Южная Осетия - Государство Алания

Экс-министра связи Южной Осетии посадили на 8 лет за кражу денег у «дочки» «Мегафона» Восемь лет тюрьмы для бывшего министра связи Южной Осетии Цхинвальский городской суд (республика Южная Осетия) приговорил к восьми годам колонии общего режима Георгия Кабисова, в разное врем

Южная Осетия: безальтернативная связь с Россией сотовый оператор – «Остелеком», подконтрольный «Мегафону». Ни МТС, ни «Билайн» не хотят работать в Южной Осетии. Что касается «Остелекома», то контрольный пакет «Мегафона» составляет 75%, чере

Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж е условия для роуминга в Южной Осетии. Как развивался грузино-осетинский конфликт В советское время Южная Осетия была автономной областью в составе Грузинской ССР. Местные жители любят вспомина

Новый сотовый оператор Южной Осетии потерпел крах. Tele2 распродает оборудование которое оказывало бы услуги под торговой маркой «Иртел». Как «Скай Линка» пытался построить сеть в Южной Осетии «Скай Линк» получил в «ИнтерОс» долю в 25%, власти республики – 49%, а оставшиес

Huawei спас «Мегафон» от «политической блокады» со стороны Nokia гафона» пал на Huawei. Как «Мегафон» осторожно заходил в Абхазию и Южную Осетию Напомним, Абхазия и Южная Осетия образовались в качестве независимых государств в начале 1990-х годов в результат

«Дочка» «Мегафона» вышла на прибыль после ареста экс-министра связи Южной Осетии Подробности ареста экс-министра связи Южной Осетии Георгия Кабисова Генпрокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев раскрыл подробности уголовного дела в отношении бывшего министра связи республики Георгия Кабисова, сообщило агентс

Высокопоставленный разведчик из Южной Осетии арестован после попытки создания сотового оператора Арестован бывший министр связи Южной Осетии В Южной Осетии арестован высокопоставленный сотрудник Службы внешней разведки республики Георгий Кабисов. Он также является заместителем главы Комитета связи и массовых комм

Республики Абхазия и Южная Осетия внедряют российское ПО ать их поступление, расходование, а также оценивать остатки на счетах». Ранее, в 2014 г., «Автоматизированная система казначейского исполнения бюджета» (АСКИБ РЮО) была внедрена компанией «Финкомм» в Республике Южная Осетия. В ходе проекта также была произведена модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры для обеспечения работоспособности АСКИБ РЮО, осуществлена поставка обор

Nokia отказалась поддерживать сети «Мегафона» в Абхазии и Южной Осетии вафон» и «Остелеком». Эти операторы работают на территориях частично-признанных республик Абхазия и Южная Осетия. Об этом CNews рассказал источник на российском телекоммуникационном рынке и под

В Южную Осетию приходит второй российский сотовый оператор Конкурент для «Мегафон» «Мегафон» предупредил инвесторов, что в республике Южная Осетия, где сейчас «дочка» компании является единственным сотовым оператором, может поя

Южная Осетия недовольна дорогим и некачественным «Мегафоном» Депутаты против «Мегафона» Парламент Южной Осетии обсудил работу единственного в республике сотового оператора «Остелеком», сообщи

Россия предоставила Южной Осетии во временное пользование свои телефонные коды ммуникаций Российской Федерации Алексей Волин и руководитель Комитета связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Инал Тибилов подписали сегодня в Цхинвале межведомственное соглашение о сотрудни

«М2М телематика» выбрала партнера в Северной и Южной Осетии мы группа компаний «М2М телематика» открыла официальное представительство по Республикам Северная и Южная Осетия. 30 августа 2013 г. подписан договор с новым региональным партнером, работающим

Минкомсвязь предлагает активнее развивать отрасль связи в Южной Осетии ал, где состоялось совместное заседание рабочей группы Минкомсвязи и профильных ведомств республики Южная Осетия по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и молодежной поли

«Мегафон» построит памятник грузино-осетинскому конфликту Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков вместе с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты приняли участие в закладке в столице республики Цхинвали первог

«МегаФон» запустил 3G в Южной Осетии «Остелеком» - дочерняя компания «МегаФона», сообщила о коммерческом запуске сети 3G в Республике Южная Осетия. Инвестиции «МегаФона» в развитие мобильной сети в республике в 2010-2011 гг. со

«Евросеть» открыла магазин в Южной Осетии ООО «Торговый дом «Евросеть» открыл салон связи в Цхинвале, Южная Осетия. Об этом сообщает «Прайм-ТАСС» со ссылкой на пресс-службу компании. Магазин располагается по ул. Сталина, 27. Площадь салона «Евросеть» в Цхинвале составляет 33 кв м. Модельный ряд

«Ситроникс» передал школам Южной Осетии мобильные компьютерные классы Делегация Общественной Палаты России, Министерство образования Республики Южная Осетия и представители компании «Ситроникс» передали пять комплектов мобильн

«TELE2-Кемерово» окажет «мобильную помощь» пострадавшим в Южной Осетии ания «TELE2-Кемерово» приняла решение поддержать инициативу Администрации Кемеровской области и продолжить программу «Мобильная помощь», целью которой станет сбор средств в Фонд помощи пострадавшим в Южной Осетии. Стать участником программы «Мобильная помощь» просто – нужно до конца сентября 2008 г. отправить SMS-сообщение на короткий номер 406. Стоимость этого SMS-сообщения – 10 руб. – буд

"Сотовики" признали независимость Абхазии и Южной Осетии едев подписал указ о признании независимости двух отделившихся от Грузии республик — Абхазии и Южной Осетии. Данное известие вызвало народное ликование в обеих республиках. Причем люди не

Почта России бесплатно доставит посылки для пострадавших из Южной Осетии атную доставку посылок до Оперативного штаба по размещению гуманитарной помощи населению Республики Южная Осетия по адресу: 362013, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. 5-я

У Грузии были данные космической разведки о расположении миротворцев в Южной Осетии Как сообщает служба информации Минобороны РФ, перед началом вторжения в Южную Осетию грузинскими военными были составлены подробные карты расположения российского миротворческого батальона, основанные на данных космической разведки. Об этом заявил на пресс-конферен

В Южной Осетии восстановлены все базовые станции сотовой связи В Южной Осетии восстановлена последняя базовая станция сети подвижной связи стандарта GSM из те

ФГУП «Космическая связь» восстанавливает связь на территории Южной Осетии ФГУП «Космическая связь» вместе со специалистами Минобороны России принимает участие в восстановлении инфраструктуры связи на территории Южной Осетии. Подготовлена станция спутниковой связи в интересах государственных органов Российской Федерации, а также организованы каналы для экстренных вызовов (МЧС и др.). Для обеспечения до

ЮТК установила более 400 телефонов в пунктах приема беженцев из Южной Осетии ЮТК установила более 400 телефонов с использованием различных технологий доступа в пунктах приема беженцев из Южной Осетии, сообщает «Прайм-ТАСС». C самого начала грузино-южноосетинского конфликта ЮТК обеспечивает бесперебойную связь правительственных и силовых структур для координации действий по разм

Война: Атакованы осетинские сайты . Также о хакерских атаках сообщил сайт государственного комитета по информации и печати республики Южная Осетия www.cominf.org. По словам его представителей, в связи с DDoS-атакой многие осети

"Мегафон" оштрафован иностранным государством е предприятие сотового оператора «Мегафон» на Северном Кавказе, передает «Прайм-ТАСС». Причиной послужил тот факт, что, по мнению грузинских властей, «Мобиком» предоставляет свои услуги на территории Южной Осетии — непризнанной республики, отделившейся от Грузии сразу после распада СССР, — в частности, в столице Цхинвали, селе Никози и ущелье Патара Лиахви. Тем самым, как заявили

Грузия против работы российских телеком-компаний в Южной Осетии Российские телекоммуникационные компании работают с непризнанной республикой Южная Осетия и на ее территории, что является грубым нарушением международного права. Об этом