Утилизация мусора Переработка отходов Waste disposal Рециклинг Recycling Нулевое захоронение Сортировка бытовых отходов Вторичное сырьё, вторсырьё Утилизационный сбор, утильсбор

Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор

 

Лишних вещей не держите в жилище, станет сразу просторней и чище. (Б. Дударев) 1974 год Лишних вещей не держите в жилище, станет сразу просторней и чище. (Б. Дударев) 1974 год
«ОТХОДЫ В ДОХОДЫ» В. Викторов, 1970 год. «ОТХОДЫ В ДОХОДЫ» В. Викторов, 1970 год.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


12.03.2025 Разработчик платформы для утилизации отходов из Новосибирска победил в конкурсе МТС и БФ «Система»

ародного хозяйства и государственной службы при Президенте России. Дмитрий Бабенко стал победителем в направлении «Технологии для комфортной жизни». Дмитрий представил цифровую платформу реализации и утилизации отходов Trash for cash. Проект помогает определить ценность отходов и соединить их владельца с потенциальным покупателями или переработчиками. Инновационная особенность проекта — тех
13.12.2024 Цифровой помощник МТС Exolve поможет утилизировать отходы

В дальнейшем мы планируем расширять функционал голосового робота, чтобы внедрять новые возможности для повышения уровня сервиса». «В условиях растущих требований к экологии и соблюдению стандартов по утилизации, решение «ЭкоТек» интегрировать голосового робота в систему обслуживания клиентов – это закономерный шаг, – сказал директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас. – На
14.10.2024 Систему «TALARIX Мясокомбинат» внедрили на заводе утилизации «Русагро – Приморье»

Расширение функционала «TALARIX Мясокомбинат» под специфику завода утилизации обеспечило унификацию бизнес-процессов производства в соответствии с едиными корпоративными стандартами ГК «Русагро». Об этом CNews сообщили представители Axelot. ГК «Русагро» – это

16.08.2024 В Москве появился умный аппарат для сбора отходов на базе искусственного интеллекта

бизнес-центра «Аврора», где находится один из офисов «Яндекса», установлен умный аппарат для приема вторсырья «ЭкоПоинт» (резидент «Сколково»). С помощью технологий искусственного интеллекта (И
12.08.2024 ДИТ Москвы: с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru москвичи сдали 550 тонн вторсырья с начала 2024 года

, которые не превышают среднерыночные цены. В стоимость уже входят демонтаж, погрузка и экологичная утилизация. С полным перечнем доступных к вывозу предметов можно ознакомиться на странице сер
25.07.2024 Разработка резидента «Сколково» упростила сбор вторсырья в Горьковском филиале «ФПК»

м “Нижэкология” на полигон. Проект отвечает концепции развития “ФПК” в области экологии: увеличение утилизации и вовлечение отходов производства во вторичный оборот на 182% до 2030 г.», — сказа
18.04.2024 В России применят искусственный интеллект для поиска незаконных свалок

2023 г. по ноябрь 2024 г. Первая очередь системы должна быть сдана в эксплуатацию в начале 2025 г. Управление отходами Сейчас ИТ-решения в сфере управления отходов для регионов разрабатывает к
20.02.2024 Клиенты «Ситилинка» в 2023 г. стали сдавать технику на утилизацию почти в полтора раза чаще

овых шкафов. Александр Кузнецов, директор департамента маркетинга Merlion и «Ситилинка»: «Программа утилизация, запущенная вместе с нашим партнером, отлично показывает себя, мы видим востребова
01.02.2024 Спрос на услугу эковывоза крупногабаритной техники в «М.Видео-Эльдорадо» за год вырос на 40%

выполняет установленный государством норматив по переработке, в том числе благодаря своим проектам «Правильная утилизация» и «Умная переработка». *** Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео»)

26.01.2024 В 2023 г. горожане отправили на переработку и утилизацию более 853 тонн вторсырья

вещей можно найти на странице сервиса. В 2023 г. услугой платного вывоза жители воспользовались для утилизации и переработки более 5,7 тыс. предметов. Сервис «Вывоз ненужных вещей» избавляет го
21.12.2023 «Авито» запустила сервис для передачи вещей на благотворительность или в переработку

или бесплатно заказать их вывоз. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Точки приема вещей и вторсырья доступны на лендинге проекта. Пункты приема вторсырья отсортированы по катег
25.10.2023 Мотоциклы, холодильники и стиральные машины: что можно утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей»

стоимость не превышает средней рыночной цены, в которую уже входит демонтаж, погрузка и экологичная утилизация. Крупногабаритную технику, предметы из металла и автомобили по-прежнему можно сдат
24.10.2023 В Москве заработала система сбора электронного лома предприятий для его последующей утилизации

Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части снижения объема отходов, направляемых на полигоны. Созданная в столице инфраструктура для сбора и утилизации отслужившей электроники задает эталонный стандарт обращения с электронным ломом и делает Москву одним из самых экологичных мегаполисов мира», – сказал генеральный директор корпорации
24.10.2023 В России заработала Recyclemap — карта пунктов приема вторсырья

24 октября 2023 г. природоохранный проект «Земля касается каждого» и команда «Геосемантика» запустили карту пунктов приема вторсырья Recyclemap. Карта поможет найти ближайший пункт приема стекла, алюминия, пластика и другого сырья. Это значительно упрощает сдачу отходов для тех, кто хочет начать или уже занимается

08.09.2023 Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: переработка электронных отходов в России с 2019 г. выросла в 3,5 раза

в, в основном – списанная техника от юридических лиц. Столкнувшись с увеличением сбора в магазинах, утилизаторы инвестировали полученные средства в развитие своих производственных мощностей. Та
14.06.2023 Сервис «Вывоз ненужных вещей» помог собрать 1100 тонн вторсырья

ышает среднюю рыночную цену, при этом в нее уже входят демонтаж, разборка, погрузка и экологическая утилизация предметов. Вывоз остальных предметов — крупногабаритной техники, металлических пре
18.05.2023 «Самолет» установил в 60 городах фандоматы по сбору вторсырья

Группа «Самолет» объявила о расширении программы по сбору вторсырья – в сотрудничестве с РЖД компания установила 77 фандоматов на вокзалах в 60 городах
24.04.2023 «М.Видео-Эльдорадо» удвоила объем собранной техники на переработку

ммы утилизации электроники и бытовой техники во вторсырье, реализуемой совместно с СКО «Электроника-утилизация». По итогам первых трех месяцев 2023 г. клиенты ритейлера передали на переработку

23.03.2023 В каталоге сервиса «Вывоз ненужных вещей» увеличен список предметов для утилизации

тал доступен вывоз мебели и электроники. Теперь жители могут воспользоваться новыми возможностями и утилизировать в том числе макулатуру», - отметили представители Департамента информационных т
20.03.2023 В «Яндекс картах» появились пункты сбора вторсырья, проверенные «Гринпис»

меченными пунктами переработки можно по QR-коду на коробках «Яндекс маркета». Это поможет правильно утилизировать упаковку и другие отходы. *** Recyclemap — это 40 тыс. волонтеров в 54 городах

10.03.2023 Платформы Traffic и РЭО интегрировали свои услуги

зчиков для клиентов Российского экологического оператора (РЭО). А площадка РЭО — соединять желающих утилизировать вторсырье с переработчиками. Заказать услугу теперь можно напрямую через сайт э
13.02.2023 В России запустился проект по сбору вторсырья с использованием нейросети

В России запустился EcoTech-проект по сбору вторсырья на основе технологии ИИ. Компания «Экопоинт» (резидент «Сколково») открыла в Нижнем Новгороде собственную сеть умных пунктов приема вторсырья у населения, которая работает на о
06.12.2022 Благотворительность, утилизация ненужных вещей, бронирование книг — как Москва развивает сервисы нового поколения

аталог предметов, которые можно сдать на переработку. Так жители сразу видят перечень доступных для утилизации вещей и могут не тратить время на заполнение заявки, если нужный им предмет пока н
18.11.2022 Россияне придумали хитрый и гениальный способ заработка на утилизации старой техники

дние полгода его популярность в России бьет все рекорды. Как сообщил изданию глава СКО «Электроника-утилизация» Владислав Бондарев, в России на 20% увеличилось количество техники, сдаваемой в у
18.11.2022 Wildberries запустил услугу экспресс-утилизации ненужной техники и мебели

отке отходов. «Продолжаем расширять спектр сервисов, доступных для наших пользователей. Экологичная утилизация мебели и техники поможет россиянам проявить заботу об окружающей среде и позаботит
15.11.2022 43% россиян положительно относятся к утилизации техники

качество товаров и услуг. В рамках проекта по утилизации мы помогаем подобрать оптимальную компанию-утилизатор с учетом региона присутствия, вида оборудования к утилизации, его объема и напряму
12.09.2022 Покупатели «М.видео-Эльдорадо» сдали на переработку 50 грузовых вагонов старой техники

по массе с грузовым поездом из 50 вагонов. Группа «М.видео-Эльдорадо» и ассоциация СКО «Электроника-утилизация», объединяющая производителей, импортёров и ответственных переработчиков электробы
06.07.2022 «Ситилинк» запустил проект по утилизации старой техники

ельно откачивают хладагент. Затем извлекаются ценные материалы, а корпус отправляют на переработку. Утилизация телевизоров предусматривает извлечение кинескопа с предварительным извлечением цен
27.05.2022 Популярность программ «М.Видео-Эльдорадо» по переработке техники и батареек во вторсырье выросла на 60%

едующую переработку отвечают лицензированные предприятия – челябинский завод «Мегаполисресурс» и ярославский завод «НЭК». Их расположение и производственные мощности позволяют покрывать потребности в утилизации батареек, сданных потребителями со всей страны. Руководитель отдела реализации экологических проектов в рознице группы «М.Видео-Эльдорадо» Оксана Платонова: «Технологический прогресс
17.03.2022 «Убиратор» привлек 170 млн рублей от «Тилтех капитал» и других инвесторов

Экосистема цифровых сервисов для рынка вторсырья «Убиратор» привлекла инвестиции в рамках раунда А в размере 170 млн руб. Средства будут направлены на развитие собственной ERP-системы с функциями финтех-платформы Upay, запуск сервис
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс

ение наших инструментов оказывает влияние на бизнес-показатели! Время, требуемое на выполнение задач с помощью инструментов TeamViewer, будет гораздо меньше, чем без них. Во-первых, резко возрастает «утилизация человеческого ресурса» (отношение полезных трудозатрат к доступным трудозатратам — прим. CNews). Во-вторых, при использовании TeamViewer происходит существенное сокращение затрат на

31.08.2021 Ubirator запустил инновационную ERP-систему выплат для рынка вторсырья

ления отходами Ubirator разработал и запустила ERP-систему для складского учета с функциональностью мгновенных выплат физическим лицам - Upay. UPay предназначен для рынка сбора, переработки отходов и вторсырья. Аналогов системы нет в России. На этапе пилота ERP-систему планируется внедрять для использования на восьми производственно-заготовительных предприятиях (ПЗП), а до конца года компан
30.08.2021 Как утилизировать старый принтер

, вы наносите ущерб окружающей среде и совершаете правонарушение. Давайте разберемся, как правильно утилизировать принтеры и многофункциональные устройства. Выброшенный принтер может обойтись в
18.08.2021 Как правильно утилизировать аккумуляторные батареи

ьно быстро попадают в почву и грунтовые воды, когда оболочка разрушается от коррозии. Кроме того, аккумуляторы легко загораются и токсичные материалы попадают в атмосферу. Рассказываем, как правильно утилизировать старые батарейки и аккумуляторы. Наиболее распространенным типом батарей является одноразовая неперезаряжаемая щелочная батарея, которая выпускается в размерах AA, AAA, C, D, 9 В

11.08.2021 Как правильно утилизировать смартфон и планшет

ред окружающей среде и истощать и так скудные запасы полезных ископаемых. Разберемся, как правильно утилизировать смартфон или планшет, чтобы все от этого только выиграли. Смартфоны и планшеты

02.08.2021 Как правильно утилизировать большой ЖК-телевизор

те выставить объявление на сайте продаж, либо отнести в пункт ремонта техники, но придется . Акция «Утилизация» в магазинах бытовой и цифровой техники В крупных магазинах бытовой и цифровой тех
28.07.2021 Как правильно утилизировать старый фотоаппарат

Свалки и мусорные баки — не место для утилизации старой техники. Мало того, что это не экологично, так ещё и не законно — можно получить штраф. Рассказываем, что можно сделать со старым фотоаппаратом, чтобы не нарушать закон и поза
25.06.2021 «Билайн» обучит нейросеть искать нелегальные мусорные свалки

в случае непредвиденных ситуаций. Кроме того, «Билайн» разрабатывает нейросеть, которая позволяет находить на фотографиях нелегальные свалки, сокращая тем самым время реагирования на их устранение. «Нелегальные мусорные свалки – одна из самых острых экологических проблем современности. Это не только серьезный источник загрязнения окружающей среды, но и предмет для постоянных дискуссий на м
29.04.2021 Как экологично избавиться от старого компьютера или ноутбука?

ества, способные навредить здоровью человека при попадании в грунт или воду. Так что для безопасной утилизации потребуются некоторые усилия. В первую очередь, стоит позаботиться о собственной и
19.03.2021 ЭКА при поддержке «М.Видео-Эльдорадо» запустила интерактивный урок для школьников

и неисправности старых устройств. Когда приборы отслужат своё, школьник уже сам будет знать, как их утилизировать без вреда природе, и сможет рассказать об этом родителям. Но даже опуская экопр

Публикаций - 1203, упоминаний - 1450

