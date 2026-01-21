Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189284
ИКТ 14624
Организации 11337
Ведомства 1493
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26552
Персоны 82060
География 3010
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2753
Мероприятия 878

Акрон ГК ИСА ERP-система


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


21.01.2026 В «Акроне» внедрена система цифрового входного контроля товарно-материальных ценностей 2
23.06.2025 Группа «Акрон» запускает Acron SuperApp — единый доступ к корпоративным сервисам с ИИ-помощником 1
21.04.2025 В ПАО «Дорогобуж» внедрен «цифровой входной контроль» ТМЦ 2
19.07.2024 «Акрон» внедрила систему мобильного обходчика на всех основных производствах 1
10.04.2024 «НПЦ «Акрон инжиниринг» переходит на российскую платформу для проектирования производств группы «Акрон» 1
28.03.2024 «Акрон» внедрила «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации 1
20.07.2023 НПЦ «Акрон инжиниринг» приступил к эксплуатации системы электронного инженерного документооборота 1
07.04.2023 Группа «Акрон» внедряет единую корпоративную информационную систему в АО «ВКК» 1
19.12.2022 «Акрон» внедряет единую корпоративную информационную систему в СЗФК 1
25.10.2021 «Акрон» ускорил заключение договоров с контрагентами более чем в два раза 1
03.08.2021 «Акрон» оптимизирует расходы на основе бизнес-аналитики 1
09.11.2020 Группа «Акрон» внедрила систему слежения за железнодорожным парком 1
01.09.2020 «Акрон» запустила собственную электронную торговую площадку на базе технологий Naumen 1
02.04.2020 В «Акроне» заработал «Мобильный обходчик» 1
09.12.2019 «Акрон» внедряет информационную систему управления складом 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

Акрон ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Акрон ГК - Аркон Диджитал - Acron Digital - АйТиОфис 16 7
9067 2
Акрон ГК - Акрон инжиниринг НПЦ 2 2
Naumen - Наумен 689 1
Zebra Technologies 147 1
Intermech - Интермех НПП 24 1
Fingers Media 2 1
Акрон ГК - Acron 61 14
Акрон ГК - Дорогобуж 18 4
Акрон СЗФК - Северо-Западная фосфорная компания 9 3
Федеральное казначейство России 1879 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34037 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73583 3
Инжиниринг - технические консультационные услуги 458 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 227 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 445 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13374 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3137 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 691 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7315 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 2
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 119 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 2
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 102 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13022 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 901 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2131 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1451 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1489 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5284 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 993 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5745 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 558 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 846 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1372 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1089 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3000 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2866 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 554 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 1
Мобильный обходчик 25 3
Intermech - IPS PLM - Intermech Professional Solutions 6 2
Акрон ГК - Аркон Диджитал - Acron SuperApp 1 1
Нанософт - nanoCAD 116 1
CSoft Model Studio CS 20 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 186 1
Qlik Sense 42 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 37 1
Naumen SRM - Naumen Supplier Relationship Management - Naumen SRM GPMS Управление закупками 7 1
Гузанов Денис 16 7
Яскевич Михаил 5 2
Колосовский Андрей 3 2
Баландин Дмитрий 2 2
Чеботарев Сергей 5 1
Пупов Александр 1 1
Ерофеев Сергей 2 1
Симаков Павел 2 1
Кириченко Игорь 52 1
Матвеев Александр 18 1
Фахрисламова Инна 2 1
Вавилов Павел 1 1
Богдан Игорь 1 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 336 5
Россия - РФ - Российская федерация 157808 4
Россия - ЦФО - Смоленская область 524 2
Беларусь - Белоруссия 6057 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1662 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 732 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 691 1
Россия - УФО - Пермский край - ВМКМС - Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей 5 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 780 2
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 84 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10385 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15202 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 36 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413904, в очереди разбора - 728682.
Создано именных указателей - 189284.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще