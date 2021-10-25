«Акрон» ускорил заключение договоров с контрагентами более чем в два раза

Группа «Акрон», один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и мире, в рамках реализации ИТ-стратегии внедрила модуль «Конструктор договора» в корпоративной ERP-системе ИСА, что позволило значительно ускорить процесс заключения договоров компаниями Группы.

Для реализации «Конструктора договора» Группой по планированию и организации бизнес-процессов совместно с департаментом ИТ был выбран метод автоматической генерации договоров в системе ИСА на основании типовых форм, разработанных юридическим департаментом и всеми заинтересованными подразделениями компании. При формировании нового договора в корпоративной системе ИСА пользователь вносит информацию о контрагенте и выбирает необходимую типовую форму, на основании чего система автоматически создает готовый к согласованию договор и при необходимости формирует закупочную спецификацию.

По результатам использования «Конструктора договора» за 2020-2021 гг. сроки заключения договоров уменьшились более чем в два раза.

«В рамках задачи по автоматизации процесса заключения договоров Юридическим управлением была проанализирована сложившаяся в Группе «Акрон» практика, учтены рекомендации Департамента по закупкам и иных профильных подразделений, в результате чего были разработаны 20 стандартных форм договоров, охватывающих все возможные сферы закупок – поставку, оказание услуг, а также выполнение работ. Внутри каждой группы договоров были предусмотрены различные типовые условия – в зависимости от специфики закупки. Для срочных закупок были подготовлены упрощенные формы. Порядок использования разработанных типовых форм договоров был подробно регламентирован в локальном акте компании», – рассказал Павел Вавилов, руководитель Юридического управления ПАО «Акрон».