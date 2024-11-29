USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания

Владелец «Мегафона» покинул проект по обязательной маркировке товаров USM вышел из числа совладельцев ЦРПТ Холдинг USM, подконтрольный Алишеру Усманову (также владеющим сотовым оператором «Мегафон»), продал с

«Мегафон» оспорит санкции со стороны США США ввели санкции против «Мегафона» и USM США ввели новые санкции против России. Об этом говорится в сообщении OFAC (Office of foreign Assests Contorol), подразделении Министерства финансов по контролю за иностранными активами. В ч

Российская «дочка» Alibaba, USM и VK оказалась в убытке на 12 млрд рублей до 11,7 млрд руб., чистый убыток сократился на 18% до 11,7 млрд руб. Сейчас в «AliExpress-Россия» 47,8% экономических долей владеет китайская Alibaba, 24,3% — подконтрольный Алишеру Усманову холдинг USM, 15% — VK, 12,9% — Российский фонд прямых инвестиций. С точки зрения голосующих долей у Alibaba 47,6%, USM — 28,8%, VK — 16,3%, РФПИ — 9,6%, Убытки VK из-за обесценивания «AliExpress

«Ростелеком» нацелился купить «Мегафон» «Ростелеком» может купить «Мегафон» Госоператор «Ростелеком» может купить «Мегафон», принадлежащий холдингу Алишера Усманова (USM). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Правительству. На согласование властей вопрос по покупке «Мегафона» «Ростелеком» поступил в конце 2022 г. «Мегафон» хотят купи

«Мегафон» купил крупного ИТ-интегратора у собственного владельца Новый актив «Мегафона» Как выяснил CNews, «Мегафон» стал владельцем ИТ-интегратора «Талмер». Актив был приобретен у группы компаний «Форпост», принадлежащей USM Telecom. Информацию об этом можно обнаружить в «Контур.фокусе». «Это одна из сделок в рамках реструктуризации активов "Мегафона" — мы приобретаем компании, связанные с телеком-направлением,

Сын главы ВГТРК покинул пост гендиректора компании, которая владеет «Мегафоном» Добродеев создаст новую компанию Бывший директор VK Борис Добродеев покинул должность главы USM Telecom (юридическое лицо «Юэсэм телеком», телекоммуникационное подразделение принадлежащ

Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов Уход Усманова из USM Группа USM миллиардера Алишера Усманова приняла окончательное решение продать ИТ-г

Алишер Усманов купил восемь ИТ-компаний Приобретение Усманова «Юэсэм телеком» (входит в холдинг USM ), принадлежащий бизнесмену Алишеру Усманову, выкупил у «ИКС холдинга» группу компаний «Ф

Бывший глава Mail.ru будет присматривать за «Мегафоном» Борис Добродеев пришел в холдинг USM Алишера Усманова Бывший глава интернет-холдинга VK (ранее Mail.ru) Борис Добродеев возгла

Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг» развитие "ИКС холдинга"»,— говорит Стрешинский. Далее он отметил две причины сдерживающего роста — USM холдинг не концентрируется на теме производства оборудования и аффилированность между «ИК

«Мегафон», Mail.ru и владелец Alipay создали двух гигантов для финансовых сервисов СП «Мегафона», Mail.ru и Ant Group «Мегафон», холдинг USM Алишера Усманова, «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ) и китайская Ant Group объяви

«Мегафон», Mail.ru Group, USM, РФПИ и Ant Group создают СП в области платежей и финансов «Мегафон», Mail.ru Group, USM, Ant Group и РФПИ подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий (СП) — платежного и финансового. Ранее, в 2019 году, стороны подписали необязывающие документы и об

«Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке «Мегафон» и USM покоряют Узбекистан Сотовый оператор «Мегафон» и его единственный акционер — холдинг U

Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг» Холдинг USM приобретает «ИКС Холдинг» Холдинг USM, основным владельцем которого является Алише

USM станет владельцем «ИКС Холдинга» ков в результате сделки получит 10% акций «Юэсэм Телеком», 80% акций компании останется во владении USM, еще 10% – у генерального директора USM Ивана Стрешинского. Группа «ИКС Холдинг» с

Усманов отказался от контроля над Mail.ru Контроль над Mail.ru переходит в руки менеджмента Холдинг USM, основанный бизнесменом Алишером Усмановым, передал контроль над своей долей в Mail.ru gr

«Мегафон» переехал из Кипра под контроль российских структур Передача «Мегафона» Сотовый оператор «Мегафон» перешел из-под контроля кипрского холдинга USM Holdings Limited под управление российской структуры ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ». Об

USM завершает процесс перевода своих активов в российскую юрисдикцию циарные владельцы завершают процесс деофшоризации активов и перевода бенефициарного владения группы USM в российскую юрисдикцию. В рамках продолжающейся корпоративной реструктуризации все основ

«Мегафон» с Газпромбанком, «Ростехом» и USM создали финтех-компанию стоимостью $450 млн Совместное предприятие Сотовый оператор «Мегафон» совместно с Газпромбанком, «Ростехом» и USM Holdings создает предприятие в сфере цифровых услуг и цифровой экономики. Оно будет работ

Усманов хочет купить постсоветского сотового оператора Усманов заходит в Узбекистан Как стало известно CNews, USM Holdings Алишера Усманова ведет переговоры со шведской Telia о покупке узбекского сотовог

Алишер Усманов продает 7,4% акций Mail.ru Group Компания Ardoe Finance, «дочка» подконтрольной Алишеру Усманову USM Group, продает 7,4% акций Mail.ru Group, сообщает «Коммерсантъ». Эта сделка может принест

Canon представила новые супертелеобъективы Компания Canon объявила о выпуске двух новых супертелеобъективов с фокусным расстоянием 500 и 600 мм. Устройства EF500mm f/4L IS II USM и EF600mm f/4L IS II USM придут на смену выпущенным в 1999 году моделям. Объективы будут входить в линейку оптики класса люкс, и оснащаться высокопроизводительной системой стабилизац