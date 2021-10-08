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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Черепенников Антон
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 88
Черепенников Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Усманов Алишер 241 18
|Стрешинский Иван 33 8
|Добродеев Борис 83 7
|Галицкий Александр 82 6
|Вермишян Геворк 61 5
|Яровая Ирина 63 4
|Овчинников Сергей 24 4
|Сахненко Сергей 71 4
|Петров Дмитрий 33 3
|Лебедев Михаил 38 3
|Калинин Александр 95 3
|Бутенко Владислав 4 2
|Горьков Игорь 15 2
|Жариков Данил 4 2
|Путин Владимир 1828 2
|Икоев Артем 8 2
|Серебряникова Анна 47 2
|Шелобков Алексей 12 2
|Бакланов Михаил 2 1
|Столяров Сергей 1 1
|Бабенко Олег 1 1
|Галушко Дмитрий 5 1
|Стрешинский Владимир 7 1
|Шубин Сергей 25 1
|Никитин Павел 1 1
|Шуткина Юлия 7 1
|Леличенко Ирина 2 1
|Хачатуров Вартан 8 1
|Schooler Rose - Скулер Роуз 3 1
|Серебрянникова Анна 5 1
|Корнеев Алексей 7 1
|Сазонов Алексей 3 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 1
|Никифоров Дмитрий 4 1
|Надеждин Кирилл 1 1
|Гамобрамов Денис 2 1
|Матвеенко Андрей 1 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Тимашев Ратмир 58 1
|Баронов Андрей 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768237, в очереди разбора - 671921.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768237, в очереди разбора - 671921.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru