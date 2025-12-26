Разделы

Овсянников Сергей


СОБЫТИЯ


26.12.2025 Подтверждена совместимость российских серверов «Тринити» с обновленной zVirt 4.5 1
18.01.2022 «Ростелеком» в Астрахани подключил Wi-Fi и видеонаблюдение в 67 образовательных учреждениях 1
15.02.2021 «Netrika Интеграция» стала эксклюзивным поставщиком ИТ-решений для холдинга «Норебо» 1
20.04.2020 «Ростелеком» запустил для «Роскосмоса» унифицированную станцию сбора измерений 1
20.08.2019 «Ростелеком» в Астраханской области обеспечит интернетом 262 социальных объекта 1
14.08.2019 «Нетрика интеграция» приняла участие в модернизации ИТ-инфраструктуры здравоохранения Мурманской области 1
14.05.2019 Система фотовидеофиксации «Ростелекома» помогла снизить смертность на дорогах Астрахани 1
13.12.2018 В ГК «Нетрика» вошла новая компания «Нетрика Интеграция» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Овсянников Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10348 4
N3 Group - Netrika - Нетрика Интеграция 5 3
N3 Group - Netrika - Нетрика 167 3
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 259 2
АПК Астраханский 2 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 984 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8236 1
ОСК - ЮЦСС - Южный центр судостроения и судоремонта - Красные Баррикады - Судостроительный завод 2 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 69 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6299 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12907 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12020 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13001 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 157 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1665 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2865 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 626 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2887 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
Угаров Егор 1 1
Денисенко Александр 1 1
Харламова Наталья 3 1
Сернов Виталий 1 1
Черских Антонина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 6
Россия - ЮФО - Астраханская область 717 4
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 440 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1401 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2119 1
Россия - УФО - Челябинская область 1401 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1884 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 953 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 689 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 635 1
Россия - СФО - Кемеровская область 995 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 346 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1429 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3233 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1432 1
Россия - УФО - Тюменская область 1262 1
Россия - СФО - Омская область 735 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 995 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1300 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2970 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 726 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 907 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410915, в очереди разбора - 731124.
Создано именных указателей - 188168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

