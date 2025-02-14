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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Turkcell Communication Services

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services

СОБЫТИЯ

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14.02.2025 Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО

TWF может выкупить долю LetterOne в Turkcell Фонд благосостояния Турции (Turkish Wealth Fund, TWF) ведет переговоры с инвестиционной компанией LetterOne (основной акционер телекоммуникационной группы Veon) о выкупе ее доли в туре
23.09.2024 Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов

Turkcell продал Lifecell Турецкий сотовый оператор Turkcell сообщил о завершении сделки по продаже своих украинских активов - сотового оператора Lifecell («Лайфселл»), башенного оператора «Укртауэр» и оператора колл-центров «Глобал Билги». Сумм
02.05.2024 Украина сняла арест с сотового оператора, связанного с подсанкционным российским олигархом

Снят арест с акций «Лайфселл» Украинский суд снял арест с активов турецкого сотового оператора Turkcell: сотового оператора «Лайфселл» (Lifecell), башенного оператора «Укртауэр» и платежной системы Paycell. Об этом говорится в сообщении издания Paycell. Украинские СМИ уточняют, что данно
15.03.2024 Французскому магнату запретили покупать украинского сотового оператора из-за связей с российским олигархом

Французам не дали купить «Лайфселл» Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказался согласовать сделку по продаже турецким сотовым оператором Turkcell украинского сотового оператора «Лайфселл». Об этом говорится в сообщении АМКУ. Покупателем должна была выступить французская DVL Telecom, принадлежащая фонду NJJ Capital миллиардера Кс
31.01.2024 Французский магнат покупает украинского сотового оператора за полмиллиарда долларов

NIJ Capital покупает украинского оператора «Лайфселл» Турецкий сотовый оператор Turkcell продает свою украинскую «дочку» «Лайфселл» за $525 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Покупателем выступит фонд NJJ Capital, принадлежащий французскому миллиардеру Ксавье Ньелю
06.01.2023 Власти Белоруссии отдали туркам сотового оператора почти бесплатно

Turkcell консолидирует БЕСТ Турецкий сотовый оператор Turkcell консолидировал 100% акций сотового оператора «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БЕСТ, работает под брендом Life). Такая договоренность была достигнута с Правительством Белоруссии, го
25.04.2022 Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе

Turkcell отверг предложения LetterOne Совет директоров турецкого сотового оператора Turkcell отверг требования одного из своих крупнейших акционеров, созданной россиянами инвестиционной компании LetterOne, о проведении досрочного собрания акционеров. Об этом говорится в сообще
04.02.2022 Хозяева «Билайна» готовят переворот в крупнейшем сотовике Турции

LetterOne требует созыва внеочередного собрания акционеров Turkcell Созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne потребовала от совета директоров крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell проведения досрочного соб
16.11.2021 Российские инвесторы разгромили критикой руководство крупнейшего сотовика Турции

LetterOne критикует руководство Turkcell Компания LetterOne — инвестиционное подразделение «Альфа-групп» — раскритиковала пол
18.10.2021 Nexign внедрила решение по управлению маркетинговыми кампаниями в Zain Kuwait

из ведущих телекоммуникационных операторов на Ближнем Востоке. Проект реализован в сотрудничестве с Turkcell Technology, дочерней компанией турецкого поставщика конвергентных телекоммуникационн
11.11.2020 Владельцы «Билайна» вышли из затяжного конфликта с выручкой в $205 млн

LetterOne продала 5% акций Turkcell Инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп», продала 5% а
23.06.2020 Как хозяева «Билайна» помогли турецким властям овладеть главным местным сотовым оператором

Как акционеры Turkcell договорились о прекращении 15-летнего конфликта Акционеры крупнейшего в Турции сотов
19.06.2020 Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна»

Конец войны за Turkcell Турецкий фонд благосостояния (ТФБ), шведская телекоммуникационная компания Telia и с
29.10.2019 Хозяином «Билайна» будут управлять выходцы из Facebook и Turkcell

а о назначении двух главных операционных директоров. Ими стали Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) и Серджи Херреро (Sergi Herrero). Терзиоглу с 2015 г. по 2019 г. возглавлял турецкого сотового оператора Turkcell. После ухода с этой позиции он вошел в советы директоров Veon и карибского сотового оператора Digicell. Основным акционером группы Veon является инвестиционная компания LetterOne (созд
18.03.2019 Сотовый оператор «Альфа-групп» отправил в отставку «цифрового» гендиректора

У Turkcell новый гендиректор Совет директоров крупнейшего в Турции сотового оператора Turkce
21.02.2019 Huawei и Turkcell построят базовую сеть 5G на основе облачных технологий

Huawei объявила о партнерстве с турецким оператором и телекоммуникационных услуг Turkcell в строительстве базовой сети 5G, полностью основанной на облачных технологиях. В рамках проекта будет развернута крупнейшая глобальная облачная сеть EPC – базовая сеть, позволяющая пер
13.11.2017 Владельцы «Альфа-групп» могут получить контроль над крупнейшим оператором Турции

п», получила возможность увеличить до контрольной свою долю в крупнейшем в Турции сотовом операторе Turkcell. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Совладелец Turk
19.09.2017 Акционер «Мегафона» выходит из крупнейшего сотовика Турции

Telia избавляется от акций Turkcell Шведская компания Telia (бывшая TeliaSonera), второй по величине акционер «Мегафона»
27.09.2016 «Петер-Сервис» завершил внедрение конвергентного биллинга на Северном Кипре

«Петер-Сервис» объявил о завершении проекта унификации биллинговой системы для оператора мобильной связи на Северном Кипре Kuzey Kıbrıs Turkcell, «дочки» турецкого холдинга Turkcell. Как пояснили CNews в компании, сотрудничество «Петер-Сервис» и Kuzey Kıbrıs Turkcell началось более 16 лет назад. С 1999 г. петербур
28.03.2016 Владельцы «Билайна» готовы продать крупнейшего сотовика Турции

LetterOne может продать Turkcell Созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne готова продать
18.11.2015 Турки возвращают себе контроль над постсоветскими сотовыми операторами

Turkcell забирает активы TeliaSonera Турецкий сотовый оператор Turkcell готов выкупить у шведско-финской TeliaSonera контрольный пакет акций зарегистрированного в Голландии холдинга Fintur. Об этом агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на гендиректора

07.10.2015 Крупный зарубежный сотовый оператор собрался работать в Крыму

Turkcell идет в Крым Турецкий сотовый оператор Turkcell рассматривает возможность запуска сети связи в Крыму. Как сообщает «Интерфакс», об э
29.06.2015 Украинский сотовый оператор полностью отошел туркам

Турецкий оператор Turkcell договорился с группой System Capital Management (SCM) украинского магната Рината Ахметова о выкупе его доли в третьем по величине сотовой операторе Украины «Астелит» (торговая марка Li
19.06.2015 Турки забирают за долги украинского сотового оператора

Совет директоров турецкого сотового оператора Turkcell принял решение о начале переговоров по консолидации 100% акций третьего по величине сотового оператора Украины «Астелит» (торговая марка Life). Сейчас единственным акционером «Астелита
31.03.2015 «Альфа-групп» заставляют продать долю в Turkcell

раж иск с требованием обязать «Альфа-групп» продать ее долю в крупнейшем в Турции сотовом операторе Turkcell. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu Agency. «Альфа-групп» владеет 49% акций п
30.03.2015 Сотового оператора «Альфа-групп» доверили выходцу из Cisco

Совет директоров крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell одобрил назначение нового гендиректора компании. Им стал Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu). Об этом говорится в сообщении оператора. Место главы Turkcell было вакантным с января 2
25.03.2015 «Альфа-групп» получит $200 млн от Turkcell

Акционеры крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell договорились о принятии решения относительно распределения дивидендов компании. Об э
30.01.2015 Глава принадлежащего «Альфа-групп» сотового оператора уволился из-за действий властей

Гендиректор крупнейшего сотового оператора Турции Turkcell Сурея Цилив (Süreyya Ciliv) принял решение покинуть свой пост. Его обязанности будет
28.04.2014 «Петер-Сервис» внедрил систему подготовки выходных документов для «дочки» Turkcell на Северном Кипре

Компания «Петер-Сервис» завершила установку своей системы подготовки выходных документов Peter-service ODPS в северокипрской компании KKTCell, дочке турецкого холдинга Turkcell. Работы по внедрению начались в конце прошлого года. Это первый опыт установки данного продукта в дальнем зарубежье, потребовавший его предварительной локализации, сообщили CNews в «Пе
26.04.2013 Американская судья отдает Turkcell в «Альфа-групп»

ка шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera, требующей от Cukurova выплатить компенсацию в размере $1 млрд из-за срыва сделки по продаже акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell. Судья Денис Кот (Denise Cote) отметила, что решение распространяется не только на активы, но и на любые денежные средства, которые может получить Cukurova от продажи своего имущества

13.03.2013 Власти Турции остановили поход «Альфа-групп» на Turkcell

ии (СФР) назначил трех независимых членов совета директоров крупнейшего в стране сотового оператора Turkcell, исключив из совета по одному представителю от каждого из основных акционеров. Как г
31.01.2013 «Альфа-групп» отдают контроль над крупнейшим оператором Турции

ey к структурам турецкой группы Cukurova относительно акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell. Совет согласился с «Альфой» в том, что Cukurova нарушила условия предоставленного р
28.12.2012 Turkcell наказали за связь с «Альфа-групп»

Крупнейший в Турции сотовый оператор Turkcell проиграл длившееся пять лет судебное разбирательство с Советом по фондовому рынку страны. Как следует из документов Turkcell, причиной конфликта стало наличие в комитете по ауди
06.04.2012 «Альфа-групп» стала прикрытием для турецких связистов

Крупнейший в Турции сотовый оператор Turkcell может в ближайшее время заключить сделку по покупке болгарской компании Vivacom, являющейся основным оператором фиксированной связи в республике и третьим по величине сотовым операторо
04.04.2012 Украинская «дочка» подставила турецких связистов

Турецкий сотовый оператор Turkcell сообщил о том, что в срок до 6 апреля ему необходимо погасить кредит на $150 млн, взятый контролируемым им украинским сотовым оператором «Астелит» (торговая марка Life). Кредит был взя
24.02.2012 Туркам срочно требуется $1,45 млрд для защиты от русских связистов

ства между Cukurova и российской «Альфа-групп» вокруг акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell. Напомним, что в 2005 г. «Альфа-групп» за $1,3 млрд приобрела у Cukurova 49% акций о
06.02.2012 Африканских связистов обвинили в помощи иранской ядерной программе

Южно-африканский телекоммуникационный гигант MTN предупредил о возможности подачи против него иска в американский суд со стороны турецкого сотового оператора Turkcell, борьбу за контроль над которым ведет «Альфа-групп». Турки собираются обвинить MTN в том, что в 2004-05 гг. компания давала взятки чиновникам ЮАР и Ирана, что позволило южно-африканско
26.12.2011 Турецкие связисты спрятали свои активы от «Альфа-групп»

Cukurova и скандинавской TeliaSonera являются совладельцами крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell и судятся за контроль над ним с 2005 г. В 2009 г. «Альфа» и TeliaSonera договорились
17.10.2011 Русские связисты стравили турок друг с другом

Крупнейший в Турции сотовый оператор Turkcell сообщил о подаче его основным акционером - турецкой группой Cukurova - иска об отмен
13.10.2011 Владельцы Turkcell перехитрили «Альфа-групп»

Внеочередное собрание акционеров крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell не смогло принять решений по ключевым вопросам работы компании: утверждению бюджета,

Публикаций - 351, упоминаний - 504

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. и организации, системы, технологии, персоны:

Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 166
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 143
МегаФон 10742 107
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 90
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 86
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 83
Киевстар - Kyivstar 569 79
Астелит 137 60
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 58
Fintur 57 47
Vodafone Group 1412 42
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 36
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 34
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 28
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 27
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 26
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 25
Ростелеком 10948 24
Казахтелеком 348 23
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 23
Укртелеком - Ukrtelecom 244 22
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 21
Питерская группа связистов 441 21
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 17
UMC - United Microelectronics Corporation 339 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Yandex - Яндекс 9216 15
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 15
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 13
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 31 13
Huawei 4677 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 12
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 12
Ростелеком - Связьинвест 1719 11
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 11
Сторм 57 11
Deutsche Telekom 954 10
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 10
Альфа-Групп 745 147
Cukurova 97 97
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 42
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 20
Альфа-Банк 1979 17
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 12
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 11
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 13 9
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 9
Альфа-Эко 55 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 7
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 6
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 6
IMTIS Holdings - International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor 6 6
Ziraat Bank - Zirat Bankasii - Зираат Банк 6 6
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 6
NJJ Capital 6 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
EPIC Telecom Invest 212 5
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 5
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 5
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 5
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 27 5
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 4
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 4
Fellowes 32 4
First National Holdings 40 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Takilant 52 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 3
ПромСвязьКапитал 85 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 21
Судебная власть - Judicial power 2500 18
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 15
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 12
СБУ - Служба безопасности Украины 98 11
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 9
Международный арбитраж 32 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 9
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 8
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 74 8
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 10 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Федеральное собрание Российской Федерации 318 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 7
Районный суд Киева 26 7
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 6
CMB - Capital Markets Board of Turkey - Совет по финансовым рынкам Турции 7 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 5
Президент Украины 128 5
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 4
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Savings Deposit Insurance Fund of Turkey - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции - Фонд сбережений и страховых депозитов Турции 10 3
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 98
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
ЛДПР 116 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
Ассоциация-800 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 263
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 143
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 43
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 29
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 29
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 23
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 22
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 20
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 13
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 11
Корпоративное управление - Corporate governance 104 11
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