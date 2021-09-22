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Осеевский Михаил


22.09.2021 Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы 1
16.09.2021 «Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0 1
10.09.2021 Москва создаст первый в России индустриальный 5G-полигон на базе Боткинской больницы 1
08.09.2021 Власти придумали, как собрать с ИТ-компаний налоги на десятки миллиардов 1
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» 1
19.08.2021 «Ростелеком» хочет обложить интернет-компании налогом в свою пользу 6
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1
04.08.2021 Власти продлили «Мегафону» и «Ростелекому» частоты для 5G. Военные очень против 1
28.07.2021 Правительство России утвердило дорожную карту развития НКИТ 1
28.07.2021 Минцифры будет координировать развитие новых производственных и коммуникационных технологий 1
15.07.2021 «Ростелеком» и правительство Новгородской области договорились о развитии цифрового сотрудничества 2
29.06.2021 Акционеры «Ростелекома» одобрили дивиденды и избрали новый совет директоров 1
25.06.2021 «Ростелеком» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 год 1
16.06.2021 В Tele2 назначен генеральный директор 1
04.06.2021 ПСБ и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве 2
04.06.2021 В Москве будет создан первый индустриальный 5G-полигон с участием «Ростелекома» 1
04.06.2021 «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» будут строить 5G без МТС 1
03.06.2021 «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» решили объединить усилия для расчистки радиочастот под сети 5G 2
03.06.2021 РЖД и «Ростелеком» будут сотрудничать в развитии квантовых коммуникаций 1
03.06.2021 «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Волгоградской области 2
03.06.2021 «Ростелеком» и «Швабе» будут создавать инновационные сервисы на базе технологий 5G 2
24.05.2021 «Ростелеком» в ЦФО возглавит Денис Лысов 1
24.05.2021 Сергей Мордасов сменит Дениса Лысова на должности директора южного макрорегиона «Ростелекома» 1
14.05.2021 Дмитрий Чернышенко: «На пяти киберполигонах пройдут учения в 2021 году» 2
13.05.2021 «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО 1
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
22.04.2021 «Ростелеком» отказался от промежуточных дивидендов. Инвесторы расстроились 3
14.04.2021 «Ростелеком» начинает реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства 1
07.04.2021 Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию для форсированного сбора биометрии россиян 1
07.04.2021 «Ростелеком» и «Сбер» будут совместно развивать цифровые технологии идентификации 2
05.04.2021 Власти просят не губить WiMAX в России 4
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 4
17.02.2021 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда 2
25.01.2021 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по стратегии 1
20.01.2021 «Ростелеком» открыл флагманский салон связи нового формата в Москве 1
18.01.2021 «Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения 1
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов 1
26.11.2020 Путин распорядился раздать школам и больницам 360 тыс. планшетов на ОС «Аврора» 1
19.11.2020 Правительство РФ утвердило дорожную карту развития 5G 1

Публикаций - 221, упоминаний - 345

Осеевский Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 216
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 34
Nokia Corporation 2404 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 17
Ростех - Ростехнологии 2230 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 10
VK - Mail.ru Group 2482 9
Jolla - Sailfish Holding 58 7
Huawei 2723 6
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 6
Мобител 46 5
Центел - Центральный телеграф 159 5
DataLine - ДатаЛайн 30 5
Google LLC 7124 5
Yandex - Яндекс 4098 4
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 11 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 4
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 3
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 231 3
РТКомм.ру 155 3
Рустелеком ТК 196 3
ZTE Corporation 549 3
Таттелеком 102 3
Башинформсвязь 79 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Yota - Скартел 623 3
Ericsson 846 3
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 2
Инфосистемы Джет 675 2
НТК - Национальные телекоммуникации 61 2
Aquarius - Аквариус 209 2
Tionix - Тионикс 48 2
Freshtel 49 2
SAP SE 3207 2
РТЛабс 145 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 25
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
Почта России ПАО 1570 10
Газпромбанк - ГПБ 692 7
Вотрон 16 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Северсталь ПАО 204 5
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
О2О Холдинг 43 4
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
Банк Россия 56 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 3
Русагро Группа Компаний 139 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Почта Банк 289 3
Открытие ФК 538 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Алроса АК 81 2
Севергрупп 8 2
ВТБ24 583 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Мать и дитя 16 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Вертолеты России 114 2
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 1
Гипросвязь ПАО 44 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 20 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
Ригла - аптечная сеть 47 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Pandao 21 1
Росводоканал 44 1
Мортон 16 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Knight Frank 10 1
CBRE Group 5 1
Первый ООО 3 1
JLL - Jones Lang LaSalle 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 50
Президент Российской Федерации 1439 25
Правительство РФ 2198 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 5
Администрация Президента РФ 267 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
Правительство Москвы 649 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 3
Счётная палата РФ 459 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 3
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 179 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 28 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 21
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 20
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 15
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 11
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 491 11
3G - Стандарт мобильной связи 3699 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 8
УУС - Универсальные услуги связи 29 7
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 5
Безопасный город 347 5
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 117 4
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 10
INOI R - Серия смартфонов 19 8
Google Android 10750 7
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 4
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 4
INOI T - Серия смартфонов 7 4
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
Ростелеком - Спутник (поисковик) 6 3
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 3
Linux MeeGo Core Software Platform 236 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Chromium - Браузер 166 2
SAP SuccessFactors 110 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 2
Linux OS 4236 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 2
Nokia AirScale Radio Access 27 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 1
BlackView BV6000s - смартфон 7 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
SafeData ЦОД 1 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
КамАЗ-1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 6 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 1
ОМП Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 32 1
Wargaming World of Warships 31 1
Qualcomm Snapdragon X 37 1
VMware NSX Intelligence 103 1
ОМП Аврора ОС - Следопыт SSL 4 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Путин Владимир 1820 17
Никифоров Николай 1126 17
Носков Константин 201 13
Анохин Сергей 40 13
Медведев Дмитрий 1433 12
Костин Андрей 45 10
Кириенко Владимир 38 9
Эмдин Сергей 67 9
Чернышенко Дмитрий 234 9
Дмитриев Кирилл 93 8
Акимов Максим 167 7
Мельхорн Кай-Уве 23 7
Иванов Сергей 170 7
Калугин Сергей 162 7
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 7
Мордашов Алексей 29 6
Шадаев Максут 384 6
Семенов Вадим 51 6
Березкин Григорий 28 6
Златопольский Антон 18 6
Яковицкий Алексей 12 6
Мишустин Михаил 302 5
Глазков Борис 40 5
Шайхутдинов Роман 107 5
Аганбегян Рубен 18 4
Аузан Александр 9 4
Греф Герман 204 4
Ляпунов Игорь 52 4
Мордасов Сергей 12 4
Голубев Василий 32 4
Минниханов Рустам 89 4
Айвазов Александр 20 4
Рейман Леонид 407 3
Белоусов Андрей 53 3
Лихачев Алексей 20 3
Собянин Сергей 211 3
Шохин Александр 21 3
Щеголев Игорь 676 3
Солдатенков Сергей 113 3
Полубояринов Михаил 12 3
Россия - Российская федерация - РФ 57124 137
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 11
Россия - Сочи 910 9
Европа 3725 8
Россия - Ростовская область 859 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 6
Россия - Иннополис 292 6
Восточная Европа 1667 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 5
Азия - Азиатский регион 1510 5
Казахстан - Республика 2618 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 4
Россия - СФО - Новосибирск 1954 4
Россия - Приморский край - Приморье 604 4
Россия - Средний Урал 39 3
Финляндия - Хельсинки 137 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 3
Россия - Волгоградская область 395 3
Россия - Калининградская область 531 3
Россия - Астраханская область 369 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 3
Россия - Свердловская область 804 3
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 3
Северная Америка 1402 2
Япония 2752 2
Россия - Калининград 659 2
Россия - ПФО - Казань 1507 2
Беларусь - Белоруссия 2079 2
Финляндия - Финляндская Республика 811 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 2
Россия - Сахалинская область 432 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 2
Россия - Мурманская область 289 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 2
Россия - Кировск - Кировская область 301 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 34
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 18
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 6
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 5
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 4
Цифровой регион - Федеральный проект 35 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 3
Резерв универсального обслуживания 37 3
ЕСН - Единый социальный налог 66 3
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 3
Всероссийская перепись населения 31 2
ВОЭЗ - Виртуальная особая экономическая зона 5 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 83 2
Великая Отечественная война - Блокада Ленинграда 3 2
Великая Отечественная война 122 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 57 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
Абонентская база 9 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 10
Ведомости 259 6
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
Bloomberg 785 2
РИА Новости 654 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 2
Российская газета 91 2
Матч! Ультра - телеканал 1 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
Mezzo - телеканал 7 1
Матч планета - Телеканал 2 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
The Bell - Издание 34 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 3
CNews Analytics 1988 2
TelecomDaily ИАА 112 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 2
Fortune Global 500 160 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 5
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 3
РАН - Российская академия наук 315 2
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 21 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 5 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 4
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 4
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Форум по цифровой трансформации 3 1
НРБ - Неделя российского бизнеса 5 1
Биотехмед 8 1
Effie Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
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