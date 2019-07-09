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Южная Осетия Государство Алания

Южная Осетия - Государство Алания

СОБЫТИЯ


09.07.2019 Экс-министра связи Южной Осетии посадили на 8 лет за кражу денег у «дочки» «Мегафона»

Восемь лет тюрьмы для бывшего министра связи Южной Осетии Цхинвальский городской суд (республика Южная Осетия) приговорил к восьми годам колонии общего режима Георгия Кабисова, в разное врем
29.01.2019 Южная Осетия: безальтернативная связь с Россией

сотовый оператор – «Остелеком», подконтрольный «Мегафону». Ни МТС, ни «Билайн» не хотят работать в Южной Осетии. Что касается «Остелекома», то контрольный пакет «Мегафона» составляет 75%, чере
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж

е условия для роуминга в Южной Осетии. Как развивался грузино-осетинский конфликт В советское время Южная Осетия была автономной областью в составе Грузинской ССР. Местные жители любят вспомина
05.09.2018 Новый сотовый оператор Южной Осетии потерпел крах. Tele2 распродает оборудование

которое оказывало бы услуги под торговой маркой «Иртел». Как «Скай Линка» пытался построить сеть в Южной Осетии «Скай Линк» получил в «ИнтерОс» долю в 25%, власти республики – 49%, а оставшиес
03.09.2018 Huawei спас «Мегафон» от «политической блокады» со стороны Nokia

гафона» пал на Huawei. Как «Мегафон» осторожно заходил в Абхазию и Южную Осетию Напомним, Абхазия и Южная Осетия образовались в качестве независимых государств в начале 1990-х годов в результат
28.02.2018 «Дочка» «Мегафона» вышла на прибыль после ареста экс-министра связи Южной Осетии

Подробности ареста экс-министра связи Южной Осетии Георгия Кабисова Генпрокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев раскрыл подробности уголовного дела в отношении бывшего министра связи республики Георгия Кабисова, сообщило агентс
13.11.2017 Высокопоставленный разведчик из Южной Осетии арестован после попытки создания сотового оператора

Арестован бывший министр связи Южной Осетии В Южной Осетии арестован высокопоставленный сотрудник Службы внешней разведки республики Георгий Кабисов. Он также является заместителем главы Комитета связи и массовых комм
29.09.2017 Республики Абхазия и Южная Осетия внедряют российское ПО

ать их поступление, расходование, а также оценивать остатки на счетах». Ранее, в 2014 г., «Автоматизированная система казначейского исполнения бюджета» (АСКИБ РЮО) была внедрена компанией «Финкомм» в Республике Южная Осетия. В ходе проекта также была произведена модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры для обеспечения работоспособности АСКИБ РЮО, осуществлена поставка обор
29.04.2016 Nokia отказалась поддерживать сети «Мегафона» в Абхазии и Южной Осетии

вафон» и «Остелеком». Эти операторы работают на территориях частично-признанных республик Абхазия и Южная Осетия. Об этом CNews рассказал источник на российском телекоммуникационном рынке и под
20.02.2016 В Южную Осетию приходит второй российский сотовый оператор

Конкурент для «Мегафон» «Мегафон» предупредил инвесторов, что в республике Южная Осетия, где сейчас «дочка» компании является единственным сотовым оператором, может поя
25.01.2016 Южная Осетия недовольна дорогим и некачественным «Мегафоном»

Депутаты против «Мегафона» Парламент Южной Осетии обсудил работу единственного в республике сотового оператора «Остелеком», сообщи
04.06.2014 Россия предоставила Южной Осетии во временное пользование свои телефонные коды

ммуникаций Российской Федерации Алексей Волин и руководитель Комитета связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Инал Тибилов подписали сегодня в Цхинвале межведомственное соглашение о сотрудни
06.09.2013 «М2М телематика» выбрала партнера в Северной и Южной Осетии

мы группа компаний «М2М телематика» открыла официальное представительство по Республикам Северная и Южная Осетия. 30 августа 2013 г. подписан договор с новым региональным партнером, работающим

22.03.2013 Минкомсвязь предлагает активнее развивать отрасль связи в Южной Осетии

ал, где состоялось совместное заседание рабочей группы Минкомсвязи и профильных ведомств республики Южная Осетия по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и молодежной поли
06.10.2011 «Мегафон» построит памятник грузино-осетинскому конфликту

Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков вместе с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты приняли участие в закладке в столице республики Цхинвали первог
21.09.2011 «МегаФон» запустил 3G в Южной Осетии

«Остелеком» - дочерняя компания «МегаФона», сообщила о коммерческом запуске сети 3G в Республике Южная Осетия. Инвестиции «МегаФона» в развитие мобильной сети в республике в 2010-2011 гг. со
02.10.2008 «Евросеть» открыла магазин в Южной Осетии

ООО «Торговый дом «Евросеть» открыл салон связи в Цхинвале, Южная Осетия. Об этом сообщает «Прайм-ТАСС» со ссылкой на пресс-службу компании. Магазин располагается по ул. Сталина, 27. Площадь салона «Евросеть» в Цхинвале составляет 33 кв м. Модельный ряд
11.09.2008 «Ситроникс» передал школам Южной Осетии мобильные компьютерные классы

Делегация Общественной Палаты России, Министерство образования Республики Южная Осетия и представители компании «Ситроникс» передали пять комплектов мобильн
01.09.2008 «TELE2-Кемерово» окажет «мобильную помощь» пострадавшим в Южной Осетии

ания «TELE2-Кемерово» приняла решение поддержать инициативу Администрации Кемеровской области и продолжить программу «Мобильная помощь», целью которой станет сбор средств в Фонд помощи пострадавшим в Южной Осетии. Стать участником программы «Мобильная помощь» просто – нужно до конца сентября 2008 г. отправить SMS-сообщение на короткий номер 406. Стоимость этого SMS-сообщения – 10 руб. – буд
28.08.2008 "Сотовики" признали независимость Абхазии и Южной Осетии

едев подписал указ о признании независимости двух отделившихся от Грузии республик — Абхазии и Южной Осетии. Данное известие вызвало народное ликование в обеих республиках. Причем люди не 
26.08.2008 Почта России бесплатно доставит посылки для пострадавших из Южной Осетии

атную доставку посылок до Оперативного штаба по размещению гуманитарной помощи населению Республики Южная Осетия по адресу: 362013, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. 5-я

21.08.2008 У Грузии были данные космической разведки о расположении миротворцев в Южной Осетии

Как сообщает служба информации Минобороны РФ, перед началом вторжения в Южную Осетию грузинскими военными были составлены подробные карты расположения российского миротворческого батальона, основанные на данных космической разведки. Об этом заявил на пресс-конферен
21.08.2008 В Южной Осетии восстановлены все базовые станции сотовой связи

В Южной Осетии восстановлена последняя базовая станция сети подвижной связи стандарта GSM из те
15.08.2008 ФГУП «Космическая связь» восстанавливает связь на территории Южной Осетии

ФГУП «Космическая связь» вместе со специалистами Минобороны России принимает участие в восстановлении инфраструктуры связи на территории Южной Осетии. Подготовлена станция спутниковой связи в интересах государственных органов Российской Федерации, а также организованы каналы для экстренных вызовов (МЧС и др.). Для обеспечения до
14.08.2008 ЮТК установила более 400 телефонов в пунктах приема беженцев из Южной Осетии

ЮТК установила более 400 телефонов с использованием различных технологий доступа в пунктах приема беженцев из Южной Осетии, сообщает «Прайм-ТАСС». C самого начала грузино-южноосетинского конфликта ЮТК обеспечивает бесперебойную связь правительственных и силовых структур для координации действий по разм
08.08.2008 Война: Атакованы осетинские сайты

. Также о хакерских атаках сообщил сайт государственного комитета по информации и печати республики Южная Осетия www.cominf.org. По словам его представителей, в связи с DDoS-атакой многие осети
19.06.2008 "Мегафон" оштрафован иностранным государством

е предприятие сотового оператора «Мегафон» на Северном Кавказе, передает «Прайм-ТАСС». Причиной послужил тот факт, что, по мнению грузинских властей, «Мобиком» предоставляет свои услуги на территории Южной Осетии — непризнанной республики, отделившейся от Грузии сразу после распада СССР, — в частности, в столице Цхинвали, селе Никози и ущелье Патара Лиахви. Тем самым, как заявили

18.05.2007 Грузия против работы российских телеком-компаний в Южной Осетии

Российские телекоммуникационные компании работают с непризнанной республикой Южная Осетия и на ее территории, что является грубым нарушением международного права. Об этом
13.11.2006 Южная Осетия: проблемы со связью не помешали выборам

В Южной Осетии была предотвращена попытка взрыва вышки оператора мобильной сети «Остелеком», расположенной у въезда в Цхинвали. Кроме того, у журналистов и наблюдателей не работали стационарные и

Публикаций - 119, упоминаний - 169

Южная Осетия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 43
Ростелеком 10948 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 18
Остелеком 19 17
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 10
Аквафон 16 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 8
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 8
Питерская группа связистов 441 8
Huawei 4676 8
ИнтерОс - Иртел 5 5
МегаФон - Мобиком 230 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Samsung Electronics 11064 4
Cisco Systems 5372 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 4
Apple Inc 13154 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 3
Google LLC 12688 3
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Microsoft Corporation 25775 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Intel Corporation 12811 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 3
Киевстар - Kyivstar 569 3
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 2
Geocell 28 2
Мобител 66 2
Газпром телеком - Газпром связь 11 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Почта России ПАО 2370 6
Visa International 1993 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 4
ИнвестКапиталБанк 26 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 4
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 4
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
MODIS - Одежда 3000 58 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ООН ЮНИТАР - UN Institute for Training and Research - UNITAR Operational Satellite Applications Programme - Спутниковый центр ООН 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Связной ГК 1401 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
JCB International 146 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Интер РАО Инвест 2 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
Центр-инвест КБ 65 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
Роснефтегаз 5 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
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U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 4
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 3
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МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
ДНР - Почта Донбасса 9 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
СБУ - Служба безопасности Украины 98 2
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
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Фонд Росконгресс 24 1
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 3
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 4
Apple iPhone 6 4861 4
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
Primal Software - 2025: Битва за Родину 8 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 3
Apple Pay 519 3
Samsung Pay 296 3
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Google Blogger - Google BlogSpot 130 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 2
Межбанковский процессинговый центр - Элкарт - карта национальной платежной системы Кыргызской Республики 19 2
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