Почтомат постамат Автоматизированная почтовая станция Postmats Automated postal station
СОБЫТИЯ
|30.04.2025
|
Постаматы и цифровые сервисы: как обновили смарт-стандарты для строительства жилья
рь рекомендация применять смарт-стандарты распространяются на все дома, которые строятся за счет городского бюджета, а в число цифровых решений вошли также умные сервисы платформы «Электронный дом» и постаматы. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Первая версия смарт-стандарта была разработана в 2018 г. для домов, которые строятся по программе реновации. В документе закрепили ед
|03.09.2024
|
В Москве запустился совместный проект «Московского постамата» и сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!»
В рамках проекта «Московский постамат» сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» внедрил станцию с пауэрбанками в устройство городской сети. Теперь взять «заряд» можно по пути, прямо в постамате. В планах реализовать еще 40
|23.01.2023
|
«Яндекс маркет» присоединился к проекту «Московский постамат»
К проекту «Московский постамат» присоединился первый крупный маркетплейс — «Яндекс маркет». Теперь горожанам, делаю
|18.11.2022
|
«Сберлогистика» установила первый постамат в МФЦ Мурманска
«Сберлогистика» установила первый постамат в отделении Многофункционального центра в Мурманске. Это позволит жителям города пол
|24.10.2022
|
«Детский мир» запустил доставку в отделения и почтоматы «Почты России»
олучения онлайн-заказа. «Детский мир» стал ближе даже для самых отдалённых и небольших населённых пунктов России. А для клиентов Москвы появился удобный вариант получения заказа по дороге домой, ведь почтоматы «Почты России» установлены и на станциях Московского метрополитена. Новая услуга позволит нашим клиентам комфортнее совершать покупки и быстрее получать заказы», – сказал директор тра
|30.08.2022
|
OmniCDEK объединит все постаматы и ПВЗ России в единую сеть
бованности открывает новые возможности для быстрого развития сети. «Допустим точка востребована, но постамат маленький, − поясняет Григорий Френкин, − а значит потенциально он может столкнуться
|16.12.2021
|
«Почта России» ввела единый тариф на доставку из интернет-магазинов в почтоматы
«Почта России» подготовила специальное предложение по доставке заказов из интернет-магазинов в собственные и партнерские почтоматы. До 31 марта 2022 г. стоимость услуги для онлайн-ритейлеров составит 99 руб. — в среднем на 35–40% ниже рынка. В почтоматах можно получать посылки из большинства интернет-магазинов, с
|13.08.2021
|
«Почта России» начала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы
«Почта России» начала подключать собственные почтоматы, а также выдавать заказы через партнерские почтоматы и пункты выдачи заказов. Сейчас клиенты могут забирать свои посылки в 500 почтоматах «Почты» и более 1,5 тыс. партнерских п
|23.04.2021
|
Tele2 начала доставлять SIM-карты в постаматы PickPoint
вязи количество пунктов выдачи заказов превышает одну тысячу. Для активации SIM-карты, заказанной в постамат PickPoint, клиенту потребуется паспорт, а также банковская карта. Пройти процесс сам
|12.03.2021
|
«Почта России» установит почтоматы в московском метро
зоны покрытия почтовыми услугами и формирует новый канал. Также сеть почтоматов снизит нагрузку на почтовые отделения. «Мы ищем возможность быть ближе к клиенту, становиться удобнее и технологичнее. Почтоматы в Московском метрополитене именно об этом. Забрать посылку или заказ из интернет-магазина за считанные секунды – это тот сервис, который нужен нашим клиентам. Кому-то это удобно делат
|04.09.2020
|
«Росэлектроника» выводит на рынок постаматы отечественного производства
ил о выводе на рынок постаматов отечественного производства для организации бесконтактной доставки товаров. Стоимость оборудования на 25% ниже зарубежных аналогов, представленных на российском рынке. Постамат обеспечивает бесконтактную доставку товаров в пункт выдачи и позволяет покупателю в любое удобное время забрать заказ без необходимости ожидания курьера в определенный интервал времени
|17.06.2020
|
«Сберлогистика» стала первым парнтером Wildberries по доставке заказов в постаматы
олее оптимальный для себя вариант получения заказа. Сегодня нашим клиентам доступна бесплатная курьерская доставка, собственные пункты выдачи заказов Wildberries с примерочными кабинами, а теперь – и постаматы. В наших планах – как дальнейший рост сети ПВЗ, так и числа партнерских постаматов», – сказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries. По данным аналитиков Wildberries, по
|29.05.2020
|
«Связной» доставит онлайн-заказы в постаматы
«Связной» запускает доставку в постаматы. Пилотный проект ритейлер реализует совместно с логистической службой PickPoint. На начальном этапе «Связной» запустил доставку в 870 постаматов Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перм
|08.02.2016
|
В салонах МТС в Петербурге заработали почтоматы
Компания МТС объявила о запуске совместного проекта МТС и In Post в Северной столице. Автоматизированные почтовые станции – почтоматы, в которых получатели могут самостоятельно забирать почтовые отправления, появились в 6 салонах МТС в Санкт-Петербурге. Каждый почтомат снабжен удобным сенсорным экраном управления и
|12.11.2012
|
До конца года «Почта России» установит почтоматы в 9 регионах страны
Специальные автоматические устройства для выдачи посылок и бандеролей — почтоматы - до конца года появятся в почтовых отделениях 9 регионов страны: Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской, Новосибирской, Самарской, Омской областях, республиках Татарст
|15.06.2011
|
Оплатить покупку товара с доставкой через почтоматы Logibox теперь можно в салонах «Евросети»
пания Logibox объявили о подписании партнерского соглашения, согласно которому получатели заказов интернет-магазинов и компаний торговли по каталогу смогут оплачивать свои покупки, доставляемые через почтоматы Logibox, в кассах салонов «Евросеть» по всей России. Одним из направлений деятельности Logibox является автоматизация процесса «последней мили» — доставки заказов интернет-магазинов и
|10.12.2010
|
В Москве открылся первый постамат сети PickPoint
дежно». По информации PickPoint, технология использования постаматов PickPoint доступна и легка в обращении. Необходимо всего лишь сделать заказ в интернет-магазине или по каталогу, указать ближайший постамат, дойти до него и ввести pin-код, высланный по sms или e-mail, затем произвести оплату наличными или пластиковой картой – ячейка с заказом откроется автоматически. Как отмечается, спосо
|25.11.2010
|
29 ноября в Москве откроется первый постамат сети PickPoint для оплаты и доставки заказов
тся, что уже с середины 2011 г. постаматами смогут пользоваться жители городов-миллионников. Первый постамат в России уже установлен в ДЦ «Москва-Сити» в суперсовременном здании «Башня 2000».
