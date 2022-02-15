Индексная книга CNews*
USM Holdings ЮэСэМ ХК ЮэСэМ Холдинговая компания
Публикаций - 129, упоминаний - 236
USM Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Усманов Алишер 275 62
|Черепенников Антон 58 19
|Добродеев Борис 92 17
|Стрешинский Иван 36 13
|Вермишян Геворк 62 10
|Гришин Дмитрий 185 8
|Исанин Антон 9365 8
|Путин Владимир 2542 7
|Никифоров Николай 1161 7
|Галицкий Александр 96 7
|Малис Олег 73 6
|Солдатенков Сергей 157 6
|Мильнер Юрий 130 6
|Скоч Андрей 8 5
|Малис Александр 155 5
|Медведев Дмитрий 1604 5
|Брюквин Юрий 281 4
|Мамут Александр 126 4
|Артемьев Тимур 31 4
|Чичваркин Евгений 158 4
|Ноготков Максим 46 4
|Рожецкин Леонид 46 4
|Волож Аркадий 212 4
|Сергеев Дмитрий 59 4
|Дуров Павел 230 4
|Авдолян Альберт 28 4
|Адоньев Сергей 32 4
|Таврин Иван 89 4
|Рейман Леонид 1009 3
|Евтушенков Владимир 194 3
|Потанин Владимир 32 3
|Серебряникова Анна 49 3
|Меднов Сергей 121 3
|Мошири Фархад 3 3
|Вексельберг Виктор 143 3
|Либин Сергей 21 3
|Свердлов Денис 170 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 3
|Waxman Alan - Ваксман Алан 6 3
|Козырев Алексей 274 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192631, в очереди разбора - 947391.
Создано именных указателей - 87048.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192631, в очереди разбора - 947391.
Создано именных указателей - 87048.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.