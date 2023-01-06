Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Turkcell Communication Services
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фридман Михаил 110 28
|Путин Владимир 2713 23
|Усманов Алишер 285 23
|Ахметов Ринат 53 18
|Резникович Алексей 59 13
|Бабаев Кирилл 55 12
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 23 12
|Каримова Гульнара 92 11
|Каримов Ислам 95 11
|Химич Роман 44 11
|Рейман Леонид 1031 9
|Лукашенко Александр 89 9
|Кочетков Владислав 247 8
|Евтушенков Владимир 199 8
|Авен Петр 32 7
|Herrero Sergi - Херреро Серджи 10 7
|Шадаев Максут 626 7
|Мамут Александр 128 7
|Horn-Smith Julian - Хорн-Смит Джулиан 7 6
|Брюквин Юрий 287 6
|Иванов Олег 136 6
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 6
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 51 6
|Янукович Виктор 53 6
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 6
|Думалкин Евгений 13 6
|Малис Олег 75 5
|Худяков Алексей 9 5
|Королев Игорь 61 5
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 21 5
|Стрешинский Иван 38 5
|Хан Герман 15 4
|Лацанич Василь 104 4
|Артемьев Игорь 90 4
|Изосимов Александр 193 4
|Авакян Гаянэ 51 4
|Ивантер Дмитрий 35 4
|Носков Константин 230 4
|Рожецкин Леонид 48 4
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 4
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