Скала^р - ранее InterLab IBS

Как заместить импортные объектные хранилища Машина хранения данных Скала^р МХД.О Импортозамещение стало серьезным стимулом для развития отечественных ИТ-решений

Виктор Урусов - Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения ов: За последние несколько лет мы наблюдаем кратный рост спроса на программно-аппаратные комплексы «Скала^р» как платформу построения корпоративных ИТ-инфраструктур, прежде всего для критически

Антон Карасев презентовал объектное хранилище Скала^р на конференции CNews Антон Карасев, технический директор Скала^р, представил новую версию объектного хранилища — «Машины хранения данных Скала^р МХД.О» на конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2024». Один узел программно-аппаратного

Скала^р выпустила новую версию Объектного хранилища Скала^р МХД.О Скала^р выпустила новую версию «Машины хранения данных Скала^р МХД.О» для создания горизонтально масштабируемого объектного S3-хранилища. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) обладает уникальными характеристиками, обеспечивающими его эффективное ис

Выручка Скала^р в 2023 году выросла на 40% Компания Скала^р, разработчик и производитель модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфр

Скала^р представила новый подход построения корпоративной ИТ-инфраструктуры вляется примером для всего рынка: Газпромбанк строит импортозамещенную ИТ-инфраструктуру на Машинах Скала^р. Объем российского ИТ-рынка составляет 1% от общемирового. В каждой нише существуют д

Как Газпромбанк создает суверенную ИТ-инфраструктуру на базе российских ПАК модели, созданной совместно с компанией Rubytech, и рассказывает о том, как в банке создают принципиально новую импортозамещённую ИТ-инфраструктуру на базе российских программно-аппаратных комплексов Скала^р. О банке Газпромбанк — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Является третьим по величине системно значимым банком страны. Обслуживает ключевые отрасли российск

Новый технический директор Скала^р: Сроки импортозамещения можно сократить в разы Новый технический директор Скала^р Антон Карасев на одной из конференций представил концепцию «Корпоративная ИТ-инфрастр

Скала^р создала Машину большого объема данных Компания Скала^р, разработчик и производитель модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфр

Российские вендоры представили доверенную импортонезависимую ИТ-инфраструктуру 2.0 раструктурной единицы готовых преднастроенных программно-аппаратных комплексов. На базе ПАК (Машин) Скала^р объединяются уровни программного обеспечения, аппаратной платформы и информационной б

Новая версия Машины баз данных Скала^р МБД.П на СУБД Postgres Pro стала на 60% быстрее Компания Скала^р, разработчик и производитель модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфр

Операционная система корпоративного уровня «Скейлер» включена в Реестр российского ПО дня наши заказчики создают комплексные ИТ-инфраструктуры, используя возможности модульной платформы Скала^р, которая в ближайшей перспективе станет доступна по облачному принципу. Следующий век

Виктор Урусов: «Новый принцип управления информационными системами – инфраструктурные нейросети» Виктор Урусов, генеральный директор Скала^р, рассказал на CNews Forum 2023 о модели цифрового двойника для управления ИТ-инфрастр

Скала^р презентует перспективные технологии для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры на CNews FORUM 2023 Генеральный директор Скала^р Виктор Урусов расскажет о перспективных технологиях и новых принципах в построении ко

«Крок» запланировала пилотный проект на «Машине баз данных Скала^р МБД.П» с новой ОС «Скейлер» ИТ-компания «Крок» запланировала пилотирование «Машины баз данных Скала^р МБД.П» с новой операционной системой «Скейлер» корпоративного класса для заказчиков ф

«Скала^р» выпустила машину баз данных «МБД.П» с новой ОС корпоративного уровня «Скала^р» объявляет о выпуске машины баз данных «Скала^р МБД.П», использующей новую операционную систему корпоративного класса «Скейлер», в основе которой лежит открытая версия openScaler

KPBS внедрила платформу «Скала^р» в «Алмазювелирэкспорт» венного за экспорт алмазов, бриллиантов, металлов платиновой группы и ювелирных изделий. В рамках проекта развернута гиперконвергентная инфраструктура на базе импортонезависимой машины виртуализации «Скала^р МВ» и проведена миграция на неё всех информационных систем заказчика. «Компания «Алмазювелирэкспорт» приняла решение модернизировать инфраструктуру на основании директивы Минпромторга о

Машина виртуализации «Скала^р МВ» прошла тестирование интегратором «Газинформсервис» «Скала^р» объявила об успешном завершении тестирования машины виртуализации «Скала^р МВ» на соответствие требованиям крупных корпоративных ЦОДов, в том числе в области информационной безо

Машины «Скала^р» включены в реестр российской радиоэлектронной продукции Компания «Скала^р», разработчик и производитель модульной платформы для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем, объявила о получении заключения Минпромторга России о подт

«Скала^р» представила свой подход к развитию платформ для высоконагруженных информационных систем на CNews Forum 2021 Компания «Скала^р», российский разработчик и производитель отказоустойчивой модульной платформы, предст

«Скала-р» и Huawei подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между производителем модульной платформы для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем «Скала-р» и поставщиком инфокоммуникационных решений Huawei. Партнерство «Скала-р» и Huawei даст возможность крупнейшим российским заказчикам использовать экосистему передовых российских

Машина виртуализации «Скала-р МВ» получила новые возможности Разработчик и производитель отказоустойчивой модульной платформы «Скала-р» обновил программное обеспечение для машины виртуализации «Скала-р МВ». В очередной LTS-версии (с долгосрочной поддержкой) программного продукта «Виртуализация 1.93» реализована

Новая версия «СКАЛА-Р»: высокая доступность критичных сервисов Компания-разработчик линейки современных продуктов для построения ИТ-инфраструктуры «СКАЛА-Р» выпустила обновление системы управления виртуализацией «СКАЛА-Р Управление» и

Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом «Скала-Р» как отдельный бизнес Унаследованная Сергеем Мацоцким после его ухода из IBS платформ

Производитель «СКАЛА-Р» выделен в самостоятельный бизнес «СКАЛА-Р», производитель модульных платформ для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем выделена в самостоятельный бизнес в структуре группы компаний «ГС-Инвест».

В «Скала-Р ВРМ» версии 1.91 доступна публикация физических персональных компьютеров В новой версии VDI «Скала-Р виртуальное рабочее место» («Скала-Р ВРМ») реализован сценарий публикации физических персональных компьютеров. Теперь «Скала-Р ВРМ» обеспечивает защищенный и управляемый у

В «СКАЛА-Р Управление» версии 1.91 появилась поддержка блочных СХД В новой версии «СКАЛА-Р Управление» добавлена поддержка блочных СХД, подключаемых по протоколу Fibre Channel и iSCSI. Теперь «СКАЛА-Р» работает со всеми типами СХД и представляет собой полноценный анало

VDI СКАЛА-Р ВРМ доступно для ПК с процессорной архитектурой «Эльбрус» В новой версии VDI СКАЛА-Р ВРМ (Виртуальное Рабочее Место) реализована поддержка подключения к виртуальным рабочим местам с устройств с процессорной архитектурой «Эльбрус». Теперь осуществлять доступ к инфраструк

«СКАЛА-Р» поддерживает еще больше сценариев перехода на импортозамещенную архитектуру «СКАЛА-Р» анонсировала обновление системы управления виртуализацией «СКАЛА-Р Управление» и VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ» до версии 1.91. Программно-определяемый инфраструктурный компле

В новой версии VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ» 1.90 доступна публикация Windows-приложений «СКАЛА-Р» объявила о выпуске обновления системы управления программно-аппаратным комплексом и VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ». Теперь СКАЛА-Р ВРМ 1.90 позволяет реализовать максимально ш

«СКАЛА-Р Управление» теперь работает с внешними СХД Rubytech объявила о том, что «СКАЛА-Р Управление» версии 1.80 поддерживает работу с внешними СХД. Новая версия системы управления виртуализацией дает возможность постепенно перейти с дорогостоящих зарубежных аналогов на рос

Производители решений для контакт-центров рекомендуют «Скалу-Р» в качестве корпоративной платформы ацией работы контакт-центров, прошли тестирование на совместимость с гиперконвергентной платформой «Скала-Р»: контакт-центр производства ООО «НТЦ Протей», диалоговая платформа Digital2Speech пр

ОС «РОСА» и «Скала-Р» подтвердили совместимость НТЦ ИТ «РОСА» и IBS Interlab провели успешное тестирование гиперконвергентного комплекса «Скала-Р» в среде операционных систем семейства «РОСА». Подтверждена полная совместимость и ко

Российское VDI-решение «Скала-Р ВРМ» получило поддержку VMware vSphere Производитель ИТ-инфраструктурных решений корпоративного уровня «Скала-Р» объявил о выпуске новой версии VDI-решения «Скала-Р ВРМ» («Виртуальное рабоче

IBS и «Лаборатория Касперского» разработали защищенное виртуальное рабочее место на базе KasperskyOS и «Скала-Р ВРМ» иты. «Лаборатория Касперского» выпускает операционную систему, разработанную специально для тонких клиентов, – KasperskyOS for Thin Client. Теперь она поддерживает работу и с защищенным VDI-решением «Скала-Р ВРМ», которое предназначено для систем с высокими требованиями к безопасности. С помощью связки этих продуктов конечный пользователь получает комплексное безопасное решение для доступа

IBS получила сертификат ФСТЭК на решение «Скала-Р» технических условий. Сертификат №4161 подтверждает, что ядро гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р» содержит встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации и с

Merlion стал дистрибьютором российских ИТ-решений «Скала-Р» юторское соглашение, которое поможет конечным заказчикам получить доступ ко всем продуктам линейки «Скала-Р» через партнерскую сеть дистрибьютора. Договор с Merlion включает совместное маркетин

Axoft стал первым официальным дистрибьютором продуктовой линейки Скала дуктов для создания отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры. Теперь гиперконвергентная ИТ-инфраструктура Скала-Р, а также другие продукты линейки Скала станут доступны во всех регионах страны благод

Среда виртуализации гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р» защищена решением «Лаборатории Касперского» «Лаборатория Касперского» и компания IBS заявили о поддержке гиперконвергентной инфраструктуры «Скала-Р» решением Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред. «Скала-Р» стала первой российской платформой виртуализации, которую поддерживает разработчик. Решение Kaspersky Secu