Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кириенко Сергей
Публикаций - 40, упоминаний - 55
Кириенко Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Java - Язык программирования 1310 1
|Jooble.org 3 1
|Дворкович Аркадий 173 5
|Путин Владимир 1956 4
|Кириенко Владимир 39 3
|Липов Андрей 50 2
|Никифоров Николай 1127 2
|Громов Алексей 6 2
|Осеевский Михаил 234 2
|Калугин Сергей 163 2
|Цуканов Николай 7 1
|Фролкин Михаил 7 1
|Сурков Владислав 60 1
|Комиссаров Алексей 18 1
|Назаров Александр 35 1
|Медведев Дмитрий 1467 1
|Ткачук Лариса 45 1
|Гореславский Алексей 4 1
|Степанов Антон 56 1
|Вировиц Юрий 6 1
|Мордашов Алексей 29 1
|Жаров Александр 165 1
|Рейман Леонид 637 1
|Айвазов Александр 20 1
|Соколов Алексей 123 1
|Белоусов Андрей 54 1
|Носков Константин 203 1
|Ковнир Евгений 71 1
|CNews Analytics 2303 2
|BCG - Boston Consulting Group 44 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|The Network 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 853170, в очереди разбора - 756361.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 853170, в очереди разбора - 756361.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru