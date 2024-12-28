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Скала^р ранее InterLab IBS

Скала^р - ранее InterLab IBS

Скала^р — разработчик и производитель модульной платформы для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем.

Продукты Скала^р являются серийно выпускаемыми преднастроенными комплексами. Модульный принцип обеспечивает интеграцию разнородных компонентов ИТ-инфраструктуры в единую платформу предприятий, корпораций и ведомств. Единые поддержка и сервисное обслуживание от производителя для всех продуктов линейки Скала^р обеспечивают оперативное разрешение инцидентов на стыке технологий.

Продукты Скала^р включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Программные компоненты модульной платформы Скала^р включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а вычислительные узлы — в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Для решения задач цифровой трансформации и импортозамещения Скала^р формирует экосистему российских разработок в области системного и платформенного программного обеспечения и вычислительной техники.

 

 

"Скала^р: от ПАК к Модульной платформе. Перспективные технологии и технологическая независимость. Цифровой двойник ИТ-инфраструктурыВиктор Урусов, Генеральный директор Скала^р, CNews FORUM 2023


28.12.2024 Как заместить импортные объектные хранилища

Машина хранения данных Скала^р МХД.О Импортозамещение стало серьезным стимулом для развития отечественных ИТ-решений
14.11.2024 Виктор Урусов -

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

ов: За последние несколько лет мы наблюдаем кратный рост спроса на программно-аппаратные комплексы «Скала^р» как платформу построения корпоративных ИТ-инфраструктур, прежде всего для критически
20.09.2024 Антон Карасев презентовал объектное хранилище Скала^р на конференции CNews

Антон Карасев, технический директор Скала^р, представил новую версию объектного хранилища — «Машины хранения данных Скала^р МХД.О» на конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2024». Один узел программно-аппаратного
20.08.2024 Скала^р выпустила новую версию Объектного хранилища Скала^р МХД.О

Скала^р выпустила новую версию «Машины хранения данных Скала^р МХД.О» для создания горизонтально масштабируемого объектного S3-хранилища. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) обладает уникальными характеристиками, обеспечивающими его эффективное ис
17.07.2024 Выручка Скала^р в 2023 году выросла на 40%

Компания Скала^р, разработчик и производитель модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфр
10.07.2024 Скала^р представила новый подход построения корпоративной ИТ-инфраструктуры

вляется примером для всего рынка: Газпромбанк строит импортозамещенную ИТ-инфраструктуру на Машинах Скала^р. Объем российского ИТ-рынка составляет 1% от общемирового. В каждой нише существуют д
Как Газпромбанк создает суверенную ИТ-инфраструктуру на базе российских ПАК

модели, созданной совместно с компанией Rubytech, и рассказывает о том, как в банке создают принципиально новую импортозамещённую ИТ-инфраструктуру на базе российских программно-аппаратных комплексов Скала^р. О банке Газпромбанк — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Является третьим по величине системно значимым банком страны. Обслуживает ключевые отрасли российск
08.07.2024 Новый технический директор Скала^р: Сроки импортозамещения можно сократить в разы

Новый технический директор Скала^р Антон Карасев на одной из конференций представил концепцию «Корпоративная ИТ-инфрастр
25.06.2024 Скала^р создала Машину большого объема данных

Компания Скала^р, разработчик и производитель модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфр
24.05.2024 Российские вендоры представили доверенную импортонезависимую ИТ-инфраструктуру 2.0

раструктурной единицы готовых преднастроенных программно-аппаратных комплексов. На базе ПАК (Машин) Скала^р объединяются уровни программного обеспечения, аппаратной платформы и информационной б
20.02.2024 Новая версия Машины баз данных Скала^р МБД.П на СУБД Postgres Pro стала на 60% быстрее

Компания Скала^р, разработчик и производитель модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфр
28.12.2023 Операционная система корпоративного уровня «Скейлер» включена в Реестр российского ПО

дня наши заказчики создают комплексные ИТ-инфраструктуры, используя возможности модульной платформы Скала^р, которая в ближайшей перспективе станет доступна по облачному принципу. Следующий век
21.11.2023 Виктор Урусов: «Новый принцип управления информационными системами – инфраструктурные нейросети»

Виктор Урусов, генеральный директор Скала^р, рассказал на CNews Forum 2023 о модели цифрового двойника для управления ИТ-инфрастр
31.10.2023 Скала^р презентует перспективные технологии для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры на CNews FORUM 2023

Генеральный директор Скала^р Виктор Урусов расскажет о перспективных технологиях и новых принципах в построении ко
29.12.2022 «Крок» запланировала пилотный проект на «Машине баз данных Скала^р МБД.П» с новой ОС «Скейлер»

ИТ-компания «Крок» запланировала пилотирование «Машины баз данных Скала^р МБД.П» с новой операционной системой «Скейлер» корпоративного класса для заказчиков ф
23.12.2022 «Скала^р» выпустила машину баз данных «МБД.П» с новой ОС корпоративного уровня

«Скала^р» объявляет о выпуске машины баз данных «Скала^р МБД.П», использующей новую операционную систему корпоративного класса «Скейлер», в основе которой лежит открытая версия openScaler
26.08.2022 KPBS внедрила платформу «Скала^р» в «Алмазювелирэкспорт»

венного за экспорт алмазов, бриллиантов, металлов платиновой группы и ювелирных изделий. В рамках проекта развернута гиперконвергентная инфраструктура на базе импортонезависимой машины виртуализации «Скала^р МВ» и проведена миграция на неё всех информационных систем заказчика. «Компания «Алмазювелирэкспорт» приняла решение модернизировать инфраструктуру на основании директивы Минпромторга о
08.02.2022 Машина виртуализации «Скала^р МВ» прошла тестирование интегратором «Газинформсервис»

«Скала^р» объявила об успешном завершении тестирования машины виртуализации «Скала^р МВ» на соответствие требованиям крупных корпоративных ЦОДов, в том числе в области информационной безо
25.01.2022 Машины «Скала^р» включены в реестр российской радиоэлектронной продукции

Компания «Скала^р», разработчик и производитель модульной платформы для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем, объявила о получении заключения Минпромторга России о подт
10.11.2021 «Скала^р» представила свой подход к развитию платформ для высоконагруженных информационных систем на CNews Forum 2021

Компания «Скала^р», российский разработчик и производитель отказоустойчивой модульной платформы, предст
28.10.2021 «Скала-р» и Huawei подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между производителем модульной платформы для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем «Скала-р» и поставщиком инфокоммуникационных решений Huawei. Партнерство «Скала-р» и Huawei даст возможность крупнейшим российским заказчикам использовать экосистему передовых российских

22.10.2021 Машина виртуализации «Скала-р МВ» получила новые возможности

Разработчик и производитель отказоустойчивой модульной платформы «Скала-р» обновил программное обеспечение для машины виртуализации «Скала-р МВ». В очередной LTS-версии (с долгосрочной поддержкой) программного продукта «Виртуализация 1.93» реализована

22.06.2021 Новая версия «СКАЛА-Р»: высокая доступность критичных сервисов

Компания-разработчик линейки современных продуктов для построения ИТ-инфраструктуры «СКАЛА-Р» выпустила обновление системы управления виртуализацией «СКАЛА-Р Управление» и
07.06.2021 Российская вычислительная платформа Мацоцкого «Скала-Р» стала отдельным бизнесом

«Скала-Р» как отдельный бизнес Унаследованная Сергеем Мацоцким после его ухода из IBS платформ
07.06.2021 Производитель «СКАЛА-Р» выделен в самостоятельный бизнес

«СКАЛА-Р», производитель модульных платформ для высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем выделена в самостоятельный бизнес в структуре группы компаний «ГС-Инвест».
05.04.2021 В «Скала-Р ВРМ» версии 1.91 доступна публикация физических персональных компьютеров

В новой версии VDI «Скала-Р виртуальное рабочее место» («Скала-Р ВРМ») реализован сценарий публикации физических персональных компьютеров. Теперь «Скала-Р ВРМ» обеспечивает защищенный и управляемый у
29.03.2021 В «СКАЛА-Р Управление» версии 1.91 появилась поддержка блочных СХД

В новой версии «СКАЛА-Р Управление» добавлена поддержка блочных СХД, подключаемых по протоколу Fibre Channel и iSCSI. Теперь «СКАЛА-Р» работает со всеми типами СХД и представляет собой полноценный анало
18.03.2021 VDI СКАЛА-Р ВРМ доступно для ПК с процессорной архитектурой «Эльбрус»

В новой версии VDI СКАЛА-Р ВРМ (Виртуальное Рабочее Место) реализована поддержка подключения к виртуальным рабочим местам с устройств с процессорной архитектурой «Эльбрус». Теперь осуществлять доступ к инфраструк
15.03.2021 «СКАЛА-Р» поддерживает еще больше сценариев перехода на импортозамещенную архитектуру

«СКАЛА-Р» анонсировала обновление системы управления виртуализацией «СКАЛА-Р Управление» и VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ» до версии 1.91. Программно-определяемый инфраструктурный компле
21.12.2020 В новой версии VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ» 1.90 доступна публикация Windows-приложений

«СКАЛА-Р» объявила о выпуске обновления системы управления программно-аппаратным комплексом и VDI-решения «СКАЛА-Р ВРМ». Теперь СКАЛА-Р ВРМ 1.90 позволяет реализовать максимально ш
02.11.2020 «СКАЛА-Р Управление» теперь работает с внешними СХД

Rubytech объявила о том, что «СКАЛА-Р Управление» версии 1.80 поддерживает работу с внешними СХД. Новая версия системы управления виртуализацией дает возможность постепенно перейти с дорогостоящих зарубежных аналогов на рос
13.08.2020 Производители решений для контакт-центров рекомендуют «Скалу-Р» в качестве корпоративной платформы

ацией работы контакт-центров, прошли тестирование на совместимость с гиперконвергентной платформой «Скала-Р»: контакт-центр производства ООО «НТЦ Протей», диалоговая платформа Digital2Speech пр
18.06.2020 ОС «РОСА» и «Скала-Р» подтвердили совместимость

НТЦ ИТ «РОСА» и IBS Interlab провели успешное тестирование гиперконвергентного комплекса «Скала-Р» в среде операционных систем семейства «РОСА». Подтверждена полная совместимость и ко
12.05.2020 Российское VDI-решение «Скала-Р ВРМ» получило поддержку VMware vSphere

Производитель ИТ-инфраструктурных решений корпоративного уровня «Скала-Р» объявил о выпуске новой версии VDI-решения «Скала-Р ВРМ» («Виртуальное рабоче
09.01.2020 IBS и «Лаборатория Касперского» разработали защищенное виртуальное рабочее место на базе KasperskyOS и «Скала-Р ВРМ»

иты. «Лаборатория Касперского» выпускает операционную систему, разработанную специально для тонких клиентов, – KasperskyOS for Thin Client. Теперь она поддерживает работу и с защищенным VDI-решением «Скала-Р ВРМ», которое предназначено для систем с высокими требованиями к безопасности. С помощью связки этих продуктов конечный пользователь получает комплексное безопасное решение для доступа

08.10.2019 IBS получила сертификат ФСТЭК на решение «Скала-Р»

технических условий. Сертификат №4161 подтверждает, что ядро гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р» содержит встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации и с
03.09.2019 Merlion стал дистрибьютором российских ИТ-решений «Скала-Р»

юторское соглашение, которое поможет конечным заказчикам получить доступ ко всем продуктам линейки «Скала-Р» через партнерскую сеть дистрибьютора. Договор с Merlion включает совместное маркетин
26.08.2019 Axoft стал первым официальным дистрибьютором продуктовой линейки Скала

дуктов для создания отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры. Теперь гиперконвергентная ИТ-инфраструктура Скала-Р, а также другие продукты линейки Скала станут доступны во всех регионах страны благод
19.07.2019 Среда виртуализации гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р» защищена решением «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» и компания IBS заявили о поддержке гиперконвергентной инфраструктуры «Скала-Р» решением Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред. «Скала-Р» стала первой российской платформой виртуализации, которую поддерживает разработчик. Решение Kaspersky Secu
21.06.2019 IBS выпустила новую версию «Скала-Р виртуальное рабочее место»

IBS объявила о выпуске новой версии VDI-решения «Скала-Р виртуальное рабочее место» Обновленный продукт стал более производительным и безопасным. Изменились парольные политики, новые настройки позволяют защитить каждое устройство от взлома, п

Публикаций - 195, упоминаний - 320

Скала^р и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 53
Газинформсервис - ГИС 272 53
8213 51
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 49
R-Vision - Р-Вижн 153 40
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 36
МегаФон 8804 34
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 32
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 31
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 31
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 30
Diasoft - Диасофт 870 29
Ланит Интеграция 190 27
Сбер - СберБизнес Софт 56 27
Polymedia - Полимедиа 138 27
UIPath 101 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 26
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 26
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 26
ФинГрад - FinGrad 33 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 26
Аусферр ИТЦ 28 26
Ростелеком 9700 25
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 21
Microsoft Corporation 24624 20
Базальт СПО - BaseALT 655 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 17
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 16
SAP SE 5276 15
Broadcom - VMware 2359 15
Код Безопасности 616 14
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 14
МСК Групп - Даком М 61 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 14
Ростелеком - TData - ТДата 24 14
CoWork - Коворкинг Платформ 17 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 69
РЖД - Российские железные дороги 1903 54
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 53
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 48
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 28
Кофемания 51 28
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 28
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 28
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 27
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 27
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 27
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 26
Транснефть 299 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 26
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 26
ВТБ - Почта Банк 466 26
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 26
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 26
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 22
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 22
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 19
Абсолют Банк 230 19
Ингосстрах СПАО 421 19
Сургутнефтегаз - СНГ 269 19
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 19
Альфа-Банк 1769 17
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 17
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 16
ГПБ - Газпромбанк 1084 15
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
ФосАгро 126 15
Finn Flare - ФФ Стайл 43 15
Cotton Club - Коттон Клаб 21 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 14
Лента - Сеть розничной торговли 2080 14
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 75
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 70
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 37
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 23
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
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ASF - Apache Software Foundation 206 1
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ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
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АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 186
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 125
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 100
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 96
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 86
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 83
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 75
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 68
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 59
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 56
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 50
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 47
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 44
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 43
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Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 29
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Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 45
Новые облачные технологии - МойОфис 778 45
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 40
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 40
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 35
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 30
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 28
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 27
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 27
Linux OS 9936 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 26
IBM Public Cloud 26 26
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Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 26
НКТ - Р7-графика 31 26
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Microsoft Windows 15656 20
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 19
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 15
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Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 15 13
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 13
Скала^р МБД - машина базы данных 13 13
Протек - Здравсити 26 13
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 12
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Скала^р ВРМ - Виртуальное Рабочее Место 11 10
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 9
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных 9 9
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 8
Google Android 13994 7
СалютДевайсы - GigaChat 190 7
Intel x86 - архитектура процессора 1856 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 6
Урусов Виктор 127 88
Шадаев Максут 1008 71
Врацкий Андрей 135 54
Натрусов Артем 284 53
Чаркин Евгений 296 53
Нестеров Алексей 143 42
Аникин Дмитрий 44 40
Ульянов Николай 112 36
Козырев Алексей 321 33
Абакумов Евгений 205 33
Кирьянова Александра 135 31
Паршин Максим 316 28
Шпак Василий 223 28
Никитин Сергей 72 28
Суровец Дмитрий 76 28
Глазков Александр 137 28
Галкин Николай 104 28
Агапкин Алексей 39 27
Козак Николай 161 27
Касаев Сергей 27 27
Малышев Сергей 83 27
Теплицкий Дмитрий 73 27
Аксенов Олег 44 27
Новикова Елена 88 27
Воронин Павел 136 27
Бадалов Андрей 65 26
Ушаков Анатолий 41 26
Мацыгин Юрий 42 26
Соловьев Сергей 70 26
Костин Сергей 36 26
Барсуков Сергей 31 26
Казарин Станислав 175 26
Смирнова Татьяна 33 26
Носенко Артем 30 26
Тутаев Михаил 47 26
Романов Кирилл 31 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 28 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 26 26
Россия - РФ - Российская федерация 144195 172
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 6
Германия - Федеративная Республика 12682 5
Азия - Азиатский регион 5528 4
Турция - Турецкая республика 2351 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 368 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 125 3
Европа 21767 3
Европа Восточная 3075 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Израиль 2730 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Украина 7608 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Казахстан - Республика 5525 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 70 2
Россия - УФО - Челябинская область 1210 2
Америка - Американский регион 2160 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Индия - Bharat 5432 2
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Америка Латинская 1812 1
Куба - Республика 362 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 124
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 84
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 81
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 80
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 78
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 44
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 43
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 41
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 39
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 36
Экономический эффект 1067 34
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 34
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 32
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 32
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 31
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 28
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 26
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 25
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 25
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 24
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 17
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 16
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 14
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 12
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Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
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IDC - International Data Corporation 4910 1
Forrester Research 821 1
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BCG - Boston Consulting Group 107 1
Forrester Wave 45 1
Медиалогия 30 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
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РАН - Российская академия наук 1870 12
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 3
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Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 40 1
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Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 32 1
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 24 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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