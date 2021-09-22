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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Осеевский Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 221, упоминаний - 345
Осеевский Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 17
|Никифоров Николай 1126 17
|Носков Константин 201 13
|Анохин Сергей 40 13
|Медведев Дмитрий 1433 12
|Костин Андрей 45 10
|Кириенко Владимир 38 9
|Эмдин Сергей 67 9
|Чернышенко Дмитрий 234 9
|Дмитриев Кирилл 93 8
|Акимов Максим 167 7
|Мельхорн Кай-Уве 23 7
|Иванов Сергей 170 7
|Калугин Сергей 162 7
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 7
|Мордашов Алексей 29 6
|Шадаев Максут 384 6
|Семенов Вадим 51 6
|Березкин Григорий 28 6
|Златопольский Антон 18 6
|Яковицкий Алексей 12 6
|Мишустин Михаил 302 5
|Глазков Борис 40 5
|Шайхутдинов Роман 107 5
|Аганбегян Рубен 18 4
|Аузан Александр 9 4
|Греф Герман 204 4
|Ляпунов Игорь 52 4
|Мордасов Сергей 12 4
|Голубев Василий 32 4
|Минниханов Рустам 89 4
|Айвазов Александр 20 4
|Рейман Леонид 407 3
|Белоусов Андрей 53 3
|Лихачев Алексей 20 3
|Собянин Сергей 211 3
|Шохин Александр 21 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Солдатенков Сергей 113 3
|Полубояринов Михаил 12 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755025, в очереди разбора - 658715.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755025, в очереди разбора - 658715.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru