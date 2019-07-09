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Южная Осетия Государство Алания
СОБЫТИЯ
|09.07.2019
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Экс-министра связи Южной Осетии посадили на 8 лет за кражу денег у «дочки» «Мегафона»
Восемь лет тюрьмы для бывшего министра связи Южной Осетии Цхинвальский городской суд (республика Южная Осетия) приговорил к восьми годам колонии общего режима Георгия Кабисова, в разное врем
|29.01.2019
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Южная Осетия: безальтернативная связь с Россией
сотовый оператор – «Остелеком», подконтрольный «Мегафону». Ни МТС, ни «Билайн» не хотят работать в Южной Осетии. Что касается «Остелекома», то контрольный пакет «Мегафона» составляет 75%, чере
|29.10.2018
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Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж
е условия для роуминга в Южной Осетии. Как развивался грузино-осетинский конфликт В советское время Южная Осетия была автономной областью в составе Грузинской ССР. Местные жители любят вспомина
|05.09.2018
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Новый сотовый оператор Южной Осетии потерпел крах. Tele2 распродает оборудование
которое оказывало бы услуги под торговой маркой «Иртел». Как «Скай Линка» пытался построить сеть в Южной Осетии «Скай Линк» получил в «ИнтерОс» долю в 25%, власти республики – 49%, а оставшиес
|03.09.2018
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Huawei спас «Мегафон» от «политической блокады» со стороны Nokia
гафона» пал на Huawei. Как «Мегафон» осторожно заходил в Абхазию и Южную Осетию Напомним, Абхазия и Южная Осетия образовались в качестве независимых государств в начале 1990-х годов в результат
|28.02.2018
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«Дочка» «Мегафона» вышла на прибыль после ареста экс-министра связи Южной Осетии
Подробности ареста экс-министра связи Южной Осетии Георгия Кабисова Генпрокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев раскрыл подробности уголовного дела в отношении бывшего министра связи республики Георгия Кабисова, сообщило агентс
|13.11.2017
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Высокопоставленный разведчик из Южной Осетии арестован после попытки создания сотового оператора
Арестован бывший министр связи Южной Осетии В Южной Осетии арестован высокопоставленный сотрудник Службы внешней разведки республики Георгий Кабисов. Он также является заместителем главы Комитета связи и массовых комм
|29.09.2017
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Республики Абхазия и Южная Осетия внедряют российское ПО
ать их поступление, расходование, а также оценивать остатки на счетах». Ранее, в 2014 г., «Автоматизированная система казначейского исполнения бюджета» (АСКИБ РЮО) была внедрена компанией «Финкомм» в Республике Южная Осетия. В ходе проекта также была произведена модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры для обеспечения работоспособности АСКИБ РЮО, осуществлена поставка обор
|29.04.2016
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Nokia отказалась поддерживать сети «Мегафона» в Абхазии и Южной Осетии
вафон» и «Остелеком». Эти операторы работают на территориях частично-признанных республик Абхазия и Южная Осетия. Об этом CNews рассказал источник на российском телекоммуникационном рынке и под
|20.02.2016
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В Южную Осетию приходит второй российский сотовый оператор
Конкурент для «Мегафон» «Мегафон» предупредил инвесторов, что в республике Южная Осетия, где сейчас «дочка» компании является единственным сотовым оператором, может поя
|25.01.2016
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Южная Осетия недовольна дорогим и некачественным «Мегафоном»
Депутаты против «Мегафона» Парламент Южной Осетии обсудил работу единственного в республике сотового оператора «Остелеком», сообщи
|04.06.2014
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Россия предоставила Южной Осетии во временное пользование свои телефонные коды
ммуникаций Российской Федерации Алексей Волин и руководитель Комитета связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Инал Тибилов подписали сегодня в Цхинвале межведомственное соглашение о сотрудни
|06.09.2013
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«М2М телематика» выбрала партнера в Северной и Южной Осетии
мы группа компаний «М2М телематика» открыла официальное представительство по Республикам Северная и Южная Осетия. 30 августа 2013 г. подписан договор с новым региональным партнером, работающим
|22.03.2013
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Минкомсвязь предлагает активнее развивать отрасль связи в Южной Осетии
ал, где состоялось совместное заседание рабочей группы Минкомсвязи и профильных ведомств республики Южная Осетия по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и молодежной поли
|06.10.2011
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«Мегафон» построит памятник грузино-осетинскому конфликту
Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков вместе с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты приняли участие в закладке в столице республики Цхинвали первог
|21.09.2011
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«МегаФон» запустил 3G в Южной Осетии
«Остелеком» - дочерняя компания «МегаФона», сообщила о коммерческом запуске сети 3G в Республике Южная Осетия. Инвестиции «МегаФона» в развитие мобильной сети в республике в 2010-2011 гг. со
|02.10.2008
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«Евросеть» открыла магазин в Южной Осетии
ООО «Торговый дом «Евросеть» открыл салон связи в Цхинвале, Южная Осетия. Об этом сообщает «Прайм-ТАСС» со ссылкой на пресс-службу компании. Магазин располагается по ул. Сталина, 27. Площадь салона «Евросеть» в Цхинвале составляет 33 кв м. Модельный ряд
|11.09.2008
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«Ситроникс» передал школам Южной Осетии мобильные компьютерные классы
Делегация Общественной Палаты России, Министерство образования Республики Южная Осетия и представители компании «Ситроникс» передали пять комплектов мобильн
|01.09.2008
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«TELE2-Кемерово» окажет «мобильную помощь» пострадавшим в Южной Осетии
ания «TELE2-Кемерово» приняла решение поддержать инициативу Администрации Кемеровской области и продолжить программу «Мобильная помощь», целью которой станет сбор средств в Фонд помощи пострадавшим в Южной Осетии. Стать участником программы «Мобильная помощь» просто – нужно до конца сентября 2008 г. отправить SMS-сообщение на короткий номер 406. Стоимость этого SMS-сообщения – 10 руб. – буд
|28.08.2008
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"Сотовики" признали независимость Абхазии и Южной Осетии
едев подписал указ о признании независимости двух отделившихся от Грузии республик — Абхазии и Южной Осетии. Данное известие вызвало народное ликование в обеих республиках. Причем люди не
|26.08.2008
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Почта России бесплатно доставит посылки для пострадавших из Южной Осетии
атную доставку посылок до Оперативного штаба по размещению гуманитарной помощи населению Республики Южная Осетия по адресу: 362013, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. 5-я
|21.08.2008
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У Грузии были данные космической разведки о расположении миротворцев в Южной Осетии
Как сообщает служба информации Минобороны РФ, перед началом вторжения в Южную Осетию грузинскими военными были составлены подробные карты расположения российского миротворческого батальона, основанные на данных космической разведки. Об этом заявил на пресс-конферен
|21.08.2008
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В Южной Осетии восстановлены все базовые станции сотовой связи
В Южной Осетии восстановлена последняя базовая станция сети подвижной связи стандарта GSM из те
|15.08.2008
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ФГУП «Космическая связь» восстанавливает связь на территории Южной Осетии
ФГУП «Космическая связь» вместе со специалистами Минобороны России принимает участие в восстановлении инфраструктуры связи на территории Южной Осетии. Подготовлена станция спутниковой связи в интересах государственных органов Российской Федерации, а также организованы каналы для экстренных вызовов (МЧС и др.). Для обеспечения до
|14.08.2008
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ЮТК установила более 400 телефонов в пунктах приема беженцев из Южной Осетии
ЮТК установила более 400 телефонов с использованием различных технологий доступа в пунктах приема беженцев из Южной Осетии, сообщает «Прайм-ТАСС». C самого начала грузино-южноосетинского конфликта ЮТК обеспечивает бесперебойную связь правительственных и силовых структур для координации действий по разм
|08.08.2008
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Война: Атакованы осетинские сайты
. Также о хакерских атаках сообщил сайт государственного комитета по информации и печати республики Южная Осетия www.cominf.org. По словам его представителей, в связи с DDoS-атакой многие осети
|19.06.2008
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"Мегафон" оштрафован иностранным государством
е предприятие сотового оператора «Мегафон» на Северном Кавказе, передает «Прайм-ТАСС». Причиной послужил тот факт, что, по мнению грузинских властей, «Мобиком» предоставляет свои услуги на территории Южной Осетии — непризнанной республики, отделившейся от Грузии сразу после распада СССР, — в частности, в столице Цхинвали, селе Никози и ущелье Патара Лиахви. Тем самым, как заявили
|18.05.2007
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Грузия против работы российских телеком-компаний в Южной Осетии
Российские телекоммуникационные компании работают с непризнанной республикой Южная Осетия и на ее территории, что является грубым нарушением международного права. Об этом
|13.11.2006
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Южная Осетия: проблемы со связью не помешали выборам
В Южной Осетии была предотвращена попытка взрыва вышки оператора мобильной сети «Остелеком», расположенной у въезда в Цхинвали. Кроме того, у журналистов и наблюдателей не работали стационарные и
Южная Осетия и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 10
|Кабисов Георгий 7 7
|Щеголев Игорь 699 7
|Гиголаев Хасан 6 6
|Джиоев Мириан 6 6
|Саакашвили Михаил 18 4
|Кокойты Эдуард 4 4
|Солдатенков Сергей 162 3
|Саутин Игорь 3 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Волин Алексей 122 2
|Усманов Алишер 311 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Савчук Олег 2 2
|Камлюк Виталий 30 2
|Кочиев Григорий 2 2
|Тибилов Леонид 2 2
|Мардер Наум 116 2
|Белашева Марина 37 2
|Арвеладзе Георгий 3 2
|Бибилов Анатолий 2 2
|Одноблюдов Максим 6 2
|Чубайс Анатолий 222 2
|Каримова Гульнара 95 1
|Исмаилов Рашид 65 1
|Солодухин Константин 119 1
|Парфенов Игорь 52 1
|Яценко Виктор 22 1
|Ермаков Валерий 140 1
|Евтушенков Владимир 217 1
|Каримов Ислам 97 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
|Навальный Алексей 63 1
|Таврин Иван 120 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Комлев Владимир 35 1
|Ульянов Владимир 162 1
|Лавров Сергей 30 1
|Лукашенко Александр 104 1
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