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X5 5Post 5Пост

X5 5Post - 5Пост


27.12.2024 DIY-ритейл освоился в онлайн 1
09.12.2024 «Авито» начала тестировать бесплатную доставку из-за границы 1
19.11.2024 Жители Курской и Белгородской областей смогли сэкономить полмиллиарда рублей в рамках гуманитарной кампании «Авито» 1
19.11.2024 5Post объявила о партнёрстве с российским брендом одежды Befree 1
23.10.2024 Custis представила новый продукт по управлению расписаниями в логистике 1
04.09.2024 «Авито» обеспечит доставку товаров для жителей Курской и Белгородской областей за 1 рубль 1
29.07.2024 5Post и Ozon запустили проект для продавцов, работающих по модели realFBS 1
20.05.2024 Dialog X5 запускает бесплатный инструмент для оценки товаров поставщиков 1
14.05.2024 Как X5 Group, «Лента», Hoff, «Рольф» и Magnum будут менять облик ритейла при помощи ИИ и роботизированных решений 1
10.04.2024 «Авито Доставка» и 5Post масштабируют партнёрство 1
20.03.2024 X5 Group разработала собственную систему управления складами 1
07.03.2024 В пику Ozon и Wildberries «Авито» открывает собственные пункты выдачи. Их будут тысячи по всей стране 1
07.03.2024 «Авито» запускает свою сеть доставки и собственное ПО для владельцев пунктов выдачи заказов 1
25.12.2023 X5 Group внедрила решение российской компании ITKey в качестве инфраструктурного слоя облачной платформы X5 Salt 1
05.12.2023 Оптимизация пополнения помогла «Пятерочке» увеличить выручку на 1% 1
30.10.2023 «X5 транспорт» создал собственный навигатор на базе геотехнологий «Яндекса» 1
18.10.2023 Михаил Сартаков, Х5 Group: Мы создали корпоративный университет по-другому 1
12.10.2023 X5 запустила собственную платформу аутентификации сотрудников «Х5 ключ» 1
06.10.2023 X5 открывает данные с помощью Data Bridge 1
09.08.2023 Нейросети помогут покупателям на кассе самообслуживания Х5 1
01.06.2023 Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики 1
03.04.2023 Как цифровизация помогает расти российскому рынку онлайн-торговли 2
23.03.2023 Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта 1
18.11.2022 X5 Group и «Триколор» договорились о партнерстве 1
21.10.2022 Более 150 поставщиков стали пользователями сервисов Dialog.X5 за два года работы 1
13.10.2022 Х5 и «Яндекс» запускают совместное продвижение подписок 1
07.10.2022 «Сбермаркет» запустил доставку из Vprok.ru 1
09.08.2022 Х5 Transport автоматизировала подбор персонала 1
06.06.2022 Выручка «Синимекс» превысила 2,7 млрд рублей по итогам 2021 года 1
06.04.2022 5post разработала и внедрила софт для сети постаматов 1
20.12.2021 X5 Group внедрила платформу AБ-тестирования 1
08.12.2021 «Aliexpress Россия» начала сотрудничество с PIM Solutions 1
28.10.2021 X5 Group объявляет о запуске пилота сервиса подписки во всех регионах присутствия 1
13.09.2021 Пункты выдачи 5Post появились в супермаркетах «Перекресток» 3
02.09.2021 «Aliexpress Россия» откроет собственный фулфилмент-центр в Подмосковье 1
05.07.2021 «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5 1
05.07.2021 В Москве открылась «Пятерочка» с автоматизированными покупками и зоной коворкинга 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
15.04.2021 «Vprok.ru Перекрёсток» масштабируется на инфраструктуре Х5 1
14.04.2021 Торговые сети продолжили внедрение инноваций в условиях пандемии 1

Публикаций - 48, упоминаний - 52

X5 5Post и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 8
Yandex - Яндекс 7340 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 2
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 30 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 2
Flowwow - Флаувау 22 2
Apiship 4 1
Крок - Croc 1777 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
Ланит Интеграция 190 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Apple Inc 12100 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
8213 1
Softline - Софтлайн 2811 1
SAS Institute 971 1
Citrix Systems 812 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Cloudera 58 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 11 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 1
Nginx - Энджайникс 164 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 17 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Прогноз 1650 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 59 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 12 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
RITA - Retail Innovation Tech Alliance 10 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 40
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 36
X5 Group - Перекрёсток 544 25
X5 Group - Чижик 38 16
Почта России ПАО 2112 10
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 9
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 16 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз - Ягодки 642 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 6
iHerb - маркетплейс 16 5
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 5
Слата 15 5
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 5
Joom - маркетплейс 19 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 3
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 9 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Связной ГК 1369 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 2
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 45 2
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 2
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 2
Сантех Смарт 3 2
Комус 94 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
ElytS - ЭЛИТС 4 2
Яндекс.Доставка 70 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 15
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Яндекс.Маркет 937 8
X5 Group - X5ID - X5 Ключ 15 5
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 4
X5 Group - Dialog.X5 - X5 Dialog Instore-платформа 10 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 2
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 2
Merlion - Tempoline Кактус - Нота софт - Notasoft 11 2
Red Hat OpenShift Container Platform 40 1
Microsoft Office 365 940 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Apple ID - Система аутентификации 121 1
IBM API Connect 10 1
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IBM Digital Business Automation 5 1
Apache Camel 73 1
Cinimex Integration Framework 2 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 51 1
X5 Group - X5 Выручай-карта 6 1
Apache Hadoop 427 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Яндекс.Плюс 191 1
React - JavaScript фреймворк 72 1
VK - Яндекс.Дзен 188 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток - Мой Перекресток 17 1
Red Hat Ansible 103 1
X5 Group - Экспресс-скан 6 1
MinIO 9 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 10 1
X5 Group - X5 Клуб 6 1
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Мироненков Антон 16 4
Шехтерман Игорь 13 3
Сыров Петр 3 3
Сыкулев Андрей 84 2
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Панкин Сергей 2 2
Жук Павел 5 2
Сошникова Ксения 2 2
Косаркин Иван 2 2
Караулова Ирина 2 2
Алешкин Сергей 65 2
Максимова Марина 10 2
Ядринцев Клим 4 2
Новосельцев Дмитрий 3 2
Коленцев Владимир 5 2
Мугайнутдинова Элина 3 2
Пустыльник Сергей 6 2
Иванова Дагмара 34 1
Павлов Антон 16 1
Николаев Илья 4 1
Хомяков Дмитрий 2 1
Тынкован Александр 51 1
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Смирнов Дмитрий 91 1
Халяпин Сергей 82 1
Сергеев Дмитрий 59 1
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Бухар Виктория 12 1
Исаев Дмитрий 42 1
Гевак Андрей 14 1
Чумакова Занаида 1 1
Романовская Лариса 3 1
Катасонов Сергей 19 1
Морозов Сергей 59 1
Липилин Алексей 5 1
Скворцов Тарас 8 1
Саркисов Тигран 35 1
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Азартные игры - Лотерея 205 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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