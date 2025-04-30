Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station

Постаматы и цифровые сервисы: как обновили смарт-стандарты для строительства жилья рь рекомендация применять смарт-стандарты распространяются на все дома, которые строятся за счет городского бюджета, а в число цифровых решений вошли также умные сервисы платформы «Электронный дом» и постаматы. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы. Первая версия смарт-стандарта была разработана в 2018 г. для домов, которые строятся по программе реновации. В документе закрепили ед

В Москве запустился совместный проект «Московского постамата» и сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» В рамках проекта «Московский постамат» сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» внедрил станцию с пауэрбанками в устройство городской сети. Теперь взять «заряд» можно по пути, прямо в постамате. В планах реализовать еще 40

«Яндекс маркет» присоединился к проекту «Московский постамат» К проекту «Московский постамат» присоединился первый крупный маркетплейс — «Яндекс маркет». Теперь горожанам, делаю

«Сберлогистика» установила первый постамат в МФЦ Мурманска «Сберлогистика» установила первый постамат в отделении Многофункционального центра в Мурманске. Это позволит жителям города пол

«Детский мир» запустил доставку в отделения и почтоматы «Почты России» олучения онлайн-заказа. «Детский мир» стал ближе даже для самых отдалённых и небольших населённых пунктов России. А для клиентов Москвы появился удобный вариант получения заказа по дороге домой, ведь почтоматы «Почты России» установлены и на станциях Московского метрополитена. Новая услуга позволит нашим клиентам комфортнее совершать покупки и быстрее получать заказы», – сказал директор тра

OmniCDEK объединит все постаматы и ПВЗ России в единую сеть бованности открывает новые возможности для быстрого развития сети. «Допустим точка востребована, но постамат маленький, − поясняет Григорий Френкин, − а значит потенциально он может столкнуться

«Почта России» ввела единый тариф на доставку из интернет-магазинов в почтоматы «Почта России» подготовила специальное предложение по доставке заказов из интернет-магазинов в собственные и партнерские почтоматы. До 31 марта 2022 г. стоимость услуги для онлайн-ритейлеров составит 99 руб. — в среднем на 35–40% ниже рынка. В почтоматах можно получать посылки из большинства интернет-магазинов, с

«Почта России» начала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы «Почта России» начала подключать собственные почтоматы, а также выдавать заказы через партнерские почтоматы и пункты выдачи заказов. Сейчас клиенты могут забирать свои посылки в 500 почтоматах «Почты» и более 1,5 тыс. партнерских п

Tele2 начала доставлять SIM-карты в постаматы PickPoint вязи количество пунктов выдачи заказов превышает одну тысячу. Для активации SIM-карты, заказанной в постамат PickPoint, клиенту потребуется паспорт, а также банковская карта. Пройти процесс сам

«Почта России» установит почтоматы в московском метро зоны покрытия почтовыми услугами и формирует новый канал. Также сеть почтоматов снизит нагрузку на почтовые отделения. «Мы ищем возможность быть ближе к клиенту, становиться удобнее и технологичнее. Почтоматы в Московском метрополитене именно об этом. Забрать посылку или заказ из интернет-магазина за считанные секунды – это тот сервис, который нужен нашим клиентам. Кому-то это удобно делат

«Росэлектроника» выводит на рынок постаматы отечественного производства ил о выводе на рынок постаматов отечественного производства для организации бесконтактной доставки товаров. Стоимость оборудования на 25% ниже зарубежных аналогов, представленных на российском рынке. Постамат обеспечивает бесконтактную доставку товаров в пункт выдачи и позволяет покупателю в любое удобное время забрать заказ без необходимости ожидания курьера в определенный интервал времени

«Сберлогистика» стала первым парнтером Wildberries по доставке заказов в постаматы олее оптимальный для себя вариант получения заказа. Сегодня нашим клиентам доступна бесплатная курьерская доставка, собственные пункты выдачи заказов Wildberries с примерочными кабинами, а теперь – и постаматы. В наших планах – как дальнейший рост сети ПВЗ, так и числа партнерских постаматов», – сказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries. По данным аналитиков Wildberries, по

«Связной» доставит онлайн-заказы в постаматы «Связной» запускает доставку в постаматы. Пилотный проект ритейлер реализует совместно с логистической службой PickPoint. На начальном этапе «Связной» запустил доставку в 870 постаматов Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перм

В салонах МТС в Петербурге заработали почтоматы Компания МТС объявила о запуске совместного проекта МТС и In Post в Северной столице. Автоматизированные почтовые станции – почтоматы, в которых получатели могут самостоятельно забирать почтовые отправления, появились в 6 салонах МТС в Санкт-Петербурге. Каждый почтомат снабжен удобным сенсорным экраном управления и

До конца года «Почта России» установит почтоматы в 9 регионах страны Специальные автоматические устройства для выдачи посылок и бандеролей — почтоматы - до конца года появятся в почтовых отделениях 9 регионов страны: Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской, Новосибирской, Самарской, Омской областях, республиках Татарст

Оплатить покупку товара с доставкой через почтоматы Logibox теперь можно в салонах «Евросети» пания Logibox объявили о подписании партнерского соглашения, согласно которому получатели заказов интернет-магазинов и компаний торговли по каталогу смогут оплачивать свои покупки, доставляемые через почтоматы Logibox, в кассах салонов «Евросеть» по всей России. Одним из направлений деятельности Logibox является автоматизация процесса «последней мили» — доставки заказов интернет-магазинов и

В Москве открылся первый постамат сети PickPoint дежно». По информации PickPoint, технология использования постаматов PickPoint доступна и легка в обращении. Необходимо всего лишь сделать заказ в интернет-магазине или по каталогу, указать ближайший постамат, дойти до него и ввести pin-код, высланный по sms или e-mail, затем произвести оплату наличными или пластиковой картой – ячейка с заказом откроется автоматически. Как отмечается, спосо