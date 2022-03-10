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Осеевский Михаил
СОБЫТИЯ
|10.03.2022
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Европа ввела санкции против руководителей «Ростелекома», VK и «Роснано»
в. Как говорится в публикации официального журнала ЕС, в их числе находятся президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, гендиректор интернет-холдинга VK Владимир Кириенко и председатель правления
|27.12.2021
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Совет директоров «Ростелекома» продлил полномочия Михаила Осеевского на посту президента компании
стелекома» Михаила Осеевского и определить срок его полномочий с 4 марта 2022 г. по 3 марта 2027 г. Михаил Осеевский был назначен советом директоров «Ростелекома» президентом компании с 4 марта
|19.08.2021
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«Ростелеком» хочет обложить интернет-компании налогом в свою пользу
«Налог Осеевского» Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский выступил с предложением обязать все крупные ИТ-компании, работающие в России
|05.04.2021
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Власти просят не губить WiMAX в России
нный вопрос на ближайшем заседании ГКРЧ. Испытания совместимости WiMAX-сетей со спутниковыми сетями Осеевский в своем письме рассказывает об испытаниях, которые в Московской области провело гос
|15.05.2018
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«Ростелеком» потребовал перевести чиновников на ОС Sailfish
зовать смартфоны на базе отечественных операционных систем. Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Речь идет о служебных смартфонах для федеральных чиновников, уточнил Осеевс
|16.01.2018
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«Ростелеком» пообещал Путину 13-14 миллиардов прибыли за 2017 год
ты «Ростелекома» в 2017 году На встрече с Президентом России Владимиром Путиным глава «Ростелекома» Михаил Осеевский анонсировал финансовые результаты работы своей компании в 2017 г. По его зав
|22.12.2006
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Рейдеры атакуют крупное оборонное предприятие
, подвергающихся рейдерским захватам и силовому давлению. Возглавляет ее вице-губернатор Петербурга Михаил Осеевский. В адрес комиссии поступили обращения от 8 предприятий города - попытка разв
Осеевский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 29
|Чернышенко Дмитрий 581 22
|Кириенко Владимир 148 19
|Никифоров Николай 1138 18
|Шадаев Максут 1210 16
|Анохин Сергей 121 16
|Носков Константин 241 14
|Костин Андрей 68 14
|Медведев Дмитрий 1665 13
|Мишустин Михаил 787 12
|Иванов Сергей 405 11
|Эмдин Сергей 69 9
|Дмитриев Кирилл 120 9
|Матвиенко Валентина 117 9
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 7
|Ляпунов Игорь 132 7
|Калугин Сергей 169 7
|Златопольский Антон 21 7
|Семенов Вадим 65 7
|Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 7
|Глазков Борис 48 7
|Акимов Максим 192 7
|Греф Герман 485 6
|Мордашов Алексей 64 6
|Хинштейн Александр 148 6
|Березкин Григорий 42 6
|Кириенко Сергей 149 6
|Яковицкий Алексей 23 6
|Аганбегян Рубен 18 6
|Собянин Сергей 538 5
|Шайхутдинов Роман 116 5
|Айвазов Александр 32 5
|Мордасов Сергей 27 5
|Веремьянина Валентина 19 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Усманов Алишер 311 4
|Кулик Вадим 206 4
|Шохин Александр 36 4
|Минниханов Рустам 122 4
|Голубев Василий 40 4
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