Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202958
ИКТ 15755
Организации 11928
Ведомства 1509
Ассоциации 1134
Технологии 3599
Системы 27065
Персоны 88542
География 3161
Статьи 1594
Пресса 1345
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2863
Мероприятия 895

Гуляев Андрей

СОБЫТИЯ


20.10.2026 Beget запустил ИИ-шлюз в облаке для подключения языковых моделей к продуктам и бизнес-процессам 1
01.10.2024 Как выстроить надежную инфраструктуру за адекватные деньги 1
08.08.2024 «Инферит Клаудмастер» внедряет кастомизируемые рекомендации и выявление аномалий 1
18.06.2024 «Инферит Клаудмастер» обновляет FinOps-платформу: больше гибкости в управлении облачными затратами в новом релизе 1
09.04.2024 «Инферит Клаудмастер» добавил механизм оптимизации Зомби-ВМ и расширил функциональность FinOps-платформы 1
29.02.2024 «Инферит Клаудмастер» представил новую функциональность российской FinOps-платформы 1
14.05.2004 ERP для розничной торговли: все только начинается 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Гуляев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 435 5
Broadcom - VMware 2628 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 4
Yandex - Яндекс 9418 3
Softline - Софтлайн 3820 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 131 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Безопасность - Барьер АКБ 35 2
SAP SE 5631 1
Microsoft Corporation 25891 1
9741 1
Oracle Corporation 7113 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 964 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 302 1
Крок - Croc 1971 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 391 1
Галактика - Корпорация 1554 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
DNS Group - ДНС Групп - ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей КЦ - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 223 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 63 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
М-Плата - mPlata - Электронные приборы и компоненты 5 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
Leomax - Леомакс 11 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 354 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 504 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 246 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13957 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55057 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24868 5
FinTech - FinOps - Financial Operations - Управление финансами в облаке - дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями 104 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3425 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7362 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18440 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36125 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36927 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34063 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3308 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4734 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2997 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10896 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24167 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3157 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8537 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28643 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17131 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 853 2
OpenStack 567 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2809 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1602 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 755 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1153 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13633 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1746 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4946 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6535 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6901 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13189 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1285 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18361 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12517 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27102 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1556 1
DevOps - Development и Operations 1283 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8817 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26535 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 591 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2950 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 242 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 782 5
Linux OS 11688 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 2
OpenAI - API 35 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - API 3 1
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных - Скала^р МХД.Р - Машина резервного копирования 17 1
Cloud Computing - CloudOps - Cloud Operations - управление и поддержка облачных сервисов в компаниях 14 1
Microsoft Azure 1534 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 812 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 1
Broadcom - VMware vSphere 620 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 691 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2576 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 257 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 564 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
Oracle Applications 90 1
Березин Андрей 2 1
Мамедов Рамиз 1 1
Затравин Николай 4 1
Абрамова Анна 8 1
Гринжола Даниил 2 1
Березин Максим 151 1
Аитов Тимур 197 1
Кочаров Армен 26 1
Афанасьев Александр 53 1
Панков Андрей 24 1
Новиков Владимир 36 1
Кабаков Ярослав 67 1
Ежов Василий 48 1
Филимонов Сергей 46 1
Буйдов Александр 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 169009 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19825 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12067 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3636 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2375 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 226 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5858 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7981 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27751 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5565 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 858 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54258 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9289 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2589 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 990 1
IDC - International Data Corporation 5001 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8687 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще