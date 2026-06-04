N3 Group - Netrika - Нетрика

«Нетрика Медицина» и eMed Support Systems подписали меморандум о развитии цифрового здравоохранения на Ближнем Востоке Компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») и eMed Support Systems FZ-LLC заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители компании «Н

«Нетрика Медицина» обеспечит регионам бесперебойную онлайн-запись к врачу через витрины данных Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») объявила о запуске комплексной услуги по внедрению и сопровождению региональных витрин данных для электронной записи пациентов через ЕП

«Нетрика Медицина» стала партнером НМИЦ ТПМ Минздрава РФ и РОПНИЗ по линии профилактической медицины Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика»), специализирующаяся на внедрении цифровых решений в здравоохранении, договорилась о сотрудничестве и взаимодействии с национальным меди

«Нетрика Медицина» развивает компонент интеграции с ГИС ОМС на базе платформы «N3.Здравоохранение» Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир МЕДИКА») продолжает развивать компонент интеграции с Государственной информационной системой обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) в

Компания «Нетрика Медицина» масштабирует сервис электронного подписания документов с пациентами через мессенджер Max ния (ГИСЗ) субъекта России, а также в формате облачного сервиса «N3.Health». Для пациентов взаимодействие реализовано через национальный мессенджер Max. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина». Процесс подписания организован следующим образом. В медицинской организации сотрудник (администратор, медицинская сестра или врач) оформляет документы — в медицинской информа

«Нетрика Медицина» представляет ИИ-ассистента для записи на прием к врачу Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») запускает ИИ-ассистента, упрощающего запись на прием к врачу. Сервис использует технологии обработки естественного языка (NLP), что поз

«Нетрика Медицина» выпускает ИИ-ассистента для контроля качества данных Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») представляет ИИ-ассистента для контроля качества данных. Решение интегрировано с платформой управления данными «Нетрики Медицины» и поз

«Нетрика Медицина» представляет ИИ-ассистента для автоматизации работы с данными в здравоохранении Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») разработала ИИ-ассистента, которого можно встроить в BI-платформу «N3.Аналитика». Новый инструмент позволяет пользователям получать ана

«Нетрика Медицина» и «Ред Софт» подписали меморандум о партнерстве Компания «Нетрика Медицина» подписала меморандум о стратегическом партнерстве с «Ред Софт». Об этом CNe

ГК «Нетрика Медицина» и «Медскан» создадут первую в России медицинскую IT-платформу ГК «Нетрика Медицина», разработчик цифровых решений для здравоохранения, и «Медскан», участник рынка частной медицины России, объявили о стратегическом партнерстве. Цель — объединить физический и ц

Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» вывела на новый уровень кардиологическую практику Кузбасса агодаря этому врачи-кардиологи могут четко контролировать состояние пациента, своевременно корректировать назначения и снизить объем рутинных процессов. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина». Государственная информационная система здравоохранения (ГИСЗ) Кемеровской области развивается с 2018 г. с помощью интеграционной цифровой платформы «N3.Здравоохранение» – реш

Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» используется органами управления здравоохранением Камчатского края Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») используется органами управления здравоохранением Камчатского края для решения целого ряда задач: не только для помощи руководителям и

Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» помогает повысить клиническую эффективность нейрохирургии на Ставрополье В системе здравоохранения Ставропольского края применяется программный продукт «N3.Регистровая платформа» от компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика»). Система автоматически получает данные из различных источников и позволяет формировать регистры пациентов по определенным нозологиям и

«Нетрика Медицина» обновила сервис «N3.Телемедицинские консультации» в Ставропольском крае ширению функциональности сервиса «N3.Телемедицинские консультации». Также в рамках проекта был обновлен функциональный модуль видеоконференцсвязи (ВКС). Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрики Медицина». Сервис «N3.Телемедицинские консультации» обеспечивает информационное взаимодействие с системами управления базами данных (СУБД) и операционными системами (ОС), сведения о кот

«Нетрика Медицина» помогла реализовать голосового робота для записи к врачу в Архангельской области «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») обеспечивает работу голосового робо

«Нетрика Медицина» помогает регионам делать запись к врачу еще более доступной для пациентов Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») продолжает развивать цифровые сервисы, делая запись к врачу более доступной для пациентов по всей России. Одним из таких решений являет

Портал врача от компании «Нетрика Медицина» приобрел новые интеллектуальные функции и полностью адаптирован к работе на отечественном системном программном обеспечении Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») выпустила обновление сервиса «N3.Портал врача», с помощью которого работники медицинских учреждений получают доступ к сведениям о пацие

Решения «Нетрики Медицины» совместимы с СУБД и ОС «Группы Астра» Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») получила сертификаты соответствия B

«Нетрика Медицина» разработала сервис для валидации СЭМД на региональном уровне Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3 Group и ГК «Ташир Медика») разработала сервис проверки соответствия СЭМД федеральным шаблонам – схематронам. Новая функциональность подсистемы «N3.Интегрированная

«Нетрика Медицина» разработала транскодеры для обмена данными между государственными клиниками и коммерческими лабораториями Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3 Group и ГК «Ташир Медика») создала транскодеры для трансграничного информационного обмена лабораторными и инструментальными исследованиями между государственными

В Архангельской области лучевая диагностика вышла на новый уровень при технологической поддержке «Нетрики Медицины» Решения компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») содействуют работе дистанционного ц

Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» рмируется на основе количества успешных записей на прием к врачу через Единый портал госуслуг и данных об ошибках, с которыми сталкиваются пользователи. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина». Доля успешных записей через ЕПГУ в Краснодарском крае в декабре 2024 г. составила 89%. С сентября 2022 г., когда стартовал проект, этот показатель вырос в восемь раз. Сегодня

«Нетрика Медицина» приняла участие в создании единого цифрового контура здравоохранения Белоруссии ения успешно реализуется не только в России. В 2024 г. к созданию единого цифрового контура системы здравоохранения приступили специалисты Белоруссии. В реализации проекта принимает участие компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика»). Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина». Одним из первых этапов в решении глобальной задачи стало созд

Ростовская область повышает уровень цифровизации системы здравоохранения с помощью решений компании «Нетрика Медицина» я, главной целью которой являются повышение доступности и эффективности медицинской помощи для граждан. Местные органы управления здравоохранением уже сегодня применяют цифровые инструменты компании «Нетрика Медицина» для проведения глубокой аналитики процессов, улучшения качества первичных данных и ускорения передачи электронных документов из региональных систем на федеральный уровень. Об

«Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир МЕДИКА») разработала новый инструмент «N3.Аналитика: экстрактор данных из СЭМД». Он позволяет извлекать первичные данные из структурированных эл

Решения «Нетрики Медицины» совместимы с операционной системой «Ред ОС» ь работы ИТ-решений подтверждена в ходе испытаний, которые провели специалисты вендоров – компаний «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») и «Ред Софт». Об этом CNews сообщил

Кузбасские родители получили онлайн-доступ к медкартам детей благодаря новому решению «Нетрики Медицины» ews сообщили представители «Нетрики Медицины». Личный кабинет ребенка внедрен на портале компанией «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») совместно с Кузбасским областным ме

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro переносе СУБД в российскую Postgres Pro и импортозамещении службы интеграции MS SSIS. ИТ-компания «Нетрика» выступила технологическим партнером проекта. «Нетрика» — многопрофильная комп

«Нетрика Медицина» представила новую версию сервиса «N3.Индекс пациентов» Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») обновила сервис, помогающий региональным системам здравоохранения идентифицировать пациентов и корректно формировать интегрированные эл

Калмыкия – повышение доступности записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» ики Калмыкии, а также работающих в регионе вендоров. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина». В конце сентября 2023 г. Калмыкия впервые возглавила ежедневный рейтинг ре

Новый инструмент «Нетрики медицины» помогает решать задачи медорганизаций и пациентов в пяти регионах России Компания «Нетрика медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир медика») разработала инструмент «N3.Расширенный выгрузчик данных в РЭМД: механизмы управления выгрузкой». Компонент получил новые возможности по

Кузбасс развивает региональную систему телемедицинских консультаций вместе с «Нетрикой медициной» В Кемеровской области запущена в работу региональная телемедицинская информационная система. Решение разработано на базе сервиса «N3.Телемедицинские консультации» компании «Нетрика медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир медика»). Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина». Система внедрена командой «Нетрики медицины» совместно с Кузб

«Нетрика медицина» запускает новое стратегическое направление работы «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») запускает новое стратегическое напр

Единый цифровой контур системы здравоохранения Ставропольского края выходит на новый уровень развития з 85. Рост стал результатом совместной работы регионального Министерства здравоохранения, медицинского информационно-аналитического центра, разработчиков медицинских информационных систем и компании «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика»), разрабатывающей ГИС в сфере здравоохранения Ставропольского края. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медици

Российский разработчик цифровых решений для здравоохранения «Нетрика медицина» начинает работу в странах Африки «Нетрика медицина» (входит в N3.group и ГК «Ташир медика») подписала соглашение о сотрудничестве с компаниями Megasky Network Nigeria Limited (Нигерия) и Hired Consult (Гана). Документ нацелен н

«Нетрика» и Axoft заключили партнёрское соглашение Многопрофильная ИТ-компания «Нетрика», специализирующаяся на создании цифровых платформ и ИТ-решений для государственных с

Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях упных организациях и госкорпорациях. На конференции ЦИПР (Нижний Новгород, 31 мая - 2 июня 2023 г.) Нетрика представила - N3.Проектное управление: полноценный российский аналог MS Project и Ora

«Нетрика медицина» обновила медицинский портал Кемеровской области «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») обновила «Медицинский портал записи

«Нетрика медицина» запустила в Ставропольском крае портал здравоохранения Компания «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА») разработала для Ставропольского края портал здравоохранения. Он повысит доступность медицинской помощи для жителей региона. Об этом CNe