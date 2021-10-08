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Черепенников Антон


08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг» 4
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 1
03.09.2021 Российский разработчик «железа» наращивает штат в полтора раза. Открыты сотни вакансий 1
14.07.2021 Разработчики «железа» для «закона Яровой» создают российский процессор за десятки миллиардов рублей 1
22.06.2021 В Реестр российской электроники загадочно просочилось «железо» на чипах IBM 1
29.04.2021 Mail.ru потеряла миллиарды рублей на киберспорте 1
07.04.2021 «ИКС холдинг» завершает первый этап проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана 1
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
15.10.2020 На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов 1
10.09.2020 Российский серверный рынок бурно растет. Лидер RISC-систем - отечественная компания 1
04.06.2020 Финал Криптонит Startup Challenge 2020 состоится осенью этого года 1
18.05.2020 Москвичи разработали ИИ-платформу для точного земледелия 1
30.04.2020 Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг» 6
30.04.2020 USM станет владельцем «ИКС Холдинга» 3
28.04.2020 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании 1
19.03.2020 Российская компания вырвалась в лидеры отечественного рынка СХД. В топ-5 крупные перестановки 1
12.02.2020 «Криптонит» раздаст миллионы российским ИТ-стартапам и хакатонщикам 1
11.02.2020 «Криптонит» вложит в технологические стартапы 100 млн рублей 1
31.01.2020 Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой» 4
24.01.2020 Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой» 1
20.12.2019 «Мегафон» и «ИКС холдинг» могут объединиться в суперкомпанию 4
12.12.2019 В лидеры отечественного рынка СХД вырвалась российская компания 1
25.11.2019 Производитель отечественных серверов и СХД купил разработчика облачной платформы 1
05.11.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер 1
25.10.2019 Huawei поставит свои «самые высокопроизводительные процессоры» для исполнения «закона Яровой» 1
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 2
07.08.2019 Выручка производителей прослушки выросла в разы благодаря «закону Яровой» 2
29.07.2019 Данные клиентов «Ростелекома» и Tele2 будут храниться на АЭС 1
01.07.2019 РЖД закупают российские серверы на полтора миллиарда 1
24.06.2019 ВТБ покупает у своей «дочки» российские серверы Yadro на 430 миллионов 1
07.06.2019 «Автоматика» и «Криптонит» определили доли участия в совместном предприятии 1
06.06.2019 Yadro создаст инфраструктурные продукты для «Мегафона» на базе технологий Intel 2
06.06.2019 Sbercloud и Yadro займутся разработкой облачных решений на базе российского ПО и «железа» 1
06.06.2019 SAP и «ИКС холдинг» создадут ИТ-решения для рынка России и СНГ 1
06.06.2019 «Газпром нефть» и «ИКС Холдинг» займутся созданием цифровых продуктов для промышленности 2
05.06.2019 «Ростелеком» купил создателя «Безопасного города», принадлежавшего «Техносерву» и «Мегафону» 1
20.05.2019 В финале «Криптонит Startup Challenge» лучшими стали московские стартапы ИБРиС и Iris Devices 1
17.05.2019 Tadviser: суммарная выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний составила почти 1,5 трлн рублей 1
26.04.2019 «Мегафон» заработал 910 миллионов, продав три ИТ-компании партнеру Усманова 8
09.04.2019 «Мегафон» создал Цифровую управляющую компанию для ЖКХ на базе интернета вещей 1

Публикаций - 52, упоминаний - 88

Черепенников Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 38
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 23
КНС Групп - Yadro 124 19
VK - Mail.ru Group 2487 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 15
Ростех - Ростехнологии 2230 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 11
Криптонит ГК - Kryptonite 30 11
ИКС холдинг - Форпост 35 10
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 8
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 8
Huawei 2733 8
Intel Corporation 4204 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 7
IBM 3557 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 6
Талмер - Talmer 23 6
Samsung Electronics 5730 6
Dell EMC 2419 6
Broadcom Inc 197 5
Red Hat 668 5
Ростех - Концерн Автоматика 398 5
АФК Система ПАО 998 5
Microsemi 13 5
MSI - Micro-Star International 280 5
Норси-Транс (НТ) 49 5
Микрон - Micron 365 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
Кометрика 10 5
Toshiba Corporation 1103 5
USM Management 7 5
Seagate Technology 286 5
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 5
Molex 16 5
SUSE 168 5
Google LLC 7177 4
Yota - Скартел 623 4
NetApp 486 3
МФИ Софт 103 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 11
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
ESforce 22 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Almaz Capital Partners 118 6
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 5
Газпромбанк - ГПБ 693 5
Virtus.pro 14 4
X5 Group - Пятерочка 560 4
X5 Group 600 4
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 3
Yota Arena - киберспортивная арена 6 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
SK Gaming 10 2
Альфа-Банк 1127 2
BCG Digital Ventures 2 2
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 4 2
Техаргос 1 1
ОрдерКом 5 1
DST Global 165 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6 1
Музей криптографии и вычислительной техники 2 1
Aii Capital 2 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
МегаФон Финанс 9 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Газпром нефть 382 1
Яндекс.Еда 93 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Открытие ФК 538 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 4
Федеральное казначейство России 766 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство РФ 2208 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 6
Linux Foundation 157 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 5
OpenCAPI Consortium 13 5
Gen-Z Consortium 11 5
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 6 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 11
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 3
DDR - Double data rate 1077 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
Безопасный город 347 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 591 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 139 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 68 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
OpenStack 347 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 134 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 605 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ARM64 - Архитектура процессора 1020 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Yadro Vesnin - Сервер 14 8
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
Национальные Технологии - СХД Купол 32 3
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 2
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
EA Need for Speed - компьютерная игра 65 1
Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) - SPECint - спецификация для целочисленной вычислительной мощности процессора 5 1
IBM Power8 27 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
TeleMD Botkin.AI 10 1
Love Sick: Interactive Stories - игра 3 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 1
BIT.Games Домовята 5 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
Deus Craft - Grand Hotel Mania 4 1
Consult Universal Inshoper 2 1
IBM Power9 21 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 28 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
Google Android TV 173 1
Яндекс.Маркет 439 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Ред ОС 239 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Linux OS 4276 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Усманов Алишер 241 18
Стрешинский Иван 33 8
Добродеев Борис 83 7
Галицкий Александр 82 6
Вермишян Геворк 61 5
Яровая Ирина 63 4
Овчинников Сергей 24 4
Сахненко Сергей 71 4
Петров Дмитрий 33 3
Лебедев Михаил 38 3
Калинин Александр 95 3
Бутенко Владислав 4 2
Горьков Игорь 15 2
Жариков Данил 4 2
Путин Владимир 1828 2
Икоев Артем 8 2
Серебряникова Анна 47 2
Шелобков Алексей 12 2
Бакланов Михаил 2 1
Столяров Сергей 1 1
Бабенко Олег 1 1
Галушко Дмитрий 5 1
Стрешинский Владимир 7 1
Шубин Сергей 25 1
Никитин Павел 1 1
Шуткина Юлия 7 1
Леличенко Ирина 2 1
Хачатуров Вартан 8 1
Schooler Rose - Скулер Роуз 3 1
Серебрянникова Анна 5 1
Корнеев Алексей 7 1
Сазонов Алексей 3 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 1
Никифоров Дмитрий 4 1
Надеждин Кирилл 1 1
Гамобрамов Денис 2 1
Матвеенко Андрей 1 1
Худавердян Тигран 66 1
Тимашев Ратмир 58 1
Баронов Андрей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
Россия - СФО - Новосибирск 1980 4
Восточная Европа 1691 4
Россия - Калининград 675 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - Томск 452 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - Тверская область 249 2
Украина 3398 2
Германия - Берлин 360 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - Удомля 41 2
Европа 3788 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - Орёл 216 1
Россия - Ярославль 407 1
Россия - Пятигорск 76 1
Финляндия - Хельсинки 140 1
Россия - Магнитогорск 151 1
Москва - Марьино 30 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Воронежская область 400 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Беларусь - Минск 328 1
Россия - Архангельская область 347 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Индия - Республика 2181 1
Ближний Восток 1479 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Армения - Республика 690 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - Вологодская область 320 1
Россия - Свердловская область 807 1
Сингапур - Республика 808 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 241 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 3
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Bloomberg 786 1
Ведомости 259 1
The Bell - Издание 34 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
IDC - International Data Corporation 2729 5
BCG - Boston Consulting Group 43 4
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 3
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 2
IDC Russia - IDC Россия 115 2
Superdata 9 2
CNews Analytics 1991 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
TAdviser100 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 21 1
Криптонит Startup Challenge 13 7
Формула Русь - Чемпионат 3 3
Warface Open Cup 2 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768237, в очереди разбора - 671921.
Создано именных указателей - 46354.
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