Все платежные системы заставят поддерживать карты «Мир». Исключений не будет

Банк России потребовал внедрить поддержку карт «Мир» во все работающие на территории России платежные системы. Распоряжение вступит в силу через два года, но компании могут сделать это и раньше. Apple пошла на этот шаг в июле 2021 г., а в Google Pay поддержка карт «Мир» появилась немногим более месяца назад.

Всем «Мир»

Центробанк обяжет разработчиков действующих в России платежных приложений интегрировать в них поддержку карт «Мир» с 1 октября 2023 г. Другими словами, они должны будут последовать примеру компаний Samsung и Apple.

Оба производителя мобильных устройств запустили в России свои платежные системы Samsung Pay и Apple Pay еще осенью 2016 г., с разницей всего в один месяц. Но та же Apple, к примеру, не торопилась внедрить в свою систему поддержку карт «Мир» – поддержка заработала, как сообщал CNews, лишь в конце июня 2021 г.

Требование о внедрении поддержки карт «Мир» во все платежные системы Банк России выразил в виде указания № 5854-У, опубликованного 29 ноября 2021 г. Документ был составлен еще 13 июля 2021 г., но зарегистрирован лишь 19 ноября 2021 г.

Найден новый способ продвижения карт «Мир»

«Поставщик платежного приложения обязан обеспечить возможность клиентам оператора по переводу денежных средств использовать национальные платежные инструменты с применением предоставляемого им платежного приложения, если условия его применения предусматривают использование платежных карт», – говорится в первом из трех пунктов указания Центробанка.

Время на подготовку есть

У компаний, запустивших в Россию свою платежную систему, есть немногим менее двух лет на подготовку к изменениям. Однако они могут добавить поддержку карт «Мир» и до 1 октября 2023 г.

Второй пункт документа гласит: «Поставщик платежного приложения, условия применения которого предусматривают использование платежных карт, в целях обеспечения возможности клиентам оператора по переводу денежных средств использовать национальные платежные инструменты с применением такого платежного приложения обязан пройти процедуру тестирования (интеграции) в соответствии с правилами национальной системы платежных карт». Данный пункт вступит в силу через 10 дней с момента опубликования указания, то есть приблизительно в середине декабря 2021 г.

Кого коснутся изменения

На 30 ноября 2021 г. в российский реестр поставщиков платежных приложений было включено 63 организации. В последний раз перечень, актуальность которого поддерживает Центробанк, обновлялся 11 ноября 2021 г.

Список, по большей части, состоит из российских компаний. Например, в нем есть Сбербанк, оператор МТС, интернет-магазин Wildberries и др. В списке иностранных компаний числятся, помимо прочих, корейская Samsung, американские Google и Apple, а также китайские Huawei и Xiaomi.

Действующий реестр поставщиков платежных систем

Многие компании, присутствующие в списке, уже реализовали поддержку карт «Мир» в своих платежных системах. Одной из последних на момент публикации материала это сделала корпорация Google. Возможность расплачиваться картами мир посредством ее системы Google Pay россияне получили лишь в конце октября 2021 г.

За два года, оставшиеся до вступления нового требования Центробанка в силу перечень компаний-поставщиков платежных приложений может претерпеть изменения.

Насколько это востребовано

Платежная система «Мир», к которой привязаны одноименные банковские карты, представляет собой в первую очередь ответ России на притеснения со стороны США. Весной 2014 г. американские платежные системы Visa и MasterCard заблокировали операции по картам ряда российских банков, включая Собинбанк, Инвесткапиталбанк, СМП Банк и банк «Россия».

Киберучения: как отработать реагирование на атаки хакеров на полигоне Безопасность

Реакция российских властей была, можно сказать, незамедлительной. Уже к концу апреля 2014 г. законопроект (на тот момент) о создании Национальной платежной системы прошел все три чтения в Госдуме.

Примерно в те же сроки стартовали работы по созданию системы «Мир». В 2015 г. состоялся ее запуск, и с этого же года все операции по картам Visa и Mastercard проходят через НСПК. Эмиссия карт «Мир» началась в декабре 2015 г. Оператором системы стала «Национальная система платежных карт» (НСПК). Это операционный платежный и клиринговый центр Системы быстрых платежей Банка России, организованный в июле 2014 г.

Карты Мир актуальны для многих россиян, по большей части, только в своей стране

Поначалу у всех россиян была возможность продолжить пользоваться картами, привязанными к Visa или MasterCard. Однако в мае 2017 г. подпись Президента России Владимира Путина появилась на титульном листе закона, обязывающего пенсионеров, студентов и работников бюджетной сферы получать пенсии, стипендии и зарплаты именно на карты «Мир».

Эти и другие меры продвижения платежной системы «Мир» и привязанных к ней банковских карт принесли свои плоды. По данным Центробанка, к октябрю 2021 г. в России было выпущено 108,6 млн карт «Мир». По эмиссии карты «Мир» заняли почти треть рынка – 32,3%.

На популярность системы указывает и ее значительная доля объема безналичных платежей. За девять месяцев 2021 г. она составила 25,2%.

Однако в масштабах всей планеты картой «Мир» можно воспользоваться далеко не везде. Согласно официальному сайту платежной системы, снять с такой карты деньги или оплатить с ее помощью товар или услугу на 30 ноября 2021 г. можно было лишь в России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Кипре, Кыргызстане, ОАЭ, Таджикистане, Турции, Узбекистане и Южной Осетии. В ближайшем будущем в географию «Мира» должны войти другие страны Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), говорится на сайте платежной системы.