко Елена 152 4
|Фишер Андрей 75 4
|Симаков Олег 113 4
|Раменский Демьян 18 4
|Швецов Денис 14 4
|Смирнова Екатерина 9 4
|Балабанов Анатолий 12 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Быстрова Наталья 4 4
|Соболев Андрей 9 4
|Меркулов Борис 7 4
|Орлов Геннадий 16 4
|Гуль Андрей 5 4
|Чумакова Лейла 4 4
|Чичурина Елена 4 4
|Тыров Илья 29 3
|Овсянников Сергей 14 3
|Харламова Наталья 3 3
|Варфоломеев Владимир 3 3
|Корогод Максим 4 3
|Галстян Арсен 6 3
|Дикий Дмитрий 5 3
|Мавродиев Александр 3 3
|Натыров Бадма 3 3
|Пылаева Жанна 4 3
|Герштанский Александр 3 3
|Кашпанов Алексей 3 3
|Ахмеров Тимур 91 2
|Скворцова Вероника 69 2
|Шаповалов Александр 18 2
|Гайдуков Алексей 23 2
|Российская газета 290 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Ведомости 1466 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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