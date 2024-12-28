Скала^р ранее InterLab IBS
Скала^р — разработчик и производитель модульной платформы для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем.
Продукты Скала^р являются серийно выпускаемыми преднастроенными комплексами. Модульный принцип обеспечивает интеграцию разнородных компонентов ИТ-инфраструктуры в единую платформу предприятий, корпораций и ведомств. Единые поддержка и сервисное обслуживание от производителя для всех продуктов линейки Скала^р обеспечивают оперативное разрешение инцидентов на стыке технологий.
Продукты Скала^р включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Программные компоненты модульной платформы Скала^р включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а вычислительные узлы — в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Для решения задач цифровой трансформации и импортозамещения Скала^р формирует экосистему российских разработок в области системного и платформенного программного обеспечения и вычислительной техники.
"Скала^р: от ПАК к Модульной платформе. Перспективные технологии и технологическая независимость. Цифровой двойник ИТ-инфраструктуры" Виктор Урусов, Генеральный директор Скала^р, CNews FORUM 2023
|28.12.2024
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Как заместить импортные объектные хранилища
Машина хранения данных Скала^р МХД.О Импортозамещение стало серьезным стимулом для развития отечественных ИТ-решений
|14.11.2024
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Виктор Урусов -
Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения
ов: За последние несколько лет мы наблюдаем кратный рост спроса на программно-аппаратные комплексы «Скала^р» как платформу построения корпоративных ИТ-инфраструктур, прежде всего для критически
|20.09.2024
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Антон Карасев презентовал объектное хранилище Скала^р на конференции CNews
Антон Карасев, технический директор Скала^р, представил новую версию объектного хранилища — «Машины хранения данных Скала^р МХД.О» на конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2024». Один узел программно-аппаратного
|20.08.2024
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Скала^р выпустила новую версию Объектного хранилища Скала^р МХД.О
Скала^р выпустила новую версию «Машины хранения данных Скала^р МХД.О» для создания горизонтально масштабируемого объектного S3-хранилища. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) обладает уникальными характеристиками, обеспечивающими его эффективное ис
|17.07.2024
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Выручка Скала^р в 2023 году выросла на 40%
Компания Скала^р, разработчик и производитель модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфр
|10.07.2024
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Скала^р представила новый подход построения корпоративной ИТ-инфраструктуры
вляется примером для всего рынка: Газпромбанк строит импортозамещенную ИТ-инфраструктуру на Машинах Скала^р. Объем российского ИТ-рынка составляет 1% от общемирового. В каждой нише существуют д
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Как Газпромбанк создает суверенную ИТ-инфраструктуру на базе российских ПАК
модели, созданной совместно с компанией Rubytech, и рассказывает о том, как в банке создают принципиально новую импортозамещённую ИТ-инфраструктуру на базе российских программно-аппаратных комплексов Скала^р. О банке Газпромбанк — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Является третьим по величине системно значимым банком страны. Обслуживает ключевые отрасли российск
|08.07.2024
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Новый технический директор Скала^р: Сроки импортозамещения можно сократить в разы
Новый технический директор Скала^р Антон Карасев на одной из конференций представил концепцию «Корпоративная ИТ-инфрастр
|25.06.2024
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Скала^р создала Машину большого объема данных
Компания Скала^р, разработчик и производитель модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфр
|24.05.2024
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Российские вендоры представили доверенную импортонезависимую ИТ-инфраструктуру 2.0
раструктурной единицы готовых преднастроенных программно-аппаратных комплексов. На базе ПАК (Машин) Скала^р объединяются уровни программного обеспечения, аппаратной платформы и информационной б
|20.02.2024
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Новая версия Машины баз данных Скала^р МБД.П на СУБД Postgres Pro стала на 60% быстрее
Компания Скала^р, разработчик и производитель модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфр
|28.12.2023
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Операционная система корпоративного уровня «Скейлер» включена в Реестр российского ПО
дня наши заказчики создают комплексные ИТ-инфраструктуры, используя возможности модульной платформы Скала^р, которая в ближайшей перспективе станет доступна по облачному принципу. Следующий век
|21.11.2023
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Виктор Урусов: «Новый принцип управления информационными системами – инфраструктурные нейросети»
Виктор Урусов, генеральный директор Скала^р, рассказал на CNews Forum 2023 о модели цифрового двойника для управления ИТ-инфрастр
|31.10.2023
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Скала^р презентует перспективные технологии для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры на CNews FORUM 2023
Генеральный директор Скала^р Виктор Урусов расскажет о перспективных технологиях и новых принципах в построении ко
|29.12.2022
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«Крок» запланировала пилотный проект на «Машине баз данных Скала^р МБД.П» с новой ОС «Скейлер»
ИТ-компания «Крок» запланировала пилотирование «Машины баз данных Скала^р МБД.П» с новой операционной системой «Скейлер» корпоративного класса для заказчиков ф
|23.12.2022
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«Скала^р» выпустила машину баз данных «МБД.П» с новой ОС корпоративного уровня
«Скала^р» объявляет о выпуске машины баз данных «Скала^р МБД.П», использующей новую операционную систему корпоративного класса «Скейлер», в основе которой лежит открытая версия openScaler
|26.08.2022
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KPBS внедрила платформу «Скала^р» в «Алмазювелирэкспорт»
венного за экспорт алмазов, бриллиантов, металлов платиновой группы и ювелирных изделий. В рамках проекта развернута гиперконвергентная инфраструктура на базе импортонезависимой машины виртуализации «Скала^р МВ» и проведена миграция на неё всех информационных систем заказчика. «Компания «Алмазювелирэкспорт» приняла решение модернизировать инфраструктуру на основании директивы Минпромторга о
|08.02.2022
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Машина виртуализации «Скала^р МВ» прошла тестирование интегратором «Газинформсервис»
«Скала^р» объявила об успешном завершении тестирования машины виртуализации «Скала^р МВ» на соответствие требованиям крупных корпоративных ЦОДов, в том числе в области информационной безо
|25.01.2022
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Машины «Скала^р» включены в реестр российской радиоэлектронной продукции
Компания «Скала^р», разработчик и производитель модульной платформы для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем, объявила о получении заключения Минпромторга России о подт
|10.11.2021
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«Скала^р» представила свой подход к развитию платформ для высоконагруженных информационных систем на CNews Forum 2021
Компания «Скала^р», российский разработчик и производитель отказоустойчивой модульной платформы, предст
|28.10.2021
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«Скала-р» и Huawei подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между производителем модульной платформы для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем «Скала-р» и поставщиком инфокоммуникационных решений Huawei. Партнерство «Скала-р» и Huawei даст возможность крупнейшим российским заказчикам использовать экосистему передовых российских
|22.10.2021
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Машина виртуализации «Скала-р МВ» получила новые возможности
Разработчик и производитель отказоустойчивой модульной платформы «Скала-р» обновил программное обеспечение для машины виртуализации «Скала-р МВ». В очередной LTS-версии (с долгосрочной поддержкой) программного продукта «Виртуализация 1.93» реализована
|22.06.2021
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Новая версия «СКАЛА-Р»: высокая доступность критичных сервисов
Компания-разработчик линейки современных продуктов для построения ИТ-инфраструктуры «СКАЛА-Р» выпустила обновление системы управления виртуализацией «СКАЛА-Р Управление» и
|07.06.2021
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Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом
«Скала-Р» как отдельный бизнес Унаследованная Сергеем Мацоцким после его ухода из IBS платформ
|07.06.2021
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Производитель «СКАЛА-Р» выделен в самостоятельный бизнес
«СКАЛА-Р», производитель модульных платформ для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем выделена в самостоятельный бизнес в структуре группы компаний «ГС-Инвест».
|05.04.2021
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В «Скала-Р ВРМ» версии 1.91 доступна публикация физических персональных компьютеров
В новой версии VDI «Скала-Р виртуальное рабочее место» («Скала-Р ВРМ») реализован сценарий публикации физических персональных компьютеров. Теперь «Скала-Р ВРМ» обеспечивает защищенный и управляемый у
|29.03.2021
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В «СКАЛА-Р Управление» версии 1.91 появилась поддержка блочных СХД
В новой версии «СКАЛА-Р Управление» добавлена поддержка блочных СХД, подключаемых по протоколу Fibre Channel и iSCSI. Теперь «СКАЛА-Р» работает со всеми типами СХД и представляет собой полноценный анало
|18.03.2021
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VDI СКАЛА-Р ВРМ доступно для ПК с процессорной архитектурой «Эльбрус»
В новой версии VDI СКАЛА-Р ВРМ (Виртуальное Рабочее Место) реализована поддержка подключения к виртуальным рабочим местам с устройств с процессорной архитектурой «Эльбрус». Теперь осуществлять доступ к инфраструк
|15.03.2021
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«СКАЛА-Р» поддерживает еще больше сценариев перехода на импортозамещенную архитектуру
«СКАЛА-Р» анонсировала обновление системы управления виртуализацией «СКАЛА-Р Управление» и VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ» до версии 1.91. Программно-определяемый инфраструктурный компле
|21.12.2020
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В новой версии VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ» 1.90 доступна публикация Windows-приложений
«СКАЛА-Р» объявила о выпуске обновления системы управления программно-аппаратным комплексом и VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ». Теперь СКАЛА-Р ВРМ 1.90 позволяет реализовать максимально ш
|02.11.2020
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«СКАЛА-Р Управление» теперь работает с внешними СХД
Rubytech объявила о том, что «СКАЛА-Р Управление» версии 1.80 поддерживает работу с внешними СХД. Новая версия системы управления виртуализацией дает возможность постепенно перейти с дорогостоящих зарубежных аналогов на рос
|13.08.2020
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Производители решений для контакт-центров рекомендуют «Скалу-Р» в качестве корпоративной платформы
ацией работы контакт-центров, прошли тестирование на совместимость с гиперконвергентной платформой «Скала-Р»: контакт-центр производства ООО «НТЦ Протей», диалоговая платформа Digital2Speech пр
|18.06.2020
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ОС «РОСА» и «Скала-Р» подтвердили совместимость
НТЦ ИТ «РОСА» и IBS Interlab провели успешное тестирование гиперконвергентного комплекса «Скала-Р» в среде операционных систем семейства «РОСА». Подтверждена полная совместимость и ко
|12.05.2020
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Российское VDI-решение «Скала-Р ВРМ» получило поддержку VMware vSphere
Производитель ИТ-инфраструктурных решений корпоративного уровня «Скала-Р» объявил о выпуске новой версии VDI-решения «Скала-Р ВРМ» («Виртуальное рабоче
|09.01.2020
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IBS и «Лаборатория Касперского» разработали защищенное виртуальное рабочее место на базе KasperskyOS и «Скала-Р ВРМ»
иты. «Лаборатория Касперского» выпускает операционную систему, разработанную специально для тонких клиентов, – KasperskyOS for Thin Client. Теперь она поддерживает работу и с защищенным VDI-решением «Скала-Р ВРМ», которое предназначено для систем с высокими требованиями к безопасности. С помощью связки этих продуктов конечный пользователь получает комплексное безопасное решение для доступа
|08.10.2019
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IBS получила сертификат ФСТЭК на решение «Скала-Р»
технических условий. Сертификат №4161 подтверждает, что ядро гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р» содержит встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации и с
|03.09.2019
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Merlion стал дистрибьютором российских ИТ-решений «Скала-Р»
юторское соглашение, которое поможет конечным заказчикам получить доступ ко всем продуктам линейки «Скала-Р» через партнерскую сеть дистрибьютора. Договор с Merlion включает совместное маркетин
|26.08.2019
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Axoft стал первым официальным дистрибьютором продуктовой линейки Скала
дуктов для создания отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры. Теперь гиперконвергентная ИТ-инфраструктура Скала-Р, а также другие продукты линейки Скала станут доступны во всех регионах страны благод
|19.07.2019
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Среда виртуализации гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р» защищена решением «Лаборатории Касперского»
«Лаборатория Касперского» и компания IBS заявили о поддержке гиперконвергентной инфраструктуры «Скала-Р» решением Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред. «Скала-Р» стала первой российской платформой виртуализации, которую поддерживает разработчик. Решение Kaspersky Secu
|21.06.2019
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IBS выпустила новую версию «Скала-Р виртуальное рабочее место»
IBS объявила о выпуске новой версии VDI-решения «Скала-Р виртуальное рабочее место» Обновленный продукт стал более производительным и безопасным. Изменились парольные политики, новые настройки позволяют защитить каждое устройство от взлома, п
Скала^р и организации, системы, технологии, персоны:
|Урусов Виктор 127 88
|Шадаев Максут 1008 71
|Врацкий Андрей 135 54
|Натрусов Артем 284 53
|Чаркин Евгений 296 53
|Нестеров Алексей 143 42
|Аникин Дмитрий 44 40
|Ульянов Николай 112 36
|Козырев Алексей 321 33
|Абакумов Евгений 205 33
|Кирьянова Александра 135 31
|Паршин Максим 316 28
|Шпак Василий 223 28
|Никитин Сергей 72 28
|Суровец Дмитрий 76 28
|Глазков Александр 137 28
|Галкин Николай 104 28
|Агапкин Алексей 39 27
|Козак Николай 161 27
|Касаев Сергей 27 27
|Малышев Сергей 83 27
|Теплицкий Дмитрий 73 27
|Аксенов Олег 44 27
|Новикова Елена 88 27
|Воронин Павел 136 27
|Бадалов Андрей 65 26
|Ушаков Анатолий 41 26
|Мацыгин Юрий 42 26
|Соловьев Сергей 70 26
|Костин Сергей 36 26
|Барсуков Сергей 31 26
|Казарин Станислав 175 26
|Смирнова Татьяна 33 26
|Носенко Артем 30 26
|Тутаев Михаил 47 26
|Романов Кирилл 31 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 28 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Гваришвили Владимир 26 26
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
|Комсомольская правда ИД 67 1
|Ведомости 996 1
|Мобильные системы 115 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
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