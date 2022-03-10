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Осеевский Михаил

СОБЫТИЯ


10.03.2022 Европа ввела санкции против руководителей «Ростелекома», VK и «Роснано»

в. Как говорится в публикации официального журнала ЕС, в их числе находятся президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, гендиректор интернет-холдинга VK Владимир Кириенко и председатель правления
27.12.2021 Совет директоров «Ростелекома» продлил полномочия Михаила Осеевского на посту президента компании

стелекома» Михаила Осеевского и определить срок его полномочий с 4 марта 2022 г. по 3 марта 2027 г. Михаил Осеевский был назначен советом директоров «Ростелекома» президентом компании с 4 марта
19.08.2021 «Ростелеком» хочет обложить интернет-компании налогом в свою пользу

«Налог Осеевского» Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский выступил с предложением обязать все крупные ИТ-компании, работающие в России
05.04.2021 Власти просят не губить WiMAX в России

нный вопрос на ближайшем заседании ГКРЧ. Испытания совместимости WiMAX-сетей со спутниковыми сетями Осеевский в своем письме рассказывает об испытаниях, которые в Московской области провело гос
15.05.2018 «Ростелеком» потребовал перевести чиновников на ОС Sailfish

зовать смартфоны на базе отечественных операционных систем. Об этом сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Речь идет о служебных смартфонах для федеральных чиновников, уточнил Осеевс
16.01.2018 «Ростелеком» пообещал Путину 13-14 миллиардов прибыли за 2017 год

ты «Ростелекома» в 2017 году На встрече с Президентом России Владимиром Путиным глава «Ростелекома» Михаил Осеевский анонсировал финансовые результаты работы своей компании в 2017 г. По его зав
22.12.2006 Рейдеры атакуют крупное оборонное предприятие

, подвергающихся рейдерским захватам и силовому давлению. Возглавляет ее вице-губернатор Петербурга Михаил Осеевский. В адрес комиссии поступили обращения от 8 предприятий города - попытка разв

Публикаций - 350, упоминаний - 497

Осеевский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 325
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 53
МегаФон 10742 29
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 21
Yandex - Яндекс 9216 16
VK - Mail.ru Group 3602 14
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 9
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 8
Google LLC 12690 8
Ростелеком - Булат НИЦ 52 8
Huawei 4677 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 7
Jolla - Sailfish Holding 85 7
Qtech - Кьютэк 211 6
Питерская группа связистов 441 6
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 6
Ростелеком - РТТ НПО - Российские телекоммуникационные технологии НПО 13 6
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 5
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
Мобител 66 5
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 5
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 63 5
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 5
ИКС 538 5
9594 5
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Почта России ПАО 2370 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 6
Вотрон 21 6
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
О2О Холдинг 61 5
EY - Эрнст энд Янг 81 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 4
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Альфа-Банк 1979 3
Русагро Группа Компаний 379 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Газпром нефть 725 2
Ростех - Вертолеты России 180 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 85
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 61
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 52
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 9
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 6
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 6
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 6
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 14
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
Умный город - Национальный консорциум развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления 1 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
Теплицы России - Республиканская производственно-научная ассоциация 1 1
Объединение Предпринимателей Санкт-Петербурга - ассоциация 1 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
Скандинавская группа - неформальное объединение ИТ-разработчиков 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 150
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 101
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 85
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 74
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 70
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 55
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 52
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 52
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 49
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 47
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 47
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 44
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 41
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 36
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 33
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 31
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 29
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 28
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 28
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 27
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 27
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 26
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 26
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 21
УУС - Универсальные услуги связи 329 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 19
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 19
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 18
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 18
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 17
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 17
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 17
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 27
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 19
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 12
INOI R - Серия смартфонов 25 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 9
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Google Android 15244 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 6
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 6
Linux OS 11533 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 5
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 5
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 5
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 5
Apple iPhone 6 4861 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 4
INOI T - Серия смартфонов 9 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 4
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 38 4
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 295 3
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 3
Ростелеком - Спутник ПП - Спутник (поисковик) - сервисно-поисковая платформа 9 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 2
Путин Владимир 3454 29
Чернышенко Дмитрий 581 22
Кириенко Владимир 148 19
Никифоров Николай 1138 18
Шадаев Максут 1210 16
Анохин Сергей 121 16
Носков Константин 241 14
Костин Андрей 68 14
Медведев Дмитрий 1665 13
Мишустин Михаил 787 12
Иванов Сергей 405 11
Эмдин Сергей 69 9
Дмитриев Кирилл 120 9
Матвиенко Валентина 117 9
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 7
Ляпунов Игорь 132 7
Калугин Сергей 169 7
Златопольский Антон 21 7
Семенов Вадим 65 7
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 7
Глазков Борис 48 7
Акимов Максим 192 7
Греф Герман 485 6
Мордашов Алексей 64 6
Хинштейн Александр 148 6
Березкин Григорий 42 6
Кириенко Сергей 149 6
Яковицкий Алексей 23 6
Аганбегян Рубен 18 6
Собянин Сергей 538 5
Шайхутдинов Роман 116 5
Айвазов Александр 32 5
Мордасов Сергей 27 5
Веремьянина Валентина 19 5
Рейман Леонид 1065 5
Усманов Алишер 311 4
Кулик Вадим 206 4
Шохин Александр 36 4
Минниханов Рустам 122 4
Голубев Василий 40 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 272
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 67
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 32
Европа 24964 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 20
Финляндия - Финляндская Республика 3697 14
Азия - Азиатский регион 5920 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 11
Украина 7928 10
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 7
Европа Восточная 3138 7
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 7
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Швеция - Королевство 3782 6
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 6
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 5
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 186
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 85
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 77
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 57
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 48
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 38
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 36
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 30
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 27
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 23
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 22
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 21
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 19
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 18
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 17
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 16
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 16
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 15
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 15
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 15
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 15
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 15
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 14
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 14
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 13
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 11
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 11
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 17
Ведомости 1466 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Bloomberg 1627 4
РИА Новости 1033 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Известия ИД 770 2
Российская газета 290 2
CNews Северо-Запад 24 2
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Forbes - Форбс 1002 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
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The Bell - Издание 42 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
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Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
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Moody's Investors Service 136 1
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Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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