5Post и «Билайн» упростили возврат оборудования

Cервис доставки 5Post, дочерняя компания Х5 Group, и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), российский оператор связи, объявили о начале сотрудничества, направленного на упрощение процесса возврата оборудования для клиентов сотового оператора. Теперь клиенты смогут возвращать телевизионные приставки, роутеры и другое оборудование, взятое в аренду у «ВымпелКома». Достаточно оформить возврат и принести технику в ближайшую точку 5Post в магазине «Пятёрочка» или «Перекрёсток».

Пользователю нужно обратиться в контакт-центр «Билайна» – заявка будет автоматически сформирована в личном кабинете 5Post, а клиент получит SMS-уведомление. Затем пользователю останется самостоятельно сдать оборудование в постамат или на кассу в ближайшем магазине «Пятёрочка» или «Перекрёсток». Запуск сервиса стал возможен благодаря интеграции технологий двух компаний, что сделало процесс возврата быстрым и удобным.

Уже на старте сотрудничества для отправки возврата доступна вся сеть 5Post, а это 22 тыс. точек приёма в 63 регионах России. Магазины «Пятёрочка» и «Перекрёсток» расположены в шаговой доступности, работают до позднего вечера, а некоторые из них в круглосуточном режиме, что значительно ускоряет процесс отправки возврата для абонентов.

Новая услуга повышает доверие и удовлетворённость среди клиентов «Билайна». Оператор гарантирует своим клиентам высокий уровень сервиса благодаря удобной и интуитивно понятной процедуре возвратов, а также оперативность решения любых вопросов, отмечают партнеры. Надёжная логистика от 5Post позволяет удобно и быстро сдать оборудование, обеспечивает быструю доставку и возможность совместить процесс возврата с покупкой продуктов в магазине. Согласно данным 5Post, большинство пользователей в настоящий момент предпочитают сдавать товары через удобные постаматы, расположенные в непосредственной близости от дома или места работы.

«Мы рады объявить о нашем сотрудничестве с «Билайном» и уверены, что новый проект по возврату оборудования станет полезным решением для пользователей обеих компаний. Каждое новое подключение партнёра к сервису по возврату заказов или оборудования демонстрирует, что точки 5Post в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» стали привычным местом не только для получения заказов, но и для отправки», – сказал Виталий Дырдасов, управляющий директор 5Post.

«Мы стремимся упростить каждый этап взаимодействия клиента с нашей компанией — в том числе процесс возврата оборудования. Благодаря партнёрству с 5Post мы сделали этот сервис максимально удобным: теперь не нужно подстраиваться под график офиса или искать курьера. Возврат можно оформить в шаговой доступности, по пути домой или во время обычного похода в магазин. Это ещё один шаг в сторону клиентоцентричности и качества сервиса, на которые мы делаем ставку», – отметил Евгений Галушко, директор по управлению продажами фиксированного бизнеса «Билайна».