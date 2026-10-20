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Гуляев Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Гуляев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13957 1
|Березин Андрей 2 1
|Мамедов Рамиз 1 1
|Затравин Николай 4 1
|Абрамова Анна 8 1
|Гринжола Даниил 2 1
|Березин Максим 151 1
|Аитов Тимур 197 1
|Кочаров Армен 26 1
|Афанасьев Александр 53 1
|Панков Андрей 24 1
|Новиков Владимир 36 1
|Кабаков Ярослав 67 1
|Ежов Василий 48 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Буйдов Александр 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169009 6
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19825 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.