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N3 Group Netrika Нетрика

N3 Group - Netrika - Нетрика

ООО «Нетрика» – российская частная компания, специализирующаяся на создании цифровых платформ и ИТ-решений для государственных структур федерального и регионального уровней, центр ИТ-экспертизы по управлению проектами в государственном секторе. Компания входит в инвестиционный холдинг N3 Group. «Нетрика» включена в реестр аккредитованных Минцифры РФ организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и обладает всем перечнем необходимых лицензий (ФСБ, ФСТЭК, Росреестр). Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

«Нетрика» создает и внедряет информационные системы для автоматизации таких сфер как управление региональными инвестиционными проектами, бюджетное и инвестиционное строительство, человеческий капитал, образование, государственные услуги, взаимодействие власти и общества, управление деятельностью государственных учреждений.

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Судебные дела (6) на сумму 6 751 821 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 6 712 177 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 39 644 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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04.06.2026 «Нетрика Медицина» и eMed Support Systems подписали меморандум о развитии цифрового здравоохранения на Ближнем Востоке

Компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») и eMed Support Systems FZ-LLC заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители компании «Н
22.05.2026 «Нетрика Медицина» обеспечит регионам бесперебойную онлайн-запись к врачу через витрины данных

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») объявила о запуске комплексной услуги по внедрению и сопровождению региональных витрин данных для электронной записи пациентов через ЕП
28.04.2026 «Нетрика Медицина» стала партнером НМИЦ ТПМ Минздрава РФ и РОПНИЗ по линии профилактической медицины

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика»), специализирующаяся на внедрении цифровых решений в здравоохранении, договорилась о сотрудничестве и взаимодействии с национальным меди
10.04.2026 «Нетрика Медицина» развивает компонент интеграции с ГИС ОМС на базе платформы «N3.Здравоохранение»

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир МЕДИКА») продолжает развивать компонент интеграции с Государственной информационной системой обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) в

30.03.2026 Компания «Нетрика Медицина» масштабирует сервис электронного подписания документов с пациентами через мессенджер Max

ния (ГИСЗ) субъекта России, а также в формате облачного сервиса «N3.Health». Для пациентов взаимодействие реализовано через национальный мессенджер Max. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина». Процесс подписания организован следующим образом. В медицинской организации сотрудник (администратор, медицинская сестра или врач) оформляет документы — в медицинской информа
10.12.2025 «Нетрика Медицина» представляет ИИ-ассистента для записи на прием к врачу

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») запускает ИИ-ассистента, упрощающего запись на прием к врачу. Сервис использует технологии обработки естественного языка (NLP), что поз
08.12.2025 «Нетрика Медицина» выпускает ИИ-ассистента для контроля качества данных

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») представляет ИИ-ассистента для контроля качества данных. Решение интегрировано с платформой управления данными «Нетрики Медицины» и поз
04.12.2025 «Нетрика Медицина» представляет ИИ-ассистента для автоматизации работы с данными в здравоохранении

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») разработала ИИ-ассистента, которого можно встроить в BI-платформу «N3.Аналитика». Новый инструмент позволяет пользователям получать ана
15.10.2025 «Нетрика Медицина» и «Ред Софт» подписали меморандум о партнерстве

Компания «Нетрика Медицина» подписала меморандум о стратегическом партнерстве с «Ред Софт». Об этом CNe
04.09.2025 ГК «Нетрика Медицина» и «Медскан» создадут первую в России медицинскую IT-платформу

ГК «Нетрика Медицина», разработчик цифровых решений для здравоохранения, и «Медскан», участник рынка частной медицины России, объявили о стратегическом партнерстве. Цель — объединить физический и ц
01.09.2025 Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» вывела на новый уровень кардиологическую практику Кузбасса

агодаря этому врачи-кардиологи могут четко контролировать состояние пациента, своевременно корректировать назначения и снизить объем рутинных процессов. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина». Государственная информационная система здравоохранения (ГИСЗ) Кемеровской области развивается с 2018 г. с помощью интеграционной цифровой платформы «N3.Здравоохранение» – реш
19.08.2025 Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» используется органами управления здравоохранением Камчатского края

Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») используется органами управления здравоохранением Камчатского края для решения целого ряда задач: не только для помощи руководителям и

30.06.2025 Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» помогает повысить клиническую эффективность нейрохирургии на Ставрополье

В системе здравоохранения Ставропольского края применяется программный продукт «N3.Регистровая платформа» от компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика»). Система автоматически получает данные из различных источников и позволяет формировать регистры пациентов по определенным нозологиям и

14.05.2025 «Нетрика Медицина» обновила сервис «N3.Телемедицинские консультации» в Ставропольском крае

ширению функциональности сервиса «N3.Телемедицинские консультации». Также в рамках проекта был обновлен функциональный модуль видеоконференцсвязи (ВКС). Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрики Медицина». Сервис «N3.Телемедицинские консультации» обеспечивает информационное взаимодействие с системами управления базами данных (СУБД) и операционными системами (ОС), сведения о кот
22.04.2025 «Нетрика Медицина» помогла реализовать голосового робота для записи к врачу в Архангельской области

«Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») обеспечивает работу голосового робо
10.04.2025 «Нетрика Медицина» помогает регионам делать запись к врачу еще более доступной для пациентов

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») продолжает развивать цифровые сервисы, делая запись к врачу более доступной для пациентов по всей России. Одним из таких решений являет
27.03.2025 Портал врача от компании «Нетрика Медицина» приобрел новые интеллектуальные функции и полностью адаптирован к работе на отечественном системном программном обеспечении

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») выпустила обновление сервиса «N3.Портал врача», с помощью которого работники медицинских учреждений получают доступ к сведениям о пацие
27.02.2025 Решения «Нетрики Медицины» совместимы с СУБД и ОС «Группы Астра»

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») получила сертификаты соответствия B
24.02.2025 «Нетрика Медицина» разработала сервис для валидации СЭМД на региональном уровне

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3 Group и ГК «Ташир Медика») разработала сервис проверки соответствия СЭМД федеральным шаблонам – схематронам. Новая функциональность подсистемы «N3.Интегрированная
17.02.2025 «Нетрика Медицина» разработала транскодеры для обмена данными между государственными клиниками и коммерческими лабораториями

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3 Group и ГК «Ташир Медика») создала транскодеры для трансграничного информационного обмена лабораторными и инструментальными исследованиями между государственными

29.01.2025 В Архангельской области лучевая диагностика вышла на новый уровень при технологической поддержке «Нетрики Медицины»

Решения компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») содействуют работе дистанционного ц
21.01.2025 Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги»

рмируется на основе количества успешных записей на прием к врачу через Единый портал госуслуг и данных об ошибках, с которыми сталкиваются пользователи. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина». Доля успешных записей через ЕПГУ в Краснодарском крае в декабре 2024 г. составила 89%. С сентября 2022 г., когда стартовал проект, этот показатель вырос в восемь раз. Сегодня
18.12.2024 «Нетрика Медицина» приняла участие в создании единого цифрового контура здравоохранения Белоруссии

ения успешно реализуется не только в России. В 2024 г. к созданию единого цифрового контура системы здравоохранения приступили специалисты Белоруссии. В реализации проекта принимает участие компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика»). Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина». Одним из первых этапов в решении глобальной задачи стало созд
28.11.2024 Ростовская область повышает уровень цифровизации системы здравоохранения с помощью решений компании «Нетрика Медицина»

я, главной целью которой являются повышение доступности и эффективности медицинской помощи для граждан. Местные органы управления здравоохранением уже сегодня применяют цифровые инструменты компании «Нетрика Медицина» для проведения глубокой аналитики процессов, улучшения качества первичных данных и ускорения передачи электронных документов из региональных систем на федеральный уровень. Об

01.10.2024 «Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир МЕДИКА») разработала новый инструмент «N3.Аналитика: экстрактор данных из СЭМД». Он позволяет извлекать первичные данные из структурированных эл
08.04.2024 Решения «Нетрики Медицины» совместимы с операционной системой «Ред ОС»

ь работы ИТ-решений подтверждена в ходе испытаний, которые провели специалисты вендоров – компаний «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») и «Ред Софт». Об этом CNews сообщил
05.03.2024 Кузбасские родители получили онлайн-доступ к медкартам детей благодаря новому решению «Нетрики Медицины»

ews сообщили представители «Нетрики Медицины». Личный кабинет ребенка внедрен на портале компанией «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») совместно с Кузбасским областным ме
13.02.2024 Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

переносе СУБД в российскую Postgres Pro и импортозамещении службы интеграции MS SSIS. ИТ-компания «Нетрика» выступила технологическим партнером проекта. «Нетрика» — многопрофильная комп
23.01.2024 «Нетрика Медицина» представила новую версию сервиса «N3.Индекс пациентов»

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») обновила сервис, помогающий региональным системам здравоохранения идентифицировать пациентов и корректно формировать интегрированные эл
30.11.2023 Калмыкия – повышение доступности записи на прием к врачу через портал «Госуслуги»

ики Калмыкии, а также работающих в регионе вендоров. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина». В конце сентября 2023 г. Калмыкия впервые возглавила ежедневный рейтинг ре
27.11.2023 Новый инструмент «Нетрики медицины» помогает решать задачи медорганизаций и пациентов в пяти регионах России

Компания «Нетрика медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир медика») разработала инструмент «N3.Расширенный выгрузчик данных в РЭМД: механизмы управления выгрузкой». Компонент получил новые возможности по
03.10.2023 Кузбасс развивает региональную систему телемедицинских консультаций вместе с «Нетрикой медициной»

В Кемеровской области запущена в работу региональная телемедицинская информационная система. Решение разработано на базе сервиса «N3.Телемедицинские консультации» компании «Нетрика медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир медика»). Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина». Система внедрена командой «Нетрики медицины» совместно с Кузб
19.09.2023 «Нетрика медицина» запускает новое стратегическое направление работы

«Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») запускает новое стратегическое напр
15.08.2023 Единый цифровой контур системы здравоохранения Ставропольского края выходит на новый уровень развития

з 85. Рост стал результатом совместной работы регионального Министерства здравоохранения, медицинского информационно-аналитического центра, разработчиков медицинских информационных систем и компании «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика»), разрабатывающей ГИС в сфере здравоохранения Ставропольского края. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медици
28.07.2023 Российский разработчик цифровых решений для здравоохранения «Нетрика медицина» начинает работу в странах Африки

«Нетрика медицина» (входит в N3.group и ГК «Ташир медика») подписала соглашение о сотрудничестве с компаниями Megasky Network Nigeria Limited (Нигерия) и Hired Consult (Гана). Документ нацелен н
18.07.2023 «Нетрика» и Axoft заключили партнёрское соглашение

Многопрофильная ИТ-компания «Нетрика», специализирующаяся на создании цифровых платформ и ИТ-решений для государственных с
05.06.2023 Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях

упных организациях и госкорпорациях. На конференции ЦИПР (Нижний Новгород, 31 мая - 2 июня 2023 г.) Нетрика представила - N3.Проектное управление: полноценный российский аналог MS Project и Ora
30.05.2023 «Нетрика медицина» обновила медицинский портал Кемеровской области

«Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») обновила «Медицинский портал записи
22.05.2023 «Нетрика медицина» запустила в Ставропольском крае портал здравоохранения

Компания «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА») разработала для Ставропольского края портал здравоохранения. Он повысит доступность медицинской помощи для жителей региона. Об этом CNe
11.05.2023 «Нетрика медицина» обновила медицинский портал Курской области

«Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») обновила портал пациента Курской области, дополнив его расширенными возможностями и улучшив дизайн. На портале полностью обновлен интер

Публикаций - 176, упоминаний - 272

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 64
Ростелеком 10948 17
БАРС Груп 579 16
9594 9
Крок - Croc 1964 9
Ростелеком - РТЛабс 210 8
ФОРС - Центр разработки 703 7
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 42 7
Восход ФГБУ НИИ 721 7
Доктор рядом - Doc+ 55 6
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 5
СП.АРМ 58 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Интеграция 5 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 5
SofTrust - СофТраст 15 5
N3 Group - N3.Tech - iTentika - Айтентика 19 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
Linx - Связь ВСД 163 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 4
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 74 4
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 69 4
Samsung Electronics 11064 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
ТехЛАБ 26 3
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 50 3
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 3
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 3
Сван 30 3
Альтарикс - Altarix 10 3
Реак Софт 9 3
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 30 3
МегаФон 10742 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Microsoft Corporation 25775 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 3
Naumen - Наумен 752 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 2
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 47
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 43
Tashir Group - Ташир ГК 31 6
КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича 6 6
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 4
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Росагролизинг 19 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Транснефть 335 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 1
IQVIA 4 1
LabQuest - ЛабКвест - ЛабКвест-Генетика - Медицинская лаборатория 11 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 8 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
Газпром трансгаз 157 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 15 1
ДиаЛаб Лаборатория 1 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 1
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 1
Технология здоровья 8 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Основа Холдинг ГК 29 1
ГБУЗ РК РКБ им. Н.А. Семашко - Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко 1 1
ГБУЗ ККК - Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша 2 1
Акрон Холдинг - Akron Holding 22 1
Фирма Гален 4 1
Евромед 4 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 49
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 24
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 21
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 13
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 7
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 5
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 3
Правительство Челябинской области 78 3
Администрация Краснодарского края 64 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
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Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 2
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Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 2
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РОПНИЗ - Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 103
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 81
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 12
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
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MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 10
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 67
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 56
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 37
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 27
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 24 23
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Портал врача - N3.Health ОДИИ - N3.Health СЭП - N3.Health СЗПВ - N3.Health ТМК - N3.Health ОДСК 61 23
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 22
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 8
N3 Group - Netrika - N3.Регистровая платформа 7 7
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Управление НСИ 8 7
1С:Медицина 53 6
N3 Group - Netrika - N3.Индекс пациентов 6 6
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 5
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 5
Администрация Ленинградской области - СОЛО ГИС - Современное образование Ленинградской области - государственная информационная система 7 5
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.ОДЛИ - Обмен данными лабораторных исследований 12 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 5
Linux OS 11533 5
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 37 4
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Телемедицина 5 4
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 4
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Запись 4 4
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика - Федеральный инцидент №38 - Запись на приём к врачу 5 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 3
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 3
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 3
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 3
ТехЛАБ Galenos Онкопаспорт пациента 4 3
ЕМИАС Электронный рецепт 90 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
N3 Group - Netrika - N3.Проектное управление 3 3
N3 Group - Netrika - N3.Автоматизация 3 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Башков Игорь 19 18
Соловьев Владимир 108 17
Чумаков Денис 21 17
Дюков Андрей 21 14
Мошков Артем 15 14
Ильин Алексей 25 9
Селиванов Дмитрий 52 5
Приндуль Олеся 5 5
Мальков Евгений 5 5
Бойко Елена 152 4
Фишер Андрей 75 4
Симаков Олег 113 4
Раменский Демьян 18 4
Швецов Денис 14 4
Смирнова Екатерина 9 4
Балабанов Анатолий 12 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Быстрова Наталья 4 4
Соболев Андрей 9 4
Меркулов Борис 7 4
Орлов Геннадий 16 4
Гуль Андрей 5 4
Чумакова Лейла 4 4
Чичурина Елена 4 4
Тыров Илья 29 3
Овсянников Сергей 14 3
Харламова Наталья 3 3
Варфоломеев Владимир 3 3
Корогод Максим 4 3
Галстян Арсен 6 3
Дикий Дмитрий 5 3
Мавродиев Александр 3 3
Натыров Бадма 3 3
Пылаева Жанна 4 3
Герштанский Александр 3 3
Кашпанов Алексей 3 3
Ахмеров Тимур 91 2
Скворцова Вероника 69 2
Шаповалов Александр 18 2
Гайдуков Алексей 23 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 130
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 19
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 14
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 10
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 9
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 7
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 6
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 177 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Россия - ЦФО - Курская область 751 4
Россия - УФО - Челябинская область 1512 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 3
Россия - СЗФО - Псковская область 697 3
Россия - ДФО - Магаданская область 533 3
Армения - Республика 2449 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 2
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 120
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
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РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
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НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 5 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - НМИЦК им. ак. Е. И. Чазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 5 1
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Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
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VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
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