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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Turkcell Communication Services
СОБЫТИЯ
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|14.02.2025
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Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО
TWF может выкупить долю LetterOne в Turkcell Фонд благосостояния Турции (Turkish Wealth Fund, TWF) ведет переговоры с инвестиционной компанией LetterOne (основной акционер телекоммуникационной группы Veon) о выкупе ее доли в туре
|23.09.2024
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Турецкий сотовый оператор смог уйти из Украины с полумиллиардом долларов
Turkcell продал Lifecell Турецкий сотовый оператор Turkcell сообщил о завершении сделки по продаже своих украинских активов - сотового оператора Lifecell («Лайфселл»), башенного оператора «Укртауэр» и оператора колл-центров «Глобал Билги». Сумм
|02.05.2024
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Украина сняла арест с сотового оператора, связанного с подсанкционным российским олигархом
Снят арест с акций «Лайфселл» Украинский суд снял арест с активов турецкого сотового оператора Turkcell: сотового оператора «Лайфселл» (Lifecell), башенного оператора «Укртауэр» и платежной системы Paycell. Об этом говорится в сообщении издания Paycell. Украинские СМИ уточняют, что данно
|15.03.2024
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Французскому магнату запретили покупать украинского сотового оператора из-за связей с российским олигархом
Французам не дали купить «Лайфселл» Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказался согласовать сделку по продаже турецким сотовым оператором Turkcell украинского сотового оператора «Лайфселл». Об этом говорится в сообщении АМКУ. Покупателем должна была выступить французская DVL Telecom, принадлежащая фонду NJJ Capital миллиардера Кс
|31.01.2024
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Французский магнат покупает украинского сотового оператора за полмиллиарда долларов
NIJ Capital покупает украинского оператора «Лайфселл» Турецкий сотовый оператор Turkcell продает свою украинскую «дочку» «Лайфселл» за $525 млн. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Покупателем выступит фонд NJJ Capital, принадлежащий французскому миллиардеру Ксавье Ньелю
|06.01.2023
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Власти Белоруссии отдали туркам сотового оператора почти бесплатно
Turkcell консолидирует БЕСТ Турецкий сотовый оператор Turkcell консолидировал 100% акций сотового оператора «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БЕСТ, работает под брендом Life). Такая договоренность была достигнута с Правительством Белоруссии, го
|25.04.2022
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Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе
Turkcell отверг предложения LetterOne Совет директоров турецкого сотового оператора Turkcell отверг требования одного из своих крупнейших акционеров, созданной россиянами инвестиционной компании LetterOne, о проведении досрочного собрания акционеров. Об этом говорится в сообще
|04.02.2022
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Хозяева «Билайна» готовят переворот в крупнейшем сотовике Турции
LetterOne требует созыва внеочередного собрания акционеров Turkcell Созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne потребовала от совета директоров крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell проведения досрочного соб
|16.11.2021
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Российские инвесторы разгромили критикой руководство крупнейшего сотовика Турции
LetterOne критикует руководство Turkcell Компания LetterOne — инвестиционное подразделение «Альфа-групп» — раскритиковала пол
|18.10.2021
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Nexign внедрила решение по управлению маркетинговыми кампаниями в Zain Kuwait
из ведущих телекоммуникационных операторов на Ближнем Востоке. Проект реализован в сотрудничестве с Turkcell Technology, дочерней компанией турецкого поставщика конвергентных телекоммуникационн
|11.11.2020
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Владельцы «Билайна» вышли из затяжного конфликта с выручкой в $205 млн
LetterOne продала 5% акций Turkcell Инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп», продала 5% а
|23.06.2020
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Как хозяева «Билайна» помогли турецким властям овладеть главным местным сотовым оператором
Как акционеры Turkcell договорились о прекращении 15-летнего конфликта Акционеры крупнейшего в Турции сотов
|19.06.2020
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Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна»
Конец войны за Turkcell Турецкий фонд благосостояния (ТФБ), шведская телекоммуникационная компания Telia и с
|29.10.2019
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Хозяином «Билайна» будут управлять выходцы из Facebook и Turkcell
а о назначении двух главных операционных директоров. Ими стали Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu) и Серджи Херреро (Sergi Herrero). Терзиоглу с 2015 г. по 2019 г. возглавлял турецкого сотового оператора Turkcell. После ухода с этой позиции он вошел в советы директоров Veon и карибского сотового оператора Digicell. Основным акционером группы Veon является инвестиционная компания LetterOne (созд
|18.03.2019
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Сотовый оператор «Альфа-групп» отправил в отставку «цифрового» гендиректора
У Turkcell новый гендиректор Совет директоров крупнейшего в Турции сотового оператора Turkce
|21.02.2019
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Huawei и Turkcell построят базовую сеть 5G на основе облачных технологий
Huawei объявила о партнерстве с турецким оператором и телекоммуникационных услуг Turkcell в строительстве базовой сети 5G, полностью основанной на облачных технологиях. В рамках проекта будет развернута крупнейшая глобальная облачная сеть EPC – базовая сеть, позволяющая пер
|13.11.2017
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Владельцы «Альфа-групп» могут получить контроль над крупнейшим оператором Турции
п», получила возможность увеличить до контрольной свою долю в крупнейшем в Турции сотовом операторе Turkcell. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Совладелец Turk
|19.09.2017
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Акционер «Мегафона» выходит из крупнейшего сотовика Турции
Telia избавляется от акций Turkcell Шведская компания Telia (бывшая TeliaSonera), второй по величине акционер «Мегафона»
|27.09.2016
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«Петер-Сервис» завершил внедрение конвергентного биллинга на Северном Кипре
«Петер-Сервис» объявил о завершении проекта унификации биллинговой системы для оператора мобильной связи на Северном Кипре Kuzey Kıbrıs Turkcell, «дочки» турецкого холдинга Turkcell. Как пояснили CNews в компании, сотрудничество «Петер-Сервис» и Kuzey Kıbrıs Turkcell началось более 16 лет назад. С 1999 г. петербур
|28.03.2016
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Владельцы «Билайна» готовы продать крупнейшего сотовика Турции
LetterOne может продать Turkcell Созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne готова продать
|18.11.2015
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Турки возвращают себе контроль над постсоветскими сотовыми операторами
Turkcell забирает активы TeliaSonera Турецкий сотовый оператор Turkcell готов выкупить у шведско-финской TeliaSonera контрольный пакет акций зарегистрированного в Голландии холдинга Fintur. Об этом агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на гендиректора
|07.10.2015
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Крупный зарубежный сотовый оператор собрался работать в Крыму
Turkcell идет в Крым Турецкий сотовый оператор Turkcell рассматривает возможность запуска сети связи в Крыму. Как сообщает «Интерфакс», об э
|29.06.2015
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Украинский сотовый оператор полностью отошел туркам
Турецкий оператор Turkcell договорился с группой System Capital Management (SCM) украинского магната Рината Ахметова о выкупе его доли в третьем по величине сотовой операторе Украины «Астелит» (торговая марка Li
|19.06.2015
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Турки забирают за долги украинского сотового оператора
Совет директоров турецкого сотового оператора Turkcell принял решение о начале переговоров по консолидации 100% акций третьего по величине сотового оператора Украины «Астелит» (торговая марка Life). Сейчас единственным акционером «Астелита
|31.03.2015
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«Альфа-групп» заставляют продать долю в Turkcell
раж иск с требованием обязать «Альфа-групп» продать ее долю в крупнейшем в Турции сотовом операторе Turkcell. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu Agency. «Альфа-групп» владеет 49% акций п
|30.03.2015
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Сотового оператора «Альфа-групп» доверили выходцу из Cisco
Совет директоров крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell одобрил назначение нового гендиректора компании. Им стал Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu). Об этом говорится в сообщении оператора. Место главы Turkcell было вакантным с января 2
|25.03.2015
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«Альфа-групп» получит $200 млн от Turkcell
Акционеры крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell договорились о принятии решения относительно распределения дивидендов компании. Об э
|30.01.2015
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Глава принадлежащего «Альфа-групп» сотового оператора уволился из-за действий властей
Гендиректор крупнейшего сотового оператора Турции Turkcell Сурея Цилив (Süreyya Ciliv) принял решение покинуть свой пост. Его обязанности будет
|28.04.2014
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«Петер-Сервис» внедрил систему подготовки выходных документов для «дочки» Turkcell на Северном Кипре
Компания «Петер-Сервис» завершила установку своей системы подготовки выходных документов Peter-service ODPS в северокипрской компании KKTCell, дочке турецкого холдинга Turkcell. Работы по внедрению начались в конце прошлого года. Это первый опыт установки данного продукта в дальнем зарубежье, потребовавший его предварительной локализации, сообщили CNews в «Пе
|26.04.2013
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Американская судья отдает Turkcell в «Альфа-групп»
ка шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera, требующей от Cukurova выплатить компенсацию в размере $1 млрд из-за срыва сделки по продаже акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell. Судья Денис Кот (Denise Cote) отметила, что решение распространяется не только на активы, но и на любые денежные средства, которые может получить Cukurova от продажи своего имущества
|13.03.2013
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Власти Турции остановили поход «Альфа-групп» на Turkcell
ии (СФР) назначил трех независимых членов совета директоров крупнейшего в стране сотового оператора Turkcell, исключив из совета по одному представителю от каждого из основных акционеров. Как г
|31.01.2013
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«Альфа-групп» отдают контроль над крупнейшим оператором Турции
ey к структурам турецкой группы Cukurova относительно акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell. Совет согласился с «Альфой» в том, что Cukurova нарушила условия предоставленного р
|28.12.2012
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Turkcell наказали за связь с «Альфа-групп»
Крупнейший в Турции сотовый оператор Turkcell проиграл длившееся пять лет судебное разбирательство с Советом по фондовому рынку страны. Как следует из документов Turkcell, причиной конфликта стало наличие в комитете по ауди
|06.04.2012
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«Альфа-групп» стала прикрытием для турецких связистов
Крупнейший в Турции сотовый оператор Turkcell может в ближайшее время заключить сделку по покупке болгарской компании Vivacom, являющейся основным оператором фиксированной связи в республике и третьим по величине сотовым операторо
|04.04.2012
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Украинская «дочка» подставила турецких связистов
Турецкий сотовый оператор Turkcell сообщил о том, что в срок до 6 апреля ему необходимо погасить кредит на $150 млн, взятый контролируемым им украинским сотовым оператором «Астелит» (торговая марка Life). Кредит был взя
|24.02.2012
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Туркам срочно требуется $1,45 млрд для защиты от русских связистов
ства между Cukurova и российской «Альфа-групп» вокруг акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell. Напомним, что в 2005 г. «Альфа-групп» за $1,3 млрд приобрела у Cukurova 49% акций о
|06.02.2012
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Африканских связистов обвинили в помощи иранской ядерной программе
Южно-африканский телекоммуникационный гигант MTN предупредил о возможности подачи против него иска в американский суд со стороны турецкого сотового оператора Turkcell, борьбу за контроль над которым ведет «Альфа-групп». Турки собираются обвинить MTN в том, что в 2004-05 гг. компания давала взятки чиновникам ЮАР и Ирана, что позволило южно-африканско
|26.12.2011
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Турецкие связисты спрятали свои активы от «Альфа-групп»
Cukurova и скандинавской TeliaSonera являются совладельцами крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell и судятся за контроль над ним с 2005 г. В 2009 г. «Альфа» и TeliaSonera договорились
|17.10.2011
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Русские связисты стравили турок друг с другом
Крупнейший в Турции сотовый оператор Turkcell сообщил о подаче его основным акционером - турецкой группой Cukurova - иска об отмен
|13.10.2011
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Владельцы Turkcell перехитрили «Альфа-групп»
Внеочередное собрание акционеров крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell не смогло принять решений по ключевым вопросам работы компании: утверждению бюджета,
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. и организации, системы, технологии, персоны:
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