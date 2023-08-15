N3 Group Netrika Нетрика
ООО «Нетрика» – российская частная компания, специализирующаяся на создании цифровых платформ и ИТ-решений для государственных структур федерального и регионального уровней, центр ИТ-экспертизы по управлению проектами в государственном секторе. Компания входит в инвестиционный холдинг N3 Group. «Нетрика» включена в реестр аккредитованных Минцифры РФ организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и обладает всем перечнем необходимых лицензий (ФСБ, ФСТЭК, Росреестр). Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
«Нетрика» создает и внедряет информационные системы для автоматизации таких сфер как управление региональными инвестиционными проектами, бюджетное и инвестиционное строительство, человеческий капитал, образование, государственные услуги, взаимодействие власти и общества, управление деятельностью государственных учреждений.
|15.08.2023
|
Единый цифровой контур системы здравоохранения Ставропольского края выходит на новый уровень развития
з 85. Рост стал результатом совместной работы регионального Министерства здравоохранения, медицинского информационно-аналитического центра, разработчиков медицинских информационных систем и компании «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика»), разрабатывающей ГИС в сфере здравоохранения Ставропольского края. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медици
|28.07.2023
|
Российский разработчик цифровых решений для здравоохранения «Нетрика медицина» начинает работу в странах Африки
«Нетрика медицина» (входит в N3.group и ГК «Ташир медика») подписала соглашение о сотрудничестве с компаниями Megasky Network Nigeria Limited (Нигерия) и Hired Consult (Гана). Документ нацелен н
|18.07.2023
|
«Нетрика» и Axoft заключили партнёрское соглашение
Многопрофильная ИТ-компания «Нетрика», специализирующаяся на создании цифровых платформ и ИТ-решений для государственных с
|05.06.2023
|
Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях
упных организациях и госкорпорациях. На конференции ЦИПР (Нижний Новгород, 31 мая - 2 июня 2023 г.) Нетрика представила - N3.Проектное управление: полноценный российский аналог MS Project и Ora
|30.05.2023
|
«Нетрика медицина» обновила медицинский портал Кемеровской области
«Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») обновила «Медицинский портал записи
|22.05.2023
|
«Нетрика медицина» запустила в Ставропольском крае портал здравоохранения
Компания «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА») разработала для Ставропольского края портал здравоохранения. Он повысит доступность медицинской помощи для жителей региона. Об этом CNe
|11.05.2023
|
«Нетрика медицина» обновила медицинский портал Курской области
«Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») обновила портал пациента Курской области, дополнив его расширенными возможностями и улучшив дизайн. На портале полностью обновлен интер
|01.03.2023
|
«Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области
«Нетрика медицина» (входит в N3.group и ГК «Ташир медика») разработала для Министерства здравоохранения Курской области ситуационный центр на базе подсистемы «N3.аналитика». Решение создано в ра
|19.01.2023
|
Наталья Быстрова -
Наталья Быстрова, Нетрика: ГИС «СОЛО» выросла от системы в сфере образования до платформы региона
помощь в формировании бизнес-процессов новых подсистем и модулей. Как за два года изменилась ГИС «СОЛО» CNews рассказала Наталья Быстрова, руководитель проекта направления «Образование» ИТ-компании «Нетрика». «Технологии должны работать на педагога» CNews: Расскажите, как родилась идея создать государственную информационную систему «Современное образование Ленинградской области»? Наталья Б
|20.12.2022
|
Денис Чумаков, «Нетрика Медицина»: Именно сервисы для пациентов помогают людям увидеть на практике результаты цифровой трансформации здравоохранения
ных регионах, реализовали интеграцию с новой версией федерального регистра медицинских работников (ФРМР) и федерального реестра медицинских организаций (ФРМО), а также с ВИМИС «Профилактика». CNews: «Нетрика Медицина» в этом году много внимания уделяла системе управления здравоохранения на основе данных. Удалось ли добиться значимых результатов? Денис Чумаков: Переход к управлению здравоохр
|25.11.2022
|
Александр Мавродиев -
Александр Мавродиев, «Нетрика»: Многие отечественные решения являются мировыми лидерами по своим направлениям
безусловно важная и «горячая». Если отбросить рассуждения о том, откуда возникла эта задача и почему она вдруг стала такой острой, то хотелось бы сказать, что у нас есть свой взгляд на эту тему. Мы, «Нетрика», изначально полностью российская компания-разработчик ПО. Всё программное обеспечение, которое мы разрабатываем, тоже полностью российское. Все сторонние программные компоненты, которы
|10.08.2022
|
Универсальный виджет для телемедицинских консультаций разработали специалисты компании «Нетрика медицина»
«Нетрика медицина» (входит в N3 group) разработала пользовательский интерфейс врача для телемедицинских консультаций, который может быть встроен как виджет в любую медицинскую систему или сторон
|02.08.2022
|
«Нетрика медицина» выпускает новую версию системы «N3.Регистровая платформа»
Компания «Нетрика медицина» (входит в N3 group) готовит к выпуску новую версию решения «N3.Регистровая платформа». Продукт получит новые функциональные компоненты, такие как конфигуратор маршрута пациент
|19.07.2022
|
«Нетрика медицина» создает новые версии медицинских регистров на базе MDM-системы «N3.управление НСИ»
«Нетрика медицина» реализует проект по созданию новых версий региональных сегментов федеральных регистров медицинских работников (РС ФРМР) и медицинских организаций (РС ФРМО) на базе MDM-системы
|22.06.2022
|
В Ленинградской области при участии «Нетрика медицина» запущен суперсервис «Рождение ребенка»
Компания «Нетрика медицина» приняла участие в реализации суперсервиса «Рождение ребенка» на территории Ленинградской области. Теперь получить все необходимые документы на малыша можно без посещения орган
|19.05.2022
|
«Нетрика медицина» тестирует решение для работы медицинских колл-центров
«Нетрика медицина» запускает в Мурманской области пилотный проект по внедрению нового продукта «Автоматизированное рабочее место центра телефонного обслуживания». Решение предназначено для колл-
|29.03.2022
|
«Нетрика Медицина» расширит область применения BI-платформы «N3. Аналитика»
Компания «Нетрика Медицина», реагируя на запросы от организаций самых разных отраслей, усилила направление больших данных и бизнес-аналитики. Российская BI-платформа «N3. Аналитика» была адаптирована под
|22.02.2022
|
Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва»
ава «Нетрики» Как стало известно CNews, Александр Мавродиев назначен на пост гендиректора компании «Нетрика» — разработчика цифровых платформ и ИТ-решений для госсектора. В новой для себя должн
|19.01.2022
|
«Нетрика» вступила в АРПП «Отечественный софт»
«Нетрика» вошла в состав Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный
|15.10.2021
|
«Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения
ную долю в компаниях-разработчиках ИТ-решений для государственной и частной систем здравоохранения «Нетрика медицина» и «Элнетмед». Ожидается, что новое партнёрство позволит ускорить развитие к
|03.08.2021
|
«Нетрика медицина» обеспечила медицинским учреждениям Архангельской области доступ к региональной электронной медицинской карте пациента
Благодаря внедренной разработке компании «Нетрика медицина» — подсистеме «N3.Портал врача» — более 5000 медицинских работников Архангельской области смогут просмотреть электронную историю болезни пациента, обратившегося за медицинской
|15.06.2021
|
Webiomed и «Нетрика медицина» будут сотрудничать в сфере ИИ
К-скай», резидент фонда «Сколково» и разработчик платформы прогнозной аналитики и управления рисками в здравоохранении на основе машинного обучения Webiomed, и «Элнетмед», B2B-подразделение компании «Нетрика медицина», подписали соглашение о партнерстве в сфере искусственного интеллекта. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве, в рамках которого будет обеспечена интеграция Web
|07.04.2021
|
В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий
Единый регистр граждан льготных категорий, разработанный компанией «Нетрика медицина», позволяет собирать данные о жителях региона и их льготах из различных независимых источников в единый массив. В ближайшем будущем созданный регистр станет региональным сегмен
|15.02.2021
|
«Netrika Интеграция» стала эксклюзивным поставщиком ИТ-решений для холдинга «Норебо»
Системный интегратор «Netrika Интеграция» и рыбопромышленный холдинг «Норебо» подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках «Нетрика Интеграция» станет для компании единственным поставщиком ИТ-решений различно
|04.02.2021
|
ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина»
ГК «Нетрика» выделила направление «Здравоохранение» в отдельную компанию — ООО «Нетрика ме
|25.11.2020
|
Денис Чумаков, «Нетрика» -
Цифровое здравоохранение регионов должно уметь адаптироваться к экстренным ситуациям
CNews: На рынке ИТ в здравоохранении «Нетрика» известна как один из лидеров в области интеграции медицинских информационных систем. Насколько, по вашему мнению, востребованы интеграционные задачи в проекте по созданию Единого цифро
|18.11.2020
|
«Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области
«Нетрика» завершила проект по созданию региональных сегментов федеральных регистров медицински
|05.11.2020
|
«Netrika Интеграция» продолжила модернизацию вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области
«Netrika Интеграция» провела второй этап обновления аппаратно-технологической инфраструктуры МИАЦ Мурманской области. Рост мощности вычислительного кластера региона требуется для обеспечения раб
|19.10.2020
|
«Netrika Интеграция» поучаствовала в обновлении ИТ-инфраструктуры медучреждений Мурманской области
комплексные проекты по построению физической инфраструктуры предприятия. Входит в группу компаний «Нетрика».
|29.09.2020
|
Артем Мошков, «Нетрика» -
Регионам бывает сложно соответствовать меняющейся федеральной ИТ-повестке
сударства: основные из них уже сформулированы в национальном проекте «Цифровая экономика». Так как «Нетрика» уже 10 лет работает на рынке цифровизации регионов, я могу отметить скорее те из них
|07.08.2020
|
«Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ»
«Нетрика» завершила проект по созданию регистров медицинских работников и медицинских организа
|15.05.2020
|
«Нетрика» провела пилотное подключение системы «Онконет» к сервису N3. Health
«Нетрика» осуществила пилотное подключение облачного сервиса дистанционного мониторинга онкологических пациентов «Онконет» к платформе N3.Health, созданной для взаимодействия информационных сист
|10.02.2020
|
«Техлаб» и «Нетрика» завершили внедрение подсистемы «Онкопомощь» в Ленобласти
«Техлаб» и «Нетрика» в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здрав
|06.02.2020
|
«Пост модерн текнолоджи» подключилась к сервису «Нетрики» N3.Health
Сервис N3.Health, разработанный компанией «Нетрика» для интеграции информационных систем негосударственных клиник, лабораторий и страховых компаний, пополнился еще одним участником. К платформе N3.Health подключился разработчик медицинс
|27.12.2019
|
«Нетрика» приняла участие в проектировании цифровой экосистемы для трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС
«Нетрика» завершила выполнение научно-исследовательской работы (НИР) на тему «Разработка модел
|14.11.2019
|
Аналитическая BI-платформа «Нетрики» вошла в базу эффективных кейсов АНО «Цифровая экономика»
Аналитическая BI-платформа компании «Нетрика» включена в базу лучших практик для развития цифровой экономики в субъектах РФ. Сборник эффективных решений был составлен АНО «Цифровая экономика» при участии региональных органов власт
|31.10.2019
|
«Нетрика» создала региональную экосистему для разработчиков медицинских информационных систем
«Нетрика» представила экосистему для разработчиков медицинских информационных систем на основе своего флагманского продукта «N3.Здравоохранение». «Нетрика» расширяет возможности государст
|14.08.2019
|
«Нетрика интеграция» приняла участие в модернизации ИТ-инфраструктуры здравоохранения Мурманской области
«Нетрика интеграция» в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» на территории Мурманской области осуществила поставку сервер
|29.07.2019
|
«Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров
«Нетрика» анонсировала расширение функциональности N3.Health – российской платформы для интегр
|25.07.2019
|
«Нетрика» и DOC+ усовершенствуют контроль медицинских документов
Группа компаний «Нетрика» и российская медтех-компания DOC+ объявили о начале сотрудничества. По результатам с
N3 Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соловьев Владимир 104 18
|Башков Игорь 15 15
|Чумаков Денис 18 14
|Мошков Артем 14 13
|Ильин Алексей 23 9
|Дюков Андрей 15 9
|Романова Ольга 9 5
|Селиванов Дмитрий 51 5
|Раменский Демьян 13 4
|Соболев Андрей 9 4
|Орлов Геннадий 17 4
|Симаков Олег 98 4
|Фишер Андрей 69 4
|Швецов Денис 13 4
|Меркулов Борис 7 4
|Бойко Елена 152 4
|Смирнова Екатерина 8 4
|Балабанов Анатолий 12 4
|Быстрова Наталья 4 4
|Медведев Дмитрий 1637 4
|Пылаева Жанна 0 3
|Харламова Наталья 3 3
|Чумакова Лейла 3 3
|Галстян Арсен 6 3
|Натыров Бадма 3 3
|Тыров Илья 23 3
|Овсянников Сергей 7 3
|Варфоломеев Владимир 3 3
|Мавродиев Александр 3 3
|Петрова Лариса 2 2
|Добкин Аркадий 75 2
|Чернышенко Дмитрий 508 2
|Корогод Максим 3 2
|Голосова Дарья 5 2
|Гусев Александр 31 2
|Гайдуков Алексей 19 2
|Голанд Евгений 11 2
|Ахмеров Тимур 84 2
|Скворцова Вероника 68 2
|Шаповалов Александр 14 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
|Российская газета 168 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.