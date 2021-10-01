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Кириенко Сергей



01.10.2021 SuperJob​ и МФТИ проанализировали зарплаты молодых​ ИТ-специалистов 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
03.08.2021 Open Source станет одной из тем финала чемпионата ICPC, который пройдет в Москве 1
24.05.2021 Сергей Кириенко поддержал идею создания Российского цифрового сообщества 1
18.11.2020 Доверенное лицо Путина займется цифровизацией промышленности и лесным хозяйством в «Ростелекоме» 4
27.01.2020 В России резко вырос спрос на дорогих ИТ-специалистов 1
21.11.2018 Кириенко позвал айтишников на высокие государственные должности 2
22.06.2018 Президентское Управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры возглавил Андрей Липов 2
14.06.2018 Путин создал управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры 2
13.10.2017 Тинькофф банк купил компанию, основанную сыном Сергея Кириенко 1
31.05.2017 У Администрации Президента появился советник по соцсетям 2
07.03.2017 Tele2 удвоил убытки, а «Ростелеком» потерял прибыль 1
16.02.2017 Президент «Ростелекома» может стать замминистра связи 2
26.10.2016 Новым министром связи может стать сторонник «суверенного интернета» 1
28.09.2016 Сын Кириенко стал старшим вице-президентом «Ростелекома» 3
10.04.2013 Предприятие «Росатома» будет производить оборудование по лицензии Schneider Electric 1
20.12.2012 Позитив: Минкомсвязи готовится распределять частоты на аукционах 1
19.06.2012 Инновации при Путине: Кого не взяли в президентский Совет по модернизации 1
19.06.2012 Путин создал совет по модернизации экономики и инновационному развитию России 1
01.03.2012 "Госзаказ-2012": в поисках эффективных решений 3
26.09.2011 Комиссия по модернизации: Прохорова и Реймана сменили Вексельберг и Касперская 1
16.03.2010 Путин сократил Карачинского 1
18.06.2009 Медведев включил ИТ в топ-5 приоритетов модернизации России 1
18.06.2009 Медведев: ИТ - ключевое направление модернизации России 1
22.05.2009 Определен состав Комиссии по технологическому развитию экономики России 1
18.07.2006 Россия внесет вклад в разработку ядерных реакторов четвертого поколения 1
06.07.2006 Российские регионы выступают за строительство новых АЭС 1
05.07.2006 В. Путин: к вопросу строительства новых АЭС Россия будет подходить аккуратно 1
27.06.2006 В Москве проходит Инновационный форум Росатома 3
14.06.2006 В Северодвинске построят плавучую АЭС на судовых реакторах 1
13.06.2006 Путин провел в Ново-Огарево совещание с атомщиками 1
02.06.2006 Обнинский Физико-энергетический институт отметил 60-летний юбилей 2
18.05.2006 Росатом создаст особые экономические зоны 1
31.03.2006 В.Путин провел совещание по вопросам развития ядерно-оружейного комплекса России 1
28.03.2006 В атомной отрасли идет масштабная перестройка 1
22.02.2006 10 нижегородских тезисов Путина об ИТ 1
13.02.2006 Ядерный холдинг "Атомпром" станет локомотивом атомной энергетики 1
06.02.2006 Росатом делает ставку на инновации 1
26.01.2006 Уран Казахстана нужен Японии 1

Публикаций - 40, упоминаний - 55

Кириенко Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7039 7
VK - Mail.ru Group 2620 3
Yandex - Яндекс 4232 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5058 1
Ростех - Ростехнологии 2239 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6983 1
4275 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5956 1
Rambler Group - Рамблер ГК 567 1
Восход ФГБУ НИИ 383 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 22 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4404 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 2
HeadHunter Group - HH Group 362 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Почта России ПАО 1653 1
DST Global 167 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 647 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1466 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6123 10
Администрация Президента РФ 278 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1768 4
Президент Российской Федерации 1483 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 768 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1783 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 155 1
Экономический совет при президенте Российской Федерации 23 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1757 1
Управление делами президента Российской Федерации 41 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1584 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 508 1
Единая Россия - Политическая партия 192 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 940 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 184 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
Big Data - Большие данные 1138 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 138 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1172 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 613 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1298 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 263 1
Java - Язык программирования 1310 1
Jooble.org 3 1
Дворкович Аркадий 173 5
Путин Владимир 1956 4
Кириенко Владимир 39 3
Липов Андрей 50 2
Никифоров Николай 1127 2
Громов Алексей 6 2
Осеевский Михаил 234 2
Калугин Сергей 163 2
Цуканов Николай 7 1
Фролкин Михаил 7 1
Сурков Владислав 60 1
Комиссаров Алексей 18 1
Назаров Александр 35 1
Медведев Дмитрий 1467 1
Ткачук Лариса 45 1
Гореславский Алексей 4 1
Степанов Антон 56 1
Вировиц Юрий 6 1
Мордашов Алексей 29 1
Жаров Александр 165 1
Рейман Леонид 637 1
Айвазов Александр 20 1
Соколов Алексей 123 1
Белоусов Андрей 54 1
Носков Константин 203 1
Ковнир Евгений 71 1
Россия - Российская федерация - РФ 63367 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19616 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8511 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1632 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2709 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1480 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 283 1
Россия - ДФО - Амурская область 342 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 360 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 295 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 321 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 476 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 503 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 824 1
Россия - ПФО - Самарская область 617 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 603 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 152 1
Бразилия - Федеративная Республика 1260 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8923 1
Россия - ПФО - Казань 1630 1
Индия - Республика 2495 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1738 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6542 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 16865 1
Казахстан - Республика 2968 1
Россия - СФО - Иркутская область 615 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 359 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 623 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1287 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3509 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4326 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1671 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 45 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 540 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3988 1
CNews Analytics 2303 2
BCG - Boston Consulting Group 44 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
The Network 4 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 82 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 661 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46727.
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