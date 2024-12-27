X5 5Post 5Пост
X5 5Post и организации, системы, технологии, персоны:
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
|Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
|ФРИИ Акселератор 50 1
|ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
|Дырдасов Виталий 11 11
|Мироненков Антон 16 4
|Шехтерман Игорь 13 3
|Сыров Петр 3 3
|Сыкулев Андрей 84 2
|Прусов Дмитрий 10 2
|Панкин Сергей 2 2
|Жук Павел 5 2
|Сошникова Ксения 2 2
|Косаркин Иван 2 2
|Караулова Ирина 2 2
|Алешкин Сергей 65 2
|Максимова Марина 10 2
|Ядринцев Клим 4 2
|Новосельцев Дмитрий 3 2
|Коленцев Владимир 5 2
|Мугайнутдинова Элина 3 2
|Пустыльник Сергей 6 2
|Иванова Дагмара 34 1
|Павлов Антон 16 1
|Николаев Илья 4 1
|Хомяков Дмитрий 2 1
|Тынкован Александр 51 1
|Востриков Юрий 70 1
|Смирнов Дмитрий 91 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Сергеев Дмитрий 59 1
|Гончаров Сергей 13 1
|Степанова Татьяна 5 1
|Вандышева Татьяна 7 1
|Бухар Виктория 12 1
|Исаев Дмитрий 42 1
|Гевак Андрей 14 1
|Чумакова Занаида 1 1
|Романовская Лариса 3 1
|Катасонов Сергей 19 1
|Морозов Сергей 59 1
|Липилин Алексей 5 1
|Скворцов Тарас 8 1
|Саркисов Тигран 35 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
|CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
|CAS IMECAS - Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences - Институт Микроэлектроники Китайской Академии Наук 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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