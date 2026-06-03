Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Мурманская область
СОБЫТИЯ
|03.06.2026
|
«МегаФон» и Мурманская область договорились о развитии связи в Арктике
«МегаФон» и правительство Мурманской области объявили о технологическом партнерстве. В числе приоритетных направлений с
|21.05.2026
|
МТС запустит в Мурманской области первые отечественные базовые станции «Иртея»
Компания МТС к началу 2027 года разместит на своей сети мобильной связи в Мурманской области отечественные базовые станции «Иртея». Установка российского телеком-обору
|19.05.2026
|
Все школы Мурманской области будут работать на ОС Astra Linux
Министерство образования и науки Мурманской области и АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астра
|13.04.2026
|
«Авито Работа»: в Мурманской области на фоне роста спроса на пасхальную продукцию спрос на пекарей вырос в полтора раза
я на выпуск праздничной продукции, прежде всего куличей. Особенно заметно эта динамика проявилась в Мурманской области, где число вакансий для пекарей выросло на 51% год к году, а средняя предл
|25.03.2026
|
МТС: Мурманская область вошла в топ регионов по количеству 5G устройств
МТС проанализировала востребованность 5G-смартфонов в России. Мурманская область вошла в топ регионов по числу работающих устройств с поддержкой 5G в сети
|18.03.2026
|
Мурманская область, «Сколтех» и Мурманский арктический университет объединяют усилия для развития науки и технологий в Арктике
Правительство Мурманской области, Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») и Мурманский арктичес
|03.03.2026
|
Россия возобновляет добычу необходимого электронике лития, который сейчас полностью закупается за рубежом
Начало опытно-промышленной добычи лития На Колмозерском месторождении лития в Мурманской области началась опытно-промышленная добыча. Работы ведет совместное предприятие «
|02.03.2026
|
МТС: за 2025 год объем вложений предприятий Мурманской области в системы видеоаналитики вырос в 3,7 раза
проанализировала ключевые тренды и востребованность популярных российских ИТ-решений среди компаний Мурманской области. За 2025 г. объем вложений предприятий региона в системы видеоаналитики вы
|11.11.2025
|
ИИ-помощник от «СберЗдоровья» поможет пациентам с артериальной гипертензией в Мурманской области
ская компания «СберЗдоровье» (входит в Индустрию здоровья Сбербанка) и Министерство здравоохранения Мурманской области внедрили ИИ-помощника для дистанционного наблюдения за пациентами с артери
|13.08.2025
|
«Билайн» и правительство Мурманской области запустили пилотный проект по ИИ-мониторингу дорожного хозяйства
В Мурманской области стартовал пилотный проект по автоматизированному мониторингу состояния дор
|10.06.2025
|
ЦИТ Мурманской области и «Систематика» займутся развитием комплексной и информационной безопасности в регионе
Центр информационных технологий (ЦИТ) Мурманской области и «Систематика», поставщик комплексных ИТ-решений и услуг, заключили партн
|06.06.2025
|
ЦИТ Мурманской области и «Систематика» займутся развитием комплексной и информационной безопасности в регионе
Центр информационных технологий (ЦИТ) Мурманской области и «Систематика», поставщик комплексных ИТ-решений и услуг, заключили партн
|10.04.2025
|
Innostage поможет Мурманской области подготовиться к кибериспытаниям
ИТ-компания Innostage заключила соглашение с Министерством цифрового развития Мурманской области для подготовки ИТ-инфраструктуры региона к открытым кибериспытаниям. «Кибе
|27.03.2025
|
«Авито» подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Мурманской области в сфере развития туризма, поддержки малого и среднего бизнеса и внедрения решений по искусственному интеллекту
«Авито» и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена
|24.02.2025
|
Витрина товаров «Сделано в Мурманской области» появилась на Ozon
етплейса: находить продукцию из интересующего региона. Чтобы разместить товары в разделе «Сделано в Мурманской области», местному производителю необходимо отправить заявку через Комитет по разв
|31.01.2025
|
Высокоскоростной интернет пришел в поселки на юге Мурманской области
30% благодаря прошедшей модернизации сети. Новая телеком‑инфраструктура появились в поселках на юге Мурманской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Инженеры «МегаФона» уста
|22.10.2024
|
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
м кругом. Образовательный проект в регионе будет реализован «Сбером» в партнерстве с правительством Мурманской области. Соответствующее соглашение подписали президент, председатель правления Сб
|26.09.2024
|
В Мурманской области вырос спрос на виртуальные рабочие места для удаленной работы
2024 г. спрос на такие решения вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мурманская область вошла в число регионов, где сервис для организации удалённых рабочих мест
|24.09.2024
|
«МегаФон» ускорил интернет в самом северном районе Мурманской области
рошедшей модернизации сети. Новые телеком-объекты появились в поселках на самой северной территории Мурманской области, расположенной за Полярным кругом. Об этом CNews сообщили представители «М
|24.05.2024
|
Мурманская область привлекла Innostage для развития кибербезопасности
ИТ-компания Innostage и руководство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представител
|16.05.2024
|
«МегаФон» ускорил интернет в четырех городах Мурманской области
«МегаФон» ускорил интернет для жителей четырех городов Мурманской области — Мончегорска, Ковдора, Кировска и Полярных зорь. Передача данных в смартфонах абонентов стала быстрее на 20%. Для этого технические специалисты оператора построили новые объ
|14.05.2024
|
Голосовой робот самостоятельно консультирует более 60% всех обращений граждан в ЕКЦ Минздрава Мурманской области
БФТ-Холдинга». Основной целью внедрения виртуального помощника контакт-центра в ИТ-контур Минздрава Мурманской области стало создание максимально удобных условий взаимодействия пациентов с меду
|19.03.2024
|
Сеть АЗС Мурманской области ВИТЭК отказалась от импортной системы управления бизнесом в пользу решения «1С:АЗС»
правления сетями АЗС, внедрила свое решение «1С:АЗС» в ВИТЭК — частной сети автозаправочных станций Мурманской области. Благодаря отечественной разработке было автоматизировано управление всей
|26.09.2023
|
«Мегафон» модернизировал LTE в городах Мурманской области
Более 40% населения Мурманской области получили доступ к мобильному интернету «Мегафона» на скорости до 40 Мбит/с
|15.09.2023
|
Центр информационных технологий Мурманской области мигрировал на отечественную систему видеоконференцсвязи Vinteo
дрению российского решения видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo в ГОБУ «Центр информационных технологий Мурманской области». Система продемонстрировала соответствие всем требованиям к качеству виде
|13.07.2023
|
Intelion Data Systems запустит первый в Мурманской области коммерческий ЦОД
РФ (АЗРФ) построит вычислительный дата-центр. Инвестиционный проект будет реализован на территории Мурманской области по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Су
|20.06.2023
|
Назначен новый директор МТС в Мурманской области
фровая экосистема МТС сообщает о назначении Екатерины Ивониной на должность директора филиала МТС в Мурманской области. Екатерина Ивонина, ранее руководившая департаментом маркетинга региона, б
|21.03.2023
|
«Росатом» и Мурманская область развивают портал обратной связи с жителями региона
Правительство Мурманской области и АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Роса
|23.11.2022
|
МТС расширила территорию покрытия сети интернета вещей в Мурманской области
МТС объявляет о расширении специальной энергоэффективной сети для интернета вещей в Мурманской области. Теперь сеть NB-IoT покрывает города, где расположены крупнейшие производс
|22.11.2022
|
Решения «Мегафона» помогут создать новый туристический кластер в Мурманской области
Аналитические данные «Мегафона» легли в основу развития транспортной и туристической инфраструктуры Мурманской области. Проанализировав передвижение жителей и гостей региона при помощи цифровых
|08.11.2022
|
МТС модернизировала сеть в Мурманской области
МТС сообщила о завершении масштабной программы модернизации сети на территории Мурманской области. Обновление телеком-оборудования позволило оператору повысить качество гол
|31.10.2022
|
Облачные решения для бизнеса набирают популярность в Мурманской области
МТС проанализировала спрос компаний на решения #CloudMTS в Мурманской области с начала 2022 г. Активнее всего услугами по переносу данных в облака интер
|19.10.2022
|
ГК 1520 оцифровала управление железнодорожной станции Тайбола в Мурманской области
Специалисты дивизиона ЖАТ группы компаний 1520 внедрили систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ на станции Тайбола Октябрьской железной дороги в Мурманской области. Проект и рабочую документацию подготовил «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520). Работы – часть программы экономического развития Арктической зоны. Система МПЦ-ЭЛ управляет стре
|22.06.2022
|
Правительство Мурманской области оптимизировало СЭД для взаимодействия по МЭДО 2.7.1
С 2009 г. в исполнительных органах государственной власти Мурманской области для работы с документами, служебной переписки и согласования проектов прав
|15.02.2022
|
При поддержке Росатома в Мурманской области запущена электронная система информирования жителей о реализации нацпроектов
Правительство Мурманской области и АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Роса
|08.12.2021
|
Мурманская область и «Ростелеком» расширяют сотрудничество
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подписали соглашен
|14.07.2021
|
Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона
Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Мурманской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и раз
|16.04.2021
|
Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис»
Министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Разживина подписала соглашение о сотрудничестве с разработчиком ро
|18.11.2020
|
«Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области
ых сегментов федеральных регистров медицинских работников (ФРМР) и медицинских организаций (ФРМО) в Мурманской области. Проект реализован на базе MDM-решения компании «N3.Управление нормативно-
|05.11.2020
|
«Netrika Интеграция» продолжила модернизацию вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области
«Netrika Интеграция» провела второй этап обновления аппаратно-технологической инфраструктуры МИАЦ Мурманской области. Рост мощности вычислительного кластера региона требуется для обеспечения
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ивонина Екатерина 28 28
|Чуйко Владимир 20 20
|Орловский Виктор 408 19
|Шадаев Максут 1210 18
|Лапин Тимур 17 17
|Путин Владимир 3454 16
|Чибис Андрей 36 14
|Носков Константин 241 13
|Бойко Елена 152 12
|Солодовников Денис 108 12
|Козлов Александр 71 12
|Стрельцов Андрей 62 12
|Рудзевич Мария 36 12
|Шайхутдинов Роман 116 12
|Распопин Николай 48 12
|Акимов Максим 192 12
|Чамара Денис 59 11
|Попов Сергей 166 11
|Иванов Алексей 163 11
|Раков Ярослав 51 11
|Албычев Александр 168 11
|Чернякова Елена 30 11
|Калина Роман 62 11
|Бутенко Юрий 65 11
|Комар Евгений 20 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Новиков Павел 113 11
|Песчанских Георгий 39 11
|Селиванов Дмитрий 52 11
|Ермолаев Артем 379 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Цариковский Федор 32 11
|Лопаткин Герман 104 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Власов Сергей 101 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Крюков Сергей 33 11
|Звягина Наталья 64 11
|Салбиев Алан 31 11
|Петрушин Андрей 110 11
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.