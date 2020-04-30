USM станет владельцем «ИКС Холдинга»

USM договорилась о приобретении 100%-ной доли в российской многопрофильной ИТ-группе «ИКС Холдинг» через свое подразделение «Юэсэм Телеком».

Сделка будет структурирована путем обмена долей акций компаний. Основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в результате сделки получит 10% акций «Юэсэм Телеком», 80% акций компании останется во владении USM, еще 10% – у генерального директора USM Ивана Стрешинского.

Группа «ИКС Холдинг» станет подразделением «Юэсэм Телеком», во владении которого уже находится 100% акций мобильного оператора «Мегафон». Холдинговую компанию «Юэсэм Телеком» возглавит Иван Стрешинский.

«Мы рады приветствовать "ИКС Холдинг" в периметре группы USM. Наши компании связывает прочное партнерство. "ИКС Холдинг" – крупнейший поставщик "Мегафона" и уже сегодня предоставляет оператору целый ряд продуктов и услуг – от биллинга и CRM-платформ до систем защиты сетевой инфраструктуры. Объединение сильных сторон этих компаний создаст широкий спектр синергий в разных сферах ИКТ, включая решения для корпоративного и государственного сектора, программное обеспечение и цифровую трансформацию крупных промышленных предприятий. Помимо экономических и операционных преимуществ такого укрупнения телеком- и ИТ-активов в периметре USM, мы видим в нашей новой структуре стратегическую ценность. Наша амбиция – построить крупнейший в СНГ и Восточной Европе холдинг цифровых услуг и решений на базе двух флагманов в своих отраслях», – отметил Иван Стрешинский.

Гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян и гендиректор «ИКС Холдинга» Антон Черепенников сохранят свои позиции в компаниях. При этом Антон Черепенников займет в «Юэсэм Телеком» должность операционного директора и войдет в совет директоров «Мегафона».

Сделка по приобретению структурами USM «ИКС Холдинга» будет завершена в течение 2020 г.