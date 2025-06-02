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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175849
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Новосельцев Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 В России разрабатывается система маневрирования малых спутников без включения двигателей 1
03.04.2023 Как цифровизация помогает расти российскому рынку онлайн-торговли 1
23.03.2023 Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта 1
21.02.2023 Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Новосельцев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Flowwow - Флаувау 23 3
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 2
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 63 1
Yandex - Яндекс 7735 1
Сантех Смарт 3 3
ElytS - ЭЛИТС 4 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 241 3
X5 5Post - 5Пост 51 2
Комус 99 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2884 2
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Болеар - Bolear 1 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 792 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1444 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12315 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12408 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5512 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16220 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 3
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 164 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 667 2
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 132 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3118 2
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 118 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21837 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 614 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10816 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3012 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5164 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4897 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 322 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 797 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4518 1
Контрастность 2880 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3494 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11561 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7354 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 176 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 828 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7074 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4997 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3176 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2383 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 610 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1923 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24728 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1794 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5722 1
Merlion - Tempoline - Кактус - Нота софт - Notasoft 13 2
Яндекс.Маркет 1022 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 713 1
ВТБ Касса - ВТБ SoftPOS 7 1
Коленцев Владимир 5 3
Алешкин Сергей 65 3
Мугайнутдинова Элина 3 3
Караулова Ирина 2 2
Косаркин Иван 2 2
Сошникова Ксения 2 2
Жук Павел 5 2
Панкин Сергей 2 2
Сыров Петр 3 2
Максимова Марина 11 2
Климанов Игорь 1 1
Ядринцев Клим 4 1
Виноградова Надежда 3 1
Шанина Ирина 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1273 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7375 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16731 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5026 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24811 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14138 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4538 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1257 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7173 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3094 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5597 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1198 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 120 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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