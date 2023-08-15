N3 Group - Netrika - Нетрика

Единый цифровой контур системы здравоохранения Ставропольского края выходит на новый уровень развития з 85. Рост стал результатом совместной работы регионального Министерства здравоохранения, медицинского информационно-аналитического центра, разработчиков медицинских информационных систем и компании «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика»), разрабатывающей ГИС в сфере здравоохранения Ставропольского края. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медици

Российский разработчик цифровых решений для здравоохранения «Нетрика медицина» начинает работу в странах Африки «Нетрика медицина» (входит в N3.group и ГК «Ташир медика») подписала соглашение о сотрудничестве с компаниями Megasky Network Nigeria Limited (Нигерия) и Hired Consult (Гана). Документ нацелен н

«Нетрика» и Axoft заключили партнёрское соглашение Многопрофильная ИТ-компания «Нетрика», специализирующаяся на создании цифровых платформ и ИТ-решений для государственных с

Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях упных организациях и госкорпорациях. На конференции ЦИПР (Нижний Новгород, 31 мая - 2 июня 2023 г.) Нетрика представила - N3.Проектное управление: полноценный российский аналог MS Project и Ora

«Нетрика медицина» обновила медицинский портал Кемеровской области «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») обновила «Медицинский портал записи

«Нетрика медицина» запустила в Ставропольском крае портал здравоохранения Компания «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир МЕДИКА») разработала для Ставропольского края портал здравоохранения. Он повысит доступность медицинской помощи для жителей региона. Об этом CNe

«Нетрика медицина» обновила медицинский портал Курской области «Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») обновила портал пациента Курской области, дополнив его расширенными возможностями и улучшив дизайн. На портале полностью обновлен интер

«Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области «Нетрика медицина» (входит в N3.group и ГК «Ташир медика») разработала для Министерства здравоохранения Курской области ситуационный центр на базе подсистемы «N3.аналитика». Решение создано в ра

Наталья Быстрова - Наталья Быстрова, Нетрика: ГИС «СОЛО» выросла от системы в сфере образования до платформы региона помощь в формировании бизнес-процессов новых подсистем и модулей. Как за два года изменилась ГИС «СОЛО» CNews рассказала Наталья Быстрова, руководитель проекта направления «Образование» ИТ-компании «Нетрика». «Технологии должны работать на педагога» CNews: Расскажите, как родилась идея создать государственную информационную систему «Современное образование Ленинградской области»? Наталья Б

Денис Чумаков, «Нетрика Медицина»: Именно сервисы для пациентов помогают людям увидеть на практике результаты цифровой трансформации здравоохранения ных регионах, реализовали интеграцию с новой версией федерального регистра медицинских работников (ФРМР) и федерального реестра медицинских организаций (ФРМО), а также с ВИМИС «Профилактика». CNews: «Нетрика Медицина» в этом году много внимания уделяла системе управления здравоохранения на основе данных. Удалось ли добиться значимых результатов? Денис Чумаков: Переход к управлению здравоохр

Александр Мавродиев - Александр Мавродиев, «Нетрика»: Многие отечественные решения являются мировыми лидерами по своим направлениям безусловно важная и «горячая». Если отбросить рассуждения о том, откуда возникла эта задача и почему она вдруг стала такой острой, то хотелось бы сказать, что у нас есть свой взгляд на эту тему. Мы, «Нетрика», изначально полностью российская компания-разработчик ПО. Всё программное обеспечение, которое мы разрабатываем, тоже полностью российское. Все сторонние программные компоненты, которы

Универсальный виджет для телемедицинских консультаций разработали специалисты компании «Нетрика медицина» «Нетрика медицина» (входит в N3 group) разработала пользовательский интерфейс врача для телемедицинских консультаций, который может быть встроен как виджет в любую медицинскую систему или сторон

«Нетрика медицина» выпускает новую версию системы «N3.Регистровая платформа» Компания «Нетрика медицина» (входит в N3 group) готовит к выпуску новую версию решения «N3.Регистровая платформа». Продукт получит новые функциональные компоненты, такие как конфигуратор маршрута пациент

«Нетрика медицина» создает новые версии медицинских регистров на базе MDM-системы «N3.управление НСИ» «Нетрика медицина» реализует проект по созданию новых версий региональных сегментов федеральных регистров медицинских работников (РС ФРМР) и медицинских организаций (РС ФРМО) на базе MDM-системы

В Ленинградской области при участии «Нетрика медицина» запущен суперсервис «Рождение ребенка» Компания «Нетрика медицина» приняла участие в реализации суперсервиса «Рождение ребенка» на территории Ленинградской области. Теперь получить все необходимые документы на малыша можно без посещения орган

«Нетрика медицина» тестирует решение для работы медицинских колл-центров «Нетрика медицина» запускает в Мурманской области пилотный проект по внедрению нового продукта «Автоматизированное рабочее место центра телефонного обслуживания». Решение предназначено для колл-

«Нетрика Медицина» расширит область применения BI-платформы «N3. Аналитика» Компания «Нетрика Медицина», реагируя на запросы от организаций самых разных отраслей, усилила направление больших данных и бизнес-аналитики. Российская BI-платформа «N3. Аналитика» была адаптирована под

Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва» ава «Нетрики» Как стало известно CNews, Александр Мавродиев назначен на пост гендиректора компании «Нетрика» — разработчика цифровых платформ и ИТ-решений для госсектора. В новой для себя должн

«Нетрика» вступила в АРПП «Отечественный софт» «Нетрика» вошла в состав Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный

«Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения ную долю в компаниях-разработчиках ИТ-решений для государственной и частной систем здравоохранения «Нетрика медицина» и «Элнетмед». Ожидается, что новое партнёрство позволит ускорить развитие к

«Нетрика медицина» обеспечила медицинским учреждениям Архангельской области доступ к региональной электронной медицинской карте пациента Благодаря внедренной разработке компании «Нетрика медицина» — подсистеме «N3.Портал врача» — более 5000 медицинских работников Архангельской области смогут просмотреть электронную историю болезни пациента, обратившегося за медицинской

Webiomed и «Нетрика медицина» будут сотрудничать в сфере ИИ К-скай», резидент фонда «Сколково» и разработчик платформы прогнозной аналитики и управления рисками в здравоохранении на основе машинного обучения Webiomed, и «Элнетмед», B2B-подразделение компании «Нетрика медицина», подписали соглашение о партнерстве в сфере искусственного интеллекта. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве, в рамках которого будет обеспечена интеграция Web

В Кузбассе был создан Единый регистр граждан льготных категорий Единый регистр граждан льготных категорий, разработанный компанией «Нетрика медицина», позволяет собирать данные о жителях региона и их льготах из различных независимых источников в единый массив. В ближайшем будущем созданный регистр станет региональным сегмен

«Netrika Интеграция» стала эксклюзивным поставщиком ИТ-решений для холдинга «Норебо» Системный интегратор «Netrika Интеграция» и рыбопромышленный холдинг «Норебо» подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках «Нетрика Интеграция» станет для компании единственным поставщиком ИТ-решений различно

ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина» ГК «Нетрика» выделила направление «Здравоохранение» в отдельную компанию — ООО «Нетрика ме

Денис Чумаков, «Нетрика» - Цифровое здравоохранение регионов должно уметь адаптироваться к экстренным ситуациям CNews: На рынке ИТ в здравоохранении «Нетрика» известна как один из лидеров в области интеграции медицинских информационных систем. Насколько, по вашему мнению, востребованы интеграционные задачи в проекте по созданию Единого цифро

«Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области «Нетрика» завершила проект по созданию региональных сегментов федеральных регистров медицински

«Netrika Интеграция» продолжила модернизацию вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области «Netrika Интеграция» провела второй этап обновления аппаратно-технологической инфраструктуры МИАЦ Мурманской области. Рост мощности вычислительного кластера региона требуется для обеспечения раб

«Netrika Интеграция» поучаствовала в обновлении ИТ-инфраструктуры медучреждений Мурманской области комплексные проекты по построению физической инфраструктуры предприятия. Входит в группу компаний «Нетрика».

Артем Мошков, «Нетрика» - Регионам бывает сложно соответствовать меняющейся федеральной ИТ-повестке сударства: основные из них уже сформулированы в национальном проекте «Цифровая экономика». Так как «Нетрика» уже 10 лет работает на рынке цифровизации регионов, я могу отметить скорее те из них

«Нетрика» развивает региональный сегмент ЕГИСЗ Архангельской области на основе MDM-системы «N3.Управление НСИ» «Нетрика» завершила проект по созданию регистров медицинских работников и медицинских организа

«Нетрика» провела пилотное подключение системы «Онконет» к сервису N3. Health «Нетрика» осуществила пилотное подключение облачного сервиса дистанционного мониторинга онкологических пациентов «Онконет» к платформе N3.Health, созданной для взаимодействия информационных сист

«Техлаб» и «Нетрика» завершили внедрение подсистемы «Онкопомощь» в Ленобласти «Техлаб» и «Нетрика» в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здрав

«Пост модерн текнолоджи» подключилась к сервису «Нетрики» N3.Health Сервис N3.Health, разработанный компанией «Нетрика» для интеграции информационных систем негосударственных клиник, лабораторий и страховых компаний, пополнился еще одним участником. К платформе N3.Health подключился разработчик медицинс

«Нетрика» приняла участие в проектировании цифровой экосистемы для трудоустройства граждан государств-членов ЕАЭС «Нетрика» завершила выполнение научно-исследовательской работы (НИР) на тему «Разработка модел

Аналитическая BI-платформа «Нетрики» вошла в базу эффективных кейсов АНО «Цифровая экономика» Аналитическая BI-платформа компании «Нетрика» включена в базу лучших практик для развития цифровой экономики в субъектах РФ. Сборник эффективных решений был составлен АНО «Цифровая экономика» при участии региональных органов власт

«Нетрика» создала региональную экосистему для разработчиков медицинских информационных систем «Нетрика» представила экосистему для разработчиков медицинских информационных систем на основе своего флагманского продукта «N3.Здравоохранение». «Нетрика» расширяет возможности государст

«Нетрика интеграция» приняла участие в модернизации ИТ-инфраструктуры здравоохранения Мурманской области «Нетрика интеграция» в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» на территории Мурманской области осуществила поставку сервер

«Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров «Нетрика» анонсировала расширение функциональности N3.Health – российской платформы для интегр