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USM Holdings ЮэСэМ ХК ЮэСэМ Холдинговая компания

USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания


15.02.2022 Алишер Усманов купил восемь ИТ-компаний
09.02.2022 Бывший глава Mail.ru будет присматривать за «Мегафоном»
08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг»
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов
12.02.2021 «Мегафон», Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group создают СП в области платежей и финансов
10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке
30.04.2020 Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг»
30.04.2020 USM станет владельцем «ИКС Холдинга»
22.10.2018 Усманов отказался от контроля над Mail.ru
08.08.2018 «Мегафон» переехал из Кипра под контроль российских структур
26.07.2018 USM завершает процесс перевода своих активов в российскую юрисдикцию
08.05.2018 «Мегафон» с Газпромбанком, «Ростехом» и USM создали финтех-компанию стоимостью $450 млн
29.09.2017 Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора
21.07.2014 Усманов получил полный контроль над Mail.ru Group
28.02.2013 Алишер Усманов продает 7,4% акций Mail.ru Group
07.07.2006 Выбираем объектив к зеркалке Canon

Публикаций - 129, упоминаний - 236

USM Holdings упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 90
VK - Mail.ru Group 3057 62
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 34
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 22
МФ технологии - МФТ 30 20
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 198 18
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 14
Alibaba Group 353 14
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 13
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 26 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 10
АФК Система ПАО 1638 10
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 332 10
Yandex - Яндекс 5015 9
Telia Company - TeliaSonera 802 9
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 185 9
ИКС холдинг - Форпост 48 9
Элвис-Плюс - Элвис+ 129 9
Canon 1339 9
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 155 9
Tencent 109 9
Криптонит ГК - Kryptonite 45 8
ИКС холдинг - Цитадель ГК 60 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 7
Meta Platforms - Facebook 4267 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 6
Google LLC 10352 5
Turkcell 319 5
О2О Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 5
Pixonic 18 5
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 22 5
Кометрика 12 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
ИКС холдинг - Талмер - Talmer 27 5
Rambler Group - Рамблер ГК 811 4
Питерская группа связистов 242 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 32
ГПБ - Газпромбанк 842 30
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 24
Газпром ПАО 1008 13
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 69 13
Naspers 70 12
О2О Delivery club 171 12
Ситимобил - Служба такси 136 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 9
Связной ГК 1190 9
ESforce 22 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 9
Альфа-Банк 1476 8
Альфа-Групп 613 8
Евросеть 1393 8
AliExpress 327 8
Мегафон MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 19 8
Virtus.pro 20 7
DST Global 173 7
Металлоинвест УК 16 7
New Media Technologies Capital Partners 6 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 6
МегаФон Финанс 12 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 88 6
Pandao 22 5
Yota Arena - киберспортивная арена 7 5
SLV 13 4
Trellas 20 4
DC Daily 5 4
AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия 23 4
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 35 4
Garsdale Services 37 4
Arrival Group - Charge R&D 17 3
Solvers 16 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 3
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 6 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 102 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 3
SK Gaming 13 3
HeadHunter Group - HH Group 423 2
Президент Российской Федерации 3770 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 11
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 7
Администрация Президента РФ 904 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 52 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 25 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
Международный арбитраж 32 1
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния - Фонд благосостояния Турции 6 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 9 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 20
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 7
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 7
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 7
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 20 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 5
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 475 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 4
Мобильное приложение - Mobile app 4966 4
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 163 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 4
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 4
Автофокус - Автофокусировка 699 4
Website - Вебсайт 9736 4
Фотокамеры - Фотоаппараты 1425 4
Big Data - Большие данные 3520 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 3
Штриховой код - штрихкод 111 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 3
ЦРПТ Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 210 3
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 3
Социальные сети - Соцсети - Social Networks 4447 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 13
Microsoft Windows 2000 2856 8
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 7
Canon EF - серия объективов 48 6
Canon DIGIC - серия процессоров 195 5
Apple iOS 6422 4
Сбер - СберФуд - SberFood 17 4
VK Pay - платежная система ВКонтакте 32 4
Alibaba Tmail 8 3
VK - Mail.ru MyGames 39 3
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 74 3
Яндекс.Маркет 524 3
LG 75SM99 2832 3
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 71 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 83 2
VK - Mail.ru Maps.me 48 2
Google Android 11959 2
СПАРК-Интерфакс 127 2
Groupon - Групон - скидочный сервис 197 2
Сбер - Сбербанк ID - Sberbank ID 41 2
VK Mini Apps 24 2
Alibaba Group - AliPay 67 2
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 196 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 149 2
VK Combo 21 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 2
VK - Mail.ru ID 10 2
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 136 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 131 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 48 2
VK - Mail.Ru Почта 206 2
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 193 2
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 53 2
Сбер - Экосистема SberX 16 2
Linux OS 7669 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 115 1
Apple - App Store 2437 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 1
Усманов Алишер 275 62
Черепенников Антон 58 19
Добродеев Борис 92 17
Стрешинский Иван 36 13
Вермишян Геворк 62 10
Гришин Дмитрий 185 8
Исанин Антон 9365 8
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Никифоров Николай 1161 7
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Медведев Дмитрий 1604 5
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Артемьев Тимур 31 4
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Рожецкин Леонид 46 4
Волож Аркадий 212 4
Сергеев Дмитрий 59 4
Дуров Павел 230 4
Авдолян Альберт 28 4
Адоньев Сергей 32 4
Таврин Иван 89 4
Рейман Леонид 1009 3
Евтушенков Владимир 194 3
Потанин Владимир 32 3
Серебряникова Анна 49 3
Меднов Сергей 121 3
Мошири Фархад 3 3
Вексельберг Виктор 143 3
Либин Сергей 21 3
Свердлов Денис 170 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 3
Waxman Alan - Ваксман Алан 6 3
Козырев Алексей 274 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 72
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 14
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 11
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Европа 12319 7
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Земля - планета Солнечной системы 7427 4
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Великобритания - Виргинские Острова 206 4
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Европа Восточная 2927 4
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Казахстан - Республика 4467 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 3
Непал - Федеративная Демократическая Республика 126 3
Япония 10069 3
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 351 3
Евразия 268 3
Канада 3319 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 3
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 128 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 712 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 2
Турция - Турецкая республика 1708 2
Россия - СФО - Новосибирск 3269 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 2
Узбекистан - Республика 1285 2
Армения - Республика 1112 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 43
Торговая марка - Товарный знак 1107 17
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 10
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 78 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 9
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 5
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 143 4
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 3
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 3
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 33 3
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 89 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Юриспруденция 1629 3
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 2
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 2
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 2
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Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
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Stichting - Штихтинг - голландское юридическое лицо с ограниченной ответственностью, но без участников или акционерного капитала, которое существует для определенной цели 12 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 11
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Bloomberg 1009 5
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 3
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 50 3
The Bell - Издание 36 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
Компьютерра 38 1
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