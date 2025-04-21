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Гузанов Денис



21.04.2025 В ПАО «Дорогобуж» внедрен «цифровой входной контроль» ТМЦ 1
20.08.2024 «Акрон» внедрил сервис «Цифровая командировка» 1
19.07.2024 «Акрон» внедрила систему мобильного обходчика на всех основных производствах 1
05.03.2024 «Акрон» внедрила CRM-систему собственной разработки 1
30.11.2023 «Акрон» развивает внутренний электронный документооборот 1
13.09.2021 Группа «Акрон» оптимизирует расходы с Qlik 1
03.08.2021 «Акрон» оптимизирует расходы на основе бизнес-аналитики 1
09.11.2020 Группа «Акрон» внедрила систему слежения за железнодорожным парком 1
09.09.2020 В «Дорогобуже» заработал «Мобильный обходчик» 1
01.09.2020 «Акрон» запустила собственную электронную торговую площадку на базе технологий Naumen 1
02.04.2020 В «Акроне» заработал «Мобильный обходчик» 1
10.06.2019 Денис Гузанов - Как трансформировать бизнес, когда у вас ERP собственной разработки и активы по всему миру? 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Гузанов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Zebra Technologies 145 2
Fingers Media 2 2
SAP SE 5319 1
8393 1
Qlik - QlikTech 160 1
Naumen - Наумен 639 1
Акрон ГК - Acron 53 11
Акрон ГК - Дорогобуж 15 3
Россети Ленэнерго 1700 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
Акрон СЗФК - Северо-Западная фосфорная компания 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2993 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4835 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31516 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6797 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11329 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12195 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12751 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13576 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11407 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5874 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 508 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6982 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 772 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 803 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1472 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 412 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12351 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 452 1
Стандартизация - Standardization 2163 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 427 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16033 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5587 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2584 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11267 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14442 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 760 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 128 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 379 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 904 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 779 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 608 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6249 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1090 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24804 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1931 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10509 1
Мобильный обходчик 21 4
Акрон ГК - ИСА ERP-система 13 4
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 168 2
Qlik Sense 42 2
Naumen SRM - Naumen Supplier Relationship Management - Naumen SRM GPMS Управление закупками 7 1
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 20 1
SAP C4C - SAP Cloud for Customer 11 1
1С:ERP Управление предприятием 584 1
Шестакова Ольга 1 1
Дмитриев Роман 3 1
Павлова Надежда 1 1
Налитова Мария 1 1
Лебедев Александр 31 1
Яскевич Михаил 3 1
Фахрисламова Инна 2 1
Кириченко Игорь 49 1
Богдан Игорь 1 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 312 6
Россия - РФ - Российская федерация 147572 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 496 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 656 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13928 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4103 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1263 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1977 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2054 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19007 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2450 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6062 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5543 1
Экономический эффект 1099 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3213 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3079 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6132 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7179 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2543 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7101 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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