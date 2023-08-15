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N3 Group Netrika Нетрика

N3 Group - Netrika - Нетрика

ООО «Нетрика» – российская частная компания, специализирующаяся на создании цифровых платформ и ИТ-решений для государственных структур федерального и регионального уровней, центр ИТ-экспертизы по управлению проектами в государственном секторе. Компания входит в инвестиционный холдинг N3 Group. «Нетрика» включена в реестр аккредитованных Минцифры РФ организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и обладает всем перечнем необходимых лицензий (ФСБ, ФСТЭК, Росреестр). Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

«Нетрика» создает и внедряет информационные системы для автоматизации таких сфер как управление региональными инвестиционными проектами, бюджетное и инвестиционное строительство, человеческий капитал, образование, государственные услуги, взаимодействие власти и общества, управление деятельностью государственных учреждений.


15.08.2023 Единый цифровой контур системы здравоохранения Ставропольского края выходит на новый уровень развития

з 85. Рост стал результатом совместной работы регионального Министерства здравоохранения, медицинского информационно-аналитического центра, разработчиков медицинских информационных систем и компании «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика»), разрабатывающей ГИС в сфере здравоохранения Ставропольского края. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медици
28.07.2023 Российский разработчик цифровых решений для здравоохранения «Нетрика медицина» начинает работу в странах Африки

«Нетрика медицина» (входит в N3.group и ГК «Ташир медика») подписала соглашение о сотрудничестве с компаниями Megasky Network Nigeria Limited (Нигерия) и Hired Consult (Гана). Документ нацелен н
18.07.2023 «Нетрика» и Axoft заключили партнёрское соглашение

Многопрофильная ИТ-компания «Нетрика», специализирующаяся на создании цифровых платформ и ИТ-решений для государственных с
05.06.2023 Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях

упных организациях и госкорпорациях. На конференции ЦИПР (Нижний Новгород, 31 мая - 2 июня 2023 г.) Нетрика представила - N3.Проектное управление: полноценный российский аналог MS Project и Ora
30.05.2023 «Нетрика медицина» обновила медицинский портал Кемеровской области

«Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») обновила «Медицинский портал записи
22.05.2023 «Нетрика медицина» запустила в Ставропольском крае портал здравоохранения

Компания «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА») разработала для Ставропольского края портал здравоохранения. Он повысит доступность медицинской помощи для жителей региона. Об этом CNe
11.05.2023 «Нетрика медицина» обновила медицинский портал Курской области

«Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») обновила портал пациента Курской области, дополнив его расширенными возможностями и улучшив дизайн. На портале полностью обновлен интер
01.03.2023 «Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области

«Нетрика медицина» (входит в N3.group и ГК «Ташир медика») разработала для Министерства здравоохранения Курской области ситуационный центр на базе подсистемы «N3.аналитика». Решение создано в ра
19.01.2023 Наталья Быстрова -

Наталья Быстрова, Нетрика: ГИС «СОЛО» выросла от системы в сфере образования до платформы региона 

помощь в формировании бизнес-процессов новых подсистем и модулей. Как за два года изменилась ГИС «СОЛО» CNews рассказала Наталья Быстрова, руководитель проекта направления «Образование» ИТ-компании «Нетрика». «Технологии должны работать на педагога» CNews: Расскажите, как родилась идея создать государственную информационную систему «Современное образование Ленинградской области»? Наталья Б
20.12.2022 Денис Чумаков, «Нетрика Медицина»: Именно сервисы для пациентов помогают людям увидеть на практике результаты цифровой трансформации здравоохранения

ных регионах, реализовали интеграцию с новой версией федерального регистра медицинских работников (ФРМР) и федерального реестра медицинских организаций (ФРМО), а также с ВИМИС «Профилактика». CNews: «Нетрика Медицина» в этом году много внимания уделяла системе управления здравоохранения на основе данных. Удалось ли добиться значимых результатов? Денис Чумаков: Переход к управлению здравоохр
25.11.2022 Александр Мавродиев -

Александр Мавродиев, «Нетрика»: Многие отечественные решения являются мировыми лидерами по своим направлениям

безусловно важная и «горячая». Если отбросить рассуждения о том, откуда возникла эта задача и почему она вдруг стала такой острой, то хотелось бы сказать, что у нас есть свой взгляд на эту тему. Мы, «Нетрика», изначально полностью российская компания-разработчик ПО. Всё программное обеспечение, которое мы разрабатываем, тоже полностью российское. Все сторонние программные компоненты, которы
10.08.2022 Универсальный виджет для телемедицинских консультаций разработали специалисты компании «Нетрика медицина»

«Нетрика медицина» (входит в N3 group) разработала пользовательский интерфейс врача для телемедицинских консультаций, который может быть встроен как виджет в любую медицинскую систему или сторон
02.08.2022 «Нетрика медицина» выпускает новую версию системы «N3.Регистровая платформа»

Компания «Нетрика медицина» (входит в N3 group) готовит к выпуску новую версию решения «N3.Регистровая платформа». Продукт получит новые функциональные компоненты, такие как конфигуратор маршрута пациент
19.07.2022 «Нетрика медицина» создает новые версии медицинских регистров на базе MDM-системы «N3.управление НСИ»

«Нетрика медицина» реализует проект по созданию новых версий региональных сегментов федеральных регистров медицинских работников (РС ФРМР) и медицинских организаций (РС ФРМО) на базе MDM-системы
22.06.2022 В Ленинградской области при участии «Нетрика медицина» запущен суперсервис «Рождение ребенка»

Компания «Нетрика медицина» приняла участие в реализации суперсервиса «Рождение ребенка» на территории Ленинградской области. Теперь получить все необходимые документы на малыша можно без посещения орган
19.05.2022 «Нетрика медицина» тестирует решение для работы медицинских колл-центров

«Нетрика медицина» запускает в Мурманской области пилотный проект по внедрению нового продукта «Автоматизированное рабочее место центра телефонного обслуживания». Решение предназначено для колл-
29.03.2022 «Нетрика Медицина» расширит область применения BI-платформы «N3. Аналитика»

Компания «Нетрика Медицина», реагируя на запросы от организаций самых разных отраслей, усилила направление больших данных и бизнес-аналитики. Российская BI-платформа «N3. Аналитика» была адаптирована под
22.02.2022 Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва»

ава «Нетрики» Как стало известно CNews, Александр Мавродиев назначен на пост гендиректора компании «Нетрика» — разработчика цифровых платформ и ИТ-решений для госсектора. В новой для себя должн
19.01.2022 «Нетрика» вступила в АРПП «Отечественный софт»

«Нетрика» вошла в состав Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный

15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения

ную долю в компаниях-разработчиках ИТ-решений для государственной и частной систем здравоохранения «Нетрика медицина» и «Элнетмед». Ожидается, что новое партнёрство позволит ускорить развитие к
03.08.2021 «Нетрика медицина» обеспечила медицинским учреждениям Архангельской области доступ к региональной электронной медицинской карте пациента

Благодаря внедренной разработке компании «Нетрика медицина» — подсистеме «N3.Портал врача» — более 5000 медицинских работников Архангельской области смогут просмотреть электронную историю болезни пациента, обратившегося за медицинской

15.06.2021 Webiomed и «Нетрика медицина» будут сотрудничать в сфере ИИ

К-скай», резидент фонда «Сколково» и разработчик платформы прогнозной аналитики и управления рисками в здравоохранении на основе машинного обучения Webiomed, и «Элнетмед», B2B-подразделение компании «Нетрика медицина», подписали соглашение о партнерстве в сфере искусственного интеллекта. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве, в рамках которого будет обеспечена интеграция Web
07.04.2021 В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий

Единый регистр граждан льготных категорий, разработанный компанией «Нетрика медицина», позволяет собирать данные о жителях региона и их льготах из различных независимых источников в единый массив. В ближайшем будущем созданный регистр станет региональным сегмен
15.02.2021 «Netrika Интеграция» стала эксклюзивным поставщиком ИТ-решений для холдинга «Норебо»

Системный интегратор «Netrika Интеграция» и рыбопромышленный холдинг «Норебо» подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках «Нетрика Интеграция» станет для компании единственным поставщиком ИТ-решений различно
04.02.2021 ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина»

ГК «Нетрика» выделила направление «Здравоохранение» в отдельную компанию — ООО «Нетрика ме
25.11.2020 Денис Чумаков, «Нетрика» -

Цифровое здравоохранение регионов должно уметь адаптироваться к экстренным ситуациям

CNews: На рынке ИТ в здравоохранении «Нетрика» известна как один из лидеров в области интеграции медицинских информационных систем. Насколько, по вашему мнению, востребованы интеграционные задачи в проекте по созданию Единого цифро
18.11.2020 «Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области

«Нетрика» завершила проект по созданию региональных сегментов федеральных регистров медицински
05.11.2020 «Netrika Интеграция» продолжила модернизацию вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области

«Netrika Интеграция» провела второй этап обновления аппаратно-технологической инфраструктуры МИАЦ Мурманской области. Рост мощности вычислительного кластера региона требуется для обеспечения раб
19.10.2020 «Netrika Интеграция» поучаствовала в обновлении ИТ-инфраструктуры медучреждений Мурманской области

комплексные проекты по построению физической инфраструктуры предприятия. Входит в группу компаний «Нетрика».
29.09.2020 Артем Мошков, «Нетрика» -

Регионам бывает сложно соответствовать меняющейся федеральной ИТ-повестке

сударства: основные из них уже сформулированы в национальном проекте «Цифровая экономика». Так как «Нетрика» уже 10 лет работает на рынке цифровизации регионов, я могу отметить скорее те из них
07.08.2020 «Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ»

«Нетрика» завершила проект по созданию регистров медицинских работников и медицинских организа
15.05.2020 «Нетрика» провела пилотное подключение системы «Онконет» к сервису N3. Health

«Нетрика» осуществила пилотное подключение облачного сервиса дистанционного мониторинга онкологических пациентов «Онконет» к платформе N3.Health, созданной для взаимодействия информационных сист
10.02.2020 «Техлаб» и «Нетрика» завершили внедрение подсистемы «Онкопомощь» в Ленобласти

«Техлаб» и «Нетрика» в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здрав
06.02.2020 «Пост модерн текнолоджи» подключилась к сервису «Нетрики» N3.Health

Сервис N3.Health, разработанный компанией «Нетрика» для интеграции информационных систем негосударственных клиник, лабораторий и страховых компаний, пополнился еще одним участником. К платформе N3.Health подключился разработчик медицинс
27.12.2019 «Нетрика» приняла участие в проектировании цифровой экосистемы для трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС

«Нетрика» завершила выполнение научно-исследовательской работы (НИР) на тему «Разработка модел
14.11.2019 Аналитическая BI-платформа «Нетрики» вошла в базу эффективных кейсов АНО «Цифровая экономика»

Аналитическая BI-платформа компании «Нетрика» включена в базу лучших практик для развития цифровой экономики в субъектах РФ. Сборник эффективных решений был составлен АНО «Цифровая экономика» при участии региональных органов власт
31.10.2019 «Нетрика» создала региональную экосистему для разработчиков медицинских информационных систем

«Нетрика» представила экосистему для разработчиков медицинских информационных систем на основе своего флагманского продукта «N3.Здравоохранение». «Нетрика» расширяет возможности государст
14.08.2019 «Нетрика интеграция» приняла участие в модернизации ИТ-инфраструктуры здравоохранения Мурманской области

«Нетрика интеграция» в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» на территории Мурманской области осуществила поставку сервер
29.07.2019 «Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров

«Нетрика» анонсировала расширение функциональности N3.Health – российской платформы для интегр
25.07.2019 «Нетрика» и DOC+ усовершенствуют контроль медицинских документов

Группа компаний «Нетрика» и российская медтех-компания DOC+ объявили о начале сотрудничества. По результатам с

Публикаций - 129, упоминаний - 183

N3 Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 31 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 15
БАРС Груп 516 13
Ростелеком - РТЛабс 161 7
Крок - Croc 1706 7
ФОРС - Центр разработки 570 7
7342 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 6
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 9 6
Доктор рядом - Doc+ 25 6
Восход ФГБУ НИИ 580 6
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 33 5
СП.АРМ 31 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Интеграция 3 5
Samsung Electronics 9874 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2741 4
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 145 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 4
Linxdatacenter - Связь ВСД 143 4
Парус Корпорация 485 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 229 3
ТехЛАБ 24 3
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 26 3
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 22 3
Альтарикс - Altarix 8 3
DataArt - DataArt Enterprises 63 3
Сван 25 3
SofTrust - СофТраст 5 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 3
Softline - Софтлайн 2211 3
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 9 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 2
ITG - INLINE Technologies Group 153 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 396 2
Sinto - Синто 10 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 312 2
Yandex - Яндекс 6139 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 891 2
Прогноз 1232 2
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 16 12
Tashir - Ташир Медика - Т Медика 21 10
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 4
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 4 4
Tashir Group - Ташир ГК 25 3
Открытие ФК - Банк Открытие 448 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 3 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 2
36,6 - аптечная сеть 37 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 7 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 167 1
Россети Ленэнерго 68 1
101Hotels.com 3 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
Почта России ПАО 1939 1
ГБУЗ РК РКБ им. Н.А. Семашко - Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко 1 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 13 1
Фирма Гален 3 1
Росагролизинг 2 1
Евромед 4 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 1
Технология здоровья 8 1
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 33 1
ДиаЛаб Лаборатория 1 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 144 1
LabQuest - ЛабКвест - Медицинская лаборатория 7 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 32 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 62 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 287 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 1
Интеррос - Росбанк АКБ 551 1
HeadHunter Group - HH Group 167 1
РЖД - Российские железные дороги 1705 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 15
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 42 13
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 59 10
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 109 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 297 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 185 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 5
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 3 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 17 4
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 75 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 71 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 157 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 102 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 372 2
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 7 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 100 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 13 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 58 2
Правительство Челябинской области 32 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 80 2
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 35 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 209 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 213 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 2
Президент Российской Федерации 3373 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 187 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 98
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ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 414 49
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 36 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 122 18
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 20 18
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 11 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 230 7
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 100 5
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 6 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 401 5
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 35 4
1С:Медицина 34 4
Администрация Ленинградской области - СОЛО ГИС - Современное образование Ленинградской области - государственная информационная система 0 4
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Телемедицина 5 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 4
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 23 3
N3 Group - Netrika - N3.Регистровая платформа 3 3
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 12 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 898 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 186 3
Электронный дневник - Цифровой дневник 93 3
ТехЛАБ Galenos Онкопаспорт пациента 2 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 5 3
N3 Group - Netrika - N3.Инвестиции и строительство 2 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 19 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 27 2
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 375 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 5 2
N3 Group - Netrika - N3.Индекс пациентов 2 2
Microsoft SQL Server 1259 2
ЕМИАС Электронный рецепт 31 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 785 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 987 2
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 14 2
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 326 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 366 2
N3 Group - Netrika - N3.Проектное управление 2 2
Linux OS 8523 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost 134 1
Соловьев Владимир 104 18
Башков Игорь 15 15
Чумаков Денис 18 14
Мошков Артем 14 13
Ильин Алексей 23 9
Дюков Андрей 15 9
Романова Ольга 9 5
Селиванов Дмитрий 51 5
Раменский Демьян 13 4
Соболев Андрей 9 4
Орлов Геннадий 17 4
Симаков Олег 98 4
Фишер Андрей 69 4
Швецов Денис 13 4
Меркулов Борис 7 4
Бойко Елена 152 4
Смирнова Екатерина 8 4
Балабанов Анатолий 12 4
Быстрова Наталья 4 4
Медведев Дмитрий 1637 4
Пылаева Жанна 0 3
Харламова Наталья 3 3
Чумакова Лейла 3 3
Галстян Арсен 6 3
Натыров Бадма 3 3
Тыров Илья 23 3
Овсянников Сергей 7 3
Варфоломеев Владимир 3 3
Мавродиев Александр 3 3
Петрова Лариса 2 2
Добкин Аркадий 75 2
Чернышенко Дмитрий 508 2
Корогод Максим 3 2
Голосова Дарья 5 2
Гусев Александр 31 2
Гайдуков Алексей 19 2
Голанд Евгений 11 2
Ахмеров Тимур 84 2
Скворцова Вероника 68 2
Шаповалов Александр 14 2
Россия - РФ - Российская федерация 127081 97
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 19
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2110 15
Россия - СЗФО - Мурманская область 579 9
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Россия - СЗФО - Архангельская область 653 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1135 6
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Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 283 5
Беларусь - Белоруссия 4435 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 526 4
Россия - ДФО - Забайкальский край 476 4
Россия - ЦФО - Курская область 563 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1463 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2256 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 718 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 714 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 510 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 978 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 716 3
Россия - ДФО - Магаданская область 346 3
Армения - Республика 1775 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 708 3
Россия - СЗФО - Псковская область 574 3
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Россия - УФО - Челябинская область 1040 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1628 2
Украина 6786 2
Евразия 310 2
Казахстан - Республика 4926 2
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 19
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Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 16 3
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НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 1 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 0 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 11 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 24 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 2 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 1 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 44 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 35 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 133 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 14 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 22 1
IPP - Institute of Public Policy - Институт публичной политики 1 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 64 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 198 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 155 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 720 1
VK Skillbox - Скилбокс 71 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 260 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 9
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День молодёжи - 27 июня 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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