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Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Turkcell Communication Services

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services


06.01.2023 Власти Белоруссии отдали туркам сотового оператора почти бесплатно
25.04.2022 Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе
04.02.2022 Хозяева «Билайна» готовят переворот в крупнейшем сотовике Турции
16.11.2021 Российские инвесторы разгромили критикой руководство крупнейшего сотовика Турции
18.10.2021 Nexign внедрила решение по управлению маркетинговыми кампаниями в Zain Kuwait
11.11.2020 Владельцы «Билайна» вышли из затяжного конфликта с выручкой в $205 млн
23.06.2020 Как хозяева «Билайна» помогли турецким властям овладеть главным местным сотовым оператором
19.06.2020 Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна»
29.10.2019 Хозяином «Билайна» будут управлять выходцы из Facebook и Turkcell
18.03.2019 Сотовый оператор «Альфа-групп» отправил в отставку «цифрового» гендиректора
21.02.2019 Huawei и Turkcell построят базовую сеть 5G на основе облачных технологий
13.11.2017 Владельцы «Альфа-групп» могут получить контроль над крупнейшим оператором Турции
19.09.2017 Акционер «Мегафона» выходит из крупнейшего сотовика Турции
27.09.2016 «Петер-Сервис» завершил внедрение конвергентного биллинга на Северном Кипре
28.03.2016 Владельцы «Билайна» готовы продать крупнейшего сотовика Турции
18.11.2015 Турки возвращают себе контроль над постсоветскими сотовыми операторами
07.10.2015 Крупный зарубежный сотовый оператор собрался работать в Крыму
29.06.2015 Украинский сотовый оператор полностью отошел туркам
19.06.2015 Турки забирают за долги украинского сотового оператора
31.03.2015 «Альфа-групп» заставляют продать долю в Turkcell
30.03.2015 Сотового оператора «Альфа-групп» доверили выходцу из Cisco
25.03.2015 «Альфа-групп» получит $200 млн от Turkcell
30.01.2015 Глава принадлежащего «Альфа-групп» сотового оператора уволился из-за действий властей
28.04.2014 «Петер-Сервис» внедрил систему подготовки выходных документов для «дочки» Turkcell на Северном Кипре
26.04.2013 Американская судья отдает Turkcell в «Альфа-групп»
13.03.2013 Власти Турции остановили поход «Альфа-групп» на Turkcell
31.01.2013 «Альфа-групп» отдают контроль над крупнейшим оператором Турции
28.12.2012 Turkcell наказали за связь с «Альфа-групп»
06.04.2012 «Альфа-групп» стала прикрытием для турецких связистов
04.04.2012 Украинская «дочка» подставила турецких связистов
24.02.2012 Туркам срочно требуется $1,45 млрд для защиты от русских связистов
06.02.2012 Африканских связистов обвинили в помощи иранской ядерной программе
26.12.2011 Турецкие связисты спрятали свои активы от «Альфа-групп»
17.10.2011 Русские связисты стравили турок друг с другом
13.10.2011 Владельцы Turkcell перехитрили «Альфа-групп»
10.10.2011 Турки отдают “Альфа-групп” контроль над Turkcell
03.10.2011 «Альфа-групп» подставила хозяев крупнейшего оператора Турции на $932 млн
22.07.2011 Владельцы «Билайн» захватили крупнейшего сотовика Турции
16.05.2011 У «Альфа-групп» уводят из под носа контроль над Turkcell
22.04.2011 Русским связистам не удался переворот в Турции

Публикаций - 330, упоминаний - 484

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telia Company - TeliaSonera 827 152
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8022 129
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6909 105
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9394 83
Альфа-Групп - Altimo 382 81
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 693 69
Киевстар - Kyivstar 503 66
Астелит 132 57
Telenor - Теленор 735 57
Fintur 54 45
Vodafone Group 1342 38
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 33
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10036 31
Turkcell - Lifecell - Лайфселл - life:) - Украинский оператор мобильной связи 79 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2487 24
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 101 24
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 336 23
Sonera 312 23
АФК Система ПАО 1692 22
Питерская группа связистов 425 21
Альфа-Телеком ГК - Megacom 205 21
Укртелеком 240 21
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 20
Казахтелеком 333 20
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 18
Yandex - Яндекс 5631 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2602 15
UMC - United Microelectronics Corporation 304 14
VK - Mail.ru Group 3194 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2965 13
Orange S.A. - Orange Group 1026 13
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 106 12
A1 Telekom Austria Group 57 11
Ростелеком - Связьинвест 1703 11
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 93 11
Сторм 57 11
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 10
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 121 10
Meta Platforms - Facebook 4334 10
Huawei 3491 10
Альфа-Групп 663 132
Cukurova 95 95
LetterOne Holdings - L1 Technology 70 30
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 668 20
Альфа-Банк 1589 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1006 11
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1887 10
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 262 9
Netton Consulting Group 35 8
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 9 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6169 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 439 8
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 147 7
Альфа-Эко 52 7
System Capital Management (SCM) 23 7
IPOC 123 6
IMTIS Holdings - International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor 6 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 6
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 5
Ziraat Bank - Zirat Bankasii - Зираат Банк 5 5
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс 15 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 5
EPIC Telecom Invest 198 5
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 5
Точка 3792 5
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 148 4
Fellowes 32 4
BP - British Petroleum 177 4
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 4
ЮКОС НК 149 4
Газпром ПАО 1147 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2358 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 866 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 96 3
Commerzbank AG - Коммерцбанк 63 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 164 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1169 3
Takilant 51 3
Pacific Century Group (PCG) - Pinebridge Investments 4 3
ПромСвязьКапитал 79 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17884 41
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10350 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9028 22
Президент Российской Федерации 3692 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2015 22
Судебная власть - Judicial power 2083 18
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 936 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2329 10
Верховный суд Российской Федерации 778 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1638 9
Международный арбитраж 32 9
Федеральное собрание Российской Федерации 285 8
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1306 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 836 7
Правительство Москвы 1982 7
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 17 7
Кабинет министров Украины 96 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 6
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 46 6
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 8 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2991 6
Администрация Президента РФ 977 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 5
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 60 5
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Россвязь - Федеральное агентство связи 716 5
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4288 5
Президент Украины 119 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 657 4
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 45 4
Президент Белоруссии 35 4
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 3
СБУ - Служба безопасности Украины 72 3
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Savings Deposit Insurance Fund of Turkey - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции - Фонд сбережений и страховых депозитов Турции 7 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 3
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 13 2
ДНР - Почта Донбасса 9 2
Президент Украины - Госспецсвязи - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины 14 2
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Азия - Азиатский регион 4649 12
Украина - Киев 941 12
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Россия - ЮФО - Республика Крым 774 10
Армения - Республика 1387 9
Австрия - Вена 249 9
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 601 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41513 99
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13891 84
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3261 72
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41682 64
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6840 39
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3937 33
Абонентская база - Абонентская плата 5291 30
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1067 28
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3287 26
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4436 25
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1716 21
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3643 21
Юриспруденция - Законодательство 4455 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1756 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8846 17
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5645 15
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 829 14
PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Задолженность 943 14
Аудит 1887 13
Юриспруденция - Jurisprudence 6197 12
Кредитование - Сrediting 5001 12
Английский язык 6151 12
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5206 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9906 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1876 12
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1745 12
Приватизация - форма преобразования собственности 475 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14982 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4884 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6468 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23758 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4239 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19862 9
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 298 9
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 523 8
Stichting - Штихтинг - голландское юридическое лицо с ограниченной ответственностью, но без участников или акционерного капитала, которое существует для определенной цели 18 8
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1666 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3863 7
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 61 7
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4540 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10993 36
Thomson Reuters - Рейтер 5770 16
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 789 11
FT - Financial Times 1163 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 569 7
Прайм - Агентство экономической информации 857 6
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 663 3
Bloomberg 1073 3
Telecom.paper 167 3
РИА Новости 803 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1198 3
Times 645 2
РБК Украина 12 2
Известия ИД 460 2
GizChina - Издание 52 2
Ведомости 522 2
Forbes - Форбс 627 2
РБК Daily 91 1
InfoWorld 56 1
Svenska Dagbladet 4 1
Economic Times 42 1
Правжизнь.РФ 3 1
Dagens Industri 10 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 1
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 30 1
Total Telecom 613 1
AlterNet 4 1
The Times 74 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 53 1
The Independent 30 1
Cellular News 233 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 318 1
Интерфакс Казахстан 5 1
Лига.нет 12 1
Медуза - Meduza 48 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 299 1
500 Startups 14285 26
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7434 17
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 6
IDC - International Data Corporation 4845 1
Juniper Research 502 1
Gartner - Гартнер 3471 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
Analysys Mason 26 1
S&P - Standard and Poor’s 482 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 63 1
Frost & Sullivan 200 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 1
Austrian Academy of Sciences - Österreichische Akademie der Wissenschaften - Австрийская академия наук 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11591 27
TAdviser IT Government Day 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
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