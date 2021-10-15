Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Мурманская область
Публикаций - 310, упоминаний - 491
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 17
|Путин Владимир 1840 6
|Чибис Андрей 20 5
|Низомиддинов Олег 12 5
|Шадаев Максут 384 4
|Качанов Олег 58 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Смирнов Дмитрий 56 3
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Ухов Дмитрий 14 3
|Харламова Наталья 3 3
|Дубовсков Андрей 82 3
|Патока Андрей 96 3
|Говорунов Александр 12 2
|Радченко Александр 6 2
|Родионов Андрей 11 2
|Ушацкий Андрей 101 2
|Новодворский Алексей 95 2
|Лопатухин Дмитрий 16 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Бадалов Андрей 23 2
|Осеевский Михаил 227 2
|Носков Константин 203 2
|Суслов Константин 19 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Греф Герман 212 2
|Федоров Андрей 15 2
|Иванов Олег 124 2
|Широков Александр 18 2
|Кочетков Владислав 142 2
|Кисляков Евгений 83 2
|Белов Андрей 7 2
|Слободин Михаил 55 2
|Липов Андрей 50 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Соколов Алексей 123 1
|Бойко Елена 151 1
|Тихонова Кристина 44 1
|Филатов Андрей 99 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786143, в очереди разбора - 689819.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786143, в очереди разбора - 689819.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru