Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

USM станет владельцем «ИКС Холдинга»

Бизнес Инвестиции и M&A

USM договорилась о приобретении 100%-ной доли в российской многопрофильной ИТ-группе «ИКС Холдинг» через свое подразделение «Юэсэм Телеком».

Сделка будет структурирована путем обмена долей акций компаний. Основатель «ИКС Холдинга» Антон Черепенников в результате сделки получит 10% акций «Юэсэм Телеком», 80% акций компании останется во владении USM, еще 10% – у генерального директора USM Ивана Стрешинского.

Группа «ИКС Холдинг» станет подразделением «Юэсэм Телеком», во владении которого уже находится 100% акций мобильного оператора «Мегафон». Холдинговую компанию «Юэсэм Телеком» возглавит Иван Стрешинский.

«Мы рады приветствовать "ИКС Холдинг" в периметре группы USM. Наши компании связывает прочное партнерство. "ИКС Холдинг" – крупнейший поставщик "Мегафона" и уже сегодня предоставляет оператору целый ряд продуктов и услуг – от биллинга и CRM-платформ до систем защиты сетевой инфраструктуры. Объединение сильных сторон этих компаний создаст широкий спектр синергий в разных сферах ИКТ, включая решения для корпоративного и государственного сектора, программное обеспечение и цифровую трансформацию крупных промышленных предприятий. Помимо экономических и операционных преимуществ такого укрупнения телеком- и ИТ-активов в периметре USM, мы видим в нашей новой структуре стратегическую ценность. Наша амбиция – построить крупнейший в СНГ и Восточной Европе холдинг цифровых услуг и решений на базе двух флагманов в своих отраслях», – отметил Иван Стрешинский.

Гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян и гендиректор «ИКС Холдинга» Антон Черепенников сохранят свои позиции в компаниях. При этом Антон Черепенников займет в «Юэсэм Телеком» должность операционного директора и войдет в совет директоров «Мегафона».

Сделка по приобретению структурами USM «ИКС Холдинга» будет завершена в течение 2020 г.

Другие материалы рубрики

Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом»

Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг»

Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов

Власти отберут у «Цифровой экономики» 14 миллиардов

МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании

Россияне строят ИТ-систему поиска злоумышленников на расстоянии 4 километров

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор внешнего SSD LaCie Rugged: неубиваемый малый

Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM

8 популярных мифов о пылесосах, которым не стоит верить

5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора
Показать еще
Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

Какие HR-процессы можно доверить ботам Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов