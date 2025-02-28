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Индексная книга (каталог) CNews*
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Avito Авито доставка Авито логистика



28.02.2025 «Авито» запускает доставку цветов — до двери и в течение часа 3
12.12.2024 «Авито» запустил раздел с товарами от благотворительных фондов 1
09.12.2024 «Авито» начала тестировать бесплатную доставку из-за границы 1
11.10.2024 Стали известны имена победителей конкурса сценариев для «Цифрового ликбеза» 1
04.10.2024 «Авито» продлевает доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей за 1 рубль 2
13.09.2024 Техническим директором «Яндекс Карт» стал Анатолий Панов 1
04.09.2024 «Авито» обеспечит доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей за 1 рубль 2
05.08.2024 В почтоматах «Халва Экспресс» теперь можно получать заказы «Авито» 3
29.07.2024 41% покупателей гаджетов на сайтах частных объявлений находили на подержанных устройствах данные предыдущих владельцев 2
21.06.2024 «Почта России» начала выдавать посылки «Авито» в партнерских пунктах 2
04.06.2024 Директором по финансовым сервисам «Авито» стала Татьяна Жаркова 1
31.05.2024 Спрос на установку антивируса на персональные компьютеры и ноутбуки вырос вдвое с начала года — «Авито Услуги» 1
31.05.2024 50% россиян поедет в летний отпуск только со смартфоном, а каждый пятый возьмет в путешествие ноутбук для работы 1
29.05.2024 «Авито»: В России выросли продажи китайских ноутбуков и планшетов, но Apple остается лидером 1
22.05.2024 Подтвердить профиль на «Авито» теперь можно с помощью Alfa ID 1
26.04.2024 Нейросети помогут продавцам написать текст объявления на «Авито» 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
22.04.2024 В России вырос спрос на ремонт китайских смартфонов 1
19.04.2024 Рекламодателям «Авито» стала доступна интеграция с платформой Smartis 1
19.04.2024 ВТБ и CNews объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
15.04.2024 Россияне больше всего потратили в прошлом году на строительные услуги — «Авито Услуги» 1
11.04.2024 Российский бизнес отдает деловые услуги на аутсорс — «Авито Услуги» 1
10.04.2024 «Авито Доставка» и 5Post масштабируют партнёрство 1
10.04.2024 «Авито» соединит пострадавших от наводнения в Оренбургской области и тех, кто готов оказать им бесплатную помощь 1
08.04.2024 «Авито» запускает новое направление бизнеса — «Авито Путешествия» — и планирует выйти на рынок онлайн-бронирования отелей 1
05.04.2024 «Авито» расширяет линейку форматов медийной рекламы внутри своего приложения 1
05.04.2024 Фитнес-тренеры переходят в онлайн — «Авито Услуги» 1
03.04.2024 «Авито» запускает отдельный раздел «Авито Молл» с товарами в новом и отличном состоянии 2
29.03.2024 Почта России доставила в 2023 г. почти 30 млн товаров с «Авито» 1
20.03.2024 «Авито» запустил набор на стажировку для разработчиков 1
20.03.2024 «Авито» тестирует новый тариф для продавцов с оплатой только за успешную сделку 3
13.03.2024 78% россиян при покупках в интернете отдадут предпочтение продавцам с подтвержденным профилем 1
07.03.2024 В пику Ozon и Wildberries «Авито» открывает собственные пункты выдачи. Их будут тысячи по всей стране 3
07.03.2024 «Авито» запускает свою сеть доставки и собственное ПО для владельцев пунктов выдачи заказов 7
01.03.2024 73% россиян покупают и продают на ресейл-платформах 1
21.02.2024 «Авито Услуги»: почти каждый второй россиянин планирует изучать иностранный язык в 2024 году 1
13.02.2024 Съедобные букеты, авторские портреты и клинеры: топ самых популярных услуг у россиян в преддверии 14 февраля 1
09.02.2024 Продажи новых приставок выросли в России на треть, а игр — на 20% 1
07.02.2024 Больше половины пользователей «Авито» договариваются о сделках во внутреннем мессенджере 2
05.02.2024 «Авито» запускает кошелек — встроенный финтех-сервис для оплаты на платформе 2

Публикаций - 78, упоминаний - 104

Avito и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7449 3
ESG - Enterprise Strategy Group 240 3
Xiaomi 1756 3
data.ai - App Annie 85 2
Telegram Group 2034 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 49 2
Samsung Electronics 10296 2
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 44 2
Цельс - Медицинские скрининг системы 4 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 1
Avito Tech - Авито Тех 6 1
GitHub 833 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
Sony 6555 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 853 1
Nintendo 760 1
Ростелеком 9768 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 74 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 719 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 271 1
Huawei 3959 1
Apple Inc 12157 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 229 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 610 1
Lenovo Group 2297 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 405 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 1
Li Auto - LiXiang 2 1
Space307 - Place.01 - Смарт Девелопмент 4 1
Inventive Retail Group 76 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 872 77
Почта России ПАО 2120 10
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 49 5
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 122 4
X5 5Post - 5Пост 49 4
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 142 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 675 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1366 3
Яндекс.Доставка 71 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 3
Совкомбанк Халва Экспресс 4 3
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 2
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 19 2
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 31 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 241 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 19 1
Naspers - Prosus Ventures 20 1
Naspers 83 1
Adidas - Адидас 161 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Nike 186 1
H&M 21 1
LVMH Louis Vuitton 23 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7395 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Tesla Motors 399 1
BMW Group 449 1
Hyundai Motor Company 389 1
Volkswagen Group - VW 282 1
Ford 413 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Volkswagen Audi Group 208 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 469 1
Exeed 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2726 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4797 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5970 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
АФТ - Ассоциация Финтех 171 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 109 1
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