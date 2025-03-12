Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор

Разработчик платформы для утилизации отходов из Новосибирска победил в конкурсе МТС и БФ «Система» ародного хозяйства и государственной службы при Президенте России. Дмитрий Бабенко стал победителем в направлении «Технологии для комфортной жизни». Дмитрий представил цифровую платформу реализации и утилизации отходов Trash for cash. Проект помогает определить ценность отходов и соединить их владельца с потенциальным покупателями или переработчиками. Инновационная особенность проекта — тех

Цифровой помощник МТС Exolve поможет утилизировать отходы В дальнейшем мы планируем расширять функционал голосового робота, чтобы внедрять новые возможности для повышения уровня сервиса». «В условиях растущих требований к экологии и соблюдению стандартов по утилизации, решение «ЭкоТек» интегрировать голосового робота в систему обслуживания клиентов – это закономерный шаг, – сказал директор по продажам и обслуживанию МТС Exolve Костас Дубосас. – На

Систему «TALARIX Мясокомбинат» внедрили на заводе утилизации «Русагро – Приморье» Расширение функционала «TALARIX Мясокомбинат» под специфику завода утилизации обеспечило унификацию бизнес-процессов производства в соответствии с едиными корпоративными стандартами ГК «Русагро». Об этом CNews сообщили представители Axelot. ГК «Русагро» – это

В Москве появился умный аппарат для сбора отходов на базе искусственного интеллекта бизнес-центра «Аврора», где находится один из офисов «Яндекса», установлен умный аппарат для приема вторсырья «ЭкоПоинт» (резидент «Сколково»). С помощью технологий искусственного интеллекта (И

ДИТ Москвы: с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru москвичи сдали 550 тонн вторсырья с начала 2024 года , которые не превышают среднерыночные цены. В стоимость уже входят демонтаж, погрузка и экологичная утилизация. С полным перечнем доступных к вывозу предметов можно ознакомиться на странице сер

Разработка резидента «Сколково» упростила сбор вторсырья в Горьковском филиале «ФПК» м “Нижэкология” на полигон. Проект отвечает концепции развития “ФПК” в области экологии: увеличение утилизации и вовлечение отходов производства во вторичный оборот на 182% до 2030 г.», — сказа

В России применят искусственный интеллект для поиска незаконных свалок 2023 г. по ноябрь 2024 г. Первая очередь системы должна быть сдана в эксплуатацию в начале 2025 г. Управление отходами Сейчас ИТ-решения в сфере управления отходов для регионов разрабатывает к

Клиенты «Ситилинка» в 2023 г. стали сдавать технику на утилизацию почти в полтора раза чаще овых шкафов. Александр Кузнецов, директор департамента маркетинга Merlion и «Ситилинка»: «Программа утилизация, запущенная вместе с нашим партнером, отлично показывает себя, мы видим востребова

Спрос на услугу эковывоза крупногабаритной техники в «М.Видео-Эльдорадо» за год вырос на 40% выполняет установленный государством норматив по переработке, в том числе благодаря своим проектам «Правильная утилизация» и «Умная переработка». *** Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео»)

В 2023 г. горожане отправили на переработку и утилизацию более 853 тонн вторсырья вещей можно найти на странице сервиса. В 2023 г. услугой платного вывоза жители воспользовались для утилизации и переработки более 5,7 тыс. предметов. Сервис «Вывоз ненужных вещей» избавляет го

«Авито» запустила сервис для передачи вещей на благотворительность или в переработку или бесплатно заказать их вывоз. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Точки приема вещей и вторсырья доступны на лендинге проекта. Пункты приема вторсырья отсортированы по катег

Мотоциклы, холодильники и стиральные машины: что можно утилизировать с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» стоимость не превышает средней рыночной цены, в которую уже входит демонтаж, погрузка и экологичная утилизация. Крупногабаритную технику, предметы из металла и автомобили по-прежнему можно сдат

В Москве заработала система сбора электронного лома предприятий для его последующей утилизации Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части снижения объема отходов, направляемых на полигоны. Созданная в столице инфраструктура для сбора и утилизации отслужившей электроники задает эталонный стандарт обращения с электронным ломом и делает Москву одним из самых экологичных мегаполисов мира», – сказал генеральный директор корпорации

В России заработала Recyclemap — карта пунктов приема вторсырья 24 октября 2023 г. природоохранный проект «Земля касается каждого» и команда «Геосемантика» запустили карту пунктов приема вторсырья Recyclemap. Карта поможет найти ближайший пункт приема стекла, алюминия, пластика и другого сырья. Это значительно упрощает сдачу отходов для тех, кто хочет начать или уже занимается

Исследование «М.Видео-Эльдорадо»: переработка электронных отходов в России с 2019 г. выросла в 3,5 раза в, в основном – списанная техника от юридических лиц. Столкнувшись с увеличением сбора в магазинах, утилизаторы инвестировали полученные средства в развитие своих производственных мощностей. Та

Сервис «Вывоз ненужных вещей» помог собрать 1100 тонн вторсырья ышает среднюю рыночную цену, при этом в нее уже входят демонтаж, разборка, погрузка и экологическая утилизация предметов. Вывоз остальных предметов — крупногабаритной техники, металлических пре

«Самолет» установил в 60 городах фандоматы по сбору вторсырья Группа «Самолет» объявила о расширении программы по сбору вторсырья – в сотрудничестве с РЖД компания установила 77 фандоматов на вокзалах в 60 городах

«М.Видео-Эльдорадо» удвоила объем собранной техники на переработку ммы утилизации электроники и бытовой техники во вторсырье, реализуемой совместно с СКО «Электроника-утилизация». По итогам первых трех месяцев 2023 г. клиенты ритейлера передали на переработку

В каталоге сервиса «Вывоз ненужных вещей» увеличен список предметов для утилизации тал доступен вывоз мебели и электроники. Теперь жители могут воспользоваться новыми возможностями и утилизировать в том числе макулатуру», - отметили представители Департамента информационных т

В «Яндекс картах» появились пункты сбора вторсырья, проверенные «Гринпис» меченными пунктами переработки можно по QR-коду на коробках «Яндекс маркета». Это поможет правильно утилизировать упаковку и другие отходы. *** Recyclemap — это 40 тыс. волонтеров в 54 городах

Платформы Traffic и РЭО интегрировали свои услуги зчиков для клиентов Российского экологического оператора (РЭО). А площадка РЭО — соединять желающих утилизировать вторсырье с переработчиками. Заказать услугу теперь можно напрямую через сайт э

В России запустился проект по сбору вторсырья с использованием нейросети В России запустился EcoTech-проект по сбору вторсырья на основе технологии ИИ. Компания «Экопоинт» (резидент «Сколково») открыла в Нижнем Новгороде собственную сеть умных пунктов приема вторсырья у населения, которая работает на о

Благотворительность, утилизация ненужных вещей, бронирование книг — как Москва развивает сервисы нового поколения аталог предметов, которые можно сдать на переработку. Так жители сразу видят перечень доступных для утилизации вещей и могут не тратить время на заполнение заявки, если нужный им предмет пока н

Россияне придумали хитрый и гениальный способ заработка на утилизации старой техники дние полгода его популярность в России бьет все рекорды. Как сообщил изданию глава СКО «Электроника-утилизация» Владислав Бондарев, в России на 20% увеличилось количество техники, сдаваемой в у

Wildberries запустил услугу экспресс-утилизации ненужной техники и мебели отке отходов. «Продолжаем расширять спектр сервисов, доступных для наших пользователей. Экологичная утилизация мебели и техники поможет россиянам проявить заботу об окружающей среде и позаботит

43% россиян положительно относятся к утилизации техники качество товаров и услуг. В рамках проекта по утилизации мы помогаем подобрать оптимальную компанию-утилизатор с учетом региона присутствия, вида оборудования к утилизации, его объема и напряму

Покупатели «М.видео-Эльдорадо» сдали на переработку 50 грузовых вагонов старой техники по массе с грузовым поездом из 50 вагонов. Группа «М.видео-Эльдорадо» и ассоциация СКО «Электроника-утилизация», объединяющая производителей, импортёров и ответственных переработчиков электробы

«Ситилинк» запустил проект по утилизации старой техники ельно откачивают хладагент. Затем извлекаются ценные материалы, а корпус отправляют на переработку. Утилизация телевизоров предусматривает извлечение кинескопа с предварительным извлечением цен

Популярность программ «М.Видео-Эльдорадо» по переработке техники и батареек во вторсырье выросла на 60% едующую переработку отвечают лицензированные предприятия – челябинский завод «Мегаполисресурс» и ярославский завод «НЭК». Их расположение и производственные мощности позволяют покрывать потребности в утилизации батареек, сданных потребителями со всей страны. Руководитель отдела реализации экологических проектов в рознице группы «М.Видео-Эльдорадо» Оксана Платонова: «Технологический прогресс

«Убиратор» привлек 170 млн рублей от «Тилтех капитал» и других инвесторов Экосистема цифровых сервисов для рынка вторсырья «Убиратор» привлекла инвестиции в рамках раунда А в размере 170 млн руб. Средства будут направлены на развитие собственной ERP-системы с функциями финтех-платформы Upay, запуск сервис

Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс ение наших инструментов оказывает влияние на бизнес-показатели! Время, требуемое на выполнение задач с помощью инструментов TeamViewer, будет гораздо меньше, чем без них. Во-первых, резко возрастает «утилизация человеческого ресурса» (отношение полезных трудозатрат к доступным трудозатратам — прим. CNews). Во-вторых, при использовании TeamViewer происходит существенное сокращение затрат на

Ubirator запустил инновационную ERP-систему выплат для рынка вторсырья ления отходами Ubirator разработал и запустила ERP-систему для складского учета с функциональностью мгновенных выплат физическим лицам - Upay. UPay предназначен для рынка сбора, переработки отходов и вторсырья. Аналогов системы нет в России. На этапе пилота ERP-систему планируется внедрять для использования на восьми производственно-заготовительных предприятиях (ПЗП), а до конца года компан

Как утилизировать старый принтер , вы наносите ущерб окружающей среде и совершаете правонарушение. Давайте разберемся, как правильно утилизировать принтеры и многофункциональные устройства. Выброшенный принтер может обойтись в

Как правильно утилизировать аккумуляторные батареи ьно быстро попадают в почву и грунтовые воды, когда оболочка разрушается от коррозии. Кроме того, аккумуляторы легко загораются и токсичные материалы попадают в атмосферу. Рассказываем, как правильно утилизировать старые батарейки и аккумуляторы. Наиболее распространенным типом батарей является одноразовая неперезаряжаемая щелочная батарея, которая выпускается в размерах AA, AAA, C, D, 9 В

Как правильно утилизировать смартфон и планшет ред окружающей среде и истощать и так скудные запасы полезных ископаемых. Разберемся, как правильно утилизировать смартфон или планшет, чтобы все от этого только выиграли. Смартфоны и планшеты

Как правильно утилизировать большой ЖК-телевизор те выставить объявление на сайте продаж, либо отнести в пункт ремонта техники, но придется . Акция «Утилизация» в магазинах бытовой и цифровой техники В крупных магазинах бытовой и цифровой тех

Как правильно утилизировать старый фотоаппарат Свалки и мусорные баки — не место для утилизации старой техники. Мало того, что это не экологично, так ещё и не законно — можно получить штраф. Рассказываем, что можно сделать со старым фотоаппаратом, чтобы не нарушать закон и поза

«Билайн» обучит нейросеть искать нелегальные мусорные свалки в случае непредвиденных ситуаций. Кроме того, «Билайн» разрабатывает нейросеть, которая позволяет находить на фотографиях нелегальные свалки, сокращая тем самым время реагирования на их устранение. «Нелегальные мусорные свалки – одна из самых острых экологических проблем современности. Это не только серьезный источник загрязнения окружающей среды, но и предмет для постоянных дискуссий на м

Как экологично избавиться от старого компьютера или ноутбука? ества, способные навредить здоровью человека при попадании в грунт или воду. Так что для безопасной утилизации потребуются некоторые усилия. В первую очередь, стоит позаботиться о собственной и