«Авито» запускает свою сеть доставки и собственное ПО для владельцев пунктов выдачи заказов

«Авито» после успешного пилотного проекта запустит Avito Branded Delivery: новая опция позволит пунктам выдачи заказов подключаться к «Авито Доставке» напрямую и сотрудничать с платформой для приема и выдачи отправлений. Число таких точек должно составить 1500 до конца 2024 г. Пересылка товара при этом будет осуществляться логистическими партнерами, которые будут соответствовать требованиям платформы.

«Авито Доставка» позволяет пользователям покупать и продавать товары, не ограничиваясь своим городом, а также обеспечивает безопасность сделок для обеих сторон. Особенно активно растут сделки между жителями разных регионов. Так, в 2023 г. количество заказов выросло в два раза, а число объявлений с подключенной доставкой выросло в полтора раза и превысило 93 млн. Товары доставляются в более чем 54 тыс. пунктов выдачи заказов по всей России — широкое покрытие обеспечивает сотрудничество с крупнейшими логистическими компаниями страны («Почта России», СДЭК, BoxBerry, DPD, 5post, «Яндекс Доставка», Exmail и др.).

И если раньше пункты выдачи заказов могли подключаться к сети «Авито Доставки» только через логистического партнера — владельца сети, его технические решения и юридическое оформление, теперь они смогут это делать напрямую. Пилот был запущен в начале октября 2023 г. и протестирован в 100 пунктах выдачи заказов Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Что это значит для владельцев пунктов выдачи заказов

Владельцы мультибрендовых пунктов выдачи заказов смогут бесплатно напрямую подключаться к сети «Авито Доставки», а также открывать монобрендовые пункты «Авито», работая с платформой по прямому договору. На данный момент компания ведет подготовку к запуску в апреле 2024 г. личного кабинета и программного обеспечения, разработанного для владельцев и сотрудников ПВЗ специально в рамках Avito Branded Delivery. В нем можно будет вести все необходимые операции по приему и выдаче отправлений, а также взаимодействовать с разными службами доставки. В дальнейшем до конца 2024 г. появится возможность отслеживать доходность, вести финансовую отчетность и получать бизнес-аналитику.

Доставку между пунктами будут осуществлять логистические провайдеры, наиболее полно отвечающие требованиям «Авито» к срокам, качеству работы и тарифам. Первым из подключенных станет компания Logsis, в дальнейшем пул партнеров будет расширяться. «Авито» будет отслеживать и контролировать качество доставки.

Что это значит для пользователей «Авито»

У покупателей и продавцов добавится еще одна опция для выбора внутри «Авито Доставки» и появится больше пунктов приема и выдачи заказов в шаговой доступности. Пользователи «Авито» при оформлении доставки увидят на карте эти точки как «Авито», вместе с точками других служб доставки.

Если покупатель выберет доставку в ПВЗ, обозначенный как «Авито», то у продавца появится сообщение, что заказ оформлен и его нужно сдать в один из пунктов сети в своем городе. Список доступных пунктов будет доступен в приложении, как и всегда при оформлении через «Авито Доставку». О каждом пункте можно уточнить подробности: часы и работы и описание проезда. Кросс-доставки между пунктами выдачи разных служб (например, сдать в пункте «Авито», а получить в отделении «Почты России») на первых этапах развития проекта не запланировано.

Сергей Пустыльник, директор по логистике в «Авито»: «Сегодня мы наблюдаем быстрорастущий запрос со стороны представителей малого и среднего бизнеса — владельцев пунктов выдачи заказов на прямое подключение к сети «Авито Доставки». Это может быть как мультибрендовая точка, сотрудничающая с разными маркетплейсами, так и работающий только эксклюзивно с «Авито Доставкой» пункт выдачи. Развитию таких пространств мы будем уделять особое внимание. Весь прошлый год мы проводили встречи с владельцами ПВЗ, чтобы определить их ключевые потребности, специфику бизнес-процессов и использовать эту информацию в разработке собственного решения Авито для ПВЗ. В 2024 г. мы планируем довести число пунктов выдачи, напрямую подключенных к «Авито Доставке», до 1500, и провести через них почти 2,5 млн заказов».

Сроки реализации проекта

Подключение и появление в сети новых ПВЗ начнется во II квартале 2024 г., лендинг для партнеров, на котором будут размещены детали — как присоединиться к проекту, и договор оферты, будет опубликован на сайте «Авито».

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«Авито» — ИТ-компания, онлайн-платформа для коммерции. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. В сервис интегрирована «Авито Доставка», которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока.

Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 150 млн, ежемесячная аудитория достигла 60 млн пользователей. Каждую секунду на «Авито» совершается более восьми сделок, ежедневно пользователи добавляют более 1 млн новых объявлений.