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USM Holdings ЮэСэМ ХК ЮэСэМ Холдинговая компания

USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания

СОБЫТИЯ

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29.11.2024 Владелец «Мегафона» покинул проект по обязательной маркировке товаров

USM вышел из числа совладельцев ЦРПТ Холдинг USM, подконтрольный Алишеру Усманову (также владеющим сотовым оператором «Мегафон»), продал с
13.04.2023 «Мегафон» оспорит санкции со стороны США

США ввели санкции против «Мегафона» и USM США ввели новые санкции против России. Об этом говорится в сообщении OFAC (Office of foreign Assests Contorol), подразделении Министерства финансов по контролю за иностранными активами. В ч
13.04.2023 Российская «дочка» Alibaba, USM и VK оказалась в убытке на 12 млрд рублей

до 11,7 млрд руб., чистый убыток сократился на 18% до 11,7 млрд руб. Сейчас в «AliExpress-Россия» 47,8% экономических долей владеет китайская Alibaba, 24,3% — подконтрольный Алишеру Усманову холдинг USM, 15% — VK, 12,9% — Российский фонд прямых инвестиций. С точки зрения голосующих долей у Alibaba 47,6%, USM — 28,8%, VK — 16,3%, РФПИ — 9,6%, Убытки VK из-за обесценивания «AliExpress
30.01.2023 «Ростелеком» нацелился купить «Мегафон»

«Ростелеком» может купить «Мегафон» Госоператор «Ростелеком» может купить «Мегафон», принадлежащий холдингу Алишера Усманова (USM). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Правительству. На согласование властей вопрос по покупке «Мегафона» «Ростелеком» поступил в конце 2022 г. «Мегафон» хотят купи
29.12.2022 «Мегафон» купил крупного ИТ-интегратора у собственного владельца

Новый актив «Мегафона» Как выяснил CNews, «Мегафон» стал владельцем ИТ-интегратора «Талмер». Актив был приобретен у группы компаний «Форпост», принадлежащей USM Telecom. Информацию об этом можно обнаружить в «Контур.фокусе». «Это одна из сделок в рамках реструктуризации активов "Мегафона" — мы приобретаем компании, связанные с телеком-направлением,
17.05.2022 Сын главы ВГТРК покинул пост гендиректора компании, которая владеет «Мегафоном»

Добродеев создаст новую компанию Бывший директор VK Борис Добродеев покинул должность главы USM Telecom (юридическое лицо «Юэсэм телеком», телекоммуникационное подразделение принадлежащ
03.03.2022 Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов

Уход Усманова из USM Группа USM миллиардера Алишера Усманова приняла окончательное решение продать ИТ-г
15.02.2022 Алишер Усманов купил восемь ИТ-компаний

Приобретение Усманова «Юэсэм телеком» (входит в холдинг USM ), принадлежащий бизнесмену Алишеру Усманову, выкупил у «ИКС холдинга» группу компаний «Ф
09.02.2022 Бывший глава Mail.ru будет присматривать за «Мегафоном»

Борис Добродеев пришел в холдинг USM Алишера Усманова Бывший глава интернет-холдинга VK (ранее Mail.ru) Борис Добродеев возгла
08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг»

развитие "ИКС холдинга"»,— говорит Стрешинский. Далее он отметил две причины сдерживающего роста — USM холдинг не концентрируется на теме производства оборудования и аффилированность между «ИК
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов

СП «Мегафона», Mail.ru и Ant Group «Мегафон», холдинг USM Алишера Усманова, «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ) и китайская Ant Group объяви
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group создают СП в области платежей и финансов

«Мегафон», Mail.ru Group, USM, Ant Group и РФПИ подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий (СП) — платежного и финансового. Ранее, в 2019 году, стороны подписали необязывающие документы и об
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке

«Мегафон» и USM покоряют Узбекистан Сотовый оператор «Мегафон» и его единственный акционер — холдинг U
30.04.2020 Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг»

Холдинг USM приобретает «ИКС Холдинг» Холдинг USM, основным владельцем которого является Алише
30.04.2020 USM станет владельцем «ИКС Холдинга»

ков в результате сделки получит 10% акций «Юэсэм Телеком», 80% акций компании останется во владении USM, еще 10% – у генерального директора USM Ивана Стрешинского. Группа «ИКС Холдинг» с
22.10.2018 Усманов отказался от контроля над Mail.ru

Контроль над Mail.ru переходит в руки менеджмента Холдинг USM, основанный бизнесменом Алишером Усмановым, передал контроль над своей долей в Mail.ru gr
08.08.2018 «Мегафон» переехал из Кипра под контроль российских структур

Передача «Мегафона» Сотовый оператор «Мегафон» перешел из-под контроля кипрского холдинга USM Holdings Limited под управление российской структуры ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ». Об
26.07.2018 USM завершает процесс перевода своих активов в российскую юрисдикцию

циарные владельцы завершают процесс деофшоризации активов и перевода бенефициарного владения группы USM в российскую юрисдикцию. В рамках продолжающейся корпоративной реструктуризации все основ
08.05.2018 «Мегафон» с Газпромбанком, «Ростехом» и USM создали финтех-компанию стоимостью $450 млн

Совместное предприятие Сотовый оператор «Мегафон» совместно с Газпромбанком, «Ростехом» и USM Holdings создает предприятие в сфере цифровых услуг и цифровой экономики. Оно будет работ
29.09.2017 Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора

Усманов заходит в Узбекистан Как стало известно CNews, USM Holdings Алишера Усманова ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского сотовог
28.02.2013 Алишер Усманов продает 7,4% акций Mail.ru Group

Компания Ardoe Finance, «дочка» подконтрольной Алишеру Усманову USM Group, продает 7,4% акций Mail.ru Group, сообщает «Коммерсантъ». Эта сделка может принест
30.08.2010 Canon представила новые супертелеобъективы

Компания Canon объявила о выпуске двух новых супертелеобъективов с фокусным расстоянием 500 и 600 мм. Устройства EF500mm f/4L IS II USM и EF600mm f/4L IS II USM придут на смену выпущенным в 1999 году моделям. Объективы будут входить в линейку оптики класса люкс, и оснащаться высокопроизводительной системой стабилизац
07.07.2006 Выбираем объектив к зеркалке Canon

н ближе к сенсору, тем шире угол поля зрения объектива, который образуется диагональю матрицы и оптическим центром объектива. Canon первым в мире использовал в своих объективах ультразвуковой мотор – USM (Ultra Sonic Motor). Вращение происходит благодаря энергии ультразвуковых колебаний. USM-мотор обеспечивает высокую скорость фокусировки и бесшумную работу, что особенно важно при съ

Публикаций - 196, упоминаний - 291

USM Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 128
VK - Mail.ru Group 3602 85
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 50
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 47
ИКС 538 34
Ростелеком 10948 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 31
МФ технологии - МФТ 37 24
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 41 22
Alibaba Group 473 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 20
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 20
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 19
ИКС - Форпост 78 19
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 17
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 17
МегаФон - Талмер - Talmer 56 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 16
Canon 1439 16
Yandex - Яндекс 9216 15
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 15
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 14
ИКС - Цитадель ГК 110 12
Meta Platforms - Facebook 4621 12
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 10
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 10
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 9
Tencent 190 9
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 9
Кометрика 16 9
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 9
Oracle Corporation 7074 9
МегаФон - ИнПлат - Интеллектуальные Платежи - InPlat 12 8
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 7
Google LLC 12688 7
Питерская группа связистов 441 7
X Corp - Twitter 2938 7
Huawei 4676 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 43
ГПБ - Газпромбанк 1273 38
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 30
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 19
Газпром ПАО 1493 19
Naspers 85 17
Альфа-Групп 745 15
Связной ГК 1401 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 15
DST Global - Digital Sky Technologies 229 13
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 13
Альфа-Банк 1979 13
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 11
Virtus.pro 30 11
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 10
USM Holdings - Ardoe Finance 13 10
Евросеть 1421 9
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 9
Pandao 24 9
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 8
МегаФон MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 19 8
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 7
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 7
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
МегаФон Финанс - МФФ 13 6
New Media Technologies Capital Partners 6 6
Garsdale Services 39 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
МегаФон - Банк Раунд - Ферробанк - Северо-Восточный инвестиционный банк 20 6
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 5
Solvers 26 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 2
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Мэрия города Иннополис 14 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Ассоциация производителей пива 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 45
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 40
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Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 8
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 20
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 17
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 10
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 8
Canon EF - серия объективов 50 7
VK - My.Games 81 5
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 5
Canon DIGIC - серия процессоров 199 5
Alibaba Tmail 10 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Apple iOS 8583 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 4
Сбер - СберФуд - SberFood 19 4
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 4
Google Android 15243 4
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 3
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 3
Microsoft Windows 16882 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
VK - Mail.Ru Почта 418 2
Alibaba Group - AliPay 86 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 101 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 36 2
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 126 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Adobe Photoshop 804 2
VK Mini Apps 60 2
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 176 2
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