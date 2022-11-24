Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Управление договорами Управление договорной деятельностью Управление договорным процессом Управление договорной документацией Договорная работа Contract management

Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management


24.11.2022 8 причин выбрать ТУРБО ERP для корпоративного управления 1
24.11.2022 Константин Истомин -

Константин Истомин, Directum: Компании не готовы вкладываться в импортозамещение ради галочки

 1
19.10.2022 Топ-5 причин, по которым давно пора автоматизировать проверку контрагентов и клиентов 1
06.10.2022 Константин Истомин, исполнительный директор Directum: «No-, low-, hard-code. Где остановиться?» 1
23.09.2022 Как правильно расставить приоритеты при внедрении RPA 1
14.09.2022 В Directum RX появилась возможность быстрой проверки контрагентов с помощью API «Контур.фокуса» 2
13.09.2022 Агрохолдинг «Эконива» согласует договоры в системе Directum RX 1
12.07.2022 Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России минимизировала финансовые риски работы с недобросовестными поставщиками с помощью Directum RX 1
16.05.2022 Компания Bonduelle сократила бумажный документооборот с помощью Directum RX 1
25.04.2022 Цифровизация может увеличить выручку промышленного предприятия на 15% 1
11.04.2022 Softline помогла автоматизировать бизнес-процессы компании «Хлебпром» 1
23.12.2021 «Газпром добыча Ямбург» перешел на Directum RX 1
22.11.2021 Химический холдинг «Алмаз групп» перешел на «1С:ERP» 1
31.08.2021 «Уралэлектро» сократила время обработки заказа при помощи автоматизации 1
17.08.2021 ФК «Динамо-Москва» перешел на автоматическую проверку клиентов и поставщиков с помощью «API Контур.Фокуса» 1
12.08.2021 Почему облачные провайдеры снижают стоимость сервисов, и как это сказывается на их надежности 1
04.08.2021 СЭД ТЕЗИС помогла «БАТ Россия» цифровизировать контракт-менеджмент, организовать электронный архив и повысить уровень автоматизации 1
02.08.2021 «Эдит про» автоматизирует процесс технологического присоединения «Ленэнерго» 1
16.06.2021 «Decathlon Россия» настроила автоматическую проверку контрагентов с помощью API «Контур.Фокуса» 1
30.04.2021 «Сберкорус» автоматизировала документооборот для аграрной группы «Каменское — Шатовка» 1
05.04.2021 «Ланит» внедрил электронный документооборот в ГУО МИД России на базе СЭД «Landocs: Экспресс» 1
02.04.2021 Экспертиза: как понять, что ваша СЭД безнадежно устарела? 1
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 1
09.11.2020 Мишень CNews: BPM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке BPM 1
23.10.2020 Андрей Чепакин, ELMA: Справедливая цена именной лицензии BPM — 10 тыс. рублей 1
22.09.2020 Минприроды России оптимизирует документооборот с помощью Directum 1
15.09.2020 «Портал-Юг» и металлургический завод Балаково завершили проект автоматизации на базе «1С:ERP Управление предприятием» 1
18.05.2020 «Корус консалтинг» внедряет корпоративный мессенджер eXpress 1
31.03.2020 Conde Nast создает информационное пространство на базе Directum 1
17.02.2020 ГК «Корус консалтинг» внедрила облачную CRM в компании «Абамет» 1
29.01.2020 «Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг ЭДО 1
13.11.2019 Евгений Абакумов, ИТ-директор Росатома — в интервью CNews -

Хорошо относимся к российскому ИТ-рынку и развиваем инсорс-разработку

 1
12.11.2019 Дмитрий Раскевич, «Первая Форма» -

СЭД, ECM и CRM-системы вымирают, их поглощает BPM

 1
15.10.2019 ГК ITPS провела трансформацию системы управления УК «Татбурнефть» 1
13.05.2019 Directum выпустила решение по проверке контрагентов 1
24.04.2019 «Корус консалтинг» создал для «Траско» CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 1
27.03.2019 ГК «Картли» завершила внедрение «1С:ERP Управление предприятием 2» 1
18.03.2019 «Майтэк» внедрила DirectumRX в ГК «Ключевые системы и компоненты» 1
17.12.2018 «Первый Бит» ускорил документооборот в ПСТ 1
23.11.2018 Российское подразделение Glenmark внедрило систему DirectumRX 1

Публикаций - 288, упоминаний - 311

Управление договорами упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 4
ФОРС - Центр разработки 551 2
Softline - Софтлайн 2032 1
Yandex - Яндекс 5551 1
Telegram Group 999 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 135 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
TerraLink - ТерраЛинк 259 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Цифровые Закупочные Сервисы 4 1
Газпром ПАО 1144 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 108 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 112 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
Enron - Enrongate 121 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 23
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 2
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 906 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 1
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 635 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 1
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 1
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 471 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2305 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 730 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1013 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD 674 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 7
Microsoft Office 3405 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 2
Microsoft Windows 2000 12612 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 534 2
Linux OS 8153 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 166 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 246 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 109 1
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 252 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 5
Россия - Сибирь 2004 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 2
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Казахстан - Республика 4750 2
Россия - ПФО - Казань 2333 2
Армения - Республика 1352 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 22
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1736 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 379 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще