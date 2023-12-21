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«Авито» запустила сервис для передачи вещей на благотворительность или в переработку

Онлайн-платформа для коммерции «Авито» расширила ряд социальных механик. Теперь с помощью «Авито» можно передать на благотворительность вещи, которые больше не нужны пользователям, но могут быть полезны другим людям: от одежды и книг до мебели и электроники. А непригодное для повторного использования вторсырье — сдать на переработку. Вещи и вторсырье на специальные пункты можно отнести самостоятельно или бесплатно заказать их вывоз. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Точки приема вещей и вторсырья доступны на лендинге проекта. Пункты приема вторсырья отсортированы по категориям: пластик, шины, батарейки, бытовая техника, металл, лампочки; адреса для сдачи вещей на благотворительность отмечены отдельно в категории «одежда». На карте более 45 тыс. точек в более чем 130 городах России из 80 регионов. Часть данных поступает напрямую от компаний-собственников контейнеров, а часть вносят волонтеры-модераторы. Для того, чтобы сдать вещи или вторсырье самостоятельно, необходимо проверить описание выбранного пункта — обычно там есть полный список того, что принимается. В запуске информационной карты приняли участие эксперты некоммерческой организации Ассоциация «Раздельный сбор» , а часть данных для карты берется с recyclemap.ru

У жителей Москвы ненужные вещи могут забрать бесплатно прямо из дома партнеры «Авито» — «Чумодан» и «Добрые вещи». С помощью сервиса можно сдать одежду, обувь, игрушки, а также габаритные вещи, мебель, электронику. Для вывоза необходимо оставить заявку на лендинге «Авито», телефонные операторы партнера перезвонят пользователю и уточнят детали. Партнеры приедут и самостоятельно заберут вещи — от пользователя ничего не потребуется. После вещи разделят на категории: для социальных распродаж, для нуждающихся, электронику и ветошь. Далее в зависимости от категории их или отдадут нуждающимся, или продадут, а вырученные от продажи средства пойдут на благотворительность и поддержку работы сервиса, или сдадут на переработку. Посмотреть отчеты и понять, как это работает можно на сайтах партнеров — «Чумодан» и «Добрые» вещи.

«Дарить вторую жизнь вещам — в ДНК «Авито». Мы стремимся, чтобы осознанный образ жизни становился более доступным и удобным. Мы создали сервис, который даст пользователям еще одну возможность помочь окружающим: передать вещи на благотворительность или отдать вторсырье на переработку. Для «Авито» важно приобщить пользователей к осознанному образу жизни и теперь у жителей 80 регионов России есть возможность выбора: продать, передать ненужные вещи нуждающимся или сдать на переработку», – сказал Василий Лексин, руководитель продукта по ESG «Авито».

Для того, чтобы процесс передачи вещей на благотворительность прошел комфортно, на странице размещена инструкция по корректной подготовке вещей: сдавать только целое и чистое: необходимо постирать, высушить вещи и убедиться, что они пригодны для повторного использования; проверить карманы и память устройств: необходимо убедиться, что не оставили что-то ценное — деньги, ключи, документы или файлы в телефоне и компьютере; упаковать вещи в пакеты; если есть дефекты: вещи с пятнами или катышками, которые не получается удалить, лучше сдать на переработку. Подходящий пункт приема можно найти на карте; не сдавать нижнее белье, носки и колготки: их невозможно передать на благотворительность и переработать. Исключение — неношеные вещи с биркой.

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ИТ в госсекторе

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«Авито» — ИТ-компания, онлайн-платформа для коммерции. С помощью Авито можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». В сервис интегрирована «Авито доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока.

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