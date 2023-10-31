Разделы

Бизнес
|

Скала^р презентует перспективные технологии для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры на CNews FORUM 2023

Генеральный директор Скала^р Виктор Урусов расскажет о перспективных технологиях и новых принципах в построении корпоративной ИТ-инфраструктуры для достижения технологической независимости страны. Выступление состоится на CNews FORUM 2023 в сессии «Технологии» 1 ноября.

Компания Скала^р – разработчик и производитель модульной платформы для высоконагруженных информационных систем. Скала^р с 2015 года развивает концепцию Программно-аппаратных комплексов (ПАК) и на сегодняшний день предлагает самый широкий на российском рынке спектр инфраструктурных продуктов.

Машины (ПАК) Скала^р, обладающие высочайшей устойчивостью, экстремальной производительностью и стабильными показателями на предельных нагрузках, составляют основу модульной платформы Скала^р. Модульный принцип позволяет повысить эффективность утилизации ресурсов ИТ-инфраструктуры благодаря возможности переиспользования модулей между различными типами Машин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-менеджер МТС награжден CNews Awards за вклад в развитие ИТ-отрасли

Власти прекращают выделять гранты ИТ-разработчикам. Будут другие пути поддержки

Российскую систему для слежки за персоналом начали внедрять в Турции

МТС потеряла почти 300 миллионов из-за падения авторынка

От Intel мало что осталось. Компания продала ценный актив, чтобы сосредоточиться на выживании уцелевших

Из Минцифры ушел замминистра - куратор госуслуг и создатель робота Макса

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще