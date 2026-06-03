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Россия СЗФО Мурманская область

Россия - СЗФО - Мурманская область

СОБЫТИЯ


03.06.2026 «МегаФон» и Мурманская область договорились о развитии связи в Арктике

«МегаФон» и правительство Мурманской области объявили о технологическом партнерстве. В числе приоритетных направлений с
21.05.2026 МТС запустит в Мурманской области первые отечественные базовые станции «Иртея»

Компания МТС к началу 2027 года разместит на своей сети мобильной связи в Мурманской области отечественные базовые станции «Иртея». Установка российского телеком-обору
19.05.2026 Все школы Мурманской области будут работать на ОС Astra Linux

Министерство образования и науки Мурманской области и АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астра

13.04.2026 «Авито Работа»: в Мурманской области на фоне роста спроса на пасхальную продукцию спрос на пекарей вырос в полтора раза

я на выпуск праздничной продукции, прежде всего куличей. Особенно заметно эта динамика проявилась в Мурманской области, где число вакансий для пекарей выросло на 51% год к году, а средняя предл
25.03.2026 МТС: Мурманская область вошла в топ регионов по количеству 5G устройств

МТС проанализировала востребованность 5G-смартфонов в России. Мурманская область вошла в топ регионов по числу работающих устройств с поддержкой 5G в сети

18.03.2026 Мурманская область, «Сколтех» и Мурманский арктический университет объединяют усилия для развития науки и технологий в Арктике

Правительство Мурманской области, Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») и Мурманский арктичес
03.03.2026 Россия возобновляет добычу необходимого электронике лития, который сейчас полностью закупается за рубежом

Начало опытно-промышленной добычи лития На Колмозерском месторождении лития в Мурманской области началась опытно-промышленная добыча. Работы ведет совместное предприятие «
02.03.2026 МТС: за 2025 год объем вложений предприятий Мурманской области в системы видеоаналитики вырос в 3,7 раза

проанализировала ключевые тренды и востребованность популярных российских ИТ-решений среди компаний Мурманской области. За 2025 г. объем вложений предприятий региона в системы видеоаналитики вы
11.11.2025 ИИ-помощник от «СберЗдоровья» поможет пациентам с артериальной гипертензией в Мурманской области

ская компания «СберЗдоровье» (входит в Индустрию здоровья Сбербанка) и Министерство здравоохранения Мурманской области внедрили ИИ-помощника для дистанционного наблюдения за пациентами с артери
13.08.2025 «Билайн» и правительство Мурманской области запустили пилотный проект по ИИ-мониторингу дорожного хозяйства

В Мурманской области стартовал пилотный проект по автоматизированному мониторингу состояния дор
10.06.2025 ЦИТ Мурманской области и «Систематика» займутся развитием комплексной и информационной безопасности в регионе

Центр информационных технологий (ЦИТ) Мурманской области и «Систематика», поставщик комплексных ИТ-решений и услуг, заключили партн
06.06.2025 ЦИТ Мурманской области и «Систематика» займутся развитием комплексной и информационной безопасности в регионе

Центр информационных технологий (ЦИТ) Мурманской области и «Систематика», поставщик комплексных ИТ-решений и услуг, заключили партн
10.04.2025 Innostage поможет Мурманской области подготовиться к кибериспытаниям

ИТ-компания Innostage заключила соглашение с Министерством цифрового развития Мурманской области для подготовки ИТ-инфраструктуры региона к открытым кибериспытаниям. «Кибе
27.03.2025 «Авито» подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Мурманской области в сфере развития туризма, поддержки малого и среднего бизнеса и внедрения решений по искусственному интеллекту

«Авито» и правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена

24.02.2025 Витрина товаров «Сделано в Мурманской области» появилась на Ozon

етплейса: находить продукцию из интересующего региона. Чтобы разместить товары в разделе «Сделано в Мурманской области», местному производителю необходимо отправить заявку через Комитет по разв
31.01.2025 Высокоскоростной интернет пришел в поселки на юге Мурманской области

30% благодаря прошедшей модернизации сети. Новая телеком‑инфраструктура появились в поселках на юге Мурманской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Инженеры «МегаФона» уста
22.10.2024 Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом

м кругом. Образовательный проект в регионе будет реализован «Сбером» в партнерстве с правительством Мурманской области. Соответствующее соглашение подписали президент, председатель правления Сб
26.09.2024 В Мурманской области вырос спрос на виртуальные рабочие места для удаленной работы

2024 г. спрос на такие решения вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мурманская область вошла в число регионов, где сервис для организации удалённых рабочих мест

24.09.2024 «МегаФон» ускорил интернет в самом северном районе Мурманской области

рошедшей модернизации сети. Новые телеком-объекты появились в поселках на самой северной территории Мурманской области, расположенной за Полярным кругом. Об этом CNews сообщили представители «М
24.05.2024 Мурманская область привлекла Innostage для развития кибербезопасности

ИТ-компания Innostage и руководство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представител
16.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет в четырех городах Мурманской области

«МегаФон» ускорил интернет для жителей четырех городов Мурманской области — Мончегорска, Ковдора, Кировска и Полярных зорь. Передача данных в смартфонах абонентов стала быстрее на 20%. Для этого технические специалисты оператора построили новые объ
14.05.2024 Голосовой робот самостоятельно консультирует более 60% всех обращений граждан в ЕКЦ Минздрава Мурманской области

БФТ-Холдинга». Основной целью внедрения виртуального помощника контакт-центра в ИТ-контур Минздрава Мурманской области стало создание максимально удобных условий взаимодействия пациентов с меду
19.03.2024 Сеть АЗС Мурманской области ВИТЭК отказалась от импортной системы управления бизнесом в пользу решения «1С:АЗС»

правления сетями АЗС, внедрила свое решение «1С:АЗС» в ВИТЭК — частной сети автозаправочных станций Мурманской области. Благодаря отечественной разработке было автоматизировано управление всей

26.09.2023 «Мегафон» модернизировал LTE в городах Мурманской области

Более 40% населения Мурманской области получили доступ к мобильному интернету «Мегафона» на скорости до 40 Мбит/с
15.09.2023 Центр информационных технологий Мурманской области мигрировал на отечественную систему видеоконференцсвязи Vinteo

дрению российского решения видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo в ГОБУ «Центр информационных технологий Мурманской области». Система продемонстрировала соответствие всем требованиям к качеству виде
13.07.2023 Intelion Data Systems запустит первый в Мурманской области коммерческий ЦОД

РФ (АЗРФ) построит вычислительный дата-центр. Инвестиционный проект будет реализован на территории Мурманской области по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Су
20.06.2023 Назначен новый директор МТС в Мурманской области

фровая экосистема МТС сообщает о назначении Екатерины Ивониной на должность директора филиала МТС в Мурманской области. Екатерина Ивонина, ранее руководившая департаментом маркетинга региона, б
21.03.2023 «Росатом» и Мурманская область развивают портал обратной связи с жителями региона

Правительство Мурманской области и АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Роса
23.11.2022 МТС расширила территорию покрытия сети интернета вещей в Мурманской области

МТС объявляет о расширении специальной энергоэффективной сети для интернета вещей в Мурманской области. Теперь сеть NB-IoT покрывает города, где расположены крупнейшие производс
22.11.2022 Решения «Мегафона» помогут создать новый туристический кластер в Мурманской области

Аналитические данные «Мегафона» легли в основу развития транспортной и туристической инфраструктуры Мурманской области. Проанализировав передвижение жителей и гостей региона при помощи цифровых
08.11.2022 МТС модернизировала сеть в Мурманской области

МТС сообщила о завершении масштабной программы модернизации сети на территории Мурманской области. Обновление телеком-оборудования позволило оператору повысить качество гол
31.10.2022 Облачные решения для бизнеса набирают популярность в Мурманской области

МТС проанализировала спрос компаний на решения #CloudMTS в Мурманской области с начала 2022 г. Активнее всего услугами по переносу данных в облака интер
19.10.2022 ГК 1520 оцифровала управление железнодорожной станции Тайбола в Мурманской области

Специалисты дивизиона ЖАТ группы компаний 1520 внедрили систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ на станции Тайбола Октябрьской железной дороги в Мурманской области. Проект и рабочую документацию подготовил «Ленгипротранс» (входит в ГК 1520). Работы – часть программы экономического развития Арктической зоны. Система МПЦ-ЭЛ управляет стре
22.06.2022 Правительство Мурманской области оптимизировало СЭД для взаимодействия по МЭДО 2.7.1

С 2009 г. в исполнительных органах государственной власти Мурманской области для работы с документами, служебной переписки и согласования проектов прав
15.02.2022 При поддержке Росатома в Мурманской области запущена электронная система информирования жителей о реализации нацпроектов

Правительство Мурманской области и АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Роса
08.12.2021 Мурманская область и «Ростелеком» расширяют сотрудничество

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский подписали соглашен
14.07.2021 Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона

Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Мурманской области подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и раз
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис»

Министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Разживина подписала соглашение о сотрудничестве с разработчиком ро
18.11.2020 «Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области

ых сегментов федеральных регистров медицинских работников (ФРМР) и медицинских организаций (ФРМО) в Мурманской области. Проект реализован на базе MDM-решения компании «N3.Управление нормативно-
05.11.2020 «Netrika Интеграция» продолжила модернизацию вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области

«Netrika Интеграция» провела второй этап обновления аппаратно-технологической инфраструктуры МИАЦ Мурманской области. Рост мощности вычислительного кластера региона требуется для обеспечения


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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 44
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 41
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 38
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 33
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Microsoft Corporation 25775 17
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 16
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Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 12
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МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 11
9594 11
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ВымпелКом - Поларком 17 10
Huawei 4676 10
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Telegram Group 2940 9
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 8
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 8
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 8
МегаФон - Мобиком 230 8
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Softline - Софтлайн 3743 8
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 8
Oracle Corporation 7074 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 8
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 7
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 7
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 7
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 7
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 7
БАРС Груп 579 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 30
МТС Трэвел - MTS Travel 292 16
Почта России ПАО 2370 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 13
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 10
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Еврохим МХК - Ковдорский ГОК - Ковдорский горно-обогатительный комбинат 16 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Россети Ленэнерго 1699 8
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ФосАгро 176 6
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Союз пенсионеров России 9 1
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Национальный Союз Водоканалов 2 1
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Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
Электрокабель 13 1
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Дружественный Рунет 11 1
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АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 162
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 145
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 125
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 114
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 98
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 77
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 75
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 71
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 67
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 64
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 50
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 48
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 45
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 42
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 42
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 40
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 38
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 36
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 34
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 34
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 34
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 30
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 30
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 28
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 27
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 26
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 26
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 26
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 25
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 25
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 44
Linux OS 11533 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
Microsoft Windows 16882 17
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 15
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 13
МегаФон - GSMЛайт 50 13
Google Android 15243 12
МТС Big Data 324 11
Apple iOS 8583 11
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 10
Apple iPhone 6 4861 10
Microsoft Windows 2000 8678 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
Microsoft Office 4170 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
Docsvision СЭД - ECM-система 249 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 6
FreePik 1841 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 4
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 4
Microsoft Windows Server 2003 571 4
Microsoft Office 2007 265 4
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 4
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 4
ЭОС АРМ руководителя 79 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Ивонина Екатерина 28 28
Чуйко Владимир 20 20
Орловский Виктор 408 19
Шадаев Максут 1210 18
Лапин Тимур 17 17
Путин Владимир 3454 16
Чибис Андрей 36 14
Носков Константин 241 13
Бойко Елена 152 12
Солодовников Денис 108 12
Козлов Александр 71 12
Стрельцов Андрей 62 12
Рудзевич Мария 36 12
Шайхутдинов Роман 116 12
Распопин Николай 48 12
Акимов Максим 192 12
Чамара Денис 59 11
Попов Сергей 166 11
Иванов Алексей 163 11
Раков Ярослав 51 11
Албычев Александр 168 11
Чернякова Елена 30 11
Калина Роман 62 11
Бутенко Юрий 65 11
Комар Евгений 20 11
Приданкин Андрей 30 11
Новиков Павел 113 11
Песчанских Георгий 39 11
Селиванов Дмитрий 52 11
Ермолаев Артем 379 11
Евстигнеев Сергей 21 11
Цариковский Федор 32 11
Лопаткин Герман 104 11
Герасимюк Максим 20 11
Власов Сергей 101 11
Ляшенко Сергей 29 11
Крюков Сергей 33 11
Звягина Наталья 64 11
Салбиев Алан 31 11
Петрушин Андрей 110 11
Россия - РФ - Российская федерация 166167 492
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 266
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 234
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 188
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 187
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 181
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 174
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 160
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 156
Россия - СЗФО - Псковская область 697 149
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 149
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 145
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 110
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 108
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 87
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 83
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 82
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 78
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 77
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 70
Россия - УФО - Челябинская область 1512 67
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 66
Россия - УФО - Свердловская область 1951 65
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 64
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 63
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 62
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 61
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 60
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 58
Россия - ЦФО - Курская область 751 57
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 57
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 56
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 56
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 55
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 54
Россия - УФО - Тюменская область 1365 54
Россия - ПФО - Самарская область 1577 52
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 51
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 50
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 49
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 242
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 108
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 107
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 86
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 70
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 63
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 58
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 56
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 56
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 54
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 38
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 37
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 34
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 31
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 23
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 22
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 22
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 22
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 21
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 21
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 21
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 20
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 18
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 18
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 17
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 17
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 16
Энергетика - Energy - Energetically 5855 16
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 21
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
Regnum - Регнум 114 4
Ведомости 1466 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Российская газета 290 2
Царьград - телеканал 29 2
NEWSru.com 229 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 770 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Деловой Петербург 40 1
National Geographic 95 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
ТАСС Телеком 38 1
ComputerWire 51 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 1
Москва Медиа - Москва Доверие - Столица плюс 3 1
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
FT - Financial Times 1296 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 31
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 6
Рустелеком ТК 305 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
SimilarWeb 62 1
Future Workplace 4 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
TAdviser 100 5 1
Grand View Research 25 1
Synergy Research Group 48 1
CNews Мишень 186 1
Автостат 55 1
The Network 8 1
Сбер - СберДанные 4 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
INFOLine-Аналитика 78 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
РАН - Российская академия наук 2122 5
МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 11 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 2
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 2
Минздрав РФ - НМИЦ РК ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии 4 2
РАН ИОНХ - Институт общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова 7 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
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