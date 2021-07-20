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Южная Осетия
Государство Алания

Южная Осетия - Государство Алания


20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
01.06.2021 Детище Чубайса получит сотни миллиардов за счет новых технологий 1
08.04.2021 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»: кто и сколько заработал в 2020 году 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 1
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 1
08.04.2020 МТС, «Билайн» и «Мегафон»: кто больше заработал в 2019 году? 1
09.07.2019 Экс-министра связи Южной Осетии посадили на 8 лет за кражу денег у «дочки» «Мегафона» 8
25.06.2019 ДНР наладила тайный обмен с «Почтой Россией» 1
23.04.2019 «Ростелеком» в честь Дня Победы подарит ветеранам бесплатное общение с однополчанами 1
29.01.2019 Южная Осетия: безальтернативная связь с Россией 7
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж 47
05.09.2018 Новый сотовый оператор Южной Осетии потерпел крах. Tele2 распродает оборудование 9
03.09.2018 Huawei спас «Мегафон» от «политической блокады» со стороны Nokia 12
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 2
28.02.2018 «Дочка» «Мегафона» вышла на прибыль после ареста экс-министра связи Южной Осетии 6
13.11.2017 Высокопоставленный разведчик из Южной Осетии арестован после попытки создания сотового оператора 6
24.05.2017 Министр связи ДНР Виктор Яценко: Государство не может зависеть от вендоров — это зло 1
19.05.2017 Умер экс-замминистра связи, стоявший у истоков современного телекома России 1
15.11.2016 ОПК автоматизировала более 700 армейских столовых в России и за рубежом 1
12.08.2016 МТС провела интернет в горы Северной Осетии 1
26.05.2016 «РБР-Банк» внедряет ЦАБС «Банк 21 Век» 2
29.04.2016 Nokia отказалась поддерживать сети «Мегафона» в Абхазии и Южной Осетии 11
25.04.2016 «Ростелеком» предоставит бесплатные звонки ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 1
20.02.2016 В Южную Осетию приходит второй российский сотовый оператор 8
25.01.2016 Южная Осетия недовольна дорогим и некачественным «Мегафоном» 12
07.12.2015 Интернет-трафик у абонентов Северо-Западного «МегаФона» в поездках по России вырос почти в два раза 1
08.04.2015 «Яндекс» вслед за Mail.ru пустил пользователей редактировать свои карты 3
10.10.2014 «МегаФон» обеспечил связь в Рокском автодорожном тоннеле 1
04.06.2014 Россия предоставила Южной Осетии во временное пользование свои телефонные коды 4
06.09.2013 «М2М телематика» выбрала партнера в Северной и Южной Осетии 1
20.06.2013 Банк «Агропромкредит» снизил комиссию на денежные переводы Contact 1
07.05.2013 Российские операторы связи подготовили льготные тарифы и мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны 1
22.03.2013 Минкомсвязь предлагает активнее развивать отрасль связи в Южной Осетии 5
28.11.2012 Грузии начала транслировать российские телеканалы 2
24.04.2012 Революция в «Мегафоне»: впереди тяжелые времена 1
12.03.2012 В домашних сетях «Эт Хоум» появился сервис «Городской телефон» 2
06.10.2011 «Мегафон» построит памятник грузино-осетинскому конфликту 7
21.09.2011 «МегаФон» запустил 3G в Южной Осетии 5
17.05.2011 «АйТи» подключила Северо-Осетинскую таможню к ведомственной сети ФТС России 1
11.03.2011 «Мегафон» поднялся на мобильном интернете 1

Публикаций - 85, упоминаний - 264

Южная Осетия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5312 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7186 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7307 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6376 17
Остелеком 19 17
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2058 10
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 34 8
Аквафон 13 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 623 7
Скай Линк - Skylink 785 6
Huawei 2865 5
ИнтерОс - Иртел 5 5
Питерская группа связистов 143 5
Nokia Corporation 3240 4
Turkcell 248 3
Киевстар 375 3
Cisco Systems 2558 3
Ростех - Ростехнологии 2242 3
Telia Company 454 3
Ростелеком Связьинвест 1107 3
Акелла 831 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 277 3
Yandex - Яндекс 4283 2
ZTE Corporation 574 2
VK - Mail.ru Group 2674 2
PayPal 527 2
Укртелеком 169 2
К Телеком 54 2
Samsung Electronics 6865 2
Microsoft Corporation 14114 2
Apple Inc - Эппл Рус 8555 2
Siemens AG - Сименс Россия 1053 2
Facebook 3964 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3152 2
СМАРТС Компания 358 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1003 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 75 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 2
Nokia Networks 60 2
Рустелеком ТК 255 2
Почта России ПАО 1701 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4447 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 301 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 185 1
ОНЭКСИМ ГК 36 1
Банк Россия 57 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1491 1
UnionPay - Платёжная система 76 1
Интер РАО ПАО 209 1
РТС - Фондовая биржа 247 1
JCB International 121 1
Deutsche Bank 150 1
РАО ЕЭС России ПАО 148 1
Мосэнергосбыт АО 80 1
ИнвестКапиталБанк 15 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 158 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 61 1
Роснефтегаз 3 1
eBay Inc 782 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 74 1
Альфа-Групп 473 1
Евросеть 1208 1
ПСБ - Промсвязьбанк 617 1
Роснефть НК 398 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 100 1
Visa International 1424 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 542 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Почта Банк 290 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1721 1
РСХБ - Россельхозбанк 186 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 648 1
Qiwi 783 1
Газпром ПАО 613 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6313 16
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 174 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1110 4
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 20 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 230 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1658 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 686 3
СБУ - Служба безопасности Украины 57 2
ДНР - Почта Донбасса 9 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 422 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1872 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2110 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 469 2
Президент Российской Федерации 1516 1
Правительство Нижегородской области 31 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 77 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
Государственный комитет информации и печати Республики Южная Осетия - Госкомитет Южной Осетии 1 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 10 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 389 1
Роснано 457 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 527 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 198 1
МВД РФ Управление К 41 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 458 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 393 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 457 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1608 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1782 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 659 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1315 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1782 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 245 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1046 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 127 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 559 1
3G - Стандарт мобильной связи 4167 12
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 198 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2645 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4006 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 637 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1450 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 812 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 639 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11071 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5603 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2341 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3299 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 687 1
ICMP - Internet Control Message Protocol - Протокол межсетевых управляющих сообщений TCP/IP 32 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8317 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 232 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 222 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1736 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 707 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 368 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1376 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1233 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 276 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1809 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 123 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1427 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 2
Яндекс.Карты и Транспорт 296 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 154 1
Apple Touch ID 207 1
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 134 1
Asterisk 62 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 475 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 23 1
MasterCard Maestro 120 1
Samsung Pay 239 1
PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 50 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1344 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 442 1
Redmine 9 1
OpenStreetMap 40 1
МТС SIM-карты 35 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 1
Apple iPhone 3 383 1
Google Android 10780 1
Apple - App Store 2208 1
VK - Mail.ru Одноклассники 920 1
Apple iOS 5757 1
Microsoft Exchange 765 1
Linux OS 4956 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 762 1
Apple iPad 3263 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Apple Face ID 118 1
Google Pay - Google Android Pay 298 1
Google YouTube - Видеохостинг 2054 1
Apple Mac 1658 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 328 1
Яндекс.Навигатор 110 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 190 1
Apple Pay 386 1
Apple Safari - Браузер 677 1
Щеголев Игорь 676 7
Кабисов Георгий 7 7
Джиоев Мириан 6 6
Гиголаев Хасан 6 6
Путин Владимир 2031 5
Саакашвили Михаил 13 4
Солдатенков Сергей 134 3
Рейман Леонид 745 3
Чубайс Анатолий 111 2
Кочиев Григорий 2 2
Волин Алексей 114 2
Усманов Алишер 247 2
Никифоров Николай 1127 2
Морозов Игорь 14 1
Глинка Елизавета 1 1
Анисимов Павел 7 1
Ярахмедов Руслан 12 1
Медведев Дмитрий 1476 1
Палант Евгений 1 1
Кокоев Анатолий 1 1
Савчук Олег 1 1
Чутов Олег 5 1
Сечин Игорь 28 1
Кабисова Анна 1 1
Кабисова Зарина 1 1
Захарченко Александр 2 1
Павлов Арсен 1 1
Санакоев Давид 1 1
Тибилов Леонид 1 1
Чебиров Людвиг 1 1
Патаркацишвили Бадри 10 1
Королев Игорь 55 1
Мардер Наум 100 1
Тишков Александр 21 1
Каримов Ислам 86 1
Осеевский Михаил 238 1
Жаров Александр 166 1
Мирошников Борис 35 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
Торбахов Александр 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 66491 61
Грузия 791 38
Абхазия - Республика 108 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20900 14
Украина 4232 14
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 297 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18379 12
Казахстан - Республика 3190 12
Армения - Республика 788 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9471 11
Беларусь - Белоруссия 2439 11
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 149 9
Молдавия - Республика Молдова 516 9
Таджикистан - Республика 533 9
Узбекистан - Республика 991 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1038 7
Азербайджан - Азербайджанская Республика 570 7
Южная Осетия - Цхинвал 7 6
Финляндия - Финляндская Республика 994 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9234 5
Туркмения - Туркменистан 236 5
Литва - Литовская Республика 389 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 697 5
Эстония - Эстонская Республика 508 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6961 4
Северный Кавказ 169 4
Япония 3918 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 559 4
Латвия - Латвийская Республика 525 4
Прибалтика - Балтия 790 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 956 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА 596 3
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 276 3
Европа Восточная 2096 3
Турция - Турецкая республика 1105 3
Европа 4656 3
Закавказье 78 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1038 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 438 2
Польша - Республика 1017 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 787 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 390 3
Великая Отечественная война 145 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 466 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1743 2
Антитеррор 64 1
Русский язык 1201 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 231 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 296 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 70 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 92 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 162 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 593 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1086 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1378 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4906 7
РИА Новости 700 5
Прайм - Агентство экономической информации 628 3
Эхо Москвы - радиостанция 83 3
Ведомости 264 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 266 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 262 2
НТВ - Телекомпания 187 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 210 2
The Washington Post 147 1
CNews TV 472 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
Юность - радиостанция 22 1
Newsweek 24 1
Радио России - радиостанция 36 1
Sputnik 10 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Известия ИД 74 1
Пятый канал - Телеканал 41 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 54 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 683 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 543 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2389 2
Analysys Mason 26 1
AC&M Consulting 99 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 44 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
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