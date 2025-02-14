Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services

Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО TWF может выкупить долю LetterOne в Turkcell Фонд благосостояния Турции (Turkish Wealth Fund, TWF) ведет переговоры с инвестиционной компанией LetterOne (основной акционер телекоммуникационной группы Veon) о выкупе ее доли в туре

Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов Turkcell продал Lifecell Турецкий сотовый оператор Turkcell сообщил о завершении сделки по продаже своих украинских активов - сотового оператора Lifecell («Лайфселл»), башенного оператора «Укртауэр» и оператора колл-центров «Глобал Билги». Сумм

Украина сняла арест с сотового оператора, связанного с подсанкционным российским олигархом Снят арест с акций «Лайфселл» Украинский суд снял арест с активов турецкого сотового оператора Turkcell: сотового оператора «Лайфселл» (Lifecell), башенного оператора «Укртауэр» и платежной системы Paycell. Об этом говорится в сообщении издания Paycell. Украинские СМИ уточняют, что данно

Французскому магнату запретили покупать украинского сотового оператора из-за связей с российским олигархом Французам не дали купить «Лайфселл» Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказался согласовать сделку по продаже турецким сотовым оператором Turkcell украинского сотового оператора «Лайфселл». Об этом говорится в сообщении АМКУ. Покупателем должна была выступить французская DVL Telecom, принадлежащая фонду NJJ Capital миллиардера Кс

Французский магнат покупает украинского сотового оператора за полмиллиарда долларов NIJ Capital покупает украинского оператора «Лайфселл» Турецкий сотовый оператор Turkcell продает свою украинскую «дочку» «Лайфселл» за $525 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Покупателем выступит фонд NJJ Capital, принадлежащий французскому миллиардеру Ксавье Ньелю

Власти Белоруссии отдали туркам сотового оператора почти бесплатно Turkcell консолидирует БЕСТ Турецкий сотовый оператор Turkcell консолидировал 100% акций сотового оператора «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БЕСТ, работает под брендом Life). Такая договоренность была достигнута с Правительством Белоруссии, го

Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе Turkcell отверг предложения LetterOne Совет директоров турецкого сотового оператора Turkcell отверг требования одного из своих крупнейших акционеров, созданной россиянами инвестиционной компании LetterOne, о проведении досрочного собрания акционеров. Об этом говорится в сообще

Хозяева «Билайна» готовят переворот в крупнейшем сотовике Турции LetterOne требует созыва внеочередного собрания акционеров Turkcell Созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne потребовала от совета директоров крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell проведения досрочного соб

Российские инвесторы разгромили критикой руководство крупнейшего сотовика Турции LetterOne критикует руководство Turkcell Компания LetterOne — инвестиционное подразделение «Альфа-групп» — раскритиковала пол

Nexign внедрила решение по управлению маркетинговыми кампаниями в Zain Kuwait из ведущих телекоммуникационных операторов на Ближнем Востоке. Проект реализован в сотрудничестве с Turkcell Technology, дочерней компанией турецкого поставщика конвергентных телекоммуникационн

Владельцы «Билайна» вышли из затяжного конфликта с выручкой в $205 млн LetterOne продала 5% акций Turkcell Инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп», продала 5% а

Как хозяева «Билайна» помогли турецким властям овладеть главным местным сотовым оператором Как акционеры Turkcell договорились о прекращении 15-летнего конфликта Акционеры крупнейшего в Турции сотов

Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна» Конец войны за Turkcell Турецкий фонд благосостояния (ТФБ), шведская телекоммуникационная компания Telia и с

Хозяином «Билайна» будут управлять выходцы из Facebook и Turkcell а о назначении двух главных операционных директоров. Ими стали Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) и Серджи Херреро (Sergi Herrero). Терзиоглу с 2015 г. по 2019 г. возглавлял турецкого сотового оператора Turkcell. После ухода с этой позиции он вошел в советы директоров Veon и карибского сотового оператора Digicell. Основным акционером группы Veon является инвестиционная компания LetterOne (созд

Сотовый оператор «Альфа-групп» отправил в отставку «цифрового» гендиректора У Turkcell новый гендиректор Совет директоров крупнейшего в Турции сотового оператора Turkce

Huawei и Turkcell построят базовую сеть 5G на основе облачных технологий Huawei объявила о партнерстве с турецким оператором и телекоммуникационных услуг Turkcell в строительстве базовой сети 5G, полностью основанной на облачных технологиях. В рамках проекта будет развернута крупнейшая глобальная облачная сеть EPC – базовая сеть, позволяющая пер

Владельцы «Альфа-групп» могут получить контроль над крупнейшим оператором Турции п», получила возможность увеличить до контрольной свою долю в крупнейшем в Турции сотовом операторе Turkcell. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Совладелец Turk

Акционер «Мегафона» выходит из крупнейшего сотовика Турции Telia избавляется от акций Turkcell Шведская компания Telia (бывшая TeliaSonera), второй по величине акционер «Мегафона»

«Петер-Сервис» завершил внедрение конвергентного биллинга на Северном Кипре «Петер-Сервис» объявил о завершении проекта унификации биллинговой системы для оператора мобильной связи на Северном Кипре Kuzey Kıbrıs Turkcell, «дочки» турецкого холдинга Turkcell. Как пояснили CNews в компании, сотрудничество «Петер-Сервис» и Kuzey Kıbrıs Turkcell началось более 16 лет назад. С 1999 г. петербур

Владельцы «Билайна» готовы продать крупнейшего сотовика Турции LetterOne может продать Turkcell Созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne готова продать

Турки возвращают себе контроль над постсоветскими сотовыми операторами Turkcell забирает активы TeliaSonera Турецкий сотовый оператор Turkcell готов выкупить у шведско-финской TeliaSonera контрольный пакет акций зарегистрированного в Голландии холдинга Fintur. Об этом агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на гендиректора

Крупный зарубежный сотовый оператор собрался работать в Крыму Turkcell идет в Крым Турецкий сотовый оператор Turkcell рассматривает возможность запуска сети связи в Крыму. Как сообщает «Интерфакс», об э

Украинский сотовый оператор полностью отошел туркам Турецкий оператор Turkcell договорился с группой System Capital Management (SCM) украинского магната Рината Ахметова о выкупе его доли в третьем по величине сотовой операторе Украины «Астелит» (торговая марка Li

Турки забирают за долги украинского сотового оператора Совет директоров турецкого сотового оператора Turkcell принял решение о начале переговоров по консолидации 100% акций третьего по величине сотового оператора Украины «Астелит» (торговая марка Life). Сейчас единственным акционером «Астелита

«Альфа-групп» заставляют продать долю в Turkcell раж иск с требованием обязать «Альфа-групп» продать ее долю в крупнейшем в Турции сотовом операторе Turkcell. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu Agency. «Альфа-групп» владеет 49% акций п

Сотового оператора «Альфа-групп» доверили выходцу из Cisco Совет директоров крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell одобрил назначение нового гендиректора компании. Им стал Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu). Об этом говорится в сообщении оператора. Место главы Turkcell было вакантным с января 2

«Альфа-групп» получит $200 млн от Turkcell Акционеры крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell договорились о принятии решения относительно распределения дивидендов компании. Об э

Глава принадлежащего «Альфа-групп» сотового оператора уволился из-за действий властей Гендиректор крупнейшего сотового оператора Турции Turkcell Сурея Цилив (Süreyya Ciliv) принял решение покинуть свой пост. Его обязанности будет

«Петер-Сервис» внедрил систему подготовки выходных документов для «дочки» Turkcell на Северном Кипре Компания «Петер-Сервис» завершила установку своей системы подготовки выходных документов Peter-service ODPS в северокипрской компании KKTCell, дочке турецкого холдинга Turkcell. Работы по внедрению начались в конце прошлого года. Это первый опыт установки данного продукта в дальнем зарубежье, потребовавший его предварительной локализации, сообщили CNews в «Пе

Американская судья отдает Turkcell в «Альфа-групп» ка шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera, требующей от Cukurova выплатить компенсацию в размере $1 млрд из-за срыва сделки по продаже акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell. Судья Денис Кот (Denise Cote) отметила, что решение распространяется не только на активы, но и на любые денежные средства, которые может получить Cukurova от продажи своего имущества

Власти Турции остановили поход «Альфа-групп» на Turkcell ии (СФР) назначил трех независимых членов совета директоров крупнейшего в стране сотового оператора Turkcell, исключив из совета по одному представителю от каждого из основных акционеров. Как г

«Альфа-групп» отдают контроль над крупнейшим оператором Турции ey к структурам турецкой группы Cukurova относительно акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell. Совет согласился с «Альфой» в том, что Cukurova нарушила условия предоставленного р

Turkcell наказали за связь с «Альфа-групп» Крупнейший в Турции сотовый оператор Turkcell проиграл длившееся пять лет судебное разбирательство с Советом по фондовому рынку страны. Как следует из документов Turkcell, причиной конфликта стало наличие в комитете по ауди

«Альфа-групп» стала прикрытием для турецких связистов Крупнейший в Турции сотовый оператор Turkcell может в ближайшее время заключить сделку по покупке болгарской компании Vivacom, являющейся основным оператором фиксированной связи в республике и третьим по величине сотовым операторо

Украинская «дочка» подставила турецких связистов Турецкий сотовый оператор Turkcell сообщил о том, что в срок до 6 апреля ему необходимо погасить кредит на $150 млн, взятый контролируемым им украинским сотовым оператором «Астелит» (торговая марка Life). Кредит был взя

Туркам срочно требуется $1,45 млрд для защиты от русских связистов ства между Cukurova и российской «Альфа-групп» вокруг акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell. Напомним, что в 2005 г. «Альфа-групп» за $1,3 млрд приобрела у Cukurova 49% акций о

Африканских связистов обвинили в помощи иранской ядерной программе Южно-африканский телекоммуникационный гигант MTN предупредил о возможности подачи против него иска в американский суд со стороны турецкого сотового оператора Turkcell, борьбу за контроль над которым ведет «Альфа-групп». Турки собираются обвинить MTN в том, что в 2004-05 гг. компания давала взятки чиновникам ЮАР и Ирана, что позволило южно-африканско

Турецкие связисты спрятали свои активы от «Альфа-групп» Cukurova и скандинавской TeliaSonera являются совладельцами крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell и судятся за контроль над ним с 2005 г. В 2009 г. «Альфа» и TeliaSonera договорились

Русские связисты стравили турок друг с другом Крупнейший в Турции сотовый оператор Turkcell сообщил о подаче его основным акционером - турецкой группой Cukurova - иска об отмен