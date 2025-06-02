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Новосельцев Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Новосельцев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Flowwow - Флаувау 23 3
|Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 2
|ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 63 1
|Yandex - Яндекс 7735 1
|Merlion - Tempoline - Кактус - Нота софт - Notasoft 13 2
|Яндекс.Маркет 1022 1
|ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 713 1
|ВТБ Касса - ВТБ SoftPOS 7 1
|Коленцев Владимир 5 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Мугайнутдинова Элина 3 3
|Караулова Ирина 2 2
|Косаркин Иван 2 2
|Сошникова Ксения 2 2
|Жук Павел 5 2
|Панкин Сергей 2 2
|Сыров Петр 3 2
|Максимова Марина 11 2
|Климанов Игорь 1 1
|Ядринцев Клим 4 1
|Виноградова Надежда 3 1
|Шанина Ирина 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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