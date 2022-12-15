«Ростелеком» и «Мегафон» договорились о закупке российского «железа» для 4G «на десятки миллиардов»

«Ростелеком» и «Мегафон» заключили с компанией Yadro форвардные контракты на поставку отечественного оборудования для сотовых сетей. Со своей стороны, Госкомиссия по радиочастотам планирует перенести требования о переводе сетей стандарта LTE на отечественное оборудование с 2023 г. на 2028 г. при условии заключения форвардных контрактов.

«Ростелеком» договорился о закупках отечественного телеком-оборудования

«Ростелеком» заключил форвардный контракт с компанией «КНС Групп» (бренд Yadro) на разработку и производство базовых станций сотовой связи стандартов GSM (второе поколение сотовой связи) и LTE (четвертое поколение, 4G). Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

Контракт заключен до 2030 г., это первый форвардный контракт на поставку базовых станций сотовой связи отечественного производства. Стоимость контракта составляет десятки миллиардов рублей.

«Ростелеком» и «Мегафон» заключили с компанией Yadro форвардные контракты на поставку отечественного GSM - и LTE-оборудования для сотовых сетей

Кроме того, Осеевский сообщил, что «Ростелеком» обсуждает заключение форвардного контракта с еще одним российским производителем – «Булат», а также с группой разработчиков ПО и коммутаторов. В 2023 г. компания может также начать тестировать оборудование для реализации проекта устранения цифрового неравенства.

Контракт «Мегафона» на поставку отечественного оборудования

Форвардный контракт на поставку телекоммуникационного оборудования с компанией «КНС Групп» подписал и сотовый оператор «Мегафон», сообщила пресс-службе оператора.

«КНС Групп» входит в состав «ИКС Холдинга», который принадлежит Антону Черепенникову давнему партнеру Алишера Усманова, который через холдинг USM владеет «Мегафоном». Некоторое время USM был владельцем «ИКС Холдинг».

Когда отечественное оборудование для сотовых сетей будет готово к использованию

Пресс-служба «КНС Групп» подтвердила заключение форвардного контракта с «Ростелекомом» и «Мегафоном». В случае с «Ростелекомом» договор предусматривает поставки оборудования радиодоступа операторского класса с 2025 г. С промежуточными этапами испытаний линейки создаваемой продукции.

«На создание системных решений, которые включаю базовые станции стандартов GSM и LTE, контроллеры базовых станций стандарта GSM и LTE, контроллеры базовых станций стандарта GSM, системы управления и мониторинга (NMS), программное обеспечение и другие компоненты уйдет не менее трех лет, - заявили в компании. – Мы рассчитываем выпустить первые поколение оборудования в серийное производство в 2025 г.».

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») ограничился комментарием, что в настоящий момент ведут переговоры с несколькими производителями относительно заключения форвардных контрактов, без уточнения подробностей. Компания МТС от комментариев отказалась.

Как сотовых операторов пытались обязать перейти на отечественное оборудование

В 2011 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о распределение четырех пакетов частот для стандарта LTE в диапазонах 700-900 МГц и 2,5-2,7 ГГц. В 2012 г. победителями соответствующего конкурса стала «большая четверка» телекоммуникационных операторов: «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» (впоследствии «Ростелеком» передал свои сотовые лицензии Tele2, которая затем была поглощена «Ростелекомом»).

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Срок действия указанных лицензий составляет 10 лет, то есть до 2022 г. В 2021 г. ГКРЧ приняла решение о продлении срока действия данных лицензий при соблюдении ряда условий, в том числе предполагалось перевод сотовых сетей с 2023 г. на оборудование, включенное в Единый реестр российского радиоэлектронного оборудования, и программное обеспечение, включенное в Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных. То есть разговоры о необходимости перевода сотовых сетей на отечественное оборудование идут уже несколько лет.

Начало специальной военной операции (СВО) России на Украине и последующие санкции против России, включая уход с российского рынка ряда ведущих мировых производителей телекоммуникационного оборудования, более остро поставил вопрос о необходимости перевода сотовых сетей на отечественное оборудование. С другой стороны, из-за санкций могут начаться проблемы с производством отечественного оборудования в нужных сроках и объемах.

Отсрочка по переходу на отечественное оборудование

Как отмечается в материалах ГКРЧ, ряд сотовых операторов заключили форвардные контракты на поставку отечественного телекоммуникационного оборудования с 2025 г. и с выходом на целевые показатели к 2028 г.

В связи с этим на своем предстоящем заседании ГКРЧ намерена внести изменение в свое прошлогоднее решение и установить для одних операторов обязательства по переводу LTE-сетей на российское оборудование с 2023 г., для других – с 2028 г.

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Кроме того, для «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и Tele2 планируется установить план-график по количеству установленных и зарегистрированных радиоэлектронных средств отечественного производства на период с 2025 по 2027 гг.

Как пояснил CNews собеседник на телекоммуникационном рынке, те операторы, которые заключат форвардные контракты на поставку отечественного оборудования, получат отсрочку по переводу сетей на отечественное оборудование с 2025 г. Остальным придется это делать с 2023 г.