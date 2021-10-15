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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - СЗФО - Мурманская область


15.10.2021 «Мегафон» создал новый сервис для вахтовиков 1
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах 1
17.09.2021 К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг» 1
17.09.2021 Более 10% избирателей уже успешно проголосовали на федеральной платформе 1
13.09.2021 «Акрон» за год полностью перешел на закупки ТМЦ для основных производств через электронную торговую площадку 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
24.08.2021 «Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих 1
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 1
19.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры дистанционного электронного голосования 1
16.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ 1
14.07.2021 Tele2 и правительство Мурманской области ускорят цифровизацию региона 6
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
02.04.2021 Василий Пушкин: объединение усилий бизнеса и государства способствует развитию ИТ-сферы в период пандемии 1
23.03.2021 «Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux 1
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году 1
15.01.2021 Жители Калмыкии смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 онлайн 1
04.12.2020 СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис» 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 3
18.11.2020 «Нетрика» создала региональные сегменты ФРМО и ФРМР ЕГИСЗ в Мурманской области 4
05.11.2020 «Netrika Интеграция» продолжила модернизацию вычислительного кластера МИАЦ Мурманской области 3
19.10.2020 «Netrika Интеграция» поучаствовала в обновлении ИТ-инфраструктуры медучреждений Мурманской области 4
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 2
10.09.2020 Ростех проведет серию региональных роадшоу по нацпроектам 1
21.07.2020 Росатом зарегистрировал в Роспатенте «умный город» 1
15.06.2020 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД 1
14.05.2020 «Техносерв консалтинг» и ВТБ реализуют проект по созданию цифровой ипотеки 1
14.04.2020 Сбербанк удвоил число пользователей школьной цифровой платформы 1
09.04.2020 Сбербанк: доля безналичных платежей в России превысила 53,1% 1
05.03.2020 Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor 1
27.01.2020 В России резко вырос спрос на дорогих ИТ-специалистов 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
22.11.2019 «Билайн», МТС и «Мегафон» отказались от госмиллиардов на покрытие автодорог связью 1
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
11.11.2019 В базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» включены 30 новых решений 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
06.09.2019 «Автоматика» обеспечит работу 30 цифровых избирательных участков 8 сентября 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1

Публикаций - 310, упоминаний - 491

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 37
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 22
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 13
Digital Design - Диджитал Дизайн 386 13
Docsvision - ДоксВижн 814 10
Microsoft Corporation 11628 8
Huawei 2750 7
МегаФон ПетерСтар 154 6
Netrika - Нетрика 84 6
Барс груп 402 6
Скай Линк - Skylink 548 5
Крок 1230 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 5
Синтерра - Synterra 602 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 4
МТС Северо-Запад 45 4
Восход ФГБУ НИИ 368 4
Softline - Софтлайн 1507 4
Navitel - Навител Навигатор 255 4
Facebook 3796 3
Samsung Electronics 5878 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 3
Apple Inc - Эппл Рус 7861 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 3
3934 3
Oracle Corporation 3466 3
Nokia Corporation 2546 3
SAP SE 3272 3
Сван 20 3
Ericsson 899 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 3
IBM 3677 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
VK - Mail.ru Group 2508 2
Yandex - Яндекс 4129 2
Почта России ПАО 1586 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 7
РЖД - Российские железные дороги 1093 5
Авангард - Акционерный коммерческий банк 93 4
ФосАгро 59 3
Евросеть 939 3
DST Global 165 2
НСТТ Белитон 7 2
Лардекс - Lardex Group 7 2
ФосАгро - Апатит 16 2
Сбербанк Северо-Западный банк 68 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Северсталь ПАО 206 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 2
Центргазстрой 1 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
Кировский завод 26 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 44 1
Мособлбанк 17 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
ESW Capital 5 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Аэронавигация Северо-Запада 2 1
Магнит аптека 4 1
МБА-Москва Банк 7 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 163 1
Volvo Cars 155 1
РусГидро ПАО 129 1
Кредит Европа банк 29 1
Храброво - Международный аэропорт Калининград 7 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 1
HeadHunter Group - HH Group 339 1
Трансойл 12 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 32
Правительство РФ 2226 20
Правительство Мурманской области 16 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 11
Президент Российской Федерации 1447 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
Администрация Президента РФ 274 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 4
Правительство Ставропольского края 23 3
Правительство Самарской области 48 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 3
Правительство Москвы 660 3
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Администрация Смоленской области 19 2
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 164 2
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 2
Правительство Республики Коми 19 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 1
Национальный Союз Водоканалов 2 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 32
3G - Стандарт мобильной связи 3835 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 7
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 6
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 6
LTE-смартфон 138 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Безопасный город 348 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 41 3
Big Data - Большие данные 1136 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
ARM64 - Архитектура процессора 1023 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 790 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 2
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 133 2
Электроника 65 2
УУС - Универсальные услуги связи 29 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 15
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 10
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 9
Microsoft Windows 10 6810 7
Apple iOS 5744 5
Linux OS 4386 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ЭОС Дело СЭД 649 4
Google Android 10752 4
Microsoft Office 2004 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 3
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 3
Apple iPhone 5 710 3
Apple iPad mini 375 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 3
VK - Mail.ru Одноклассники 864 3
Apple iPad 3263 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 2
Google YouTube - Видеохостинг 1833 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 283 2
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 2
Microsoft SQL Server 814 2
Tizen OS - Linux 215 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 2
СП.АРМ 18 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
МТС 3G-сеть 86 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 2
Softline DeskWork 55 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 119 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft Windows 876 1
Apple macOS 944 1
Орловский Виктор 229 17
Путин Владимир 1840 6
Чибис Андрей 20 5
Низомиддинов Олег 12 5
Шадаев Максут 384 4
Качанов Олег 58 4
Никифоров Николай 1126 3
Смирнов Дмитрий 56 3
Медведев Дмитрий 1437 3
Ухов Дмитрий 14 3
Харламова Наталья 3 3
Дубовсков Андрей 82 3
Патока Андрей 96 3
Говорунов Александр 12 2
Радченко Александр 6 2
Родионов Андрей 11 2
Ушацкий Андрей 101 2
Новодворский Алексей 95 2
Лопатухин Дмитрий 16 2
Скворцова Вероника 51 2
Бадалов Андрей 23 2
Осеевский Михаил 227 2
Носков Константин 203 2
Суслов Константин 19 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Греф Герман 212 2
Федоров Андрей 15 2
Иванов Олег 124 2
Широков Александр 18 2
Кочетков Владислав 142 2
Кисляков Евгений 83 2
Белов Андрей 7 2
Слободин Михаил 55 2
Липов Андрей 50 1
Мишустин Михаил 302 1
Валяева Елизавета 72 1
Соколов Алексей 123 1
Бойко Елена 151 1
Тихонова Кристина 44 1
Филатов Андрей 99 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 144
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 89
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 79
Россия - СЗФО - Карелия Республика 323 78
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 73
Россия - СЗФО - Архангельская область 368 68
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 66
Россия - СЗФО - Новгородская область 303 66
Россия - СЗФО - Псковская область 330 66
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 49
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 275 44
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 43
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 36
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 36
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 34
Россия - ЦФО - Курская область 342 32
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 30
Россия - СФО - Кемеровская область 496 29
Россия - СФО - Омская область 395 29
Россия - УФО - Свердловская область 822 29
Россия - УФО - Челябинская область 674 28
Россия - ЦФО - Калужская область 584 28
Россия - СФО - Иркутская область 565 28
Россия - ЦФО - Тульская область 760 27
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 27
Россия - СФО - Республика Алтай 712 26
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 26
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 26
Россия - ДФО - Сахалинская область 445 26
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 26
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 25
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 24
Россия - ЦФО - Костромская область 234 24
Россия - СФО - Новосибирская область 843 24
Россия - СФО - Томская область 436 23
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 23
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 23
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 23
Россия - ЦФО - Рязанская область 320 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
Региональное законодательство 45 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 6
Информационное общество - Государственная программа 282 6
Федеральное законодательство 254 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 4
Образование в России 381 4
POI - points of interest 60 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 2
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 30 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 2
НКО - Некоммерческая организация 91 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 44 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 13 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 119 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 12 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 47 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Русский язык 1028 1
Русский мост - Мост на остров Русский 1 1
СаНПиН - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 10 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 3
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 1
НТВ - Телекомпания 170 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
Российская газета 92 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
CNews Analytics 2006 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 3
IDC - International Data Corporation 2797 1
Juniper Research 280 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
Future Workplace 4 1
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
The Network 3 1
Сбербанк СберДанные 4 1
AC&M Consulting 70 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 92 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
ТГУ - Томский государственный университет 67 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 14 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 6 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Цифровая прокачка региона 22 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46513.
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