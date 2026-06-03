Россия - СЗФО - Мурманская область

«МегаФон» и Мурманская область договорились о развитии связи в Арктике «МегаФон» и правительство Мурманской области объявили о технологическом партнерстве. В числе приоритетных направлений с

МТС запустит в Мурманской области первые отечественные базовые станции «Иртея» Компания МТС к началу 2027 года разместит на своей сети мобильной связи в Мурманской области отечественные базовые станции «Иртея». Установка российского телеком-обору

Все школы Мурманской области будут работать на ОС Astra Linux Министерство образования и науки Мурманской области и АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астра

«Авито Работа»: в Мурманской области на фоне роста спроса на пасхальную продукцию спрос на пекарей вырос в полтора раза я на выпуск праздничной продукции, прежде всего куличей. Особенно заметно эта динамика проявилась в Мурманской области, где число вакансий для пекарей выросло на 51% год к году, а средняя предл

МТС: Мурманская область вошла в топ регионов по количеству 5G устройств МТС проанализировала востребованность 5G-смартфонов в России. Мурманская область вошла в топ регионов по числу работающих устройств с поддержкой 5G в сети

Мурманская область, «Сколтех» и Мурманский арктический университет объединяют усилия для развития науки и технологий в Арктике Правительство Мурманской области, Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») и Мурманский арктичес

Россия возобновляет добычу необходимого электронике лития, который сейчас полностью закупается за рубежом Начало опытно-промышленной добычи лития На Колмозерском месторождении лития в Мурманской области началась опытно-промышленная добыча. Работы ведет совместное предприятие «

МТС: за 2025 год объем вложений предприятий Мурманской области в системы видеоаналитики вырос в 3,7 раза проанализировала ключевые тренды и востребованность популярных российских ИТ-решений среди компаний Мурманской области. За 2025 г. объем вложений предприятий региона в системы видеоаналитики вы

ИИ-помощник от «СберЗдоровья» поможет пациентам с артериальной гипертензией в Мурманской области ская компания «СберЗдоровье» (входит в Индустрию здоровья Сбербанка) и Министерство здравоохранения Мурманской области внедрили ИИ-помощника для дистанционного наблюдения за пациентами с артери

«Билайн» и правительство Мурманской области запустили пилотный проект по ИИ-мониторингу дорожного хозяйства В Мурманской области стартовал пилотный проект по автоматизированному мониторингу состояния дор

ЦИТ Мурманской области и «Систематика» займутся развитием комплексной и информационной безопасности в регионе Центр информационных технологий (ЦИТ) Мурманской области и «Систематика», поставщик комплексных ИТ-решений и услуг, заключили партн

ЦИТ Мурманской области и «Систематика» займутся развитием комплексной и информационной безопасности в регионе Центр информационных технологий (ЦИТ) Мурманской области и «Систематика», поставщик комплексных ИТ-решений и услуг, заключили партн

Innostage поможет Мурманской области подготовиться к кибериспытаниям ИТ-компания Innostage заключила соглашение с Министерством цифрового развития Мурманской области для подготовки ИТ-инфраструктуры региона к открытым кибериспытаниям. «Кибе

«Авито» подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Мурманской области в сфере развития туризма, поддержки малого и среднего бизнеса и внедрения решений по искусственному интеллекту «Авито» и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена

Витрина товаров «Сделано в Мурманской области» появилась на Ozon етплейса: находить продукцию из интересующего региона. Чтобы разместить товары в разделе «Сделано в Мурманской области», местному производителю необходимо отправить заявку через Комитет по разв

Высокоскоростной интернет пришел в поселки на юге Мурманской области 30% благодаря прошедшей модернизации сети. Новая телеком‑инфраструктура появились в поселках на юге Мурманской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Инженеры «МегаФона» уста

Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом м кругом. Образовательный проект в регионе будет реализован «Сбером» в партнерстве с правительством Мурманской области. Соответствующее соглашение подписали президент, председатель правления Сб

В Мурманской области вырос спрос на виртуальные рабочие места для удаленной работы 2024 г. спрос на такие решения вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мурманская область вошла в число регионов, где сервис для организации удалённых рабочих мест

«МегаФон» ускорил интернет в самом северном районе Мурманской области рошедшей модернизации сети. Новые телеком-объекты появились в поселках на самой северной территории Мурманской области, расположенной за Полярным кругом. Об этом CNews сообщили представители «М

Мурманская область привлекла Innostage для развития кибербезопасности ИТ-компания Innostage и руководство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представител

«МегаФон» ускорил интернет в четырех городах Мурманской области «МегаФон» ускорил интернет для жителей четырех городов Мурманской области — Мончегорска, Ковдора, Кировска и Полярных зорь. Передача данных в смартфонах абонентов стала быстрее на 20%. Для этого технические специалисты оператора построили новые объ

Голосовой робот самостоятельно консультирует более 60% всех обращений граждан в ЕКЦ Минздрава Мурманской области БФТ-Холдинга». Основной целью внедрения виртуального помощника контакт-центра в ИТ-контур Минздрава Мурманской области стало создание максимально удобных условий взаимодействия пациентов с меду

Сеть АЗС Мурманской области ВИТЭК отказалась от импортной системы управления бизнесом в пользу решения «1С:АЗС» правления сетями АЗС, внедрила свое решение «1С:АЗС» в ВИТЭК — частной сети автозаправочных станций Мурманской области. Благодаря отечественной разработке было автоматизировано управление всей

«Мегафон» модернизировал LTE в городах Мурманской области Более 40% населения Мурманской области получили доступ к мобильному интернету «Мегафона» на скорости до 40 Мбит/с

Центр информационных технологий Мурманской области мигрировал на отечественную систему видеоконференцсвязи Vinteo дрению российского решения видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo в ГОБУ «Центр информационных технологий Мурманской области». Система продемонстрировала соответствие всем требованиям к качеству виде

Intelion Data Systems запустит первый в Мурманской области коммерческий ЦОД РФ (АЗРФ) построит вычислительный дата-центр. Инвестиционный проект будет реализован на территории Мурманской области по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Су

Назначен новый директор МТС в Мурманской области фровая экосистема МТС сообщает о назначении Екатерины Ивониной на должность директора филиала МТС в Мурманской области. Екатерина Ивонина, ранее руководившая департаментом маркетинга региона, б

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МТС расширила территорию покрытия сети интернета вещей в Мурманской области МТС объявляет о расширении специальной энергоэффективной сети для интернета вещей в Мурманской области. Теперь сеть NB-IoT покрывает города, где расположены крупнейшие производс

Решения «Мегафона» помогут создать новый туристический кластер в Мурманской области Аналитические данные «Мегафона» легли в основу развития транспортной и туристической инфраструктуры Мурманской области. Проанализировав передвижение жителей и гостей региона при помощи цифровых

МТС модернизировала сеть в Мурманской области МТС сообщила о завершении масштабной программы модернизации сети на территории Мурманской области. Обновление телеком-оборудования позволило оператору повысить качество гол

Облачные решения для бизнеса набирают популярность в Мурманской области МТС проанализировала спрос компаний на решения #CloudMTS в Мурманской области с начала 2022 г. Активнее всего услугами по переносу данных в облака интер

ГК 1520 оцифровала управление железнодорожной станции Тайбола в Мурманской области Специалисты дивизиона ЖАТ группы компаний 1520 внедрили систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ на станции Тайбола Октябрьской железной дороги в Мурманской области. Проект и рабочую документацию подготовил «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520). Работы – часть программы экономического развития Арктической зоны. Система МПЦ-ЭЛ управляет стре

Правительство Мурманской области оптимизировало СЭД для взаимодействия по МЭДО 2.7.1 С 2009 г. в исполнительных органах государственной власти Мурманской области для работы с документами, служебной переписки и согласования проектов прав

При поддержке Росатома в Мурманской области запущена электронная система информирования жителей о реализации нацпроектов Правительство Мурманской области и АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Роса

Мурманская область и «Ростелеком» расширяют сотрудничество Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подписали соглашен

Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Мурманской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и раз

Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» Министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Разживина подписала соглашение о сотрудничестве с разработчиком ро

«Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области ых сегментов федеральных регистров медицинских работников (ФРМР) и медицинских организаций (ФРМО) в Мурманской области. Проект реализован на базе MDM-решения компании «N3.Управление нормативно-