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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Южная Осетия
Государство Алания
Публикаций - 85, упоминаний - 264
Южная Осетия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Щеголев Игорь 676 7
|Кабисов Георгий 7 7
|Джиоев Мириан 6 6
|Гиголаев Хасан 6 6
|Путин Владимир 2031 5
|Саакашвили Михаил 13 4
|Солдатенков Сергей 134 3
|Рейман Леонид 745 3
|Чубайс Анатолий 111 2
|Кочиев Григорий 2 2
|Волин Алексей 114 2
|Усманов Алишер 247 2
|Никифоров Николай 1127 2
|Морозов Игорь 14 1
|Глинка Елизавета 1 1
|Анисимов Павел 7 1
|Ярахмедов Руслан 12 1
|Медведев Дмитрий 1476 1
|Палант Евгений 1 1
|Кокоев Анатолий 1 1
|Савчук Олег 1 1
|Чутов Олег 5 1
|Сечин Игорь 28 1
|Кабисова Анна 1 1
|Кабисова Зарина 1 1
|Захарченко Александр 2 1
|Павлов Арсен 1 1
|Санакоев Давид 1 1
|Тибилов Леонид 1 1
|Чебиров Людвиг 1 1
|Патаркацишвили Бадри 10 1
|Королев Игорь 55 1
|Мардер Наум 100 1
|Тишков Александр 21 1
|Каримов Ислам 86 1
|Осеевский Михаил 238 1
|Жаров Александр 166 1
|Мирошников Борис 35 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
|Торбахов Александр 54 1
|ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 899582, в очереди разбора - 802733.
Создано именных указателей - 46961.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru