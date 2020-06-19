Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна»

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Конец войны за Turkcell

Турецкий фонд благосостояния (ТФБ), шведская телекоммуникационная компания Telia и созданная владельцами «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne объявили о завершении конфликта вокруг акций крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell.

Сейчас 51% акций Turkcell принадлежат буферной структуре Turkcell Holding. В этой компании Telia владеет 47% , а 53% принадлежат другой буферной структуре – Cukurova Turkcell Holding (CTH). 51% акций CTH принадлежат турецкой группе Cukurova, 49% LetterOne. Также LetterOne является основным владельцем группы Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн».

По итогам сделки Turkcell Holdings прекратит свое существование. Telia продаст ТФБ свою долю в Turkcell Holding, эквивалентную 24% акций Turkcell, за $530 млн. Выйдет из капитала Turkcell и Cukurova, чья доля в Turkcell сейчас эквивалента 13,7% акций.

Россияне остаются в Turkcell миноритариями

LetterOne наоборот увеличит свою долю в Turkcell, которая сейчас эквивалента 13,3% акций, до 24,8%. Каким образом это произойдет, в сообщениях сторон не сообщается. Пресс-служба LetterOne не ответила на соответствующий запрос CNews.

Исходя из вышеприведенных цифр, получается, что LetterOne должна будет выкупить у кого-то 11,5% акций Turkcell. Исходя из оценки всего Turkcell в сделке Telia и ТФБ в сумму $2,2 млрд, получается, что за этот пакет LetterOne заплатит $253 млн.

Российские и шведские акционеры крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell договорились о прекращении конфликта, длившегося с 2005 года

В сообщении ТФБ также указывается, что после сделки фонд будет владеть 26,2% акций Turkcell. Из этого можно предположить, что из своего пакета Cukurova 11,5% акций продаст LetterOne, 2,2% - ТФБ.

ТФБ также отметила, что из 26,2% акций Turkcell, которые будут принадлежать фонду, 15% будут привилегированными. Это позволит фонду назначать пять из девяти членов совета директоров оператора. Остальные четыре члена совета директоров Turkcell будут назначаться миноритарными акционерами без согласия ТФБ.

Как начинался конфликт акционеров Turkcell

Конфликт среди акционеров начался в 2005 г. Тогда шведско-финская TeliaSonera (прежнее название Telia) и Cukurova были крупнейшими акционерами Tukrcell. При этом TeliaSonera договорилась с Cukurova о выкупе ее доли за $3,1 млрд, что сделало бы скандинавов контролирующим акционером Turkcell.

Однако сделку разрушила «Альфа-групп», которая предложила Cukurova альтернативный вариант: турки продали россиянам половину своей доли в Turkcell за $1,6 млрд, и взяли у них же кредит на $1,7 под залог оставшейся доли.

Из-за срыва сделки TeliaSonera инициировала разбирательства с Cukurova в международных арбитражах. В 2011 г. Международный арбитраж в Женеве обязал турецкую группу выплатить скандинавам компенсацию в размере $930 млн. В связи с тем, что эта сумма не была выплачена, в 2016 г. суд Британских Виргинских островов разрешил Telia (там зарегистрированы оффшоры Cukurova) продать долю Cukurova в Turkcell. Однако этого не произошло.

С 2007 г. начались разбирательства и между «Альфа-групп» и Cukurova. Россияне обвинили турецких партнеров в нарушении обязательств и потребовали передачи им заложенных по кредиту акций Turkcell, что сделало бы «Альфа-групп» контролирующим акционером Turkcell. Cukurova возражала и предлагала досрочно погасить кредит.

В 2013 г. суд Британских Виргинских остров пришел к выводу, что Cukurova действительно нарушила условие кредитного соглашения, но предоставил турецкой группе возможность досрочно погасить кредит. Это произошло в 2014 г., причем Cukurova для этих целей взяла кредит в государственном турецком банке Zirat Bankasii на $1,6 млрд.

Неудавшаяся попытка объединения «Мегафона» и Turkcell

В 2009 г. «Альфа-групп» и TeliaSonera договорились об объединении их долей в российском «Мегафоне» и Turkcell. Однако против этой сделки выступил третий акционер «Мегафон» - холдинг USM Алишера Усманова.

USM через суд добился запрета на объединение долей «Альфа-групп» и LetterOne в «Мегафоне». После этого в 2012 г. «Мегафон» провел первичное размещение акций (IPO), а «Альфа-групп» вышла из капитала компании. Позднее, в 2017 г., из капитала «Мегафона» вышла и Telia. В том же году Telia распродала за $1 млрд 14% акций Turkcell, принадлежавших компании напрямую.

Последняя атака LetterOne против Cukurova

С 2015 г. началась новая череда судебных разбирательств LetterOne, которая к тому моменту аккумулировала телекоммуникационные активы «Альфа-групп» и Cukurova. Россияне обвинили турецкую группу в нарушении акционерного соглашения Tukrcell.

В 2016 г. Лондонский арбитраж согласился с этими доводами и постановил, что Cukurova должна либо выкупить долю LetterOne в Turkcell за $2,7 млрд, либо продать LetterOne свою долю в Turkcell за $2,8 млрд. Отказ Cukurova от принятие этих условий был классифицирован как желание турецкой группы продать LetterOne долю в Turkcell. Однако этой сделки тоже не произошло.

Turkcell ушел под контроль турецких властей

Между тем конфликт акционеров Turkcell привел к тому, что с 2013 г. компания фактически находится под контролем турецких властей. Большинство мест в совете директоров операторов заняли кандидаты от Совета по фондовым рынкам Турции. В том числе глава ТФБ Зафер Санмер (Safer Sanmez) входит в совет директоров Turkcell.

Нынешнее соглашение акционеров Turkcell предусматривает прекращение всех разбирательств между ними. Также нынешние акционеры Turkcell согласны поддержать дивидендную политику оператора. В том числе планируется по итогам 2019 г. направить половину чистой прибыли на выплату дивидендов (или 25% в случае, если на выплату дивидендов будут наложены ограничения из-за эпидемии короновируса).