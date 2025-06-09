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Акрон СЗФК Северо-Западная фосфорная компания


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 На СЗФК заработал «Мобильный обходчик» 1
04.10.2024 «Северо-Западная Фосфорная Компания» открыла ИT-лабораторию в Мурманском Арктическом университете 3
05.03.2024 Крупнейший российский производитель удобрений мигрировал с SAP на систему собственной разработки 2
19.12.2022 «Акрон» внедряет единую корпоративную информационную систему в СЗФК 4
13.09.2021 «Акрон» за год полностью перешел на закупки ТМЦ для основных производств через электронную торговую площадку 2
09.11.2020 Группа «Акрон» внедрила систему слежения за железнодорожным парком 1
18.12.2018 «Акрон» внедрил систему спутникового мониторинга транспорта 1
25.01.2018 СЗФК внедряет АСУ ремонтами и обслуживанием оборудования 1

Публикаций - 8, упоминаний - 15

Акрон СЗФК и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5336 1
СКАУТ 77 1
8505 1
Акрон ГК - Acron 57 7
Акрон ГК - Дорогобуж 16 3
ФосАгро 129 1
Газпром ПАО 1370 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 220 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 145 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 817 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Транснефть 313 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 613 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
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Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3498 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11582 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11911 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6889 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3018 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11435 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16382 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4907 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2236 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2887 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10611 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7056 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 616 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1959 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 822 1
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2630 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30652 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10706 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 438 1
Акрон ГК - ИСА ERP-система 13 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 1
Мобильный обходчик 23 1
Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 21 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2802 1
SAP C4C - SAP Cloud for Customer 11 1
Вицентий Александр 1 1
Лебедев Александр 41 1
Островская Ольга 1 1
Риль Андрей 1 1
Гузанов Денис 13 1
Баландин Дмитрий 2 1
Фахрисламова Инна 2 1
Богдан Игорь 1 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 700 3
Россия - РФ - Российская федерация 149539 3
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 319 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 781 1
Америка Латинская 1842 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17503 1
Азия Южная 105 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2921 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 505 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14174 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 742 1
МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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