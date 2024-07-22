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FinTech Платёжные системы Электронные платежные технологии EFT Electronic funds transfer Pay-сервисы E-invoicing

FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing


22.07.2024 Бережем время и кешбэк: «ВкусВилл» запустил собственный платежный сервис EshPay

спокойно контролировать траты». Омниканальный платежный сервис EshPay позволяет в пять раз ускорить процесс оплаты покупок на кассе. Оплата через мобильное приложение занимает буквально пару се
21.06.2024 Оператор карт «Мир» подвергся мощной DDoS-атаке. Сбоила платежная система, платежи не проходили

, прокомментировал ситуацию заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Психологическая атака на россиян Совершая DDoS-атаки на платежные системы, хакер рассчитывает, что он окажет этим психологическое воздействие на россиян, помешав совершению платежей, выплате зарплат и т. д., считает руководитель департамента расслед
26.04.2024 Тренды самозанятости: развитие в регионах и новые способы оплаты — исследование «ЮKassa»

кать и удерживать больше клиентов», — сказал начальник отдела электронной коммерции «ЮMoney» Никита Савельев. *** «ЮMoney» — финтех-компания. Предлагает пользователям электронный кошелек, а бизнесу — прием платежей через «ЮKassa». Команда «ЮMoney» работает в платежной индустрии более 20 лет. Кошелек «ЮMoney» — сервис для платежей в онлайне и офлайне. Пользователи могут выпускать банковские

25.04.2024 Уход из России обошелся Qiwi в 37 миллиардов

Убыток Qiwi от выхода из российского рынка Платежная система Qiwi признала убыток от обесценивания активов от своего российского подразд
16.04.2024 В доставке «ВкусВилл» появились новые способы оплаты заказа

о пути и развития кассового ПО во «ВкусВилле» — «предоставить покупателю доступные и альтернативные способы оплаты заказа на месте у курьера». Внедрение новых способов оплаты позволяет обеспечи
03.04.2024 На Ozon и «Яндекс Маркет» покупателям придется платить дополнительные 15% за любимую технику. Способы оплаты до жути неудобные

и далее, Ozon не уточняет. «Яндекс Маркет» на момент выпуска материала предлагал только способ с брокером. Новые поборы - новые сложности Если не успеть совершить платеж вовремя, заказ будет отменен. Способы оплаты пошлины в Яндекс Маркете На вопрос CNews, почему оплата реализована именно так, представители Ozon ответили: «Пошлину покупатель платит государству через таможенного брокера. Ozo
21.02.2024 Банковские карты тысяч россиян перестали приниматься в Wildberries. Оплатить товары невозможно. Кого это затронуло

оего профиля. Подключить их обратно пока не представляется возможным. MasterCard – это американская платежная система, которая десятилетиями присутствовала на российском рынке. В марте 2022 г.

15.01.2024 Сервис GetPayAll начал прием платежей от зарубежных компаний и физических лиц

оссийского ИT-софта и обучающих курсов на английском языке. Платформа создает ссылки на оплату, формирует swift-счета и предоставляет форму для проведения транзакции. Система обеспечивает эффективный прием платежей от зарубежных клиентов, гарантируя быстрое получение средств без задержек. Площадка также может предоставить прямые ссылки на оплату товара или услуги как для физических, так и д
27.11.2023 Международная платежная система KWIKPAY запустила официальное мобильное приложение

Приложение KWIKPAY — это международная платежная система, разработанная с целью упростить финансовые операции для клиентов по всему миру. Главная особенность сервиса — комиссия за переводы не взимается. Для отправки международного п
20.11.2023 Assist обеспечил поддержку протокола 3D-Secure 2.2 для карт UnionPay

т подтверждать онлайн-покупки с помощью данных пользователей без отправки SMS-паролей, что ускоряет процесс оплаты без ущерба для безопасности и увеличивает количество успешных платежей. Об это
12.10.2023 Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard

3% в соответствии с условиями ООО «Вайлдберриз банк»», – говорится на сайте Wildberries в разделе «Способы оплаты». Фото: FreePik Многих россиян будет ждать очень неприятный сюрприз при оплате
10.08.2023 CloudPayments запустил новый способ оплаты с помощью Mir Pay

стируют Mir Pay с середины июля, и доля оплат уже составляет 5%. Использование pay-методов повышает платежную конверсию интернет-магазинов. «Развитие локальных pay-сервисов и карточных кошелько
18.07.2023 Нужен только голос: «Салют» поможет незрячим перевести деньги в «Сбербанк онлайн»

Клиенты «Сбера» с нарушениями зрения теперь могут перевести деньги и оплатить мобильную связь в мобильном приложении «Сбербанк онлайн», используя только голос. Поможет в этом виртуальный ассистент «Салют». Об этом CNews сообщили представители

13.06.2023 Qiwi вернут на Nasdaq в обмен на уход из России

Nasdaq удовлетворила апелляцию Qiwi Платежная система Qiwi объявила об удовлетворении администрацией американской биржи Nasdaq ап
10.03.2023 Исследование Qiwi: россияне диверсифицируют способы оплаты

и оплате онлайн 70% респондентов также отметили для себя возросшую роль банковских карт. Российские Pay-сервисы и QR-коды в этом сегменте имеют одинаковую популярность — их стал чаще использова
06.12.2022 «Сбер» запустил новые способы оплаты на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс»

йте компании. Таким образом, купить билеты на «Аэроэкспресс» онлайн стало проще – новые инструменты оплаты уже доступны для пассажиров. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Выбрать удобный способ оплаты можно на завершающей стадии покупки билета. Если это СБП – на экране компьютера появится QR-код, отсканировав который мобильным телефоном, пассажир сможет перейти в приложение сво
19.10.2022 Российские банки начинают внедрять «убийцу» Apple и Google Pay для карт «Мир»

ачали внедрять аналог Apple Pay и Google Pay для карт «Мир». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на платежную систему и банки. Пользователи смартфонов смогут снова оплачивать покупки без пласти
18.07.2022 На «Госуслугах» появился новый способ оплаты

и; госпошлины; начисления по номеру квитанции (УИН). Кроме Yandex Pay на портале доступны следующие способы оплаты: банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, «Мир»; мобильным телефоном опера
12.07.2022 «Тинькофф бизнес» запустил прием платежей по QR-коду в мобильном приложении

«Тинькофф бизнес» запустил новый способ оплаты в торговых точках через Систему быстрых платежей — с помощью QR-кода в мобильно
21.06.2022 «Атол» запустил платежную платформу

ИТ-компания «Атол», контролирующая 40% рынка кассовых решений и 50% рынка облачной фискализации, представила собственный платежный сервис «Атол Pay». Он предназначен для приема платежей через банковские терминалы и с помощью QR-кодов. В ближайшем будущем компания запустит услуги онлайн-эквайринга. Об этом CNews с
03.06.2022 «Сбер» объединил свои платёжные сервисы под брендом Sberpay

Сберспасибо» начисляются так же, как при оплате картой. Система «Оплата одним взглядом» даёт возможность оплачивать покупки не только без карты, но и без смартфона. Достаточно заранее настроить такой способ оплаты в «Сбербанк онлайн», а для совершения покупки — просто посмотреть в камеру. Алгоритм нельзя обмануть при помощи грима или фотографии, и срабатывает он так же быстро, как и стандар
12.04.2022 Благодаря русской смекалке карты «Мир» снова можно привязать к Apple Pay. Как это сделать

ановила продажи всех своих устройств, а после начала постепенно изгонять россиян из своих сервисов. Платежная система Apple Pay была одной из первых в списке. Поначалу Apple позволяла привязать
18.03.2022 В России создана платежная система «на замену Apple Pay и Google Pay»

анных аналогов. На деле в России за последние годы появилось множество систем, упрощающих гражданам процесс оплаты приобретаемых ими товаров и услуг. Например, еще в начале марта 2019 г. в Росс
06.03.2022 Visa и MasterCard прекращают работу в России

Россиян оставили без Visa и MasterCard Международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно объявили о «приостановке» своей деятельности
25.01.2022 Аналитики aQsi провели анализ и выявили предпочтительные способы оплаты в общественном транспорте Череповца

, 6, 9, 13 и 19 в начале 2021 г. Аналитики компании aQsi проанализировали наиболее предпочтительные способы оплаты для жителей Череповца. На основании этих данных они пришли к выводу, что беско
07.12.2021 Власти остановили работу Webmoney в России

Ограничения на Webmoney Платежная система Webmoney сообщила о приостановке операций пополнения и перевода электронных
30.11.2021 Все платежные системы заставят поддерживать карты «Мир». Исключений не будет

нь компаний-поставщиков платежных приложений может претерпеть изменения. Насколько это востребовано Платежная система «Мир», к которой привязаны одноименные банковские карты, представляет собой
13.10.2021 Россиянам начнут блокировать электронные кошельки без суда

онопроекте, подготовленном Росфинмониторингом, и нацелена не только на банковские переводы, но и на электронные кошельки. Подготовленный документ опубликован на федеральном портале проектов нор
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему

«Пионеру» платежных систем пришел конец В России прекратила свою работу платежная система «Киберплат», пишут «Ведомости». Это случилось спустя всего четыре дня после
20.09.2021 Власти отобрали лицензию у банка - пионера интернет-платежей в России

ий топ-менеджер компании. Он также напоминает, что ранее на рынке уже было несколько случаев, когда платежные системы прекращали свою работу после закрытия опорных банков: так, например, было с
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью

e. В представительстве MasterCard рассказали, что «у любого платежа есть определенная стоимость», и платежная система намерена «сбалансировать для всех сторон преимущества, которые дают безопас
17.08.2021 В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard

ость товаров, представленных в каталоге площадки, входит и услуга транзакции, которую получает сама платежная система. «Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупате
09.08.2021 Российско-американская платежная система оказалась не нужна новым владельцам

олучит листинг на американской бирже Nasdaq. При этом существующие активы Net Element— американская платежная система TOT Payments и российская платежная система PayOnline— производителю
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир»

астика, при этом карта уже готова к использованию и ее можно сразу добавить в Apple Pay. Российская платежная система «Мир» «Мир» – российская национальная платежная система, участниками
04.06.2021 «Aliexpress Россия» и платежная система «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве

платежной системы. В 2020 г. компании принимали совместные усилия для борьбы с пандемией в России. Платежная система «Мир» перечисляла из собственных средств один рубль с каждой онлайн-транзак
27.04.2021 Telegram превратился в бесплатную платежную систему

систем – «ЮMoney» (в прошлом – «Яндекс.Деньги»), Сбербанка, Stripe, Tranzzo, Payme, Click, LiqPay и Ecommpay. Нововведение работает более чем в 200 странах мира. Разработчики заверяют, что не хранят платежную информацию пользователей. Подключать свои магазины к системе оплаты Telegram, по их словам, предприниматели могут без предварительного согласования с ними. Как работает платеж картой

21.04.2021 «Ростелеком» подключил платежный сервис «А3» для оплаты услуг ЖКХ

и надёжно. «Услугами «Ростелекома» ежедневно пользуются миллионы россиян, поэтому мы надеемся, что благодаря нашему функциональному сервису, оплата за услуги ЖКХ станет для них проще и удобнее. Наша платежная система успешно показала себя при работе с крупнейшими банками и готова к новым вызовам. Уверены, что сотрудничество с крупнейшим российским провайдером цифровых услуг даст новый импу
17.03.2021 QIWI запустила бесконтактный платежный сервис на базе технологии SoftPOS

сейчас борется с последствиями пандемии, в этом сегменте значительно растет спрос на бесконтактные способы оплаты, что неминуемо вызовет большой интерес к этому не имеющему аналогов сервису и

11.03.2021 «Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег»

икам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи», – рассказал CNews глава Yandex Pay Алексе
02.03.2021 К платежной системе «Сбера» подключился крупный российский туроператор

Сбербанк подключил к своей платежной системе одного из крупнейших туроператоров - компанию Coral Travel, предлагающую путешествия в 39 стран мира с вылетами из более 40 городов России. Выбрав подходящее путешествие на са

Публикаций - 4943, упоминаний - 6449

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 6962 429
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11876 306
Webmoney 542 265
Google LLC 11619 234
PayPal 654 222
МегаФон 8412 221
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8615 219
Apple Inc 11889 207
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4737 152
Samsung Electronics 10149 151
VK - Mail.ru Group 3422 149
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3640 144
Ростелеком 9474 139
Microsoft Corporation 24419 131
Meta Platforms - Facebook 4418 102
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 173 92
Amazon Inc - Amazon.com 2950 77
Telegram Group 1750 72
7987 71
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2819 70
ЦФТ Золотая Корона 359 69
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 63
Oracle Corporation 6618 63
X Corp - Twitter 2837 52
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 52
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 509 51
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 48
IBM - International Business Machines Corp 9399 48
Цифра ГК 2360 47
Huawei 3829 46
SAP SE 5213 39
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 254 38
Intel Corporation 12075 37
Alibaba Group 419 35
InfoWatch - Инфовотч 985 32
Xiaomi 1637 31
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 884 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5664 30
Код Безопасности 578 30
Информзащита 720 28
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1871 704
Visa International 1940 701
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7005 545
NanduQ - Qiwi 994 427
Альфа-Банк 1723 223
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 197
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2743 188
НСПК - Национальная система платежных карт 785 169
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1088 142
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 106
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 908 100
Почта России ПАО 2086 99
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 99
eBay Inc 1614 98
Евросеть 1404 97
Связной ГК 1363 97
Рапида НКО - платежные система 145 93
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 191 89
Assist - Ассист 208 88
Русский стандарт Банк 427 87
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 83
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1245 81
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 80
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 447 80
ВТБ - ВТБ24 664 75
ПСБ - Промсвязьбанк 833 72
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2706 72
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 65
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2204 65
American Express - Amex 325 63
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 63
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 61
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 784 60
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 54
JCB International 142 53
ГПБ - Газпромбанк 1059 51
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 49
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1060 48
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 117 47
Лента - Сеть розничной торговли 2024 45
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4555 449
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11183 151
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3253 116
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1348 115
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5324 98
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2792 98
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4862 82
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4322 81
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3048 77
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5743 73
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1965 70
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3220 58
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2154 58
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2969 45
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1836 45
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2650 44
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 963 43
Федеральное казначейство России 1736 41
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2412 39
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3813 39
Судебная власть - Judicial power 2278 37
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 722 35
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2656 34
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 997 30
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1650 27
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1028 25
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1059 25
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 563 25
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 966 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2566 24
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 894 22
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1465 21
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 767 20
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1120 20
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1173 19
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1183 19
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 76 19
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 189 17
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 658 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2918 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6228 46
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 29
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 250 26
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1012 20
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 15
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 115 15
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 58 12
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 11
АФТ - Ассоциация Финтех 137 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 633 10
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 294 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1417 8
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 100 5
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 5
Единая Россия - Политическая партия 289 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 709 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 76 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 128 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 4
Демократическая политическая партия США 112 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 92 3
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 27 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 236 3
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 3
CSA - Cloud Security Alliance 12 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
OWASP - Open Web Application Security Project 91 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 2
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2357 33
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 15
День молодёжи - 27 июня 851 11
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 542 8
Международный женский день - 8 марта 322 6
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 56 5
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 98 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 4
CNews AWARDS - награда 475 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 3
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Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 3
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 3
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 3
CeBIT 611 3
CNews FORUM Кейсы 221 2
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Black Hat - Конференция 78 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 2
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Связь-Экспокомм 113 2
ITG - INPAS Event 3 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 2
Старт Хаб 20 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 53 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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