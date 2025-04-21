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Гузанов Денис
Гузанов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Zebra Technologies 145 2
|Fingers Media 2 2
|SAP SE 5319 1
|1С 8393 1
|Qlik - QlikTech 160 1
|Naumen - Наумен 639 1
|Акрон ГК - Acron 53 11
|Акрон ГК - Дорогобуж 15 3
|Россети Ленэнерго 1700 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
|Акрон СЗФК - Северо-Западная фосфорная компания 7 1
|Шестакова Ольга 1 1
|Дмитриев Роман 3 1
|Павлова Надежда 1 1
|Налитова Мария 1 1
|Лебедев Александр 31 1
|Яскевич Михаил 3 1
|Фахрисламова Инна 2 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Богдан Игорь 1 1
|Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 312 6
|Россия - РФ - Российская федерация 147572 3
|Россия - ЦФО - Смоленская область 496 3
|Россия - СЗФО - Новгородская область 656 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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